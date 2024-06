Agenda: qué hacer hoy 4 de junio en Asturias

Oviedo

Conferencia. El Club LA NUEVA ESPAÑA traslada su actividad por un día, antes de la presentación de su relanzamiento, a la Cámara de Comercio de Oviedo (Quintana, 32). El salón de actos de la entidad cameral acoge, a las 19.30 horas, la conferencia "Marte y el enigma de la vida", impartida por Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico, divulgador y coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA, que será presentado por María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. Entrada libre.

Sociedad Filarmónica. El teatro Filarmónica es escenario, a las 19.45 horas, del concierto del cuarteto de cuerda "Astur Ensemble", que organiza la Sociedad Filarmónica de Oviedo. Interpretarán a Mozart, Beethoven y Shostakovich. Entradas a 22 euros.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) es escenario, a las 19.00 horas, de la conferencia inaugural del ciclo "Tan solo en un instante". La doctora en Historia por la Universidad de Oviedo Fe Santoveña desarrollará la ponencia "Los inicios de la fotografía de guerra". Acceso libre hasta completar el aforo.

Semana Profesional del Arte. La Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO) comienza su actividad, que se desarrollará entre hoy y el domingo, día 9. El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acoge hoy, a las 18.00 horas, la inauguración del ciclo artístico y la presentación de los proyectos que lo integran, y a las 20.30 horas la galería Pablo de Lillo alberga la apertura de la muestra "FIAT LUX. Varios pequeños fuegos". Entrada libre.

Taller 3. El teatro José Antonio Lobato (plaza de los Maestros, s/n) acoge dos pases, a las 18.00 y a las 20.00 horas, de la obra "A mi manera". La representación corre a cargo de los alumnos mayores de 20 años de la sección de teatro y danza-teatro de la Escuela Municipal de Artes Escénicas y Clásicas Taller 3. Aforo máximo por función de 50 personas. Acceso gratuito, pero es necesario reservar entrada.

Desfile solidario. La sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe es escenario, a las 18.30 horas, del IX Desfile Solidario de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, que impulsa Lencerías Berta. Ocho mujeres con la enfermedad mostrarán las últimas tendencias en moda de baño. Entrada libre hasta completar el aforo.

Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, una exposición de naturaleza compuesta por una selección de acuarelas con una gran variedad de especies de mariposas que habitan en los espacios naturales protegidos de Asturias. La exposición se podrá visitar de forma gratuita en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya hasta el 31 de julio de 2024. Horarios de visitas: viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge dos exposiciones fotográficas en el marco del Día de las Fuerzas Armadas: "Forjando historias: el legado fotográfico de la Fábrica de Armas de Trubia", que organiza la empresa GDELS-Santa Bárbara Sistemas, y "Soldados", del fotógrafo Jordi Bru. Ambas muestras, impulsadas por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, estarán abiertas todos los días hasta mañana, 5 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño", dedicada a la artista de raíces asturianas Margarita Suárez-Carreño (Madrid, 1944) y que revisa los aspectos más relevantes de su obra, expuesta por última vez en la región en la década de 1980, puede visitarse hasta el 7 de julio. Además, hasta el 9 de junio, se prorroga la exposición "Luis Fernández y el dibujo". Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Música asturiana. A las 19.30 horas en el Antiguo Instituto se inician los XII Alcuentros de Músiques Asturianes, con la presentación de "La Xorda. Nuevos cantares de chigre", a cargo de Rodrigo Cuevas y Xaime Martínez, que estarán acompañados por la escritora Pilar Sánchez Vicente.

Jornadas DeFoto. Desde hoy y hasta el 20 de junio se puede visitar la exposición fotográfica "Fantasía, en la Noche de los Fuegos", de Alfredo Menéndez Álvarez Ameal. Estará abierta al público en sala 3 del Antiguo Instituto, enmarcada en las Jornadas de Fotográficas "DeFoto". La inauguración será a las 19.30 horas.

CMI Pumarín Gijón Sur. A las 18.00 horas se ofrece una pequeña gran muestra de teatro de la Universidad Popular, con las representaciones de "Femenino plural" y "Mamma mía". Será en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas se proyectará, dentro de la programación del "Documental del mes", la obra "Una vida como cualquier otra", dirigida por Faustine Cros. Será en la Escuela de Comercio.

Encuentros corales de Fátima. A las 20.00 horas, en la iglesia de Fátima, el concierto de la Coral "Amanecer" y del Ensamble Vocal Gijón abren los I Encuentros Corales de Fátima, que estarán presentados por Julio César Baragaño.

Ateneo Jovellanos. Dentro del ciclo "Los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos" se celebrará la charla "Doris Lessing ‘Diario de una buena vecina’", a cargo Alejandra Moreno, doctora en Filología Inglesa. El acto dará comienzo a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 7 de junio puede visitarse la exposición de fotografía "Un paraíso oculto bajo tus pies", de Juan Ignacio Montero Martín. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Antigua Rula. Hasta el 30 de junio se ofrece una exposición de pinturas de Pep Segura en la sala de exposiciones de la Antigua Rula. Los horarios de visitas son de lunes a jueves, de 18.00 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 29 de junio está abierta al público la exposición "Libro muerto", de Paco Cao, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Bea Villamarín. Hasta el 8 de junio, se puede disfrutar de la exposición "Carreteras secundarias", de Kiko Miyares, en la galería Bea Villamarín. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. La exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivo de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Museo Barjola. Hasta el 21 de junio se podrá visitar la exposición colectiva "Los Doscientos. Hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo" en el Museo Barjola. Asimismo, hasta el 9 de junio está abierta la exposición "Kilos de oxígeno en la zona de intercambio", de Eugenio Ampudia. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 30 de junio está abierto al público la muestra "Javier del Río, íntimo" en el Museo Evaristo Valle. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cine de los martes. En El auditorio de la Casa de Cultura se proyecta, a las 20.15 horas la película "Los buenos profesores". Película en versión original subtitulada que se ve por primera vez en Avilés. Entradas en la Casa de Cultura y en https://uniticket.janto.es/palaciovaldes/public/janto/main.php.

Conciertos del Conservatorio. A las 17.45 horas, en el auditorio Ramón de Garay del Conservatorio Julián Orbón, concierto abierto al público de alumnado de Música de Cámara, bajo la dirección de la profesora Itziar Aguirre. Y a las 19.30 actuarán otros alumnos dirigidos por los profesores Marcos Malnero, Cristina Álvarez Rubén Menéndez y Carlos Galán.

Puertas abiertas en el Conservatorio. El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón abre sus puertas para dar a conocer las enseñanzas que imparte. El público interesado podrá asistir a los eventos organizados, solicitar información al profesorado y conocer los 15 instrumentos que se pueden estudiar. Se puede consultar toda la información en la web del centro www.conservatoriojulianorbon.com y en el teléfono 985561015.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Una actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. De martes a domingo, se ofertarán seis pases al día, con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán a las siguientes horas: 11.00; 12.15; 13.30 y 17.00; 18.15, y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga que esta operativa en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Museo de Bellas Artes. "Tendiendo puentes" es el título del programa puesto en marcha por la concejalía de Servicios Sociales y el Museo de Bellas Artes para acercar el arte a colectivos de personas sin hogar. El encuentro será a las 17.00 horas en el palacio de Valdecarzana.

Talleres de la Noche Blanca. La Factoría Cultural, impulsora de la creatividad artística de Avilés en todas las edades, se configura cada edición como el foco de la Noche Blanca y acoge la mayor parte de los talleres. Toda la información se puede encontrar en las actividades en la web municipal y para participar en los talleres es necesario inscribirse, lo que se puede hacer a través de las redes sociales de la Factoría Cultural, en Instagram: @factoriaculturalaviles, y en Facebook: Factoría Cultural Avilés, y a través del número de teléfono 985129 375.

Horarios de estudio en Bances Candamo. Con motivo del período de exámenes de la Universidad de Oviedo, así como de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU), que comienzan hoy, las salas de consulta y estudio de la Biblioteca Bances Candamo abren sus puertas 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición en el Niemeyer. Hasta el 16 de junio puede visitarse la muestra de Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952), uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos, "Luz que se esconde". El horario es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción.

"Amador entrañable" en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (Llano Ponte, 49) acoge hasta el 29 de agosto la exposición "Amador entrañable", que reúne una treintena de esculturas que sumergirán al público en la obra del artista cangués. Se puede visitar de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Continúa en la Sala de Cómic de Avilés la muestra "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Exposición en el Valey de Castrillón. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, se exhibe la muestra "Homenaje a la Armada por los que sirvieron en ella", que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, en el horario habitual e incluida en la entrada.

Las Cuencas

Concierto en Sama. El Conservatorio del Nalón ofrece esta semana una nueva edición de sus conciertos en la calle. Será en la plaza Adaro, delante del centro musical, en Sama. Hoy, a las 18.00 horas, habrá actuaciones de un conjunto de piano, un quinteto de guitarra, la Orquesta Profesional de Cuerda y el Coro de Grado Elemental.

Cine en Langreo. El cine Felgueroso de Sama acoge hoy, a las 19.00 horas, la proyección de la película "El oso". Será dentro del ciclo "La aventura", organizado por la tertulia cinematográfica "Sala Oscura".

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Muestra fotográfica de María del Amor Díaz en el campus de Mieres. El edificio de la Escuela Politécnica de Mieres acoge hasta el 14 de junio la exposición fotográfica "¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres?", con imágenes de María del Amor Díaz Alonso. Se trata de una muestra con fotos de la minería asturiana. Puede verse de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Centro

Cine en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "Conspiración en El Cairo" (2022) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Exposición en Pola de Siero. La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 6 de junio la exposición "El legado español en los Estados Unidos de América", en colaboración con la Delegación de Defensa, la Asociación ARES y el Ayuntamiento de Siero. La muestra, organizada por la asociación "The Legacy", está inspirada en postales tradicionales, que recoge algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la historia de España en los EE UU. Se puede visitar de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados de 11.00 a 13.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Además, hasta el 21 de julio, el centro expone una "Galería de retratos" realizados a óleo o a lápiz por el propio Antón Rodríguez García. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine en Infiesto. La Casa de Cultura de Infiesto acoge a las 18.00 horas la proyección de la película de animación "El gato Tabby y otras historias felinas" (2023), dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Cine en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 18.30 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Espectáculo teatral en Colombres. El Centro Cultural Casa de Piedra de Colombres acoge a las 17.30 horas el espectáculo teatral de clown, marionetas y objetos "En el fondo del mar" de la compañía "VA.VerdeyAzul". Entrada libre.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta 14 de junio la exposición "El Principito. ‘He aquí mi secreto solo con el corazón se puede ver bien: lo esencial es invisible a la vista’", de Maite Capín. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Hasta el 28 de junio se puede visitar la exposición temporal Exposición temporal "Racionales e ¿irracionales? Retratos con animales del oriente de Asturias (1865-1977)". El horario del museo es de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Conferencia en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura acoge a las 18.00 horas la conferencia "Neuropsicología para madres, padres y abuel@s", impartida por la psicóloga Marta Méndez López.

Exposición en Cudillero. La Casa de las Tres Culturas de Cudillero acoge hasta el 9 de junio la muestra colectiva "Exposición de artistas de Cudillero". El horario de visita es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 29 de junio la muestra "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva". Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y 16.00 a 18.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas (Cierra el tercer fin de semana de cada mes). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

