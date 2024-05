Agenda: qué hacer en Asturias hoy 28 de mayo de 2024

Oviedo

Conferencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo) acoge hoy, a las 19.30 horas, la conferencia titulada "La sociedad civil, pilar de la democracia". Intervienen Elda Mata Miró-Sans, presidenta de Sociedad Civil Catalana, y Jorge Fernández-Argüelles, vocal de la entidad. Presentan María Ángeles Villa, presidenta de Sociedad Civil Oviedo, y Ramón Punset, jurista. Entrada libre.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) es escenario, a las 19.00 horas, de la presentación del libro "Correspondencia entre asturianos". La obra está compuesta por cartas de autores enviadas a Rafael Suárez Solís. Junto a su autor, Jorge Domingo Cuadriello, participarán Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, y Antonio Fernández Insuela, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

Tierra Astur del Vasco. El cinco veces campeón de escanciadores, Salvador Ondó, presenta a las 13.00 horas su nuevo libro. Lo hace en la sidrería Tierra Astur del Vasco. La obra forma parte de la batería de acciones de apoyo a la candidatura de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Entrada libre.

Sociedad Filarmónica. El teatro Filarmónica acoge a las 19.45 horas un concierto de la Sociedad Filarmónica. Stathis Karapanos y J.A. Domené darán un recital de flauta y arpa, que constará de dos partes, con obras de Saint-Saëns, Fauré, Rota y Piazzola. Entradas disponibles a 22 euros.

Exposición de los centros sociales. El centro social de Villa Magdalena expone la muestra de los trabajos más representativos de los talleres de artesanía de los centros sociales que se han llevado a cabo durante todo el año. Este año hay unos 260 trabajos, procedentes de más de cuarenta centros sociales. El acceso es libre y la exposición estará expuesta en Villa Magdalena hasta el viernes 31 de mayo, en horario de 10,00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge dos exposiciones fotográficas en el marco del Día de las Fuerzas Armadas: "Forjando historias: el legado fotográfico de la Fábrica de Armas de Trubia", que organiza la empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas, y "Soldados", del fotógrafo Jordi Bru. Ambas muestras, impulsadas por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, estarán abiertas todos los días hasta el 5 de junio de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño", dedicada a la artista de raíces asturianas Margarita Suárez-Carreño (Madrid, 1944) y que revisa los aspectos más relevantes de su obra, expuesta por última vez en la región en la década de 1980, puede visitarse hasta el 7 de julio. Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros.

Sala de Arte Alfara. La Sala de Arte Alfara (Carlos Casanueva, 16) expone la muestra "Construyendo el territorio", de Encarnación Domingo, en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 30 de julio.

Galería 451. La galería 451 (Mon, 26) expone la muestra "Que vuele o que pese", de Nuria Antolín, en horario de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 2 de junio.

"Metro y medio de arte". La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por las fotografías de la artista Esperanza Labrador.

Gijón

Proyección. A las 20.00 horas se proyectará "Los últimos pastores" (2023), del director asturiano Samu Fuentes, en el teatro de la Laboral. Posteriormente, el director mantendrá un encuentro con el público que estará moderado por Alejandro Castaño, director del FICX, y que contará con la presencia de Rubén G. Revilla, de la productora Báltico.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas se presentará el libro "Melquiades Álvarez. La España que no pudo ser", de Francisco M. Balado Insunza, profesor del departamento de Historia Contemporánea de la UNED. El acto lo organiza UNED Asturias.

Foro Jovellanos. Vidal de la Madrid hablará sobre "Jovellanos, Ventura Rodríguez y el nuevo milagro de Covadonga". Será a las 19.30 en la casa rectoral de San Pedro, en un acto organizado por el Foro Jovellanos.

IX Jornadas de Divulgación Científica. A las 19.00 horas habrá charlas sobre salud cerebral en el Antiguo Instituto, enmarcadas en las IX Jornadas de Divulgación Científica. María Inés López-Ibor, de la Universidad Complutense de Madrid, hablará sobre "¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental?", e Inmaculada Cuchillo, del Instituto de Neurociencias de Alicante, disertará sobre "Antes de que aparezca el alzhéimer".

Asociación Héroes de Cavite. A las 17.30 horas se desarrollará en la Escuela de Comercio las I Jornadas Covadonga y su repercusión histórica con las charlas "El contexto histórico de la rebelión de Pelayo", a cargo de Yeyo Balbás, investigador histórico y escritor, y "Aproximación a la Batalla de Covadonga", con José Manuel García-Osuna, historiador y escritor.

CMI El Coto. A las 17.00 horas se ofrecerá una charla sobre traumatología en el paraninfo del Centro Municipal Integrado de El Coto.

Ateneo Jovellanos. Dentro del ciclo "Los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos", a las 19.00 horas se ofrecerá la charla "Michael Cunningham: Las horas", que tendrá como ponente a Carmen Pérez Ríu, profesora de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo.

Museo Evaristo Valle. Se puede visitar la exposición "SobreMESA ‘Libros redimidos’", de Víctor Arrizabalaga, en el Museo Evaristo Valle. Además, hasta el 30 de junio está abierto al público la muestra "Javier del Río, íntimo". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Galería Llamazares. Hasta el 29 de junio está abierta al público la exposición "Libro Muerto", de Paco Cao, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el día 25 de junio se ofrece la exposición "Certezas" en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Hasta el 8 de junio, se puede disfrutar de la exposición "Carreteras secundarias", de Kiko Miyares, en la galería Bea Villamarín. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

XXIX Jornadas de Teatro Escolar de Avilés. El alumnado del Instituto La Magdalena pone en escena a las 20.15 horas en el Palacio Valdés la obra "Asunto: luces y sombras", que forma parte de la programación de la 29.ª edición de las Jornadas de Teatro Escolar.

El "Cine de los Martes" proyecta una película japonesa. Takumi y su hija, Hana, viven en un pueblo cercano a Tokyo. Su vida se verá profundamente afectada cuando descubren que cerca de su casa se va a construir un glamuroso camping para que los habitantes de la ciudad hagan escapadas cómodas a la naturaleza. Esta es la trama de la película japonesa (cinco premios en el Festival de Venecia 2023) que se proyecta a las 20.00 horas en la Casa de Cultura de Avilés dentro del ciclo "Cine de los Martes". La entrada cuesta 3 euros.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Continúa en la Sala de Cómic de Avilés la muestra "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

El Atrio expone fotos de la actividad de Fundavi. El centro comercial El Ario expone hasta el 15 de junio en su pasillo central dentro del horario comercial ordinario una selección de fotos de Manu Carranza y Javier Bárcena que dan cuenta de la actividad de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi), una institución sin ánimo de lucro creada para impulsar el desarrollo del deporte base e inclusivo en Avilés.

Exposición en Avilés sobre las víctimas españolas del nazismo. La concejalía de Memoria Histórica de Avilés organiza la exposición "Stolen Memory", sobre las víctimas españolas de los campos de exterminio de la Alemania nazi. Se puede ver en el palacio de Valdecarzana (Sol, 1) hasta el 31 de mayo; de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Alba Escayo muestra su arte en la Casa de Cultura de Avilés. La Casa de Cultura cede estos días sus paredes a la artista Alba Escayo (Avilés, 1981), protagonista de la exposición "Una luna, dos, un pájaro, una flor, constelaciones de elementos que ordenan y desordenan la pintura". Se puede ver de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de junio.

La Escuela de Artes y Oficios expone acuarelas. Los alumnos del curso de Acuarela de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés exponen una selección de sus obras con el título "Magia en el agua". La muestra se puede ver de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 22.00 horas. Acceso libre.

La Serrana expone cuadros del avilesino Luis García. En la sede de la asociación La Serrana, en el complejo hotelero de la calle La Fruta, se puede visitar una exposición del pintor avilesino Luis García (El Estrellín, 1956), discípulo de Manuel Soria y Favila. El artista desarrolló carrera como profesor de dibujo y acuarela entre 1984 y 2018 y dirigió entre 1996 y 2016 la academia Las Artes en Piedras Blancas y Villalegre. La exposición abre de 20.00 a 22.00 horas.

Exposición en el Valey de Castrillón. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Centenario del accidente minero de La Sota. Laviana conmemora hoy el centenario del accidente minero de La Sota. A partir de las 12.00 horas habrá una ofrenda floral frente a la bocamina de la antigua explotación para homenajear a los diez trabajadores fallecidos en 1924. Habrá acompañamiento musical de los alumnos del Conservatorio del Valle del Nalón y de alumnos del colegio Maximiliano Arboleya. Ya por la tarde, a la 19.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro "Concejo de Laviana. Historia de la minería con más de 400 mineros muertos". Será en el Cidan y estarán presentes el autor, Alejandro Alas, junto a Mónica García Cuetos, Paco Corte y Diego Barbón.

Presentación literaria en Mieres. La Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres acoge a las 19.30 horas la presentación del libro "Dicen en el condado de Harlan. Una historia oral", de Alessandro Portelli, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Es una edición en castellano del libro, originalmente publicado por Oxford University Press, que contiene una historia oral de los mineros de Harlan (Kentucky). La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Cine en Sama. El cine Felgueroso de Sama será escenario hoy de la proyección de la película "Cuenta conmigo", de Rob Reiner. Será a las 19.00 horas, en el marco del ciclo "La aventura", organizado por la tertulia cinematográfica "Sala Oscura".

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición "Gaia, renaciendo" en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama de Langreo acogen hasta el día 31 de mayo la exposición "Gaia, renaciendo". Se trata de obras realizadas por los usuarios del CAI de Pando.

Muestra con el arte de Maite Pinto, ganadora del "Art Nalón". La pinacoteca "Eduardo Úrculo" de Langreo alberga hasta el 2 de junio la obra de la artista Maite Pinto, ganadora del certamen "Art Nalón" de 2023.

Centro

Charla divulgativa en Pola de Siero. Dentro de los actos organizados por el bicentenario de la Policía Nacional, el Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 20.00 horas la charla "El peligro de las estafas y fraudes a través de internet". Entrada libre.

Cine en Posada de Llanera. La Casa de Cultura de Posada de Llanera acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Narración oral en Llanera. "Mar Rojo Teatro" presenta su espectáculo de narración oral "La mar de cuentos" a las 17.00 horas en la Casa de Cultura de Posada de Llanera y a las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera. Este cuentacuentos teatralizado con objetos y títeres está dirigido al público familiar.

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 6 de junio la exposición "El legado español en los Estados Unidos de América", en colaboración con la Delegación de Defensa, la Asociación ARES y el Ayuntamiento de Siero. La muestra, organizada por la asociación "The Legacy", está inspirada en postales tradicionales, que recoge algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la historia de España en los EE UU. Se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Grado. La exposición colectiva "Sensualidad y erotismo", del colectivo de artistas visuales Extremófilos y comisariada por Lourdes Mieres, que incluye más de sesenta cuadros de los artistas Benjamín Tous, Emilio Amor, Federico Mieres, José Paredes, Lourdes Mieres, Mabel Lavandera y Rafael Arroyo –algunos de los cuadros se acompañan de poemas de la misma temática obra de Joseba Ayensa, Francisco Velasco, Emilio Amor y Rafael Cansinos Asens–, podrá verse en los tres espacios expositivos de la Casa de Cultura hasta el 31 de mayo en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Además, hasta el 21 de julio, el centro expone una "Galería de retratos" realizados a óleo o a lápiz por el propio Antón Rodríguez García. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Concierto en Cangas de Onís. La Escuela de Música de Cangas de Onís da inicio a su programa de conciertos fin de curso. El primero de ellos será el que protagonicen los alumnos de música moderna. La cita, de entrada libre, será a las 19.30 horas.

Exposición en Ribadesella. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 30 de mayo la exposición "La escuela de la posguerra en Ribadesella (pueblos y villa)", organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella con materiales de la colección de José Antonio Somoano Martín que recrearán un aula de la época. El horario de la sala es de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Hasta el 28 de junio se puede visitar la exposición temporal Exposición temporal "Racionales e ¿irracionales? Retratos con animales del oriente de Asturias (1865-1977)". El horario del museo es de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Presentación en Cornellana. El salón de actos del Monasterio de Cornellana acoge a las 11.30 horas la presentación del libro y la carpeta de facsímiles "El monasterio de San Salvador de Cornellana en la Edad Media (1024-1536), Fundación regia, abadía cluniacense, encomienda nobiliaria", elaborado por el grupo de investigación DocuLab de la Universidad de Oviedo y cuya investigación y edición del libro han sido financiadas por la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Valdés-Salas.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico "Juan Pérez Villamil", situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y 16.00 a 18.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que han luchado para obtener el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Suscríbete para seguir leyendo