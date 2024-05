El Ayuntamiento de Almería no destituirá a nadie por el cartel contra agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Almería no tiene previsto destituir a ningún edil o despedir a algún trabajador por la campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales ‘Si dice no, no es sexo. Es agresión’, retirada de forma íntegra "dada la polémica generada por uno de los carteles".

En dicho cartel se veía la fotografía de un niño sobre el mensaje "si dice no, no es sexo, es agresión", acompañado a su vez de la información de que "el 72,3 % de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima".

El consentimiento al que hace referencia el cartel no existe para la infancia y la adolescencia: por debajo de 16 años, todo acto sexual con un menor es agresión sexual.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha manifestado este lunes a los medios que se produjo una "secuencia de errores de coordinación y supervisión de una campaña que provocaron que se imprimiera una imagen que, junto al eslogan, mandaba un terrible mensaje el cual desvirtuaba totalmente el objetivo" de esta iniciativa.

"En cuanto el Ayuntamiento detectó el error, a las pocas horas, retiramos el cartel y a posteriori retiramos toda la campaña viendo que el objetivo principal de la misma ya no se cumplía por el debate que se había suscitado y pedimos, humildemente, sinceramente y públicamente, disculpas", ha añadido.

Vázquez ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará "incansablemente" por desarrollar acciones en contra de las agresiones sexuales y "protegiendo los derechos de los menores".

El Ministerio de Igualdad comunicó el pasado jueves al Ayuntamiento de Almería que retirará la financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se han empleado para la polémica campaña sobre la violencia sexual contra la infancia, y al ser interpelada al respecto por este asunto, la primera edil ha precisado que en estos momentos "el Área de Familias está en contacto con el Ministerio".

Sobre la petición de Vox relativa al expediente completo de la campaña, Vázquez ha indicado que lo han solicitado todos los grupos políticos y que esta misma semana serán citados para que puedan consultarlo "con transparencia".

Respecto al cese de la edil Paola Laynez, responsable del Área de Familias, solicitado por Vox y PSOE, la regidora ha sostenido que "esto es un trabajo de equipo, y a los equipos, tanto como a las personas, se les mide por su trayectoria profesional entera, por toda su trayectoria, y no por un hecho aislado y único".

"Nosotros ya hemos tomado las medidas pertinentes, vamos a estar ejerciendo un poco más control, lógicamente, para que, como se ha venido haciendo hasta ahora, las campañas salgan sin ningún tipo de problema, y vamos a seguir trabajando en ese hecho", ha concluido.