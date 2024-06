Agenda: qué hacer hoy 3 de junio en Asturias

Oviedo

Danza. El teatro Campoamor acoge, a las 20.00 horas, la representación de "Dance of the Sun", de la compañía "Geneva Camerata", un espectáculo multidisciplinario musical, coreográfico y teatral que fue seleccionado por "New York Times" como "una de las mejores actuaciones del año en el mundo de la música clásica". La actuación se enmarca en la programación del Festival de Danza Oviedo 2024. Entradas disponibles desde 22 euros.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) es escenario, a las 19.00 horas, de la conferencia inaugural del ciclo "Acceso a la información, nuevas tecnologías y viejas bibliotecas". La ponencia, que corre a cargo de Juan José Riaño Alonso, se titula "¡Prevalecerán! Un aviso sobre las bibliotecas del siglo XXI desde el materialismo filosófico". Acceso libre hasta completar el aforo.

Jornadas del Día de la Sidra. El Ayuntamiento de Oviedo y Otea promueven las Jornadas Gastronómicas del Día Mundial de la Sidra que se celebran hasta hoy, 3 de junio. En la actividad participan 30 establecimientos hosteleros que ofrecen en sus cartas menús con platos o tapas preparados con sidra.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, una exposición de naturaleza compuesta por una selección de acuarelas con una gran variedad de especies de mariposas que habitan en los espacios naturales protegidos de Asturias. La exposición se podrá visitar de forma gratuita en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya hasta el 31 de julio de 2024. Horarios de visitas: viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge dos exposiciones fotográficas en el marco del Día de las Fuerzas Armadas: "Forjando historias: el legado fotográfico de la Fábrica de Armas de Trubia", que organiza la empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas, y "Soldados", del fotógrafo Jordi Bru. Ambas muestras, impulsadas por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, estarán abiertas todos los días hasta el 5 de junio de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Sala de Arte Alfara. La Sala de Arte Alfara (Carlos Casanueva, 16) expone la muestra "Construyendo el territorio", de Encarnación Domingo, en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 30 de julio.

Sala Borrón. La muestra colectiva "Proyectarte 2024", que recoge 17 obras del alumnado de las cuatro familias profesionales que se imparten la Escuela de Arte de Oviedo, puede visitarse en la Sala Borrón (Plácido Arango Arias, 3) hasta el 21 de junio. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

"Metro y medio de arte". La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por las fotografías de la artista Esperanza Labrador.

Gijón

Teatro. A las 18.00 horas se celebra una "Pequeña gran muestra de Teatro" a cargo de los alumnos de la Universidad Popular. Será en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur. La muestra comenzará con la propuesta del curso de Teatro Iniciación. Posteriormente será el turno del alumnado de Producción Teatral.

Ateneo Obrero de Gijón. Seve Agadía ofrecerá su trabajo dentro del ciclo de proyecciones audiovisuales "Imágenes de un viaje" que organiza el Ateneo Obrero. Tendrá lugar en la Escuela de Comercio a las 19.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto. A las 19.30 horas se llevará a cabo la presentación del poemario "Un fuego oculto", de Carmen Sánchez Álvarez. Se celebrará en el Antiguo Instituto, en un acto organizado por la Sociedad Cultural Gesto.

Muestra de danza. A las 20.00 horas en el Antiguo Instituto se ofrece una muestra de danza contemporánea de la Universidad Popular titulada "El patio en movimiento".

Fundación Alvargonzález. Hasta el 7 de junio puede visitarse la exposición de fotografía "Un paraíso oculto bajo tus pies", de Juan Ignacio Montero Martín. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Antigua Rula. Hasta el 30 de junio se ofrece una exposición de pinturas de Pep Segura en la sala de exposiciones de la Antigua Rula. Los horarios de visitas son de lunes a jueves, de 18.00 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 29 de junio está abierta al público la exposición "Libro muerto", de Paco Cao, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Bea Villamarín. Hasta el 8 de junio, se puede disfrutar de la exposición "Carreteras secundarias", de Kiko Miyares, en la galería Bea Villamarín. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivo de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés. Se instala en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos permanecen de 9.00 a 14.00 horas.

XVIII Teatro Amateur. A las 19.00 horas, en el centro sociocultural Los Canapés (Concordia, 3), la compañía "Teatro Padre Coll" representa la comedia "Al final de la caleya to llega". Obra del autor Fernando Valle Campal, y con la dirección de Juanjo Navarrete, cuatro actores y cuatro actrices coparán la escena durante 90 minutos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Conciertos del Conservatorio. El auditorio del Conservatorio Julián Orbón acogerá a las 17.30 horas un concierto de la alumna Lucía Álvarez Méndez, bajo la dirección del profesor Juan Pedro Romerto Nieto. Posteriormente, a las 19.30 horas, alumnado de Música de Cámara ofrecerá otro recital bajo la dirección de los profesores Phillipe Giresse, Jose L Morató, Katalin Illés y Amelia Marín.

Enseñanzas elementales de Música. El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón abre el plazo de inscripción a las pruebas de acceso a Enseñanzas Elementales. Se podrán presentar inscripciones hasta el sábado 15 de junio de manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés. Se puede consultar toda la información en la página web del centro www.conservatoriojulianorbon.com y en el teléfono 985561015.

"Musivario", de Luis Gago, en Factoría Cultural. Hasta el 7 de junio se exhibe en Factoría Cultural el proyecto "Musivario", una muestra de diferentes técnicas y estilos de murales cerámicos de Luis Gago, alumno de la Escuela de Cerámica desde hace varios años que se especializó en esta técnica de los diferentes acabados en murales cerámicos tanto en gran variedad de técnicas de esmaltes como de formas que la que más aplica en sus diseños es el tangram.

Alba Escayo muestra su arte en la Casa de Cultura de Avilés. La Casa de Cultura cede estos días sus paredes a la artista Alba Escayo (Avilés, 1981), protagonista de la exposición "Una luna, dos, un pájaro, una flor, constelaciones de elementos que ordenan y desordenan la pintura". Se puede ver de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de junio.

Horarios de estudio en Bances Candamo. Con motivo del comienzo del período de exámenes de la Universidad de Oviedo, así como la proximidad de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU), que comienzan mañana, las salas de consulta y estudio de la Biblioteca Bances Candamo abren sus puertas 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Una actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. De martes a domingo, se ofertarán seis pases al día, con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán a las siguientes horas: 11.00; 12.15; 13.30 y 17.00; 18.15, y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga que esta operativa en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

El Atrio expone fotos de la actividad de Fundavi. El centro comercial El Atrio expone hasta el 15 de junio en su pasillo central dentro del horario comercial ordinario una selección de fotos de Manu Carranza y Javier Bárcena que dan cuenta de la actividad de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi), una institución sin ánimo de lucro creada para impulsar el desarrollo del deporte base e inclusivo en Avilés.

Elisa Torreira expone en la sala Amaga de Avilés. La artista multidisciplinar Elisa Torreira (Avilés, 1961) recala en la galería de arte Amaga de la calle José Manuel Pedregal para exhibir hasta el 10 de junio una colección de obras que ha aglutinado bajo el título "Solas". La muestra abre esta tarde a las 19.00 horas y desde mañana se podrá ver de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, solo en horario matinal. Acceso libre.

Exposición en el Valey de Castrillón. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, se expone la muestra "Homenaje a la Armada por los que sirvieron en ella", que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, en el horario habitual e incluida en la entrada. Se trata de una producción propia, realizada con fondos del propio museo y con fotografías y objetos cedidos por particulares que hicieron la mili en la Marina. La exposición pretende dar testimonio de un tiempo pasado y aunque sólo sea por el tamaño de los petates que se exponen, se pueden deducir los cambios que sufrió el país.

Las Cuencas

"On the Go", cine en Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge la proyección de la pelícual "On the Go", en el marco del ciclo "Cinemateca Ambulante". Comienza a las 19.30 horas, la entrada es gratuita.

Muestra fotográfica de María del Amor Díaz en el campus de Mieres. El edificio de la Escuela Politécnica de Mieres acoge hasta el 14 de junio la exposición fotográfica "¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres?", con imágenes de María del Amor Díaz Alonso. Se trata de una muestra con fotos de la minería asturiana. Puede verse de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. También es visitable el Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, todos los jueves laborables, previa reserva. Para más información, está el teléfono 630 119 642.

Centro

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 6 de junio la exposición "El legado español en los Estados Unidos de América", en colaboración con la Delegación de Defensa, la Asociación ARES y el Ayuntamiento de Siero. La muestra, organizada por la asociación "The Legacy", está inspirada en postales tradicionales, que recoge algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la historia de España en los EE UU. Se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 11.00 a 13.30 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta 14 de junio la exposición "El Principito. ‘He aquí mi secreto solo con el corazón se puede ver bien: lo esencial es invisible a la vista’", de Maite Capín. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608175284.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Conferencia en Castropol. La Casa de Cultura de Castropol acoge a las 16.30 horas la clausura de "Padrinos y madrinas de lectura" protagonizada por Juan Luis Arsuaga que ofrecerá la conferencia "Cuando el mundo era niño". Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 20.30 horas la proyección de la película "Hasta el fin del mundo" (EE UU, 2023), western dirigido y protagonizado por Viggo Mortensen.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 29 de junio la muestra "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva". Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco acoge hasta el 30 de junio la muestra "Corazón verde", de Juanma Tapia, que está disponible de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Las visitas fuera de horario pueden concertarse llamando al 618882326.

Exposición en Cudillero. La Casa de las Tres Culturas de Cudillero acoge hasta el 9 de junio la muestra colectiva "Exposición de artistas de Cudillero". El horario de visita es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general es de 4 euros.

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

