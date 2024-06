Cultura saca a consulta pública la nueva ley de museos, que lleva años sin avanzar

Lo había avisado la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en su primera comparecencia en la Junta: un objetivo de su equipo es sacar adelante la nueva ley de centros museísticos. Y la iniciativa, que lleva años verbalizándose sin que llegue nunca a salir de su atasco, acaba de salir a consulta pública, cumpliendo las directrices de participación ciudadana que rigen los procedimientos de elaboración normativa de la Adminsitración del Principado.

Según se explica, lo que se busca es recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, "antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador".

Con el proyecto de ley se actualizaría, por fin, el marco normativo que está vigente en el Principado de Asturias desde hace más de tres décadas y que afecta a centros museísticos que poco tienen que ver, ahora, con los que se consideraban como tal hace 30 años. De ahí que se apele a que "hay que tomar en consideración la experiencia acumulada durante el largo tiempo de vigencia del Decreto 33/1991, de 20 de marzo, así como la adecuación de aquel a los estándares internacionales". Porque tan grandes han sido las transformaciones ocurridas en el sector de la cultura y los museos, como el tiempo que ha pasado entre la publicación de la primera norma y la actualidad: desde la ampliación del tipo de instituciones hasta la de sus ámbitos de actuación –incluyendo la protección del patrimonio, difusión de la cultura, educación, accesibilidad, servicio a la sociedad...–. Asturias hace años que viene necesitando un marco legal que se ajuste, tanto en lo relativo al régimen jurídico de los distintos tipos de centros museísticos, ya sean museos, colecciones museográficas o centros de interpretación del patrimonio cultural; como a los nuevos modelos de gestión. Y eso abarca desde "la gestión de los fondos, regímenes de visita pública, personal a su servicio, medidas de protección y seguridad o de defensa de la legalidad". Y no es menos importante darle "seguridad jurídica a los operadores, fortalecer las potestades de intervención del Principado de Asturias en el ámbito de referencia, asegurar un nivel adecuado de protección de los fondos de los centros museísticos e impulsar y consolidar las múltiples funcionalidades sociales de los mismos".

Sobre esos objetivos dice Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta general que "obviamente, es mejor que haya una Ley de museos a que no la haya, pero la realidad es que los museos están bajo mínimos". Entre las prioridades, cita, está hacer una "definición clara de las distintas categorías museísticos", y no menos sustancial es reconocer que "tienen funciones que atender, no sólo lo referente a la custodia y a la exposición: también a la investigación, la promoción, una parte didáctica, etc. Y para que los museos cumplan con su función son necesarios recursos". Un ejemplo: "falta conservadores de museos. Y es imprescindible que los museos tengan una dirección científica: no son oficinas de turismo. No es normal que, por ejemplo, no haya una dirección técnica en el Museo del Jurásico".

Ahora, recalcan desde lo mismo desde el Gobierno que desde la oposición, "es importante que ena redacción de la Ley participen los profesionales relacionados con los museos".

