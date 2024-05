Agenda: qué hacer hoy 17 de mayo en Asturias

Oviedo

Debate. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo) acoge, a las 19.30 horas, el debate previo a las elecciones europeas titulado "Los desafíos de la Política Europea para Asturias". Intervienen los candidatos asturianos Jonás Fernández (PSOE) y Susana Solís (PP). Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Fiestas de la Sociedad Protectora de La Balesquida. El teatro Filarmónica alberga, a las 20.00 horas, el acto de nombramiento del socio de honor de 2024 de la Sociedad Protectora de La Balesquida. El reconocimiento recae en María Josefa Sanz Fuentes. Entrada libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge, entre las 17.30 y las 21.30 horas, la primera jornada del Mercado Internacional de Quesos de Leche Cruda (MILC). Mañana el horario es de 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas. El domingo se podrá visitar solo de mañana, entre las 10.30 y las 14.30 horas. Entrada libre.

Universidad de Oviedo. Las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Oviedo continúan hoy y mañana en todas las facultades y escuelas. Al igual que en ediciones anteriores, el programa consistirá en una charla informativa sobre cuestiones generales y titulaciones de cada centro, que estará impartida por las personas responsables del mismo y, a continuación, se realizará una visita guiada por sus instalaciones. Las jornadas comenzarán a las 10.00 horas en cada centro.

Fiestas de Pentecostés. La iglesia de San Tirso el Real alberga la segunda jornada del triduo en honor de Nuestra Señora de la Esperanza de la Cofradía de La Balesquida. A las 18.30 horas se celebra el santo rosario y a las 19.00 horas la santa misa con predicación.

Encuentro de Tribunales Económico-Administrativos. El Palacio de Exposiciones y Congresos (edificio Calatrava) acoge hoy la segunda y última jornada del XVI Encuentro Nacional de Tribunales Económico-Administrativos Municipales, un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Oviedo que cuenta con la presencia de más de noventa participantes de toda España. A partir de las 9.00 horas, se abordará la aplicación del principio de buena administración, por parte de Miguel Alonso Gil, profesor de Derecho Financiero y Tributario y presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Móstoles, y con Salvador Bueno Mora como moderador. La ponencia de la problemática de las notificaciones en los procedimientos tributarios, a las 10.00 horas, será a cargo de Marcos Manuel Pascual González, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, con Javier Herrero Aparicio como moderador. A las 11.30, Francisco Málaga Diéguez, profesor de Derecho Procesal, tratará la inteligencia artificial aplicada al derecho y a los procedimientos legales, bajo la moderación de Germán Quintana Rodríguez. La charla que cierra el congreso trata las estadísticas sobre la litigiosidad de los diferentes tribunales municipales y la imparte Miguel Ángel Arce Fernández, vocal-secretario del Tribunal Económico-Administrativo de Bilbao.

Exposición fotográfica en la sinagoga de Oviedo. La sinagoga de Oviedo (junto al Fontán) acoge una exposición, con motivo de la celebración del 76.º aniversario de la independencia de Israel. Organiza la Comunidad Judía de Asturias. La visita a la exposición se puede solicitar con reserva previa a través de la página web www.sefarad-asturias.org. La muestra se mantendrá durante dos meses.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, el Museo acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar plenamente de las obras sonoras. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Muestra de Rodrigo Cuevas. A las 19.00 horas, será la inauguración de la exposición "Rodrigo Cuevas", que se podrá visitar hasta el 8 de marzo de 2025, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, con una romería con taller de baile tradicional y DJ. Además, se pueden visitar las exposiciones "Motores del Clima", "Parasimón" y "Arte asturiano en residencia" en horario de 10.00 a 19.30 horas

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 19.30 horas, Juan Matías ofrecerá el concierto "A través del reflejo", enmarcado en la programación del Día Internacional de los Museos. Hasta el 19 de mayo, se puede visitar la exposición "Forma y medida en la Colección del Museo Casa Natal de Jovellanos" de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Escuela de Comercio. A las 17.00 horas, se proyectará el documental "Parir". Después, habrá una mesa redonda. A su vez, hasta el 19 de mayo se podrá disfrutar de la experiencia de realidad aumentada_"Slow Walker", de Peder Bjurman, enmarcada en la programación de "Arenas Movedizas".

Sociedad Cultural Gesto. A las 19.30 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "Acto de presencia. Poesía reunida 1986-2020", de Carlos Alcorta, que estará acompañado del poeta Juan Ignacio González.

El Café de Macondo. A las 18.00 horas, Sara Bueno Rodríguez presentará el libro "El caso Cloverfield". Le acompañará Arantza Margolles.

Museo Evaristo Valle. Habrá jornada de puertas abiertas de 10.00 a 13.00 horas. A las 19.00 horas, visita guiada, con plazas limitadas, a la exposición "Otras guerras: Moré, Posada, Matta y Saura". Luego habrá un café-tertulia. Asimismo, se puede visitar la exposición "SobreMESA ‘Libros redimidos’", de Víctor Arrizabalaga, en el Museo Evaristo Valle. Además, hasta el 30 de junio está abierto al público la muestra "Javier del Río, íntimo". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. A las 19.30 horas, tendrá lugar el concierto "Terzetto y miniaturas de Dvorák", dentro del XIII Ciclo de Conciertos "El Profesorado del Conservatorio". A la misma hora se presentará el libro "Oficio de difuntos", de Luis López Suárez y el vídeo "Oficio de difuntos", de Teresa López Malgor. Hasta el 16 de junio se podrá visitar la instalación "Simbiogénesis. Mirar a la incertidumbre", proyecto de María Castellanos. Además, la exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Coto. A las 19.00 horas, tendrá lugar la actuación de "Asturboys & Swimmingirl", dentro de la programación de "Arte en el Barrio". Además, hasta el 25 de junio se podrá visitar la exposición "Árbol de continentes-Impresiones de viajes", de Wolfrand Alshner. El horario es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

La Caja de Músicos. A las 21.00 horas, "Quant" presentará el disco "Aburrirse es de idiotas".

Sala Tizón. A las 20.30 horas, concierto de "Yuss Yao" y "Albwhisp".

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 17.00 horas, se celebrará el certamen de poesía del colegio Antonio Machado.

CMI El Llano. A las 19.00 horas, tendrá lugar la charla "Eficacia terapéutica de la hipnosis". También se presentará el libro "Imágenes curativas". Además, hasta el 31 de mayo se podrá visitar una exposición de pintura de la asociación vecinal La Serena. El horario es de lunes a sábado, de 8.00 a 21.30 horas, y domingos, de 8.00 a 15.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 20.00 horas, se celebrará un festival con varios artistas.

Laboral Ciudad de la Cultura. A las 19.00 horas, se proyectará la película "Sobre todo de noche" en el marco de Laboral Cinemateca.

Ateneo de La Calzada. A las 20.00 horas, la asociación Festuca Jierru ofrecerá una tertulia botánica.

Avilés y comarca

Aulas a Escena: representación de "Recopilando historias". A las 10.00 horas, en el teatro Palacio Valdés, con motivo del 30.º aniversario de la Asociación "Los Glayus", la Fundación Municipal de Cultura (FMC) –dentro del programa "Aulas a Escena"– ha programado la representación en dos funciones teatrales de la obra "Recopilando historias", escrita y representada por "Los Glayus".

Concierto del alumnado del "Julián Orbón". A las 18.30 horas, en el auditorio del centro, alumnado de Canto del Conservatorio Municipal Profesional "Julián Orbón" ofrece un concierto bajo la dirección de la profesora Marina Pardo.

La artista Elena Rato expone en Avilés "Transitar un Rato". La Factoría Cultural de Avilés acoge la exposición de la artista Elena Rato, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Salamanca, titulada "Transitar un Rato", que se podrá visitar hasta el 7 de junio de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Cine en los barrios. La iniciativa "Cine en los barrios" lleva hoy a La Carriona "Hanna y los monstruos", a las 18.15 horas, en el centro sociocultural del barrio. La propuesta está dirigida a público familiar.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del complejo cultural de la ría acoge la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, del 26 de abril al 2 de junio, dentro de "El arte que conecta", la iniciativa del Museo Nacional del Prado y Telefónica que acerca obras maestras de la colección del Museo del Prado a ciudadanos de toda España. Este proyecto permite al Niemeyer exhibir de manera temporal esta obra de Juan Carreño de Miranda (1614-1685), quien, tras la muerte de Velázquez, se reveló como su más legítimo continuador en la representación de los bufones que pululaban por la corte española. Además, la artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio; y también puede visitarse hasta el 16 de junio la muestra de Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952), uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos, "Luz que se esconde". El horario de las exposiciones es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción.

Exposición en Avilés sobre las víctimas españolas del nazismo. La concejalía de Memoria Histórica de Avilés organiza la exposición "Stolen Memory", sobre las víctimas españolas de los campos de exterminio de la Alemania nazi. Se puede ver en el palacio de Valdecarzana (Sol, 1) hasta el 31 de mayo; de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Exposición en el Valey. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena y Luanco. Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas. En Luanco hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Pilar Sánchez Vicente presenta su nuevo libro en Mieres. La librería La Pilarica de Mieres acoge esta tarde la presentación del nuevo libro de la escritora Pilar Sánchez Vicente, "Madrebona". El acto comienza a las 19.00 horas, y contará con la participación de Alfonso Díaz.

Miguel Munárriz presenta "Empeñados en ser felices". El escritor Miguel Munárriz presenta hoy su nueva obra, "Empeñados en ser felices. Crónica sentimental de una vida entre libros". El acto, organizado por la asociación Cauce del Nalón, se celebra a las 19.00 horas, en la Casa de la Buelga de Ciaño.

Danza en Mieres. El grupo "Escena Vertiente" representa esta tarde en Mieres el espectáculo de danza "Un segundo para rezar o permítame un segundo para vomitar". Comienza a las 20.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta.

Jornadas de La Cazuelina en Mieres. Mieres celebra hasta el 26 de mayo sus XI Jornadas de La Cazuelina. Participan un total de 16 establecimientos hosteleros. Las "cazuelinas" cuestan 4 euros.

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. El horario es los viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para los adultos, 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más información y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Recital de fado en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.30 horas un recital de fado a cargo de la fadista Sara Paixão, que estará acompañada por Pedro Marques (guitarra portuguesa), Miguel Monteiro (viola) y Miguel Gelpi Elmiro (viola baixo). Entrada: 8 euros.

Concierto en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas el concierto "A dos bandas", protagonizado por la Banda de Música de Pola de Siero (ASAM) y la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Entrada libre.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película "Menudas piezas" (España, 2024) a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Concierto de despedida en Grado. La pista polideportiva El Frontón acoge a las 22.00 horas el concierto con el que la banda "Misiva" se despide después de catorce años de carrera. El grupo moscón estará acompañado por "Tribute Against The Machine".

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio, El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

Cine en Colunga. La Sala Loreto de Colunga acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Cine en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas la proyección del documental "El Cine, 5" (2023), de la directora asturiana Elisa Cepedal, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Conferencia en Cangas de Onís. Dentro de los Encuentros Culturales en la Biblioteca Dulce María Prida del Parador de Cangas de Onís, hoy, a las 19.30 horas se podrá asistir a la conferencia que impartirá el fotógrafo especializado en naturaleza Carlos Pérez Naval y que versará sobre "Aves de España. Guía fotográfica de identificación".

Exposición en Pimiango. Durante el mes de mayo, la Librería de Pimiango acoge la exposición "Un año en Asturias", de la artista Eva Boilley. La librería abre los miércoles, de 18.00 a 22.00 horas; de jueves a sábados, de 12.00 a 23.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 18.00 horas.

Occidente

Conferencia en Luarca. El Círculo Liceo acoge, a las 20.00 horas, la conferencia "¡Expedición al futuro! Tecnologías que cambiarán nuestras vidas", a cargo de Amador Menéndez Velázquez, investigador del Centro Tecnológico Idonial. El acto está organizado por la Asociación Cívico-Culltural Viento del Norte. Entrada libre.

Conferencia en Cornellana. El salón de actos del Monasterio de Cornellana acoge, a las 19.00 horas, la conferencia "Tradición y renovación en el Monasterio de San Salvador de Cornellana: de Cristina a Enderquina", a cargo de Raquel Alonso Álvarez, profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

Cine en Cangas del Narcea. El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acoge a las 18.00 horas la proyección de la película de animación "El gato Tabby y otras historias felinas" (2023), dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Cine en Luarca. La Casa de Cultura acoge a las 18.00 horas la proyección de la película de animación "El gato Tabby y otras historias felinas" (2023), dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Presentación en Navia. La sede de la Asociación La Casa Azul acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "El jardín de las delicias", del escritor Fernando Méndez Germain. Entrada libre.

Inauguración de exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge desde hoy hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas. El acto de inauguración tendrá lugar hoy, viernes, a las 19.00 horas.

