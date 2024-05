Agenda: qué hacer hoy 18 de mayo en Asturias

Oviedo

Rutas Sabrosas. La concejalía de Turismo celebra la primera de sus Rutas Sabrosas, nombrada "La mujer en el Oviedo medieval". Se degustarán cuatro tapas típicas de Asturias en La Leyenda del Gallo (taco mexicano del gallo y copa de vino), Casa Amparo (carne gobernada y vino), sidrería Alterna Rosal (pote asturiano y sidra) y La Esquina del Peso (cebolla rellena de chosco y afuega’l pitu y cerveza). La inscripción, que se efectúa en gustatioeventos.es, tiene un precio de 20 euros y hay un límite de 35 plazas.

Festival coral "Ciudad de Oviedo". La sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge, a las 19.30 horas, el XX Festival coral "Ciudad de Oviedo", que organiza el Coro "Vetusta". Intervendrán, además del conjunto anfitrión, el Coro "Peña Santa" de Cangas de Onís y la Coral "San Roque" de Vigo. Entrada libre.

Teatro familiar. La plaza Porlier es escenario, a las 18.00 horas, de la función de la obra teatral "La biblioneta de Eme". La actividad, gratuita, se enmarca en la programación "Oviedo de Teatro" de la Fundación Municipal de Cultura.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge, de 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas, la segunda jornada del Mercado Internacional de Quesos de Leche Cruda (MILC). El domingo, último día, se podrá visitar solo de mañana, entre las 10.30 y las 14.30 horas. Entrada libre.

Taller "Mascotas verdes". La Escuela Municipal de Sostenibilidad promueve el taller "Mascotas verdes", en el que se elaborará un muñeco al que le crece el pelo a partir de compost y semillas. Aula de la Naturaleza (Antigua estación de tren de La Manjoya), de 17.00 a 19.00 horas. Actividad gratuita para niños y niñas mayores de 5 años. Inscripciones previas en escuelasostenibleoviedo@gmail.com o en el 684 690 242.

"Sábados de baile". El centro social El Cortijo de La Corredoria alberga, entre las 18.00 y las 20.30 horas, la actividad "Sábados de baile". La asistencia es libre y abierta a todos los públicos. Entrada libre hasta llenar el aforo.

Memorial "María Luisa". El teatro Filarmónica acoge, a las 19.00 horas, la 34.ª gala de entrega de premios Memorial "María Luisa", cuyo lema es "Sostener al memoria. Sostener la mirada". Entrada libre hasta completar el aforo.

Folclore en la calle. El ciclo de espectáculos urbanos "Folclore en la calle" continúa hoy, a las 10.30 horas, en la plaza de la Escandalera con la actuación de la Agrupación Folklórico-Cultural "La Inmaculada". El conjunto recorrerá las calles del Antiguo hasta las 14.30 horas.

Fiestas de Pentecostés. La iglesia de San Tirso el Real alberga la tercera jornada del triduo en honor de Nuestra Señora de la Esperanza de la Cofradía de La Balesquida. A las 18.30 horas se celebra el santo rosario y a las 19.00 horas la santa misa con predicación. Posteriormente, a las 19.30 horas, habrá un responso ante el sepulcro de Velasquita Giráldez y, seguidamente, procesión de regreso a la capilla.

La Salvaje. La sala La Salvaje acoge la primera de las fiestas de presentación del festival "Las huellas del Prestoso", que celebrará su séptima edición este verano. La cita comenzará a las 20.00 horas, con "pinchada + pincheo" con los djs Prestosos. A las 21.30 horas comenzarán los conciertos de las bandas "Los Manises" y "Pinpilinpussies". Tras ellos, Sandra DEE cogerá el testigo desde la cabina hasta el cierre.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Además, el Museo acoge hasta el 19 de mayo la exposición sonora "El sonido del arte vol. 6", de Xabier Erkizia, muestra que formó parte de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). Entrada libre. Se recomienda el uso de auriculares propios para disfrutar plenamente de las obras sonoras. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas; lunes y martes, cerrado.

Gijón

Día Internacional de los Museos. En el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, se presentarán los resultados del Proyecto CAMPA I y II. Además, se celebrará el taller "Recuperando las huellas de la Historia: construcción en barro y madera en la Campa Torres" de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. En las Termas Romanas de Campo Valdés, se proyectará el vídeo "Educar para investigar" de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. En la Villa Romana de Veranes, se podrá ver la exposición "La escalera del conocimiento" de 10.00 a 15.00 horas. En el Museo Nicanor Piñole, a las 18.00 horas, lectura compartida "El autorretrato en verso. Reflexiones y reflejos", con Javier Almuzara; a las 21.00 horas, concierto del dúo "Galgo". En el Museo del Ferrocarril, jornada de vapor vespertina de 16.30 a 19.30 horas; a las 22.30 horas, habrá danza con "Olympia Oyonarte". En la Ciudadela de Celestino Solar, arrancará la visita guiada "Del Ensanche del Arenal al Barrio de la Arena. 150 años de urbanismo en una vuelta a la manzana", a las 17.00 horas; a las 19.00 horas se representará "Un viaje por jabón. Pompas y pompones". En el Muséu del Pueblu d’Asturies, a las 11.30 horas, visita guiada a "La fototeca, a través del Fondo Vinck"; de 11.00 a 19.00 horas, jornada formativa "Los bailes de Llaron y La Viliella". En el Museo Evaristo Valle, tendrá lugar una experiencia inmersiva en el mundo de la fotografía de 17.00 a 20.00 horas, y, a las 17.30 horas, el taller "Cuaderno de asombro"; a las 18.00 horas, dinámica intergeneracional "¿Quién soy? Según Javier del Río". A las 20.00 y a las 22.00 horas, itinerario nocturno a la exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón" en el Palacio Revillagigedo y a la exposición permanente del Museo Casa Natal de Jovellanos. En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial habrá visitas guiadas a partir de las 12.00 horas a las exposiciones.

Concierto en la plaza Mayor. A las 18.00 horas, la Banda Sinfónica de Gijón ofrecerá un concierto.

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas, se ofrecerá la obra "La profesora", de Eduardo Galán, con la interpretación de Isabel Ordaz y Marcial Álvarez.

Librería La Buena Letra. A las 13.00 horas, se presentará "Empeñados en ser felices", de Miguel Munárriz.

Librería Toma 3. A las 13.30 horas, se presentará "El padre del fuego", de Sergio C. Fanjul.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 19.00 horas, concierto "Nuestro", de Vane y Berto.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 8 de marzo de 2025 puede visitarse la exposición "Rodrigo Cuevas. La gracia de la agitación folklórica". Último día de "Motores del Clima", una muestra sobre meteorología, medio ambiente y tecnología incluida en el programa cultural de la Presidencia Española de la Unión Europea, y de "Parasimón", instalación audiovisual de Juanjo Palacios y Carlos Suárez. Hasta el 16 de noviembre se podrá visitar la exposición "Arte asturiano en residencia", de Guillermo Braga, Irene Cuesta, Chylo, Elise Florentino, Ana G. Argüelles y Alba Matilla. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 12.00 horas, se celebrará el XXIX Certamen de coros escolares "Princesa de Asturias". Además, a las 19.30 horas, se proyectará la película "La bestia", dentro del ciclo organizado por el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Antiguo Instituto. A las 12.00 horas, tendrá lugar la conferencia "Xoyería tradicional asturiana".

Casa del Chino de Cimadevilla. A partir de las 19.30 horas, habrá una exposición de fotografías y haikus en memoria de María José Pablos Moreno.

Laboral Ciudad de la Cultura. A las 19.00 horas, se proyectará la película "On the Go" dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Escuela de Comercio. Hasta mañana, 19 de mayo, se podrá disfrutar de la experiencia de realidad aumentada "Slow Walker", de Peder Bjurman, enmarcada en la programación de "Arenas Movedizas".

Librería Gizzmo. A las 19.00 horas, se presentará el primer álbum en asturiano de "Los Estrufinos".

Avilés y comarca

Festival de Cine LGTBI. El Centro Niemeyer acoge, a las 20.00 horas, en la sala cine la clausura de la IX edición del Festival de Cine LGTBI, así como la presentación del libro "Scream Queer 2. La venganza", con Javier Parra, a las 12.00 horas, y la proyección de tres largometrajes: "Crossing", a las 16.00; "Chestnut", a las 18.00, y "Stranizza D’amuri", a las 20.00 horas.

Freestyle Masters. Llega a Avilés en su gira internacional uno de los eventos mundiales del motocross acrobático, el Freestyle Masters International Tour. El polideportivo de El Quirinal será una de las 25 ciudades de España, Portugal y Francia en donde el público podrá disfrutar de un deporte extremo. Será a partir de las 20.00 horas en el Complejo Deportivo Avilés (plaza de los Donantes de Sangre).

I Carbatapa, tapas por el Carbayedo. Comienza la Semana de la Tapa de El Carbayedo, organizada por la Asociación "Disfruta Carbayedo". Participan La Bodeguina El Caño, Casa Carreño con Los Fogones de Dani, Dialva para Vos, El Rincón de Masús, La Antigua, Restaurante Jose’s y Café-bar Fuero.

Concierto de "Långfinger". A las 21.00 horas, en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), los sonidos más cañeros procedentes de Escandinavia. "Långfinger" rompe con "Pendulum" una sequía de estudio de nueve años.

Fiesta en Soto del Barco. El concejo celebra San Isidro con noche de baile, amenizada por la Orquesta Principal y la Orquesta Buscavidas, a partir de las 23.30 horas.

San Isidro en San Jorge de Heres. Los festejos en honor de San Isidro continúan hoy con una ruta a caballo a partir de las 10.00 horas, y a las 11.00, concurso de pintura. A partir de las 13.00, sesión vermú, con pinchos caseros y gran costillada. Los juegos infantiles comenzarán a las 17.00. A las 20.30 habrá exhibición de bailes latinos, y tras la gran costillada para reponer fuerzas, a partir de la media noche, verbena amenizada por el Grupo Da Silva y sesión de DJ.

Espacio "Tú propones". El Edificio Fuero acoge de 10.00 a 21.00 horas el programa "K-Pop", para jóvenes de 17 a 30 años. Una oportunidad para conocer la cultura asiática y su música a través de este evento multidisciplinar. Más información en @patioaviles, @antenas_informativas.

Espacio Joven. Aprende a patinar en línea con la familia. Para todos los públicos los sábados en el Patio del Espacio Joven de 12.00 a 14.00 horas. Más información en @patiopatinaviles, @antenas_informativas, @patioav

Sábados en las biblios. Talleres gratuitos de 11.00 a 13.00 horas. En la de Bances Candamo (Casa de Cultura) será de robotica, impartido por Robotix Asturias. En Los Canapés, de ilustración, con Pintar-Pintar Editorial. La biblioteca de La Luz tendrá un taller de Creatividad, impartido por Abierto Asturias, y en La Carriona toca teatro, impartido por "Elísabet Martín Teatro".

"Hoy se sale". De 17.00 a 21.00 horas, en el Local Social Abierto (José Cueto, 46), programa gratuito de ocio alternativo y tiempo libre para jóvenes de 12 a 16 años. Además, hoy habrá un taller sobre actividades circenses en el polideportivo del colegio del Quirinal en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Excursión para familias. La concejalía de Igualdad organiza esta actividad, que es la primera excursión de primavera dirigida a familias que organiza la concejalía de Igualdad. Se trata de una actividad gratuita (viaje y entradas) de ocio para participar en familia con menores de hasta 12 años. Hoy se viajará a Colunga para visitar el Museo del Jurásico de Asturias. Una actividad con monitoras y para las personas inscritas previamente. Cada familia deberá llevar su propia comida y bebida. La salida será a las 10.00 horas de la marquesina de la calle Jardines, en Las Meanas, y la vuelta se prevé sobre las 18.00 horas.

Exposición en el Valey. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena y Luanco. Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas. En Luanco hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. El horario es los viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para los adultos, 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más información y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

"Dubbi Kids", concierto en La Felguera. "Bailar sin parar" es el espectáculo infantil que ofrece esta tarde el grupo "Dubbi Kids" en La Felguera. Un concierto para todos los públicos. Comenzará a las 18.00 horas en el patio del colegio Eulalia Álvarez.

"El amor en su lugar", teatro en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, a las 20.15 horas, la representación de la obra "El amor en su lugar", que llevan a escena alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático. La entrada es gratuita.

Jornada de puertas abiertas en el Centro de Experiencias del Pozo Sotón. El CEMM (Centro de Experiencias y Memoria de la Minería) del Pozo Sotón (El Entrego) celebra hoy y mañana una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de los Museos. El horario es de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre los jueves y viernes, de 9.00 a 14.00 horas, con trenes a las 10.00 y las 11.00 horas solo para grupos y a las 12.00 horas para todos los públicos, y los fines de semana, festivos y puentes, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. Los horarios de trenes son a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas y a las 16.00 y 17.00 horas.

Centro

Concierto en Villaviciosa. El teatro Riera acoge a las 20.00 horas el concierto "Sil Fernández canta a Nina Simone". Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de "Garfield: la película" (EE UU, 2024), a las 17.30 horas, y "Menudas piezas" (España, 2024) a las 20.00 y a las 23.00 horas.

II Flor en Grado. El programa festivo de hoy comienza a las 12.00 horas con una visita por el casco histórico y el Museo Villa ya Mercáu (punto de encuentro, Oficina de Turismo); a las 18.00 horas en el parque San Antonio "La Petite Caravane" ofrecerá un espectáculo para el público infantil; a las 19.00 horas en el mercado de ganado habrá una actuación de tonada asturiana a cargo de las escuelas Veiga’l Cubia y Valles Moscones, y a las 22.00 horas la plaza General Ponte acoge la actuación de la orquesta "Escaparate".

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio, El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

Presentación literaria en Ribadesella. El salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 12.30 horas la presentación del libro "Por si las cosas salen mal", de Guillermo Martínez Collado. Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto en Llanes. La plaza del Muelle (salón de actos de la Escuela Municipal de Música en caso de lluvia) acoge a las 19.00 horas el primero de los conciertos de fin de curso de la Escuela Municipal de Música de Llanes, que estará protagonizado por la Banda Municipal de Música de Llanes.

Cine en Cabrales. La Casa Bárcena, en Carreña de Cabrales, acoge a las 19.00 horas la proyección del documental "El Cine, 5" (2023), de la directora asturiana Elisa Cepedal, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Presentación literaria y concierto en Pimiango. La Librería de Pimiango acoge a las 19.30 horas la presentación de la novela "El actor ecuánime", de Joh Coldo, que estará acompañado de Mariángeles Sastre, Miguel A. Martínez Noriega y Ramón Alzola. Posteriormente, a las 21.00 horas Víctor Teira ofrecerá un concierto con clásicos del rock y del pop, además de presentar sus propios temas.

Occidente

Presentación en Barcia. El local de la Asociación Cultural el Hórreo de Barcia acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "La memoria del Cuarto de los Valles", un estudio histórico-antropológico que recupera el modo de vida de la sociedad tradicional en la comarca rural, de Héctor Rodríguez y Manuel Fernández.

Teatro en Puerto de Vega. La Casa de Cultura de Puerto de Vega acoge a las 18.00 horas la representación de la obra "El gorrumbu", ganadora del premio "Nel Amaro" de teatru profesional en llingua asturiana y eonaviego, a cargi de la compañía "Saltantes Teatro". Entrada libre.

Concierto de rondalla en Tapia de Casariego. El Auditorio municipal acoge a las 20.00 horas la actuación de la Rondalla "Armonía" y el Coro "Espasante" de La Coruña. Entrada libre.

Arte y copla en Luarca. El Conservatorio del Occidente de Asturias acoge a las 19.00 horas la representación del espectáculo cultural "Arte y copla", que llevará a cabo el colectivo "Cuéntame un Cuadro". Entrada libre.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge la proyección de "Garfield: la película" (EE UU, 2024), a las 18.00 horas, y "Siempre nos quedará mañana" (Italia, 2024), a las 20.30 horas.

