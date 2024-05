Agenda: qué hacer hoy 24 de mayo en Asturias

Oviedo

Conferencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo) acoge, a las 19.30 horas, la conferencia "Conversaciones sobre África, desde Asturias". Intervienen Antonio Herrero, último misionero asturiano en Benín, y Mousa Leye, representante de la comunidad senegalesa en Asturias. Presenta José del Riego, director del secretariado diocesano de Movilidad Humana. Entrada libre.

OSPA. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) da a las 20.00 horas un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe. El concierto, titulado "La bella molinera", será dirigido por el maestro Juanjo Mena y contará con la presencia de la mezzo Clara Mouriz. Se interpretarán piezas de Ravel, Montsalvage y Falla. Entradas disponibles entre los 7 y los 24 euros.

Día de las Fuerzas Armadas. Asturias es la sede de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de 2024, donde Oviedo tendrá un papel protagonista. Entre las 17.50 y las 18.40 horas, habrá presencia aérea sobre la ciudad. Al finalizar el desfile en la playa de San Lorenzo de Gijón, algunas de las aeronaves pasarán por Oviedo. Después, a las 18.45 horas, se celebrará un pasacalles en el que cada una de las unidades participantes, así como la Banda Municipal de Oviedo iniciarán sus actuaciones. Partirán de la plaza de Feijoo, de la plaza de Gascona, del teatro Campoamor, de la plaza del Fresno, de la plaza Longoria Carbajal, de la plaza del Fontán y de la plaza del Ayuntamiento y se reunirán todas en la plaza de la Catedral, donde a las 20.00 horas comenzará un encuentro en el que cada unidad de música interpretará una pieza. Por otro lado, hasta hoy puede visitarse la exposición estática y dinámica de material militar en el paseo del Bombé. El horario es de 10.00 a 19.00 horas. Acceso libre.

Charla en El Manglar. La Ciudadana Asociación Cultural organiza a las 19.30 horas en El Manglar (Martínez Vigil, 14) una charla-debate. Será una charla en torno al libro "¿Hacia la tercera guerra mundial?". Interviene uno de sus autores, Manuel Monereo, politólogo y exdiputado de Unidas Podemos en el Congreso, experto en temas de Derecho Internacional y Seguridad. Debatirá con Francisco Erice, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Acceso libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge dos exposiciones fotográficas en el marco del Día de las Fuerzas Armadas: "Forjando Historias: el legado fotográfico de la Fábrica de Armas de Trubia", que organiza la empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas, y "Soldados", del fotógrafo Jordi Bru. Ambas muestras, impulsadas por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, estarán abiertas todos los días hasta el 5 de junio de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Villa Magdalena. El palacete de Villa Magdalena acoge hasta el 26 de mayo la exposición de las obras participantes en la X Edición del Concurso de pintura rápida al aire libre, promovido por Centros Sociales. Se puede visitar libremente de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Museo de Bellas Artes. Las muestras "Luis Fernández" y "Luis Fernández y el dibujo" pueden visitarse hasta el 26 de mayo. Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Teatro. A las 20.30 horas se representa en el teatro Jovellanos "Lo inevitable", obra de José Busto que en 2018 obtuvo el premio "Lope de Vega". En escena siete personajes y un ausente concentran una acción dramática que transcurre en un Avilés intranquilo y desmoralizado. Entradas a 15 euros.

Sala Albéniz. A las 21.00 horas "Shinova" ofrece un concierto en la Sala Albéniz, enmarcado en la Gira Vibra Mahou de presentación de su nuevo disco.

Antiguo Instituto. A las 20.00 horas la Coral Asturiana de Gijón ofrecerá un "Concierto de primavera" en el Antiguo Instituto.

Brotes Lab. El festival "Brotes Lab" comienza a las 19.00 horas con la representación en la plaza junto al Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur de "La liebre, la tortuga y la influencer", y en el mismo espacio se verá a las 19.30 horas "8 km en mula". Además, en Espacio Escénico El Huerto a las 20.30 horas se mostrará al público "Quebrando el círculo / Cosmos", "Retrato" y "Lo trazado".

Colegiata San Juan Bautista. A las 20.00 horas se celebran "Los conciertos del Marqués" en la Colegiata San Juan Bautista, con la actuación del dúo de violín y piano que integran Marina Gurdzhiya y David Bermúdez.

Fundación Alvargonzález. A las 19.00 horas se inaugura en la sala de arte de la Fundación Alvargonzález la muestra de fotografía "Un paraíso oculto bajo tus pies", de Juan Ignacio Montero Martín.

Fiestas de El Llano. Desde hoy y hasta el lunes se celebran las fiestas de El Llano, en la plaza del Tres de Abril. En la jornada de hoy habrá a las 17.00 horas un freestyle organizado por "Royale Battles", a las 19.30 horas actuará Fran Juesas y a las 23.30 el Grupo "Assia".

Cristianos por la laicidad. El salón de actos de Proyecto Hombre (avenida José Manuel Palacio, 40) acoge el XXXIII Encuentro de Cristianos de Base de Asturias. A las 19.30 horas se celebra la conferencia "Democracia y estado laico", a cargo de Ricardo Gayol.

Sociedad Asturiana de Filosofía. El Antiguo Instituto acoge la charla "El sentimiento cinematográfico de la vida Toma 2/3. Escena de la escuela", a cargo de Roberto Menéndez. El acto lo organiza la Sociedad Asturiana de Filosofía.

Centro social de Contrueces. A las 17.00 horas La Escuela Municipal de Teatro representará la obra "La cartera siempre llama dos veces" en el Centro Social de Mayores de Contrueces.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se proyectará "La chica que sanaba" en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Tertulias botánicas. A las 20.30 horas se celebra una nueva entrega de las tertulias botánicas de la Asociación Festuca Jierru. Será en el Ateneo de La Calzada.

CMI Pumarín Gijón Sur. A las 19.00 horas la psicóloga Dolores Rizo ofrece la charla "La eficacia terapéutica de la hipnosis clínica". Se celebrará en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 20.00 horas habrá un festival en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa en el que participarán Magali (canción española), Pepín y su guitarra (canción popular), Marisol (la dama del bolero), Zulima (canción española), y una obra de teatro cómico con Tino Melgar y Esther.

El Percebe Comedy. Miguel Iribar dará un monólogo a las 21.00 horas en El Percebe Comedy (Marqués de San Esteban, 25).

Café de Macondo. A las 21.00 horas "Silvidos y Gemidos" ofrecerá un concierto en el Café de Macondo (plaza Ciudad de La Habana, 3).

Sala Acapulco. A las 20.30 horas "Iberia Sumergida" actuará en la Sala Acapulco (Fernández Vallín, 5).

Meidinerz Jazz Club. A las 21.30 horas "Wachinseis Jazz Trío" dará un concierto en Meidinerz Jazz Club (San Agustín, 14).

La Caja de Músicos. "Half Black" actuará a las 21.30 horas en La Caja de Músicos (Buen Suceso, 7).

Asociación vecinal de Santiago. A las 18.00 horas se desarrollará el conversatorio "De la banca armada a las finanzas alternativas", con Jordi Calvo, investigador del Centro Delás de estudios e investigaciones para la paz. El acto será en la asociación vecinal de Santiago en Nuevo Gijón (Peña Santa de Enol, 4, bajo).

Avilés y comarca

Inauguración de la Feria del Queso y el Vino. A las 17.00 horas, en la Pista de la Exposición, arranca la 42.ª Feria del Queso y el Vino de Avilés, que se celebra de viernes a domingo.

Encuentro de Mujeres Inspiradoras. A las 18.00 horas, en la Casa de las Mujeres, tendrá lugar el cuarto Encuentro de Mujeres inspiradoras, que cuenta con la participación de la investigadora de IrsiCaixa y directora científica del Instituto de Investigación Germans Trías i Pujol, Julia García, y de la actriz y creadora Natalia Coper.

Inauguración de la exposición "Amador entrañable" en el CMAE. A las 19.00 horas, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (Llano Ponte, 49), tendrá lugar el acto de inauguración de la exposición "Amador entrañable", que reúne una treintena de esculturas que sumergirán al público en la obra del artista cangués.

Concierto "Avilés, ciudad dylanita". A las 20.30 horas, en Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) tendrá lugar el concierto "Avilés, ciudad dylanita" que, en esta decimoséptima edición del festival, celebra el 83.º cumpleaños del incombustible genio de Minnesota Bob Dylan. A las 12.00 horas habrá actuaciones a micro abierto en la plaza de España.

Simposio sobre poesía y medicina. En el Centro de Servicios Universitarios CSU (La Ferrería, 7), desde las 9.30 horas continúa el 11.º Simposio Internacional de la Iniciativa Hipocrática de Poesía y Medicina (11th International Symposium of the Hippocrates Initiative for Poetry and Medicine). El evento, organizado por la Universidad de Oviedo, reúne en Avilés a más de cincuenta profesionales de los ámbitos de la poesía y de la medicina, procedentes de universidades, centros de investigación y hospitales de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Portugal y España.

África, protagonista de una semana cultural en Avilés. Dentro de la programación de actividades de "Afrilés Fest" se proyecta a las 18.00 horas en la Casa de las Mujeres de Avilés (La Ferrería, 27) la película "Woman" (Francia, 2019). Además, continúan abiertas las exposiciones "Contra la historia única" (Late Asturias), en el centro de personas mayores de Las Meanas; la titulada "R. D. Congo. El riesgo de ser mujer" (Fundación el Pájaro Azul), en la Casa de Encuentros de las Mujeres, y también la muestra "Benin. Ventana al África" (Solidaridad con Benin), en el centro de personas mayores de Las Meanas. En el Hospital San Agustín se puede ver estos días la muestra "Hunna raquizat alhayat. Mujeres saharauis, el pilar de la vida" (Médicos del Mundo). Y en la Casa de Cultura abre hasta el domingo "Lejos y cerca. Normalización de la vida cotidiana en África central y Asturias" (Matumaini).

"I Carbatapa", tapas por El Carbayedo. Hasta el domingo, la asociación "Disfruta Carbayedo" organiza la Semana de la Tapa. Los establecimientos participantes son: La Bodeguina El Caño, Casa Carreño con Los Fogones de Dani, Dialva para Vos, El Rincón de Masús, La Antigua, restaurante Jose’s y café-bar Fuero.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del complejo cultural de la ría acoge la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, del 26 de abril al 2 de junio, dentro de "El arte que conecta", la iniciativa del Museo Nacional del Prado y Telefónica. Además, la artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio; y también puede visitarse hasta el 16 de junio la muestra de Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952), uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, "Luz que se esconde". El horario de las exposiciones es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Noche Blanca en Corvera. Corvera vuelve a celebrar su "Noche Blanca" después de seis años. Los lugares más emblemáticos del concejo acogen una veintena de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento y el tejido asociativo, comercial y hostelero. A partir de las 19.00 horas, las bibliotecas del concejo mostrarán sus últimas novedades en algunos comercios, justo a la par que La Caracola, Total Freak y la charanga El Felechu y la Banda de Gaites realizarán un pasacalles. Será el pistoletazo de salida a una noche en la que El Llar acogerá el concierto de "Argayu" y La Lechera un homenaje a Eric Clapton y a la Banda de Música de Corvera. A la música se suma el teatro de la mano de los Talleres de Teatro de Adultos y un escaparate viviente que tendrá lugar a las 20.00 horas en Carmen Coca Moda.

Las Cuencas

Cine infantil en Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy, a las 17.30 horas, la proyección de la película "Movida bajo el mar", integrada en el ciclo de cine infantil "Rapacines".

Exposición "Onírica" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onírica" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Muestra fotográfica de María del Amor Díaz en el campus de Mieres. El edificio de la Escuela Politécnica de Mieres acoge hasta el 14 de junio la exposición fotográfica "¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres?", con imágenes de María del Amor Díaz Alonso. Se trata de una muestra con fotos de la minería asturiana. Puede verse de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas.

Gala del teatro escolar en asturiano. Hoy, a las 19.00 horas, se celebra en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres la VII Gala del Teatru escolar n’asturianu. Podrán verse las obras "Bon appétit... O non", del colegio de Felechosa; "Esta muerta ta mui viva", del colegio de Rioturbio, y "De Turón a Eurovisión", del colegio de Villapendi. La entrada es "la voluntad".

Concierto de Pablo Moro en Langreo. El cantante ovetense Pablo Moro ofrece hoy un concierto en Langreo, en el Nuevo Teatro de La Felguera, a partir de las 20.00 horas. La entrada cuesta 6 euros.

Día de África en Langreo. La plaza del Ayuntamiento de Langreo, en Sama, alberga de 17.00 a 20.00 horas la celebración del Día de África, con diversas actividades culturales y didácticas.

Centro

Festival del Títere y la Palabra en Siero. Segunda jornada de la XVIII Edición de "Títere Si", el Festival del Títere y la Palabra de Siero, con la representación de la obra "Estación Quequén. El viaje infinito", a cargo de la compañía argentina "Canapé de Polenta Títeres + Música", a las 18.00 horas en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, con entrada gratuita (el espectáculo está recomendado para público familiar e infantil de 2 a 8 años). Además, a las 18.00 horas, en la plaza del Centro Cultural de La Fresneda, la compañía castellonense "Xarop Teatre" pondrá en escena "La costurerita valiente", para público familiar e infantil a partir de 5 años.

Teatro en Grado. La Capilla de los Dolores acoge a las 19.30 horas la representación de la obra "El Gorrumbu", premio "Nel Amaro" de teatro profesional n’asturianu 2023, a cargo de la compañía "Saltantes Teatro". Esta obra está dirigida a todos los públicos.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película "El especialista" (EE UU, 2024), a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Narración oral en Las Regueras. La Casa de Cultura de Santullano acoge a las 17.30 horas el espectáculo de narración oral "Cuentos como caramelos" de Laura Cuervo.

Oriente

Concierto de versiones en Ribadesella. La plaza Reina María Cristina (en caso de lluvia se realizará en el salón de actos de la Casa de Cultura) será el escenario donde a las 19.00 horas el dúo "Música de Sofá", formado por Lucía Alonso Pardo y Jacobo Cano, ofrecerá un viaje musical que recorrerá países, mezclará estilos y hará recordar al espectador melodías.

Cinefórum en Nueva de Llanes. La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge a las 19.30 horas una nueva sesión de cinefórum protagonizada en esta ocasión por "En la casa" (Francia, 2012), película de François Ozon basada en la obra de teatro "El chico de la última fila", de Juan Mayorga.

Concierto en Colunga. La Sala Loreto acoge a las 19.00 horas el concierto presentación del primer disco de la banda "Querida Margot". El primer trabajo de esta banda asturiana formada por cuatro jóvenes músicos tiene por título "Atentamente". Entrada libre.

Conferencia en Colombres. La Quinta Guadalupe acoge una nueva actividad del ciclo "Las Conferencias del Archivo de Indianos". En esta ocasión María José Álvarez Faedo, de la Universidad de Oviedo, hablará de "Isabella Bird: Aventuras de una viajera victoriana en las Américas". La cita es a las 17.00 horas.

Teatro en Arriondas. La Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas acoge a las 20.00 horas el espectáculo teatral y musical "Varios géneros", dirigido por Cristina López del Hierro e interpretado por Julio Ruenes y Mercedes Álvarez.

Occidente

Encuentro musical en Cangas del Narcea. El teatro Toreno acoge a las 20.00 horas un encuentro musical (actuación y charla) con la canguesa Vero Rubio, premio "Camaretá" al meyor cantar en 2023 con el tema "Dixo miou padre".

Teatro en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 20.30 horas la representación de "Ada Byron: la tejedora de números", a cargo de "La Westia Producciones". Esta obra está dirigida a todos los públicos.

Conferencia en Tapia de Casariego. La Casa de Cultura Juan de Mairena de Tapia de Casariego acoge a las 19.30 horas la conferencia "La mediación educativa como herramienta de prevención del acoso escolar", a cargo de Agustín Azparren, vocal del CGPJ, juez, fiscal, profesor de Derecho Internacional y experto en mediación, que estará acompañado por representantes de las AMPA y el alumnado del IES y del colegio tapiegos.

Diálogos sobre turismo rural en Santa Eulalia de Oscos. La Casa de Cultura de Santa Eulalia de Oscos acoge a las 17.00 horas el encuentro "Diálogos sobre el Turismo Rural en Santalla", organizado por la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias (AEX@) y que contará con la participación de Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón y exconsejera de Industria, Comercio y Turismo; Servanda García Fernández, exalcaldesa de Vegadeo y exconsejera de Medio Rural y Pesca; Marcos Niño Gayoso, exalcalde de Santa Eulalia de Oscos y director general de Reto Demográfico, y Francisco López Enríquez, alcalde de Santa Eulalia de Oscos. El encuentro estará moderado por Juan Carlos Guerrero Arias, exalcalde de Pravia y vicepresidente de AEX@.

Conmemoración de la Carta Puebla de Valdés en Luarca. Nueva jornada de la Gran Feria Medieval que hasta el domingo 26 se celebrará en Luarca. A las 11.00 horas se abrirá el mercado medieval, en el que habrá, entre otras actividades, música medieval y danzas árabes, pasacalles, espectáculos de fuego y malabares, espectáculos de circo y bufones, hasta el cierre del mercado (22.00 horas).

Concierto en Luarca. El Casino de Luarca acoge a las 20.00 horas un concierto del grupo "Tresemble".

Suscríbete para seguir leyendo