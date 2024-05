Agenda: qué hacer hoy 23 de mayo en Asturias

Oviedo

Conferencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo) acoge, a las 19.30 horas, la conferencia "La importancia de lo que tenemos cerca", a cargo del escritor Jesús Carrasco, premio de novela "Biblioteca Breve" 2024. Presenta el profesor de Literatura de la Universidad de Oviedo Eduardo San José. El acto se enmarca dentro del ciclo "La huella del Tigre", de Tribuna Ciudadana. Entrada libre.

Día de las Fuerzas Armadas. Asturias es la sede de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de 2024, donde Oviedo tendrá un papel protagonista. Hoy y mañana puede visitarse la exposición estática y dinámica de material militar en el Paseo del Bombé. El horario es hoy, jueves, de 10.00 a 20.00 horas; mañana, viernes, de 10.00 a 19.00 horas. Acceso libre.

Zarzuela. El teatro Campoamor acoge, a las 20.00 horas, el primer pase de la zarzuela "La rosa del azafrán". Se trata de una producción del Teatro de la Zarzuela con música de Oviedo Filarmonía y la Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo". La representación se enmarca en la XXXI Temporada del Festival Lírico Español. Disponibles solo entradas con visibilidad reducida a 31 euros.

RADAR. Continúa la programación de RADAR en el teatro Filarmónica. Dentro del ciclo del cineasta Orson Welles se proyecta su película "Mr. Arkadin". Versión original en inglés, francés, alemán, polaco y latín con subtítulos en español. No recomendada para menores de 13 años. Acceso libre hasta completar el aforo.

Matadero Uno. La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge, a las 19.00 horas, la presentación de "Cuero ilegítimo", de Ramón Jiménez Pérez. Acompaña al autor Lioba Simón. Entrada libre.

Kafka&Co. La librería Kafka&Co (Ildefonso Sánchez del Río, 14) alberga, a las 19.00 horas, la presentación del poemario "La lejanía de nuestros cuerpos". Estará la autora, Gudrun Palomino, acompañada por la premio "Espasa" de poesía Aitana Monzón. Entrada libre.

Cine. La Biblioteca "Ramón Pérez de Ayala" alberga, a las 19.00 horas, la proyección de la película "El vientre de la ballena", de Julián Pablo. El protagonista del filme, Eusebio Tuya, charlará con el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Javier Cuervo. Entrada libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge dos exposiciones fotográficas en el marco del Día de las Fuerzas Armadas: "Forjando Historias: el legado fotográfico de la Fábrica de Armas de Trubia", que organiza la empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas, y "Soldados", del fotógrafo Jordi Bru. Ambas muestras, impulsadas por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, estarán abiertas todos los días hasta el 5 de junio de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Villa Magdalena. El palacete de Villa Magdalena acoge hasta el 26 de mayo la exposición de las obras participantes en la X Edición del Concurso de pintura rápida al aire libre, promovido por Centros Sociales. Se puede visitar libremente de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Poesía. El Antiguo Instituto acoge desde las 19.00 horas el VII Encuentro poético "Letriberia", que estará dedicado al euskera y que contará con la participación de la poeta Miren Agur, Premio Nacional de Poesía en 2021. Como poeta local participará Marta Mori. El escritor Fernando Menéndez será el encargado de la presentación. Entrada libre.

Sociedad Cultural Gijonesa. A las 19.00 horas se celebrará la charla "¿Hacia la Tercera Guerra Mundial", con Manuel Monereo. El acto, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, será en la Escuela de Comercio.

Museo del Ferrocarril de Asturias. A las 18.00 horas se ofrece al público una visita guiada a la muestra "El tiempo en el bolsillo. Relojes de ferroviario". Será en el Museo del Ferrocarril de Asturias.

Arte en el Barrio. "Luis Núñez y Los Folganzanes" ofrecerá un concierto dentro de la programación de "Arte en el Barrio". Será en el Ateneo de La Calzada a las 19.00 horas.

Foro de Mujeres. A las 19.00 horas se celebra un encuentro en el Foro de Mujeres de El Llano titulado "Costura y tejido en el Arte", a cargo de la artista Isabel Gil. El acto se celebra en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Escuela de Comercio. Dentro de la actividad "De charla con el Botánico", a las 19.00 horas se ofrece un coloquio en la Escuela de Comercio titulado "Historia natural de la Amazonía", organizado por la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Gijón.

Laboral Cinemateca. A las 19.30 horas se proyecta "De golpe a gople" en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Museo Barjola. A las 19.00 horas Montserrat Fernández Garrido presentará el libro "Tres generaciones rebeldes". El acto se celebrará en el Museo Barjola.

Charla en la FAV. A las 19.00 horas se celebra una Jornada de Alternativas a la incineración de combustible sólido recuperado (CSR) en el local de la FAV (Federación de asociaciones Vecinales de Gijón), ubicado en la calle Ruta del Alba 9. En el mismo participarán Joan Marc Simón, director y fundador de Zero Waste Europe; Julio Barea, responsable de residuos de Greenpace, y Ana Gutiérrez, coordinadora de la Plataforma Retorna.

Coloquio de montaña. A las 20.00 horas Rosa Menéndez, doctora en Geología, ofrecerá la charla montañera "La huella de los glaciares en la Cordillera Cantábrica". Se celebrará en la sede de la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo (Calle Joaquín Fernández Acebal, 4).

CMI El Coto. A las 18.00 horas habrá una actividad de animación a la lectura para niños de 4 a 7 años en la biblioteca infantil del Centro Municipal Integrado de El Coto.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Avilés y comarca

Concierto "La bella molinera" con la OSPA. A las 20.15 horas, en el Auditorio Casa de Cultura, bajo la batuta de Juanjo Mena como director invitado y la actuación como solista de la mezzosoprano Clara Mouriz , tendrá lugar el concierto de mayo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) dentro del ciclo "Música en Escena", de EscenAvilés. Las entradas se encuentran a la venta, a un precio único de 18 euros, en los canales habituales, desde la web www.teatropalaciovaldes.es y taquilla de la Casa de Cultura.

Concierto fin de enseñanzas profesionales de Órgano del "Julián Orbón". A las 13.30 horas, en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, tendrá lugar el concierto de fin de curso de los alumnos de enseñanzas profesionales del Conservatorio Municipal Profesional "Julián Orbón", con la participación del grupo de órgano del profesor Fernando Artime. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Simposio sobre poesía y medicina. En el Centro de Servicios Universitarios CSU (La Ferrería, 7), desde las 9.30 horas, se celebra el 11.º Simposio Internacional de la Iniciativa Hipocrática de Poesía y Medicina (11th International Symposium of the Hippocrates Initiative for Poetry and Medicine). El evento, organizado por la Universidad de Oviedo, reúne en Avilés a más de cincuenta profesionales de los ámbitos de la poesía (poetas, filólogos, críticos de arte) y de la medicina, procedentes de universidades, centros de investigación y hospitales de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Portugal y España.

Paseo por la biodiversidad de la ría de Avilés. En el marco programa "SonRía", a las 11.00 horas, en el puente de San Sebastián arrancará un nuevo paseo para conocer la biodiversidad de la ría.

Cuentacuentos infantil. A las 18.00 horas, en la Biblioteca de La Carriona tendrá lugar una sesión de "Titiricuentos", con "Tragaluz Títeres".

Jornadas de teatro escolar. La representación de "Penélope" a cargo del alumnado del Instituto Carreño Miranda da continuidad a las XXIX Jornadas de teatro escolar a las 20.15 horas en el teatro Palacio Valdés.

África, protagonista de una semana cultural en Avilés. Dentro de la programación de actividades de "Afrilés Fest" se proyecta a las 18.00 horas en la Casa de las Mujeres de Avilés (La Ferrería, 27) la película "Woman" (Francia, 2019). Se trata de un documental que lleva por todos los rincones del mundo para conocer el retrato íntimo de mujeres con diferentes caminos de vida, modelados por su cultura, su fe o su historia familiar. Además, continúan abiertas las exposiciones "Contra la historia única" (Late Asturias), en el centro de personas mayores de Las Meanas; la titulada "R. D. Congo. El riesgo de ser mujer" (Fundación el Pájaro Azul), en la Casa de Encuentros de las Mujeres, y también la muestra "Benin. Ventana al África" (Solidaridad con Benin), en el centro de personas mayores de Las Meanas. En el Hospital San Agustín se puede ver estos días la muestra "Hunna raquizat alhayat. Mujeres saharuis, el pilar de la vida" (Médicos del Mundo). Y en la Casa de Cultura abre hasta el domingo "Lejos y cerca. Normalización de la vida cotidiana en África central y Asturias" (Matumaini).

"I Carbatapa", tapas por El Carbayedo. Hasta el domingo, la asociación "Disfruta Carbayedo" organiza la Semana de la Tapa. Los establecimientos participantes son: La Bodeguina El Caño, Casa Carreño con Los Fogones de Dani, Dialva para Vos, El Rincón de Masús, La Antigua, restaurante Jose’s y café-bar Fuero.

Exposiciones en el Niemeyer y conferencia de Irene Vallejo. La cúpula del complejo cultural de la ría acoge la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, hasta el 2 de junio, dentro de "El arte que conecta", iniciativa del Museo Nacional del Prado y Telefónica. Además, la artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio; y también puede visitarse hasta el 16 de junio la muestra de Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) "Luz que se esconde". El horario de las exposiciones es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. Además, hoy, a las 19.00 horas, interviene en el ciclo "Palabra" la escritora Irena Vallejo.

Exposición en el Valey. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Las Cuencas

"Pobres criaturas", cine en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge hoy, a las 20.00 horas, la proyección de la película "Pobres criaturas", dirigida en 2023 por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, que ganó el "Oscar" a la mejor actriz por su actuación. La entrada cuesta 4 euros.

Inauguración de la exposición "Onírica" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge desde esta tarde una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onírica" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. La apertura es hoy, a las 18.30 horas. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Charla sobre el centenario del trágico accidente de La Sota (Laviana). El centro social de Barredos (Laviana) acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la charla titulada "Centenario del accidente de la mina de La Sota", el más grave acaecido en el concejo, con diez fallecidos. El ponente es el escritor y experto en la historia local Paco Trinidad.

Donación de sangre en Mieres. Entre los días 20 y 23 de mayo, el Centro Comunitario de Transfusión y la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado instalan su unidad móvil en la calle Manuel Llaneza, en la esquina del grupo escolar Aniceto Sela. Se puede acudir de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición con trabajos del IES David Vázquez en Laviana. El Cidan de Pola de Laviana alberga hasta el 31 de mayo la exposición "El cielo y el mar no se tocan", con distintos trabajos elaborados por los alumnos del IES David Vázquez Martínez de Pola de Laviana.

Jornadas de La Cazuelina en Mieres. Mieres celebra hasta el 26 de mayo sus XI Jornadas de La Cazuelina. Participan un total de 16 establecimientos hosteleros. Las "cazuelinas" cuestan 4 euros.

Exposición "Gaia, renaciendo" en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama de Langreo acogen hasta el día 31 de mayo la exposición "Gaia, renaciendo". Se trata de obras realizadas por los usuarios del CAI de Pando.

Muestra con el arte de Maite Pinto, ganadora del "Art Nalón". La pinacoteca "Eduardo Úrculo" de Langreo alberga hasta el 2 de junio la obra de la artista Maite Pinto, ganadora del certamen "Art Nalón" de 2023.

Exposición fotográfica "Asturias Colere" en Moreda. Hasta el 31 de mayo, se puede ver en el Centro Cultural de Moreda la exposición fotográfica "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", con imágenes de Cristina Fernández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello. El horario de visita es en días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Centro

Festival del Títere y la Palabra en Siero. Comienza la XVIII Edición de "Títere Si", el Festival del Títere y la Palabra de Siero, con la representación de la obra "Estación Quequén. El viaje infinito", a cargo de la compañía argentina "Canapé de Polenta Títeres + Música", a las 18.00 horas en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. Entrada gratuita. El espectáculo está recomendado para público familiar e infantil de 2 a 8 años.

Cine en Villaviciosa. El teatro Riera acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "Conspiración en El Cairo" (2022) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Conferencia sobre fútbol en Noreña. La Casa de Cultura acoge a las 20.15 horas la conferencia "Fútbol, pasado, presente y futuro", impartida por Marcos López, comentarista deportivo y entrenador de fútbol. El acto está organizado por la Asociación Cultural Contigo y la Asociación de Exjugadores del Condal. Entrada libre.

Exposición en Grado. La exposición "Sensualidad y erotismo", del colectivo "Extremófilos" y comisariada por Lourdes Mieres, que incluye más de sesenta cuadros de los artistas Benjamín Tous, Emilio Amor, Federico Mieres, José Paredes, Lourdes Mieres, Mabel Lavandera y Rafael Arroyo –algunos de los cuadros se acompañan de poemas de la misma temática obra de Joseba Ayensa, Francisco Velasco, Emilio Amor y Rafael Cansinos Asens–, podrá verse en los tres espacios expositivos de la Casa de Cultura hasta el 31 de mayo en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (sábados y domingos cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 6 de junio la exposición "El legado español en los Estados Unidos de América", en colaboración con la Delegación de Defensa, la Asociación ARES y el Ayuntamiento de Siero. La muestra, organizada por la asociación "The Legacy", está inspirada en postales tradicionales, que recoge algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la historia de España en los EE UU. Se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 11.00 a 13.30 horas.

Oriente

Teatro en Cangas de Onís. El salón de actos de la Casa de Cultura acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Cien por cien natural. Lobas, gatas, un té y el calor", a cargo del grupo de teatro "Les Filanderes".

Exposición en Ribadesella. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 30 de mayo la exposición "La escuela de la posguerra en Ribadesella (pueblos y villa)", organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella con materiales de la colección de José Antonio Somoano Martín que recrearán un aula de la época. El horario de la sala es de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Pimiango. Durante el mes de mayo, la Librería de Pimiango acoge la exposición "Un año en Asturias", de la artista Eva Boilley. La librería abre los miércoles, de 18.00 a 22.00 horas; de jueves a sábados, de 12.00 a 23.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 18.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta hoy, 23 de mayo, "Exposible XX" y "SuperArte", muestras de los alumnos y antiguos alumnos del Bachillerato de Artes del IES Rey Pelayo. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Conmemoración de la Carta Puebla de Valdés en Luarca. Da inicio la Gran Feria Medieval que hasta el domingo 26 se celebrará en Luarca. A las 16.00 horas se abrirá el mercado medieval, en el que habrá, entre otras actividades, danzas árabes y bailes de Oriente (19.30 horas), un pasacalles musical a cargo de juglares (20.00 horas), un espectáculo de fuego y malabares (21.00 horas) y un espectáculo de fuego y circo (21.30 horas), hasta el cierre del mercado (22.00 horas).

Música en Cangas del Narcea. El teatro Toreno acoge a las 20.00 horas la actuación del grupo de música tradicional "Calea", integrado por Silvia Quesada, Leticia Baselgas y Rubén Bada.

Cine en Tineo. La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 17.30 horas la proyección del documental "El Cine, 5" (2023), de la directora asturiana Elisa Cepedal, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Conferencia en Boal. La Casa de Cultura acoge a las 19.00 horas la charla "Testamento vital, cuidados paliativos y muerte digna", a cargo del médico jubilado Juan Antonio Salcedo. Entrada libre.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo