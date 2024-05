Agenda: qué hacer hoy 16 de mayo en Asturias

Oviedo

Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge hoy dos actos. A las 18.00 horas, tiene lugar la conferencia "Qué hacer cuando el párkinson se agrava: nuevas opciones y tratamientos". Interviene Marta Blázquez, neuróloga del HUCA. Presenta: José María Ordóñez, presidente de la Asociación Parkinson Asturias. Después, a las 19.30 horas, es la presentación de la Subida a La Cubilla. Entrada libre hasta completar el aforo.

Gala de la Ópera. La Ópera de Oviedo celebra la Gala Lírica Pro-Madagascar en el Auditorio Príncipe Felipe desde las 19.00 horas. La ONG Ópera Sin Fronteras y la Fundación Agua de Coco crearán la primera ópera participativa en Madagascar, con más de 300 jóvenes de entre 7 y 22 años, llamada "El Sueño de Nirina", con libreto de la ovetense Lucía Vilanova. Es una ópera que trata sobre la realidad de la mujer en Madagascar y la emergencia climática. Para finalizar el acto tendrá lugar un recital lírico de Juan Jesús Rodríguez (barítono) y Graciela Moncloa (soprano), acompañados al piano por Marcos Suárez. Las entradas cuestan 10 euros.

RADAR. Continúa la programación de RADAR en el teatro Filarmónica. Dentro del ciclo "¿Y usted de qué se ríe?" se proyecta la película "La Reina de Nueva York", de William A. Wellman. Versión original en inglés con subtítulos en español. Recomendada para todos los públicos. Acceso libre hasta completar aforo.

Colegio de Médicos. El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias (plaza de América, 10, 1.º) acoge, a las 18.30 horas, la inauguración de la exposición fotográfica "Aporta salud". La muestra, de libre acceso, reconoce la labor de la Fundación Vicente Ferrer y estará abierta al público hasta el 14 de junio. Posteriormente, a las 19.00 horas, Gerardo Álvarez-Uría impartirá la charla "Cooperación internacional sanitaria en India", en la que compartirá sus vivencias en voluntariado y cooperación internacional en el Hospital de Bathalapalli. Entrada libre.

Universidad de Oviedo. Las Jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Oviedo se celebran hoy, mañana y pasado en todas las facultades y escuelas. Al igual que en ediciones anteriores, el programa consistirá en una charla informativa sobre cuestiones generales y titulaciones de cada centro que estará impartida por las personas responsables del mismo y, a continuación, se realizará una visita guiada por sus instalaciones. Las jornadas comenzarán a las 10.00 horas en cada centro.

Encuentro de Tribunales Económico-Administrativos. El Palacio de Exposiciones y Congresos (edificio Calatrava) acogerá a partir de hoy el XVI Encuentro Nacional de Tribunales Económico-Administrativos Municipales, un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Oviedo que se prolongará hasta mañana y que contará con la presencia de más de noventa participantes de toda España. A partir de las 10.30 horas, se abordará la problemática legal derivada de la aprobación de las conocidas como tasas de última generación. El director de los Servicios Jurídicos de la FEMP, Francisco Díaz Latorre; el abogado consistorial de Oviedo, Javier Núñez Seoane, y el presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Madrid, Marcos Gómez Puente, disertarán sobre el pago por generación de residuos, las tasas por congestión circulatoria, las tasas turísticas o la conocida como "Tasa Amazon". A las 12.00 horas, María Dolores Arias (vicepresidenta del Consell Tributari de Barcelona) y Paloma González (vocal del mismo órgano) hablarán sobre la aplicación del IBI de tipo incrementado a los grandes propietarios.

Exposición fotográfica en la sinagoga. La sinagoga de Oviedo (junto al Fontán) acoge una exposición con motivo de la celebración del 76.º aniversario de la independencia de Israel. Organiza la Comunidad Judía de Asturias. La visita a la exposición se puede solicitar con reserva previa a través de la página web www.sefarad-asturias.org. La muestra se mantendrá durante dos meses.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Miniépica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal, profesores y apasionados de la historia, son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, el Museo acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar plenamente de las obras sonoras. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas; lunes y martes, cerrado.

Exposición en Bueño. La Central Artística de Bueño (Ribera de Arriba) acoge la exposición de la artista visual portuguesa Joana Vasconcelos. La muestra, con la colaboración de la Fundación EDP, se titula "LSD - Libertad, Solidaridad y Democracia". Se podrá visitar hasta el próximo 3 de noviembre. Acceso libre. El horario de verano será de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 horas. El de invierno, de 11.00 a 19.00 horas. Siempre de jueves a sábado. Entrada libre.

Gijón

Teatro. A las 20.30 horas, en el teatro Jovellanos, se representa la obra de Alejandro Casona "El caballero de las espuelas de oro", dirigida por "Maliayo Teatro", que cumple dos décadas sobre los escenarios y celebra, además, los 120 años del nacimiento de Casona.

Conciertos del Conservatorio. A las 19.30 horas se celebrará en el Centro de Cultura Antiguo Instituto el concierto "Mujeres compositoras", dentro del XIII Ciclo de conciertos "El profesorado del Conservatorio".

Biblioteca Jovellanos. A las 19.00 horas, dentro de la actividad "Háblame de música", la bossa nova será protagonista de la mano de Helios Amor. Será en la Biblioteca Pública Jovellanos.

Toma 3. A las 20.00 horas se presentará el ensayo "Doc Caribbean: memoria viva del monopatín". Será en el Toma 3 (calle Marqués de Casa Valdés, 27).

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas se presentará en la Escuela de Comercio la novela "La lengua de los chopos", a cargo de la poeta y escritora Cristina Álvarez de Cienfuegos. El acto lo organiza el Ateneo Jovellanos.

La Buena Letra. A las 20.00 horas se presentará "L’aire irrespirable", de Nel Morán, en la Librería La Buena Letra (calle Casimiro Velasco, 12).

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 19.00 horas se ofrecerá la conferencia "La abstracción geométrica", en el Museo Casa Natal de Jovellanos, a cargo de José de la Mano, galerista y doctor en Historia del Arte.

Meidinerz Jazz Club. A las 21.30 horas se celebrará un concierto de "David Cid Trío" en Meidinerz Jazz Club (calle San Agustín, 14).

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 11.30 horas se celebra el taller didáctico para adultos "La educación en semeyes" en el Muséu del Pueblu d’Asturies.

Green Zone Bio. A las 20.00 horas tendrá lugar la charla "El poder de la nariz roja: payasos y payasas en el hospital transformando espacios de dolor en India". El acto será en el local Green Zone Bio (calle Marqués de Casa Valdés, 14).

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Museo Evaristo Valle. Se puede visitar la exposición "SobreMESA ‘Libros redimidos’", de Víctor Arrizabalaga, en el Museo Evaristo Valle. Además, hasta el 30 de junio está abierto al público la muestra "Javier del Río, íntimo". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 22 de mayo se puede visitar la exposición "Nuevas miradas", de María Antonieta Laviada. Los horarios son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Fundación Alvargonzález. Mañana es el último día para visitar en la Fundación Alvargonzález la muestra de escultura "Mundos sutiles", de Claudio Peruzzetto. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Jornadas por la memoria: "Los niños de la guerra". La Casa de Cultura de Avilés acoge las "Jornadas por la memoria", organizadas por la asociación Niños de Rusia. Programa de hoy: 12.00 horas, visita guiada a la exposición de carteles de la vida de los "niños de la guerra"; 19.00 horas: representación de la obra "Kilómetros de tiempo", espectáculo poético musical sobre la vida y los versos de Carmen Castellote, "niña de la guerra" y última poeta viva del exilio republicano; 20.15 horas: bibliografía sobre el tema de los "niños de la guerra" y presentación de "Mariposas en la niebla" por su autor Carlos Olalla, y a las 20.45 horas: coloquio moderado por Pablo Fernández Miranda, hijo de un "niño de la guerra".

Magia en los Canapés. A las 18.00 horas, en la biblioteca de Los Canapés, tendrá lugar una sesión de magia que lleva por título "Érase una vez... una ilusión", a cargo de Movusic, un espectáculo de magia con protagonismo de los libros para público familiar.

Talleres infantiles de animación a la lectura. A las 18.00 horas, en la biblioteca de La Carriona e impartido por La Caracola, tendrá lugar una sesión de animación a la lectura con el objeto de extender y familiarizarse con el hábito de la lectura.

Presentación literaria. Maissa Ferrero presenta esta tarde, a las 19.00 horas, su libro "Cuatro maletas y una copa de champán" (Exlibric, 2024) en el salón Principado del hotel Palacio de Avilés. Se trata de una novela autobiográfica que se centra en la vida de una mujer en Latinoamérica durante años, una vida "que casi llega a destruir" a la propia protagonista y narradora. Porque el libro se presenta con las herramientas de la ficción, "pero todos los episodios que recoge son verdaderos", señaló la autora, que es española, hija de sirio e italiana, que ha vivido en siete países y que ha recalado en Avilés porque considera que es la ciudad en la que encuentra su futuro.

La artista Elena Rato expone en Avilés "Transitar un Rato". La Factoría Cultural de Avilés acoge la exposición de la artista Elena Rato, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Salamanca, titulada "Transitar un Rato", que se podrá visitar hasta el 7 de junio de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

"Perfect days", cine en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge la proyección de la película "Perfect days", dirigida por Wim Wenders en 2023. Se trata de un pase en versión original subtitulada. Comienza a las 20 horas y la entrada cuesta 4 euros.

"Cantares de chigre" en Mieres. Una decena de establecimientos hosteleros de Mieres celebra esta tarde, desde las 20 horas, una nueva sesión de "Cantares de chigre", con grupos y cantantes que actúan gratuitamente en los bares.

Teatro en Aller. El grupo de teatro del colegio público de Felechosa representa esta tarde, a las 19 horas, la obra "Bon appétit... o non". Será en el teatro cine Carmen de Moreda. La entrada es "la voluntad".

Presentación del libro "El legado de un minero" en Laviana. Higinio Aira García presenta esta tarde su libro "El legado de un minero. Una vida marcada por el carbón". Será en el Cidan de Pola de Laviana a partir de las 19 horas.

Exposición sobre Guatemala. En el marco de les Xornaes Solidaries con Guatemala 2024, la Casa de Cultura de Sama acoge hasta mañana, en horario de tardes (16.00 a 20.00 horas), una exposición fotográfica sobre los proyectos solidarios ejecutados en el país americano. Y un mercadillo solidario con venta de artesanía de Guatemala, como ropa y calzado típico y complementos.

Exposición "Gaia, renaciendo" en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama de Langreo acogen hasta el día 31 de mayo la exposición "Gaia, renaciendo", con obras realizadas por los usuarios del CAI de Pando.

Muestra con el arte de Maite Pinto, ganadora del "Art Nalón". La pinacoteca "Eduardo Úrculo" de Langreo alberga hasta el 2 de junio la obra de la artista Maite Pinto, ganadora del certamen "Art Nalón" de 2023.

Exposición "El techo de cristal" en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 29 de mayo la exposición "El techo de cristal", con obras de Cécile Brillet. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica "Asturias Colere" en Moreda. Hasta el 31 de mayo, se puede ver en el Centro Cultural de Moreda la exposición fotográfica "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", con imágenes de Cristina Fernández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello. El horario de visita es, en días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Centro

Teatro en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.30 horas la representación de "La casa de Bernarda Alba", resultado del taller escénico final de la promoción 2020-24 de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Entrada libre.

Cine en Nava. La Casa de Cultura de Nava acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Visitas culturales en Santo Adriano. El colectivo La Ponte-Ecomuséu organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado. El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es de dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa. La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Cine clásico en Nueva de Llanes. La Casa de Cultura del Valle de San Jorge, en Nueva de Llanes, acoge a las 18.30 horas, la proyección de "La fiera de mi niña" (Howard Hawks, 1938). Entrada libre.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres. La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, al que se añaden varias salas temáticas. El horario es, de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Cine en Tineo. La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 17.30 horas la proyección de la película "El caso Goldman" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en Tineo. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Conde de Campomanes de Tineo acoge hasta el día 30 la muestra colectiva "Expoperegrina 2024", con obras de pintura y escultura de 19 artistas que invitan a descubrir rincones y sentimientos vinculados a la peregrinación por el Camino de Santiago. La exposición, organizada por la Asociación Cultural "Grupo de Artistas Plásticos y Visuales del Principado de Asturias" y que solo se podrá contemplar en las villas del Camino de Santiago Primitivo, puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y 15.30 a 19.30 horas.

Museo "Las Ayalgas de Silviella" en Belmonte. El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en info@lasayalgas.es.

Suscríbete para seguir leyendo