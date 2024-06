Enrique Tricio Haro, nuevo patrono de la Fundación Princesa: "La institución se ha ganado el respeto mundial"

El grupo lácteo Lala, que preside el empresario mexicano Eduardo Tricio Haro, es la última incorporación al patronato de la Fundación Princesa de Asturias, aprobada en su reunión ordinaria del pasado mes. De hecho, está invitado a la reunión de patronos que el próximo jueves tendrá lugar en el Palacio del Pardo, con presencia de los Reyes.

Con Tricio Haro la institución asturiana suma a su órgano honorífico otra presencia de exitosos emprendedores y filántropos latinoamericanos de fuertes raíces españolas y asturianas. Porque el empresario, hijo del cántabro Eduardo Tricio Gómez, está casado con Pilar Gómez de Tricio, con orígenes en el concejo de Llanes, en concreto en la localidad de Celorio.

"Me siento muy honrado de haber sido invitado a participar en el Patronato; es una institución del mayor prestigio mundial, respetada y querida en todo el mundo. Su contribución al galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada en el ámbito internacional es encomiable", sostiene Eduardo Tricio al referirse a cómo se fraguó su incorporación a la institución asturiana y qué le llevó a tener en cuenta y aceptar la oferta.

Una admiración por la Fundación Princesa que compensa que quien preside la empresa mexicana líder en productos lácteos, con casi medio centenar de fábricas en el país centroamericano, que opera en 7 países, y que, además, forma parte de consejos de administración de otras importantes compañías mexicanas –Grupo Financiero Banamex y del Grupo Televisa o Aeroméxico, entre otras–, ponga en su órbita otro foco de interés. Incluso con su familia participa en proyectos socioeducativos de gran alcance en su país.

Pero en realidad Eduardo Tricio nunca ha dejado de tener ni el mar Cantábrico ni los Picos de Europa alejados de su horizonte. "Mi familia en México tiene sus orígenes en España. Mi padre emigró desde Solórzano, en la región de Trasmiera, en Cantabria, en 1953; mi abuelo materno emigró desde La Cavada, también en Cantabria, y mi abuela era originaria de Soria", explica el empresario.

Se sabe mucho más de las cuitas emigrantes de sus antepasados y de los lazos que unieron a los suyos con Asturias. "En 1953, en Santander, a bordo del ‘Guadalupe’ comenzó el viaje de mi padre a México; la primera parada del barco fue Gijón, donde mi padre descendió para asistir a un juego del Sporting contra el Racing de Santander", relata. Y, para añadir enganche, "por el lado de mi esposa, su abuelo nació en Celorio y emigró también a México en los años 30 del siglo pasado; y su padre emigró a México en 1959 procedente de Soba, en Cantabria". Así que "cada verano, mi familia y yo visitamos Asturias para disfrutar de unas buenas fabes o un arroz con pitu; nos encantará regresar en unos meses", sostiene Eduardo Tricio.

Con esos mimbres, difícil era que el empresario no supiera del gran proyecto que impulsa desde hace décadas la Fundación Princesa de Asturias. Pero, por si acaso, ahí han estado para refrescarlo los distintos galardones que, con los años, han ido a parar a algún célebre compatriota.

"En México hemos contado con grandes figuras del pensamiento y en particular en la literatura. Haber reconocido a Juan Rulfo y Carlos Fuentes amplió la difusión de la Fundación en tierras mexicanas. Más recientemente, con el premio a Eduardo Matos (premio "Princesa" de Ciencias Sociales en 2022), una de los grandes investigadores y promotores de culturas prehispánicas y el otorgado a la Feria del Libro de Guadalajara ("Princesa" de las Comunicación y Humanidades en 2020) la notoriedad mediática nos acercó más a la labor de la Fundación", detalla Eduardo Tricio.

"Fuerte vínculo con España"

Respecto a qué aspecto de la Fundación y de los premios "Princesa" tienen mayor consideración a sus ojos, sostiene el empresario que "el reconocimiento de lo más destacado de los valores culturales y la práctica científica me parece una acción muy relevante en el contexto global actual. El lugar de la ciencia y la promoción de las mejores expresiones artísticas y culturales hay que incentivarlo, y la Fundación ha desarrollado un modo de realizarlo que le ha ganado respeto universal".

El empresario no elude en reflexionar sobre qué es lo que hace que la "madre patria" siga moviendo el sentimiento y la querencia de muchas familias como la suya, que llevan décadas asentadas en territorios como el mexicano, perfectamente establecidos y con nuevas generaciones ya nacidas en esas tierras.

"Tengo un fuerte vínculo con España, en especial con Cantabria. Es la tierra de mi padre, de mi suegro, y de mis abuelos. Disfruto mucho de su gente, su cultura, gastronomía, su belleza, su alegría y tradiciones. Me da mucha alegría ver como este sentimiento trasciende a las nuevas generaciones, que por su cuenta crean nuevos vínculos y recuerdos que transmitirán a sus hijos de la forma en que nosotros lo hicimos", dice. "Por otro lado, la promoción que desde España, y en concreto a través de la Fundación Princesa de Asturias, se hace para reconocer y promover lo más destacado de la cultura y la ciencia, mantiene fresco el vínculo entre los pueblos de Hispanoamérica".

Inevitable preguntar, desde la óptica de un exitoso empresario, cómo ha visto avanzar a las dos comunidades cantábricas en estos años. "He visto avanzar a Cantabria y Asturias a niveles que hace décadas hubiéramos creído impensables. Siempre se puede mejorar, pero el nivel de desarrollo y calidad de vida son correspondientes a las mejores regiones del mundo", sostiene.

Productores de leche con ingresos por CO2

Como integrante de una familia con varias generaciones ligadas al sector lácteo Tricio no es ajeno a la pérdida de potencial que el negocio lechero ha tenido en la cornisa Cantábrica. "La consolidación del sector lácteo a nivel mundial complica la situación de los productores de leche en general, en particular los más pequeños. El campo necesita apoyo institucional; es un trabajo arduo de 24 horas, 7 días a la semana", sostiene Eduardo Tricio. Lo sabe bien el nieto de un cántabro que tenía su granja de vacas de leche, y al que su padre –que fue quien fundó la empresa México, nacida como una pequeña cooperativa pasteurizadora en 1949– inició en el negocio desde muy joven. Siendo estudiante de Agronomía en la Universidad de Monterrey, se inició en la compra y venta de ganado lechero. Antes de acabar los estudios ya tenía un pequeño capital y en 1985 se convirtió en propietario de su primer establo lechero. A los 25 años ya se sentó en el Consejo de Administración de Lala y desde entonces la empresa no ha hecho más que crecer.Así que, como buen conocedor de lo que ocurre en este sector en el mundo, advierte de que "en las producciones más modernas, por ejemplo en Estados Unidos, la mitad de los ingresos de un productor de leche vienen de las energías renovables: de créditos de carbono, energía solar, captura del CO2, etc. Es importante que los productores tengan el apoyo de sus gobiernos para la transición a prácticas más sostenibles y aprovechar los beneficios de la nueva economía".

Patrocinios con los dueños del Sporting

A Eduardo Tricio y a su esposa se les pudo ver en el palco del Sporting cuando tomó las riendas de la presidencia su compatriota, Alejandro Irarragorri. También tiene una explicación para que en la actualidad los dos principales clubes de fútbol de Asturias estén dirigidos por mexicanos, en el caso del Oviedo por Martín Peláez como hombre clave del grupo Pachuca.

"España es un país de suma importancia para los empresarios mexicanos; así se ha visto en las múltiples inversiones que empresas han hecho recientemente en España. Es el mismo caso para estos dos buenos emprendedores mexicanos que han decidido invertir en equipos de fútbol asturiano. Ellos han hecho un gran trabajo formando jóvenes futbolistas en México. Y ambos grupos también se han destacado por la labor social aprovechando la influencia del fútbol", cuenta. Sus fotos con camiseta sportinguista tienen como razón que "en Grupo Lala somos patrocinadores del equipo Santos Laguna, que es parte del mismo grupo propietario del Sporting".

