Agenda: qué hacer hoy 2 de junio en Asturias

Oviedo

Preba de la Sidra de Gascona. La calle Gascona, el Bulevar de la Sidra, acoge, a las 12.00 horas, la apertura oficial de la XXIV Preba de la Sidra. A las 11.00 horas se abren los puestos de vasos y pañuelos y entre las 12.00 y las 14.30 horas será la preba oficial. La entrega de premios está programada para las 15.00 horas.

OSPA. La Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe es escenario, a las 12.30 horas, de la actuación del cuarteto de metales "Cuatriskel". El recital, impulsado por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), incluye piezas de Mozart, Debussy y Gabrieli. Entradas disponibles a 12 euros.

II Jornadas del Cine Asturiano. El cine Embajadores Foncalada alberga hoy, a partir de las 10.30 horas, el segundo y último día de las II Jornadas del Cine Asturiano, que organiza la Academia del Cine Asturiano. Entrada libre.

Folclore en la calle. El ciclo de espectáculos urbanos "Folclore en la calle" continúa hoy, a las 11.30 horas, con la actuación de la Banda de Gaitas "La Laguna del Torollu" y de la Asociación de Baile y Música Tradicional "La Xordia". El primer conjunto realizará un itinerario por el Antiguo, mientras que la segunda agrupación recorrerá el Campo San Francisco.

Jornadas del Día de la Sidra. El Ayuntamiento de Oviedo y Otea promueven las Jornadas Gastronómicas del Día Mundial de la Sidra desde el 31 de mayo al 3 de junio. En la actividad participan treinta establecimientos hosteleros, que ofrecen en sus cartas menús con platos o tapas preparados con sidra.

Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, una exposición de naturaleza compuesta por una selección de acuarelas con una gran variedad de especies de mariposas que habitan en los espacios naturales protegidos de Asturias. La exposición se podrá visitar de forma gratuita en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya hasta el 31 de julio. Horarios de visitas: viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge dos exposiciones fotográficas en el marco del Día de las Fuerzas Armadas: "Forjando historias: el legado fotográfico de la Fábrica de Armas de Trubia", que organiza la empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas, y "Soldados", del fotógrafo Jordi Bru. Ambas muestras, impulsadas por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, estarán abiertas todos los días hasta el 5 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en la sinagoga de Oviedo. La sinagoga de Oviedo (junto al Fontán) acoge una exposición con motivo de la celebración del 76.º aniversario de la independencia de Israel. Organiza la Comunidad Judía de Asturias. La visita a la exposición se puede solicitar con reserva previa a través de la página web www.sefarad-asturias.org. La muestra se mantendrá durante dos meses.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Miniépica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal, profesores y apasionados de la historia, son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas; lunes y martes, cerrado.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño", dedicada a la artista de raíces asturianas Margarita Suárez-Carreño (Madrid, 1944) y que revisa los aspectos más relevantes de su obra, expuesta por última vez en la región en la década de 1980, puede visitarse hasta el 7 de julio. Además, hasta el 9 de junio se prorroga la exposición "Luis Fernández y el dibujo". Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Entre estos ejemplares destacan los manuscritos del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana y de otras biblias hispánicas. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Gijón

I Fiesta Vecinal de Xixón. En el parque del "Solarón" se celebra la última jornada de la I Fiesta Vecinal de Xixón, con el lema "Orgullo de ser de barrio". A las 12.00 horas se proyectará el documental "Miraes de muyer". A las 13.00 horas habrá una sesión vermú con Francisco Ligero y "Los Jimaguas". A las 14.30 horas, una comida de hermandad. A las 17.00 horas se entrega el_"Pelayo de oro al vecino ejemplar". A las 19.00 horas actuará "De Sur a Norte", y a las 22.00 horas, "Grupo Tekila".

PatiOh! La Laboral. A las 13.00 horas se celebra un concierto de "Silvidos y Gemidos" en el PatiOh! La Laboral.

Corpus Christi. A las 18.30 horas partirá de la iglesia de San Pedro la procesión del Corpus Christi.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 13.30 horas Tere Rojo actúa en la Agrupación Artística Gijonesa (calle Severo Ochoa, 20).

Jornadas "DeFoto". A las 12.00 horas se inaugura la exposición "Autorretratos e identidad", con las obras de varios autores. Será en la Biblioteca Pública Jovellanos, donde se podrá visitar hasta el 30 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. La muestra se enmarca en las XVII Jornadas Fotográficas "DeFoto", que organiza el Ateneo Obrero.

Brotes_LAB. A las 20.30 horas se representará el espectáculo "El juglar de los arcanos", de "Meraki Cía". Será en Espacio Escénico El Huerto dentro de la programación del festival Brotes LAB.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se proyecta "On the Go" en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Savoy Club. A las 14.00 horas actuarán "Anónimos Johnson", "Los de Siempre", "Los Izquierdos", "Javi y Los Paramétricos" "Los Vólidos" y Rafa Kas en Savoy Club (calle Covadonga, 5).

Antigua Rula. Hasta el 30 de junio se ofrece una exposición de pinturas de Pep Segura en la sala de exposiciones de la Antigua Rula. Los horarios de visitas son de lunes a jueves, de 18.00 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Museo Barjola. Hasta el 21 de junio se podrá visitar la exposición colectiva "Los Doscientos. Hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo" en el Museo Barjola. Asimismo, hasta el 9 de junio está abierta la exposición "Kilos de oxígeno en la zona de intercambio", de Eugenio Ampudia. Los horarios de visita del Museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 30 de junio está abierto al público la muestra "Javier del Río, íntimo" en el Museo Evaristo Valle. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Feria del Vehículo de Ocasión. El pabellón de La Magdalena acoge, desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, la última jornada de la Feria del vehículo de ocasión del Principado. Es la más veterana de las ferias del sector en Asturias y la más completa y esperada para la compra de un vehículo de ocasión, con un total de 23 empresas que desplegarán una oferta de unos 350 vehículos entre berlinas, monovolúmenes, crossover, todoterrenos, deportivos, alta gama, comerciales, microcoches o clásicos.

Última función de "Poncia", con Lolita Flores. El teatro Palacio Valdés acoge hoy, a las 19.00 horas, el segundo pase de "Poncia", con Lolita Flores vestida de la criada de la lorquiana Bernarda Alba, con texto y dirección de Luis Luque. Las últimas localidades se pueden adquirir desde la web www.teatropalaciovaldes.es, la taquilla de la Casa de Cultura y en el propio teatro desde dos horas antes del comienzo. Los precios, de 12 a 22 euros.

Fiestas en Raíces. La localidad castrillonense continúa con sus fiestas estivales. La jornada de hoy comenzará con la sesión vermú a partir de las 12.30 horas. Y a partir de las 20.30 horas, baile con el grupo "Aroma".

Paseos en barco por la ría de Avilés. Una actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. De martes a domingo se ofertarán seis pases al día, con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán a las siguientes horas: 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga, que está operativa en horario de 10.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Patio Patín. De 12.00 a 14.00 horas, en el colegio público Versalles (calle de la Reconquista), patinaje para toda la familia a partir de los 3 años con monitores y profesionales que enseñarán de forma gratuita. Es obligatorio utilizar casco y protectores.

Horarios de estudio en Bances Candamo. Con motivo del comienzo del periodo de exámenes de la Universidad de Oviedo, así como la proximidad de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU), las salas de consulta y estudio de la Biblioteca Bances Candamo abren sus puertas de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Continúa en la Sala de Cómic de Avilés la muestra "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Alba Escayo muestra su arte en la Casa de Cultura de Avilés. La Casa de Cultura cede estos días sus paredes a la artista Alba Escayo (Avilés, 1981), protagonista de la exposición "Una luna, dos, un pájaro, una flor, constelaciones de elementos que ordenan y desordenan la pintura". Se puede ver de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de junio.

"Musivario", de Luis Gago, en Factoría Cultural. Hasta el 7 de junio se exhibe en Factoría Cultural el proyecto "Musivario", una muestra de diferentes técnicas y estilos de murales cerámicos de Luis Gago, alumno de la Escuela de Cerámica, que desde hace varios años se especializó en esta técnica de los diferentes acabados en murales cerámicos tanto en gran variedad de técnicas de esmaltes como de formas que la que más aplica en sus diseños es el tangram.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, esta semana estrenaron la muestra "Homenaje a la Armada por los que sirvieron en ella", que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, en el horario habitual e incluida en la entrada. Se trata de una producción propia, realizada con fondos del propio museo y con fotografías y objetos cedidos por particulares que hicieron el servicio militar en la Marina. La exposición pretende dar testimonio de un tiempo pasado y, aunque solo sea por el tamaño de los petates que se exponen, se pueden deducir los cambios que sufrió el país.

Las Cuencas

Exposición de los clicks en El Entrego. Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una muestra sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. El horario es los viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 ­euros para los adultos y 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más consultas y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Concierto de Anabel Santiago en Pola de Lena. El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde la celebración de un concierto de la cantante asturiana Anabel Santiago. Comienza a las 19 horas. La entrada cuesta 5 euros, 1 euro si se es socio de Juvelena.

Certamen del Quesu de Urbiés. Se celebra en Urbiés, Mieres, la XXVIII Edición del Certamen del Quesu d’Urbiés. Hoy, domingo, desde las 11.30 horas, habrá mercado tradicional, con venta de queso y puestos de artesanía. Uno de los puestos del mercado estará destinado a recaudar fondos para ayudar al pequeño Uriel, un bebé gijonés con una enfermedad considerada ultrarrara. La música la pondrá el grupo "Spoiler".

Fiestas de Nembra, en Aller. La localidad allerana de Nembra celebra sus fiestas del Corpus. A las 12.30 horas serán la misa y la procesión, y a continuaciónn el vermú con la música de "Berto y su Acordeón".

Último día para ver el arte de Maite Pinto, ganadora del "Art Nalón". La pinacoteca "Eduardo Úrculo" de Langreo alberga hasta hoy, 2 de junio, la obra de la artista Maite Pinto, ganadora del certamen "Art Nalón" de 2023.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones de Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Centro

Teatro en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 19.00 horas la representación de la comedia "El último que apague la luz", protagonizada por Emma Ozores y Raúl Torres.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "Emma y el jaguar negro" (Francia, 2024), a las 17.30 horas, y "+Cuñados" (España, 2024), a las 20.00 horas.

Teatro en Posada de Llanera. El Espacio Plaza La Habana de Posada de Llanera acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "El chigre menguante", de Maxi Rodríguez, a cargo de la compañía asturiana "Saltantes Teatro".

Visita guiada en Grado. Corsino Fernández realiza a las 12.00 horas una visita guiada gratuita a su colección de cámaras de fotografía históricas incluida en el Museo de Grado "Villa ya Mercáu", ubicado en el palacio Fontela. La visita no requiere inscripción previa.

Visitas culturales en Santo Adriano. El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ajedrez en Grado. El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Oriente

Feria de sevillanas en Ribadesella. La plaza Nueva de Ribadesella acoge una Feria de sevillanas. La carpa alberga a las 12.30 horas un vermú con actuación musical. Ya por la tarde, habrá sevillanas, rumbas y pasodobles.

Visitas teatralizadas en Llanes. Una nueva jornada de las visitas teatralizadas sobre el Llanes indiano, una experiencia única que trasladará al visitante a finales del siglo XIX e inicios del XX. La visita se inicia a las 12.00 horas en la puerta principal de la Casa de Cultura de Llanes y son gratuitas, pero sus plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservarlas previamente en: http://casaculturallanes.eventbrite.com.

Concierto en Vibañu (Llanes). La iglesia de Vibañu acoge a las 18.30 horas un concierto de música tradicional.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de la localidad de Gobiendes, a cien metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas, y el primer miércoles de mes, acceso gratuito exposición permanente.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Corpus Christi en Castropol. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, que convierte las calles de Castropol en un mosaico de belleza floral se inicia con la misa solemne, que se oficiará a las 12.30 horas y a la que seguirá la tradicional procesión con los sones de la Banda de Gaitas "El Penedón" por las alfombras florales.

Corpus Christi en Puerto de Vega. La celebración comenzará a las 12.00 horas con la misa cantada por el Coro "Las Almenas" en la iglesia parroquial. Seguidamente, será la procesión por las calles de la villa, engalanadas con las alfombras tradicionales y con el acompañamiento musical de la Banda de Gaitas "La Reina del Truébano". Para finalizar la jornada matinal, Pablo Beltrán protagonizará el vermú musical.

Aniversario del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" celebra su 40.º aniversario durante el fin de semana. El programa de hoy, domingo, incluye de 11.00 a 15.00 horas juegos tradicionales; a las 11.30 horas, la inauguración de la exposición "Amigos del Museo: somos patrimonio"; de 11.30 a 14.30 horas demostraciones de forja, tornería y actividad textil; de 11.30 a 14.30 horas, música con "Os Pampirolos", y desde el mediodía degustación gastronómica de productos tradicionales.

Concierto de música folk en Trelles (Coaña). "José Manuel Tejedor Trío" ofrece a las 13.30 horas en Trelles un concierto de música folk dentro del programa del Día Internacional del Medio Ambiente que organiza el Ayuntamiento de Coaña.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "Hasta el fin del mundo" (EE UU, 2023), wéstern dirigido y protagonizado por Viggo Mortensen.

