Agenda: qué hacer hoy 8 de junio en Asturias

Oviedo

La OSPA en el auditorio. Con motivo del 25.º aniversario del auditorio Príncipe Felipe, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y Oviedo Filarmónia (OFIL) ofrecen en este escenario un concierto extraordinario. La actuación arranca a las 20.00 horas. Se interpretará la sinfonía n.º 2 de G. Mahler en do menor, "Resurreción". Participan: Nuno Coelho (director), Slávka Zámecníková (soprano), Fleur Barron (mezzosoprano) y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias.

Concierto en el Filarmónica. El teatro Filarmónica alberga a las 20.00 horas un concierto del grupo de rock "Tennese", que interpreta temas propios y versiones, casi siempre adaptadas al castellano, de clásicos de los años 50 y 60.

Campeonato de Asturias de café de especialidad. El auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge a las 11.00 horas a aficionados y profesionales del café de especialidad en Asturias, que realizarán ante los espectadores sus recetas de Aeropress, todos con un mismo producto, tostado en Oviedo. De este evento saldrán elegidos los ganadores que representarán a Asturias en el Campeonato de España, y de este, el finalista irá al Campeonato del Mundo, en Lisboa.

Paseos Musicales. La Banda de Música de la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto continúa con sus Paseos Musicales. Hoy parte a las 13.45 horas de la plaza del Ayuntamiento.

Folclore en la calle. El ciclo "Folclore en la calle" ofrece de 11.30 a 14.30 horas con la actuación de la Banda de Gaites Naranco y la agrupación folclórica "Xuno" de San Claudio. Itinerario: plaza de la Escandalera, San Francisco, Porlier, plaza de la Catedral, Rúa, Cimadevilla, plaza del Ayuntamiento, plaza del Fontán.

Semana Profesional del Arte. La Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO) continúa su actividad. El Colegio Oficial de Arquitectos alberga la exposición "Del dibujo al volumen", en colaboración con la Factoría Cultural de Avilés. En el Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava se exhiben las obras de Ana Micaela, Alberto Lelac, Idoia Cuesta, Woodic, Fernando Alba y los alumnos de la Escuela de Arte de Oviedo. Allí, de 11.30 a 13.00 horas, tienen lugar talleres infantiles; de 12.00 a 17.00, talleres para adultos, y de 17.30 a 19.00 horas, nuevamente talleres infantiles. A las 11.30 horas hay otro taller infantil en el estudio de Pablo de Lillo titulado "El volumen de la luz". A las 12.30 horas, en el Jardín del Museo de Bellas Artes se presenta la obra de Tanadori Yamaguchi "Mapa en un sueño". La Galería Arancha Osoro acoge a las 17.00 horas la conferencia "La belleza involuntaria de la escultura". A las 18.30 horas, Luis Feas, historiador del arte, imparte una charla en el Calatrava, "Dimensiones del arte contemporáneo". Entrada libre.

Cine en Trubia. Continúa la programación de RADAR, que visita el Teatro Casino de Trubia a las 19.00 horas. Dentro del ciclo "¿Y usted de qué se ríe?" se proyecta la película "Empieza el baile", una coproducción hispanoargentina premio especial del público en el Festival de Málaga. Entrada libre.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil". Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal, profesores y apasionados de la historia, son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño" puede visitarse hasta el 7 de julio. Además, hasta el 9 de junio, se prorroga la exposición "Luis Fernández y el dibujo". Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Obra de Juan Mayorga con José Sacristán. A las 20.30 horas, las compañías "Teatro de la Abadía" y "La Zona" ofrecerán en el teatro Jovellanos la obra "La colección", dirigida por Juan Mayorga y con la interpretación de José Sacristán, Ana Marzoa, Ignacio Jiménez y Zaira Montes.

Teatro de la Laboral. A las 20.00 horas, Lorenzo Santamaría ofrecerá un concierto en el marco de su gira de despedida.

Palacio de San Andrés de Cornellana. Habrá jornada de puertas abiertas de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas para conocer las residencias artísticas. A las 13.00 horas, concierto de Ferla Megía, y a las 17.30 horas, espectáculo "El gran Braulio", de Adrián Conde. A las 19.30 horas, Olimpia Oyonarte ofrecerá el espectáculo "Raíles".

Mercado Artesano y Ecológico. En la plaza Mayor, Mercado Artesano y Ecológico de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Fiestas de Monteana. Segundo día de las fiestas del Corpus, con corderada a las 15.00 horas y actuación de "Mónica y su acordeón" a las 17.00 horas. Después, juegos tradicionales y chocolatada. A las 23.00 horas, verbena con "Grupo Madastur" y el DJ "Vas Bailar".

Antiguo Instituto. A las 18.00 horas, José Manuel García-Osuna y Rodríguez ofrecerá la conferencia "Reyes hispánicos: Ramiro II de León y la Batalla de Simancas". Asimismo, la exposición con más de 300 fotografías de Paolo Gasparini se puede visitar en la sala 2 del Antiguo Instituto hasta el 9 de junio. El horario es de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hoy habrá visitas guiadas a las 19.30 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 18.30 horas, "Circo bajo el tejado" presentará la "XI Gala Circense".

Librería Central. A las 19.00 horas, H. M. Martín presentará el libro "Martín y la Orden de los Niños Caballeros".

Librería Toma 3. A las 13.30 horas, Alejandro Díaz Castaño presentará su obra "Na faltriquera" acompañado por Daniel Acevedo.

Día del Orgullo Loco. A las 12.00 horas habrá actuaciones y se leerá un manifiesto en la Lloca del Rinconín.

Biblioteca Pública Jovellanos. A las 12.00 horas, se celebrará la actividad "El Canto de la Ballena" de la mano de Juan Antonio Martínez, para reivindicar la música clásica en familia.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas, se proyectará el documental "Fotógrafo de guerra", en el marco del ciclo "Docuxixón".

Ateneo de La Calzada. A las 18.30 horas, "Medusa Cultura Norte" presentará cuatro historias de microteatro. Además, hasta el 25 de junio puede visitarse la exposición "20 años transformando realidades. Un recorrido por Mar de Niebla", de 8.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.

Encuentros corales de Fátima. La iglesia de Fátima, en La Calzada, acoge un recital a las 21.00 horas del coro "Más que Jazz" bajo la dirección de Víctor Calvo.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 19.00 horas, concierto de "Vane y Berto".

Jardín Botánico Atlántico. A las 11.00 horas se desarrollará el taller "Arte y diversidad: tu propio color", para adultos con diversidad funcional y organizado por el colectivo BERDE. Requiere inscripción previa.

La Caja de Músicos. A partir de las 21.30 horas, actuación del artista "Guillterm".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 8 de marzo de 2025 puede visitarse la exposición "Rodrigo Cuevas. La gracia de la agitación folklórica". A las 16.30 horas, actividad abierta a hombres del colectivo LGTBI+ que quieran conocer al grupo "Los amigos de MariBiT", en el marco del Día del Orgullo. Además, hasta el 16 de noviembre se podrá visitar la exposición "Arte asturiano en residencia". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín. Último día para disfrutar de la exposición "Carreteras secundarias", de Kiko Miyares,. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Avilés y comarca

La Noche Blanca en Avilés. Últimos coletazos de la cita cultural con una recreación de los 100 años del hermanamiento entre Avilés y San Agustín de la Florida (13.00 horas) con salida de la estación de tren. Estarán acompañados por la Banda de Música de Avilés, Swing 4, el grupo Ximielga la Saya y la agrupación de indianos de Corvera.

Famous Wine Festival. La presentación de la XV Edición del Famous Wine Festival está prevista para las 14.00 horas en el restaurante El Rincón Suizo (Galiana, 30). Se celebra hasta el domingo 16 en Avilés, Salinas y Piedras Blancas. En esta ocasión son trece las vinotecas participantes, que ofrecen los vinos de los famosos por copas a precios populares y crean en sus locales un ambiente en honor al personaje famoso a través de la decoración y la música, entre otras ideas creativas.

Certamen nacional de acordeonistas. El programa de hoy arranca a las 9.00 horas en el Salón de actos del Conservatorio Julián Orbón, con las pruebas del certamen Splash y del Certamen Nacional de Acordeón. De 17.00 a19.00 horas continuarán las pruebas del certamen Splash y de las categorías superiores y a lo largo de la tarde, se realizarán diversas actividades lúdicas dirigidas a los participantes para favorecer su convivencia.

Cierre del ciclo de conciertos Factoría Sound. A las 21.00 horas, el sonido sucio del tejano Scott H. Biram, apodado como "The Dirty Old One Man Band" –el sucio y viejo hombre orquesta–, aterriza en la Factoría Cultural, en la quinta y última cita de la programación del ciclo de conciertos Factoría Sound de abril a junio.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. Se realizarán de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene capacidad para 22 personas, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00; 12.15; 13.30; 17.00; 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611577164 o en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga que esta operativa en horario de 10.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Alba Escayo muestra su arte en la Casa de Cultura de Avilés. La Casa de Cultura cede estos días sus paredes a la artista avilesina Alba Escayo, protagonista de la exposición "Una luna, dos, un pájaro, una flor, constelaciones de elementos que ordenan y desordenan la pintura". Se puede ver de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas, hasta mañana, 9 de junio.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Continúa en la Sala de Cómic de Avilés la muestra "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Fiestas en Ciaño. El distrito langreano de Ciaño celebra este fin de semana sus fiestas patronales del Corpus Christi. El sábado se abrirá con la sesión vermú "Vamos a echar un cantarín", cantando por los bares con el acompañamiento de la "Beethoven Little Band". A las 19.00 horas será la gala en memoria de Secundino Miranda "Beethoven", en el cine Ideal y que contará con la participación de Orquesta Langreana de Plectro, el Coro del IES Torre de la Quintana, el Grupo de Música "Fame de Folixia" (también del IES de la Quintana" y la "Beethoven Little Band". La entrada es libre. A las 23.00 será la segunda verbena con las actuaciones de "Pasito Show" y la disco móvil "Vamos a bailar".

Mercado medieval en Pelúgano (Aller). La localidad de Pelúgano viaja este fin de semana a la Edad Media. A las 11.00 horas abrirá el mercado medieval. Habrá espectáculos de criaturas medievales (12.30 horas), circo (13.30 horas), comerciantes de especias (18.30 horas), hechiceros (20.00 horas) y fuego (21.30 horas).

"La Campurra Big Band", en Laviana. La Casa de Cultura de Laviana acoge hoy, a las 20.00 horas, la presentación de "La Campurra Big Band", un nuevo grupo de jazz dirigido por Mero Gutiérrez y compuesto por 17 músicos, en su mayoría vecinos de Laviana.

Certamen coral "La mina y la mar". El teatro de La Felguera será escenario hoy de la segunda jornada del XXIII Certamen coral internacional "La mina y la mar", organizado por la Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano". Será a partir de las 20.00 horas.

Certamen de pintura "Nicanor Piñole". La Casa de la Juventud de Sotrondio acoge una exposición con las obras finalistas del Certamen Nacional de Pintura "Nicanor Piñole". Se podrá ver de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, hasta el 21 de junio,

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio "Onirica ()", fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. El horario es los viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Concierto coral en Villaviciosa. El teatro Riera acoge a las 20.00 horas el XIX Encuentro coral "La sidra y la mar", en el que participarán "Coro Errante Comarca de la Sidra", la Coral "Capilla de la Torre" de Villaviciosa y el Orfeón de Recardaes de Portugal.

Musical y cine en Candás. El Teatro Prendes acoge a las 17.30 horas el espectáculo musical "El mundo de los muñecos", con canciones de "Cantajuegos". Además, a las 20.00 y a las 23.00 horas, se proyecta la película "Siempre nos quedará mañana" (Italia, 2023).

Concierto en Candamo. La localidad de Grullos acoge a partir de las 21.00 horas el concierto "Asturianos", de Pipo Prendes, en el que, junto al guitarrista Fernando Pérez Vega, presenta nuevos temas y recuerda otros emblemáticos de su carrera.

Exposición en Grado. La muestra fotográfica "Todavía la Tierra", de Marta Areces, podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura hasta el 30 de junio en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio. Abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

Presentación literaria en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge a las 20.00 horas la presentación del libro de Juan Muñoz "El informante", galardonado recientemente con el Premio Internacional de Novela "Ciudad de Las Palmas". El acto, organizado por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, será presentado por Vicente Arminio y contará con el acompañamiento musical de Clara Muñoz y Alejandro Jardón.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 29 de junio la muestra "Con un lápiz", de Irene Zaragoza González. El horario es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Feria de Muestras de Vegadeo. Hasta mañana, domingo 9, el recinto ferial de Vegadeo acoge la 59.ª Feria de Muestras de Vegadeo. La jornada comenzará a las 11.00 horas en el recinto ferial, que hasta su cierre, a las 21.00 horas, acogerá numerosas actividades lúdicas, culturales y talleres dirigidos a todas las edades. Destacan en horario de tarde el Campeonato Top 10 de corta de tronco con hacha, a las 17.00 horas, y el espectáculo ecuestre "La magia del caballo", a las 18.00 horas.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 18.00 y a las 20.30 horas la proyección de la película de acción "Bad Boys: Ride or Die" (EE UU, 2024).

Documental en La Caridad. El Auditorio de As Quintas acoge a partir de las 19.00 horas la presentación del documental "Frutos d’úa terra. Memoria inmaterial da etnografía alimentaria", de Eloy Couceiro.

Presentación en Salas. La Casa de Cultura acoge a las 19.30 horas la presentación del libro "Salas: historia y futuro", un volumen de 340 páginas con textos y fotos de todas y cada una de las parroquias del municipio.

Espectáculo de drones en Cangas del Narcea. El Prao del Molín será escenario a partir de las 22.30 horas del espectáculo "ECO - La noche de drones", a cargo de la compañía Flock Drone Art, que representará figuras de más de 100 metros de envergadura.

Exposición en Cudillero. La Casa de las Tres Culturas de Cudillero acoge hasta el 9 de junio la muestra colectiva "Exposición de artistas de Cudillero". El horario de visita es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en La Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.