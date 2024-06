Agenda: qué hacer hoy 7 de junio en Asturias

Oviedo

Charla sobre literatura. El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge hoy, a las 19.30 horas, en su sede (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo) la charla "A mi manera: dos formas de narrar". Las escritoras Rosa Navarro y Patricia Font, ganadora y finalista, respectivamente, del premio "Tigre Juan" 2023, escriben a su manera, con una mirada peculiar sobre el mundo que las rodea y de ello hablarán hoy. Las presentará Javier Gámez, directivo de Tribuna Ciudadana, que destaca la frescura y el encanto casi mágico de dos narradoras fundamentales para entender la literatura actual que se hace en España. Entrada libre.

Concierto del Aula de Violín y Viola. La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto celebra en su sede (Rosal, 7), un concierto de violines y violas. La actuación comienza a las 19.15 horas y está dirigida por el profesor Saúl Suárez. Acceso libre hasta completar el aforo.

Cuentacuentos. La biblioteca de La Granja (en el Campo San Francisco) alberga, a las 18.00 horas, el bebecuentos "Los pañales del ratón", de la compañía "Los Pintores" para niños de hasta 3 años. A la misma hora, en la biblioteca de Vallobín, es el cuentacuentos "Vadeverdeyazul, hoy cuenta Azul". Para ambas actividades es necesaria la inscripción previa en cada biblioteca.

Tatuajes solidarios. En el bajo de la calle Corredoria Alta, 110 bajo, se harán pequeños tatuajes de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 horas. Cuestan entre 20 y 30 euros y tienen una función solidaria. Son para el pequeño Uriel, un niño afectado de una encefalopatía de la que solo hay 60 casos en el mundo.

Semana Profesional del Arte. La Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO) continúa su actividad, que se desarrollará hasta el domingo, día 9. El Colegio Oficial de Arquitectos alberga la exposición "Del dibujo al volumen", que se realiza en colaboración con la Factoría Cultural de Avilés. En el Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava se exhiben las obras de Ana Micaela, Alberto Lelac, Idoia Cuesta, Woodic, Fernando Alba y los alumnos de la Escuela de Arte de Oviedo. Allí, de 17.30 a 19.00 horas, tienen lugar talleres infantiles. A las 18.00 horas la Galería Guillermina Caicoya alberga la presentación de María Gimeno, acción-performance "Pop Picasso". A las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica se presenta al artista invitado de esta edición de la SPAO, el artista asturiano Bernardo Sanjurjo. Tendrá un diálogo con la historiadora del arte Sara Moro, introducido por Anima Voices y Danzasturias. Entrada libre.

Estudio Pablo de Lillo. La galería estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) expone la muestra colectiva "Fiat Lux. Varios pequeños fuegos", en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 21 de junio.

Espacio 451. La muestra "Realidad o sueño", de Virginia Paradise permanece expuesta en el Espacio 451 (Mon, 26). El horario de la galería es de martes a viernes, de 17.15 a 20.00 horas. Acceso libre.

Gijón

Concierto. La iglesia de Fátima, en La Calzada, acoge, dentro de los Encuentros Corales, a las 20.00 horas una sesión en la que participarán la Coral Asturiana de Gijón y el Orfeón de San Lorenzo. La entrada es libre y gratuita.

Fiestas de Montiana. Primer día de las fiestas sacramentales del Corpus en Montiana, que se prolongarán hasta el domingo. Hoy, habrá torto con picadillo y vino de 20.00 a 21.00 horas. A esa hora, la boxeadora Laura Fuertes ofrecerá el pregón. A partir de las 23.00 horas, música con la orquesta "Panama Band" y el DJ "Vas Bailar".

X Alcuentru infantil Magüeta. A las 18.30 horas, en el paseo de Begoña, habrá un recital que contará con la participación de varias bandas.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas, se proyectará el documental "Gaza" en el marco del ciclo "Docuxixón".

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 16.30 horas, el alumnado de la Escuela de Música La Clave ofrecerá un recital de fin de curso.

Teatro en El Polígono. A las 17.30 horas, en el centro de mayores Los Puertos, la Escuela Municipal de Teatro representará "Discordia".

Club Natación Santa Olaya. A las 19.00 horas, se presentará el libro "Las aventuras del Capitán Tremañes", de David Chánatos.

CMI El Coto. A las 19.00 horas, habrá una lectura dramatizada sobre escenas del siglo XX y obras representadas por "Gesto Teatro de Cámara".

Jornadas culturales en el Conservatorio Profesional de Música y Danza. A partir de las 16.00 horas, habrá talleres, conciertos y presentaciones de libro en el Conservatorio.

Palacio de San Andrés de Cornellana. A las 19.30 horas, comenzará la presentación del nuevo número de la revista de arte contemporáneo "Sublime", iniciativa del artista Avelino Sala. A partir de las 20.15 horas habrá un coloquio.

Muestras fotográficas del Ateneo Obrero. La fotógrafa asturiana "Munblas" ofrece, hasta el 14 de junio y en la sala Astragal, la exposición "Cosas bonitas que cuentan historias". La muestra se encuentra dentro del ciclo "Defoto", que organiza el Ateneo Obrero. Hasta el día 20 se puede visitar la exposición fotográfica "Fantasía, en la Noche de los Fuegos", de Alfredo Menéndez Álvarez, "Ameal". Estará abierta al público en sala 3 del Antiguo Instituto, enmarcada dentro del mismo ciclo. Hasta el día 30 se podrá ver la muestra "Autorretratos e identidad", en la Biblioteca Pública Jovellanos. Hasta el 14 de julio, en el Museo Barjola se podrá ver la exposición "Un lugar en el mundo", de Juan Teixeira, Álex Zapico y Al Rahman Hani Al Qadie Al Kahlot. La inauguración será hoy, a las 19.30 horas.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 20.00 horas, habrá un festival musical.

Sociedad Cultural Gesto. Hasta el 21 de junio se puede visitar la "2.ª Muestra de Arte en pequeño formato" en la sede de Gesto, en la Escuela de Comercio, en horario de 18.30 a 20.30 horas de lunes a viernes.

Ateneo de La Calzada. A las 20.00 horas, la asociación Festuca Jierru ofrecerá una tertulia botánica. Además, hasta el 25 de junio puede visitarse la exposición "20 años transformando realidades. Un recorrido por Mar de Niebla". El horario del Ateneo es de 8.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.

Fundación Alvargonzález. Último día para visitar la exposición de fotografía "Un paraíso oculto bajo tus pies", de Juan Ignacio Montero Martín. El horario es de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Galería Llamazares. Hasta el 29 de junio está abierta al público la exposición "Libro muerto", de Paco Cao, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Bea Villamarín. Hasta el 8 de junio, se puede disfrutar de la exposición "Carreteras secundarias", de Kiko Miyares, en la galería Bea Villamarín. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el día 25 de junio se ofrece la exposición "Certezas" en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

La Noche Blanca en Avilés. La cita incluye más de una treintena de actividades desde las 17.00 hasta las 22.00 horas aunque hay actividades vinculadas a centros educativos que se desarrollarán por la mañana. El grueso de iniciativas se desarrollarán en la Factoría Cultural, Camposagrado, en la plaza de La Merced y, en general, en el casco histórico de la villa. Destacan una ópera en el palacio de Camposagrado a cargo de la Fundación Ópera de Oviedo, que representará "Las bodas de Fígaro" (20.00 horas); una recreación de los 100 años del hermanamiento entre Avilés y San Agustín de la Florida (13.00 horas) con salida de la estación de tren; el concierto de la coral avilesina en las escalinatas de San Nicolás de Bari (21.30 horas), y la inauguración de una nueva exposición en los ventanales de la Escuela de Arte (19.00 horas), entre otras.

José Sacristán en el teatro Palacio Valdés. El odeón avilesino acoge a partir de las 20.15 horas la segunda función de "La colección". Con texto y dirección de Juan Mayorga, sobre el escenario el público podrá disfrutar de las interpretaciones de José Sacristán, Ignacio Jiménez, Ana Marzoa y Zaira Montes.

Famous Wine Festival. La presentación de la XV Edición del Famous Wine Festival está prevista para las 14.00 horas en el restaurante El Rincón Suizo (Galiana, 30). Se celebra hasta el domingo 16 en Avilés, Salinas y Piedras Blancas. En esta ocasión son trece las vinotecas participantes, que ofrecen los vinos de los famosos por copas a precios populares y crean en sus locales un ambiente en honor al personaje famoso a través de la decoración y la música, entre otras ideas creativas.

"Musivario", de Luis Gago, en Factoría Cultural. Hasta hoy, 7 de junio, se exhibe en Factoría Cultural el proyecto "Musivario", una muestra de diferentes técnicas y estilos de murales cerámicos de Luis Gago, alumno de la Escuela de Cerámica desde hace varios años que se especializó en esta técnica de los diferentes acabados en murales cerámicos tanto en gran variedad de técnicas de esmaltes como de formas que la que más aplica en sus diseños es el tangram.

Alba Escayo muestra su arte en la Casa de Cultura de Avilés. La Casa de Cultura cede estos días sus paredes a la artista Alba Escayo (Avilés, 1981), protagonista de la exposición "Una luna, dos, un pájaro, una flor, constelaciones de elementos que ordenan y desordenan la pintura". Se puede ver de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas. Hasta el 9 de junio.

"Amador entrañable" en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (Llano Ponte, 49) acoge hasta el 29 de agosto la exposición "Amador entrañable", que reúne una treintena de esculturas que sumergirán al público en la obra del artista cangués. Se puede visitar de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Elisa Torreira expone en la sala Amaga de Avilés. La artista multidisciplinar Elisa Torreira (Avilés, 1961) recala en la galería de arte Amaga de la calle José Manuel Pedregal para exhibir hasta el 10 de junio una colección de obras que ha aglutinado bajo el título "Solas". La muestra abre esta tarde a las 19.00 horas y desde mañana se podrá ver de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, solo en horario matinal. Acceso libre.

Exposición en el Valey de Castrillón. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, acoge la muestra "Homenaje a la Armada por los que sirvieron en ella", que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, en el horario habitual e incluida en la entrada.

Las Cuencas

Concierto en Sama. El Conservatorio del Nalón ofrece esta semana una nueva edición de sus conciertos en la calle. Hoy, a partir de las 19.00 horas, se clausuran los conciertos en la calle con la actuación de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio. También habrá actuaciones de agrupaciones invitadas, la Orquesta Langreana de Plectro y el Coro de Voces Blancas del Nalón.

Fiestas en Ciaño. El distrito langreano de Ciaño celebra este fin de semana sus fiestas patronales del Corpus Christi. Los festejos comenzarán hoy, a las 18.45 horas, con el pasacalles a cargo de la Bandina de Gaitas "Aires del Nalón" y una exhibición de Club Judo Celan a las 19.00 horas en el parque Rosario Felgueroso. A las 20.00 horas será la lectura del pregón a cargo de la periodista María Herrero Presa, en el salón de la Casa de los Alberti. Habrá homenaje a los socios de mayor edad. A las 20.30 horas será el chupinazo de inicio de las fiestas y, a las 23.00 horas, la primera verbena con el grupo "D’Cano" y la disco móvil "Vamos a bailar", en el parque.

Entrega del premio "Alberto Vega" de poesía. La Felguera acoge hoy el acto de entrega de los galardones del certamen "Alberto Vega" de poesía, con asistencia de autoridades, intervenciones de miembros de la organización y lectura de los poemas por parte de los ganadores. Será a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura "Alberto Vega" de La Felguera.

Higinio Aira presenta su libro. Mieres será escenario hoy, a las 18.30 horas, de la presentación del libro "El legado de un minero. Una vida marcada por el carbón", de Higinio Aira García. Será en el salón de actos del Ateneo de Turón, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Estreno de la nueva obra teatral de "Kumen" en Langreo. El grupo de teatro "Kumen" estrena hoy en el teatro de La Felguera su obra "Vecinos". Será a partir de las 20.15 horas. El precio de la entrada es de cinco euros. Forma parte de la Muestra de Teatro Amateur del Principado de Asturias.

Cine en Sama. El cine Felgueroso acoge hoy la proyección de la película "El gato Tabby y otras historias felinas". Será a las 17.30 horas, con entrada gratuita.

Teatro en Aller. El grupo de teatro del colegio público de Felechosa pondrá en escena hoy la obra "Bon appétit... o non". Será a las 19.30 horas en la Xunta d’Iniciatives de Caborana.

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. El horario es los viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para los adultos, 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más información y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Espectáculo de narración oral en Pola de Siero. La sala de cámara del Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 18.00 horas la sesión de narración oral titulada "Salvaje", a cargo de "Puppy’s Cuentacuentos". Entrada gratuita, previa retirada de invitación en la Casa de Cultura de Pola de Siero.

Espectáculo musical en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas la representación del espectáculo que presenta grandes tesoros del género chico "Viaje al centro de la Zarzuela", a cargo de la compañía vallisoletana "Detaché Productions".

Concierto en La Fresneda. El Centro Cultural de la localidad acoge a las 20.00 horas el concierto de la Banda de Música de la Asociación Sierense de Amigos de la Música (ASAM). Entrada libre.

Exposición en Grado. La muestra fotográfica "Todavía la Tierra", de Marta Areces, se inaugura hoy, a las 19.00 horas, con una visita guiada protagonizada por la artista. La muestra permanecerá abierta en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura hasta el 30 de junio en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge a las 20.00 y a las 23.00 horas la proyección de la película "Siempre nos quedará mañana" (Italia, 2023).

Oriente

Cine en Ribadesella. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Cine en Llanes. La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "On the Go" (2023) en versión original subtitulada en español, dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Cine en Colunga. La Sala Loreto acoge a las 17.00 horas la proyección de la película de animación "El gato Tabby y otras historias felinas" (2023), y a las 19.00 horas el pase del documental "El Cine, 5" (2023), de la directora asturiana Elisa Cepedal. dentro del programa de "Laboral Cinemateca Ambulante". Entrada libre.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta 14 de junio la exposición "El Principito. ‘He aquí mi secreto solo con el corazón se puede ver bien: lo esencial es invisible a la vista’", de Maite Capín. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 29 de junio la muestra "Con un lápiz", de Irene Zaragoza González, exposición de animales y retratos para cuya realización la artista ha empleado únicamente lápices. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Feria de Muestras de Vegadeo. Hasta el domingo 9 el recinto ferial de Vegadeo acoge la 59.ª Feria de Muestras de Vegadeo. La jornada comenzará a las 11.00 horas en el recinto ferial, que hasta su cierre, a las 21.00 horas, acogerá numerosas actividades lúdicas, culturales y talleres dirigidos a todas las edades. Destaca el acto de homenaje al "Comerciante decano", cuya distinción recae en esta edición en Antonio Bouza Iravedra, que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Vegadeo.

Cine en Cangas del Narcea. El Teatro Toreno acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "Mineros de La Camocha", en la que Luis Felipe Capellín cuenta la historia de cinco mineros de la explotación gijonesa.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en la Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 29 de junio la muestra "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva". Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

