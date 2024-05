Agenda: qué hacer hoy 30 de meyo en Asturias

Oviedo

Charla. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge hoy, a partir de las 18.30 horas, la charla-coloquio titulada "El tabaco: ese gran enemigo". Interviene Isabel Nerín de la Puerta, doctora en Medicina y licenciada en Psicología, dirige la Unidad de Tabaquismo de la Universidad de Zaragoza. Presenta Pere Casán, neumólogo. Entrada libre.

Vetusta & Jazz. El teatro Campoamor es escenario desde las 20.00 horas de la actuación de La Sant Andreu Reunión Jazz Band, dentro de la programación de "Vetusta & Jazz". Actúan Joan Chamorro (director, contrabajo), Elsa Armengou (Trompeta), Elia Bastida (saxo, violín, voz), Pau García (piano), Arnau Juliá (batería), Joan Martí (saxo, clarinete, voz), Koldo Munné (saxo), Lola Peñaranda (saxo), Gerard Peñaranda (trompeta), Claudia Rostey (trombón y voz) y Edouard Ferrer (saxo barítono). Precio de las localidades: 12, 10 y 6€euros.

RADAR. Continúa la programación de RADAR en el teatro Filarmónica. A las 20.00 horas, dentro del ciclo "¿Y usted de qué se ríe?", se proyecta la película "El Extraño Viaje", de Fernando Fernán-Gómez, en versión original en español. No recomendada para menores de 12 años Entrada libre.

Asociación cultural Mazcaritos. Los Mazcaritos de Oviedo celebran la fiesta del Corpus a las 19.00 horas en el centro social Campomanes (C/ Campomanes, 10). Ánxel Nava dará una charla audiovisual titulada "De les moxigangues del XVII a les mazcaraes del XXI". Entrada libre.

Kafka&Co. La librería Kafka&Co (Ildefonso Sánchez del Río, 14) alberga, a las 19.00 horas, la presentación del poemario "F(r)ases lunares", publicado en KRK ediciones. Al acto, en el que se expondrá un videomontaje con las ilustraciones que incluye el volumen, acude el autor del libro, el economista y escritor Javier S. Pandiello. El escritor charlará con Elena Suárez, la ilustradora del tomo. Entrada libre.

Matadero Uno. La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas la presentación del poemario "Mientras nos hacíamos", del fotógrafo ovetense Pablo Trénor Allén. Entrada libre.

Exposición de los centros sociales. El centro social de Villa Magdalena expone los trabajos más representativos de los talleres de artesanía de los centros sociales de este año. El acceso es libre y la exposición se puede visitar hasta mañana, de 10,00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge dos exposiciones fotográficas en el marco del Día de las Fuerzas Armadas: "Forjando historias: el legado fotográfico de la Fábrica de Armas de Trubia" y "Soldados", del fotógrafo Jordi Bru. Se pueden visitar todos los días hasta el 5 de junio de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla. Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal, profesores y apasionados de la historia, son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño", dedicada a la artista de raíces asturianas Margarita Suárez-Carreño (Madrid, 1944), puede visitarse hasta el 7 de julio. Además, hasta el 9 de junio, se prorroga la exposición "Luis Fernández y el dibujo". Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge hasta el 16 de junio la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Concierto. A partir de las 20.30 horas, en el teatro Jovellanos, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrecerá el concierto "Murales", bajo la dirección de Nuno Coelho. El programa que ofrecerán esta tarde incluye obras de Francisco Coll ("Mural"), Boulanger ("D’un matin de printemps") y Debussy ("La Mer").

Conservatorio Profesional de Música y Danza. A las 17.30 horas tendrá lugar la conferencia "Presentación del Cuerpo de Músicas Militares". Intervendrán el comandante Jesús María Pina Rodríguez y el sargento del cuerpo de músicas militares Rubén Collazo Val. A las 20.00 horas, habrá un recital lírico con el tenor Andrés López y la pianista Alicia Ordiz.

Ateneo Obrero. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará la novela "Los tordos", de Vicente García Oliva. Estará acompañado de la autora Marta Mori y de Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón.

Laboral Ciudad de la Cultura. A las 18.00 horas habrá un concierto de aulas de música pop-rock de la Universidad Popular.

CMI El Llano. A las 18.00 horas, la Liga Reumatológica Asturiana organiza una conferencia sobre fibromialgia y fatiga crónica. Estarán Rubén Queiro, presidente de la Sociedad Asturiana de Reumatología, y Jimena Rodríguez, fisioterapeuta, y moderará Marisol Delgado, psicóloga. Además, hasta mañana puede visitarse una exposición de pintura de la asociación vecinal "La Serena". El centro abre de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos, de 8.00 a 15.00 horas.

Antiguo Instituto. A las 18.00 horas habrá un taller participativo de proyección audiovisual organizado por la Universidad Popular. Asimismo, la muestra con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 hasta el 9 de junio, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Librería Toma 3. A las 19.00 horas, se presentará la obra "Las despedidas", de Jacobo Bergareche.

Librería La Revoltosa. A las 19.30 horas, se presentará el libro "Los augurios", de Irene Otero.

Librería La Buena Letra. A las 20.00 horas, habrá un encuentro con el autor Pedro Luis Menéndez, al que acompañará Rafael Gutiérrez Testón.

CMI El Coto. Hasta el 25 de junio se puede ver la exposición "Árbol de continentes-Impresiones de viajes", de Wolfrand Alshner. Hoy habrá una visita guiada a las 17.00 horas. El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 7 de junio puede visitarse la exposición de fotografía "Un paraíso oculto bajo tus pies", de Juan Ignacio Montero Martín. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. Último día para visitar la muestra "El Tiempo del trabajo".

Ateneo de La Calzada. Hasta el 31 de mayo se puede visitar la exposición "Paisajes Orgánicos", de alumnado de la Universidad Popular, de lunes a sábado, de 8.00 a 21.30 horas.

CMI La Arena. Último día para visitar la exposición "Ausencias y presencias", de alumnado de fotografía de la Universidad Popular. Los horarios son de lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas.

Avilés y comarca

Gran fiesta de final de curso de los colegios de Avilés. El complejo deportivo del Quirinal acoge a partir de las 16.00 horas el festival escolar "Abilius Polis" que, con un programa de exhibiciones y actividades, pone fin a las extraescolares culturales y deportivas realizadas durante este curso en los colegios de la ciudad.

Concierto en Factoría Cultural. La banda de rock sueca "Diamond Dogs" toca a las 21.00 horas en la Factoría Cultural de Avilés (avenida Portugal, 13).

Presentación poética en La Serrana. La poeta salmantina Ángela Serna presenta a las 19.00 horas en el complejo hostelero La Serrana su último libro de versos: "Ser palabra desnuda". Acompañarán a la escritora Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, y el actor y director de teatro Celes Duarte, que recitará algunos poemas de la autora.

Cuentacuentos en la biblioteca de Los Canapés. La biblioteca del centro sociocultural Los Canapés programa a las 18.00 horas un cuentacuentos dirigido a público de entre 4 y 9 años titulado "Titiricuentos", con "Tragaluz Títeres".

Conferencias para personas cuidadoras de personas con alzhéimer. Dentro del ciclo "Conversa2" de la programación del Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés, Natalia Suárez Suárez (psicóloga general sanitaria, experta en discapacidad y envejecimiento, directora de programas de estimulación y cuidados de personas con alzhéimer) y María Souto Serrano (doctora en Psicología, experta en discapacidad y envejecimiento, y coordinadora de programas de estimulación cognitiva) hablarán a las 19.00 horas sobre la intervención psicológica en cuidadores informales de personas con alzhéimer: impacto y autocuidado. Entrada libre.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Continúa en la Sala de Cómic de Avilés la muestra "Las baladas de Zapico", que abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposiciones en el Niemeyer. La cúpula del complejo cultural de la ría acoge la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida", del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, hasta el 2 de junio. Además, la artista Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) protagoniza con motivo del centenario de su nacimiento una exposición en la Cúpula del Centro Niemeyer hasta el 2 junio; y también puede visitarse hasta el 16 de junio la muestra del fotógrafo Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) "Luz que se esconde". El horario de las exposiciones es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción.

Las Cuencas

"La tierra prometida", cine en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge a las 20.00 horas la película danesa "La tierra prometida", dirigida por Nikolaj Arcel. El pase es en versión original subtitulada. La entrada cuesta 4 euros.

"Pormishuevismo. Rutas por la España del ladrillo", presentación en Mieres. El salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres acoge a las 20.00 horas la presentación del libro "Pormishuevismo. Rutas por la España del ladrillo", una obra de Erik Harley en la que se pone el foco en los despropósitos urbanísticos realizados en España.

Exposición sobre el pueblo romaní en San Martín. La Casa de la Juventud de Sotrondio acoge hasta mañana una exposición organizada por la Asociación Semilla 8 en colaboración con IU de San Martín. A través de 40 imágenes, se muestra la vida y cultura del pueblo romaní en el concejo.

Exposición en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio la muestra "Onírica ()", fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Muestra fotográfica en el campus de Mieres. El edificio de la Escuela Politécnica acoge hasta el 14 de junio la exposición fotográfica "¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres?", con imágenes de María del Amor Díaz Alonso. Se trata de una muestra con fotos de la minería asturiana. Puede verse de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas.

Exposición con trabajos del IES David Vázquez en Laviana. El Cidan de Pola de Laviana alberga hasta mañana la exposición "El cielo y el mar no se tocan", con distintos trabajos elaborados por los alumnos del IES David Vázquez Martínez de Pola de Laviana.

Exposición "Gaia, renaciendo" en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama de Langreo acogen hasta mañana la exposición "Gaia, renaciendo". Se trata de obras realizadas por los usuarios del CAI de Pando.

Muestra con el arte de Maite Pinto, ganadora del "Art Nalón". La pinacoteca "Eduardo Úrculo" de Langreo alberga hasta el 2 de junio la obra de la artista Maite Pinto, ganadora del certamen "Art Nalón" de 2023.

Exposición fotográfica "Asturias Colere" en Moreda. Hasta mañana se puede ver en el Centro Cultural de Moreda la exposición fotográfica "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", con imágenes de Cristina Fernández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello. El horario de visita es en días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición "Round-trip journey", de Mónica Dixon, en el IES Bernaldo de Quirós. El IES Bernaldo de Quirós acoge hasta mañana la exposición pictórica "Round-trip journey", de la artista Mónica Dixon. La muestra puede verse de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Centro

Cine en Pola de Siero. Dentro de los actos organizados por el bicentenario de la Policía Nacional, el Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "La isla mínima" (España, 2014). Entrada libre.

Narración oral en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge a las 18.00 horas el espectáculo de narración oral "Cuentos del Jabón", a cargo de "Pompas y Pompones".

Cine en Nava. La Casa de Cultura de Nava acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "El caso Godman" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Exposición en Grado. La muestra colectiva "Sensualidad y erotismo", del colectivo de artistas visuales Extremófilos y comisariada por Lourdes Mieres, que incluye más de sesenta cuadros de los artistas Benjamín Tous, Emilio Amor, Federico Mieres, José Paredes, Lourdes Mieres, Mabel Lavandera y Rafael Arroyo –algunos de los cuadros se acompañan de poemas de la misma temática obra de Joseba Ayensa, Francisco Velasco, Emilio Amor y Rafael Cansinos Asens–, puede verse en la Casa de Cultura hasta mañana en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 6 de junio la exposición "El legado español en los Estados Unidos de América", en colaboración con la Delegación de Defensa, la Asociación ARES y el Ayuntamiento de Siero. La muestra, organizada por la asociación "The Legacy", está inspirada en postales tradicionales. Se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 11.00 a 13.30 horas.

Oriente

Presentación arqueológica en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las xxx horas la presentación de las "Nuevas investigaciones arqueológicas en el Macizo de Ardines, cuevas de Tito Bustillo y La Lloseta", a cargo de Pablo Arias, Esteban Álvarez y Alberto Martínez-Villa. Entrada libre.

Concierto en Cangas de Onís. La Escuela de Música de Cangas de Onís continúa con sus conciertos fin de curso. El tercero de ellos será el que protagonicen los alumnos de música tradicional. La cita, de entrada libre, será a las 19.30 horas en la sede de la Escuela de Música.

Exposición en Ribadesella. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge por último día la exposición "La escuela de la posguerra en Ribadesella (pueblos y villa)", organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella con materiales de la colección de José Antonio Somoano Martín que recrearán un aula de la época. El horario de la sala es de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición en Pimiango. Durante el mes de mayo, la Librería de Pimiango acoge la exposición "Un año en Asturias", de la artista Eva Boilley. La librería abre los miércoles, de 18.00 a 22.00 horas; de jueves a sábados, de 12.00 a 23.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 18.00 horas.

Occidente

Cine en Tineo. La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 17.30 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Conferencia en San Martín de Oscos. La Casa de Cultura de San Martín de Oscos acoge a las 18.00 horas la conferencia "Neuropsicología para madres, padres y abuel@s", impartida por Marta Méndez López, psicóloga del Instituto de Neurociencias de PPAA.

Cuentacuentos en La Caridad. La Biblioteca Pública As Quintas de La Caridad acoge a las 18.00 horas una nueva sesión de cuentacuentos. En esta ocasión el libro será "El dedo en la nariz". La asistencia requiere inscripción previa llamando al teléfono 985637233.

Exposición en Tineo. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Conde de Campomanes acoge por último día la muestra colectiva "Expoperegrina 2024", con obras de pintura y escultura de diecinueve artistas vinculadas al Camino de Santiago. La exposición, organizada por la Asociación Cultural "Grupo de Artistas Plásticos y Visuales del Principado de Asturias" y que solo se podrá contemplar en las villas del Camino de Santiago Primitivo, puede visitarse de 10.00 a 13.00 y 15.30 a 19.30 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura Palacio de Omaña de Cangas del Narcea acoge hasta el 29 de junio la muestra "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva". Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

