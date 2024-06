"Tratar a los jóvenes con paternalismo llevó a una alarmante bajada de la exigencia académica"

El noreñense Javier Uría es catedrático de Filología latina en la Universidad de Zaragoza y será uno de los cinco expertos internacionales que colaborarán en el proyecto europeo LiTeRA sobre la historia de la gramática latina. Un proyecto financiado con una gran beca europea y que lidera el experto de la Sorbona (París) Alessandro Garcea.

–¿Cuál es el propósito del proyecto LiTeRA?

–Es un proyecto muy ambicioso con varias líneas de trabajo, entre las que destaca la reconstrucción del pensamiento lingüístico romano de los siglos II a.C. a III d.C. Este periodo ha sido poco estudiado porque la mayor parte de la documentación se conserva de manera fragmentaria e indirecta: es decir, no tenemos apenas testimonios directos de la reflexión gramatical de ese periodo, sino que lo conocemos por citas que transmiten autores posteriores. Eso hace muy difícil la reconstrucción.

–¿Cuál es el prejuicio de esa falta de estudio?

–La consecuencia práctica es que esa época apenas es mencionada por la historiografía lingüística. Con ello se produce una laguna muy importante en la historia del pensamiento occidental, pues se trata de un periodo esencial –el de la extensión del Imperio Romano– en el que se producen cambios importantes en los criterios tradicionales de corrección lingüística. Salvadas las distancias, el proceso recuerda al que propició la elaboración del primer Diccionario de autoridades publicado por la RAE, con el que se pretendía limpiar de impurezas la lengua castellana.

–¿El estudio de textos clásicos antiguos tienen aplicación en las gramáticas y lenguas contemporáneas?

–Sabemos con certeza que nuestras gramáticas modernas se basan en las artes grammaticae antiguas. Basta asomarse a la primera de aquellas, que es precisamente la Gramática castellana, publicada en 1492 por Antonio de Nebrija, para comprobar la esencial identidad con las antiguas. No debe sorprendernos que el sofisticado aparato terminológico de la Lingüística moderna dependa en un porcentaje elevado del de nuestros viejos textos latinos.

–Pero ha habido avances...

–Por supuesto y han supuesto la elevación de la Lingüística a la categoría de Ciencia. Pero ello no debe hacernos despreciar la tradición anterior, en la que, junto a observaciones en apariencia ingenuas, encontramos planteamientos llamativamente modernos, por ejemplo, sobre la inadecuación entre sonidos y letras, en la que asoma una incipiente fonología (el problema de la doble grafía C y Q para un mismo sonido, por ejemplo, ya está planteado en el s. I.), o sobre la cuestión del género gramatical y su confusión con el género léxico, o sea con el sexo, que todavía hoy planea sobre la absurda discusión en torno al llamado género inclusivo.

–¿Cómo ha acabado implicado en este proyecto?

–Me formé en Oviedo a finales de los años 80 y principios de los 90, en una universidad de provincias en la que habían confluido excelentes profesores y en una época en que la Filología Clásica tenía aún un prestigio que la hacía atractiva a los mejores alumnos de Bachillerato. Algo que todavía ocurre, pero en menor medida. En mi promoción nos licenciamos en Oviedo más de 30 estudiantes, y en la anterior más de 50; en la actualidad son media docena.

–Le generará mucha reflexión.

–Esto no ocurre solo por razones demográficas, sino también por las desastrosas reformas de las Enseñanzas Medias, que han impedido comenzar los estudios universitarios con un nivel aceptable de latín y griego; si a ello añadimos el recorte de las licenciaturas, la continuidad de nuestros estudios en un nivel aceptable resulta sumamente complicado y solo sostenido por gente con una vocación encomiable.

–Vuelva a su etapa universitaria.

–Entre los excelentes profesores de latín que disfruté en la carrera estaban Inés Illán, Perfecto Rodríguez y los catedráticos Francisco Pejenaute y José Luis Moralejo, que habían organizado unos pocos años antes la especialidad de Clásicas. En seguida me deslumbró Moralejo por la brillantez de sus clases de Lingüística Latina; así que le pedí que me dirigiera una tesis, y él me propuso estudiar el fenómeno del eufemismo en latín. La tesis recibió los premios nacionales de la Fundación Pastor y la Sociedad de Estudios Clásicos, y el libro que publiqué a partir de ella tuvo cierto eco incluso en el extranjero, algo raro para una monografía escritas en español.

–Confirmó su vocación.

–Sí, y luego continué fuera, con una beca postdoctora en Swansea (Reino Unido), hasta que me incorporé a la Universidad de Zaragoza. Luego, través de publicaciones y congresos fueron surgiendo contactos con colegas extranjeros, y pronto vi que mis intereses confluían mucho con los de uno de los mayores especialistas, Alessandro Garcea (entonces profesor en Lyon y ahora catedrático en la Sorbona). Desde el 2011 no hemos dejado de colaborar.

–¿Es suficiente la inversión en investigación en lenguas clásicas?

–Es una queja tradicional de la Ciencia que el presupuesto de España para la investigación está por debajo de la media de sus pares europeos. Y eso se ve luego en la obtención de proyectos de envergadura como LiTeRA: Alemania ha obtenido 50 de los 255 concedidos en 2024 en esta categoría de Advanced Grants; Francia, 23; España, solo 11. Los recursos son limitados y las prioridades están definidas, pero se observa en general una cierta condescendencia con las Humanidades y más aún con las lenguas clásicas. No obstante, la Agencia Estatal de Investigación hace una labor muy seria de selección de los mejores proyectos para financiación. También son importantes los programas de atracción de talento Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, pensados para investigadores (españoles y extranjeros) que han desarrollado parte de su carrera fuera de España: ofrecen condiciones atractivas incluso para investigadores de fuera, que pueden contribuir a paliar la falta de relevo generacional y también a que nuestras universidades pierdan parte de ese acentuado color localista, resultado de la tan criticada como poco combatida endogamia.

–¿Cómo está situada España en ese escenario, el de la investigación de las lenguas clásicas y de las humanidades?

–Los programas de atracción de talento están sirviendo para paliar en cierta medida (no la deseable) una gran preocupación por el relevo generacional, que es general en el sistema universitario español. La generación de nuestros maestros había situado la Filología Clásica en España en un buen nivel, y este se mantiene y hasta cierto punto ha mejorado, al menos en lo que respecta a la repercusión internacional de nuestro trabajo: ahora se viaja más, y lo que en mi época era todavía raro –pasar una larga etapa postdoctoral en el extranjero, arriesgándose a "perder la silla"– ahora es más normal. Sin embargo, creo que en internacionalización seguimos muy por detrás de países como Italia o Alemania. No sé si por complejo o por comodidad, hay una tendencia de nuestros investigadores a publicar en revistas del entorno próximo y, sobre todo, a no intentarlo en las más reconocidas internacionalmente (anglosajonas y alemanas).

–Y eso tiene consecuencias.

–Hay que difundir fuera nuestro buen trabajo, incluido el que versa sobre los autores de nuestro Humanismo latino: hay un cierto complejo en este sentido, y hasta el español se ha quedado atrás como lengua de comunicación científica, superado por inglés, francés, alemán y italiano. Con todo, existen investigadores y equipos españoles que han ganado o están adquiriendo reconocimiento internacional, y es preocupante pensar que puedan no tener una continuación, un necesario relevo generacional. Sucesivas (y desastrosas) reformas educativas han reducido a la mínima expresión la presencia de los contenidos de nuestras disciplinas clásicas en las Enseñanzas Medias, lo que redunda en el descrédito social entre el público medio: lo de "¿Latín? ¿Para qué sirve?" se está convirtiendo en "¿Latín? ¿Eso qué es?".

–Doloroso para un amante de las enseñanzas clásicas.

–Hace unos años en Teruel unos estudiantes turcos de intercambio me preguntaron –en inglés– qué enseñaba; al contestarles "I teach Latin", me preguntaron, moviendo brazos y caderas, "Latin dance?". ¿Merece esa ignorancia y desprecio la cultura clásica, que nos introdujo en la ciencia y la razón, y a la que, por tanto, debemos nuestras actuales cotas de educación, democracia y bienestar social?

–El foco está puesto en otros intereses educativos.

–Las reformas educativas han coincidido con un descenso de la natalidad, y tratamos a nuestros poquitos jóvenes con un paternalismo que nos hace rebajar la exigencia académica de manera alarmante; y eso, claro, conlleva la supresión, como materias obligatorias, de las lenguas clásicas, que requieren un esfuerzo de aprendizaje (¡de memoria!) de unos paradigmas y unas reglas, por no hablar del tiempo y el reto intelectual que supone la traducción de un texto en latín o en griego. Eso no va con los tiempos de la inmediatez a golpe de clic, en que la gente se cree que las máquinas traducen solas. También chocan latín y griego con los principios pedagógicos imperantes, que tratan de convencernos de que hay que enseñar destrezas y no contenidos, como si aquellas fueran posibles sin estos, y como si no fuera una destreza más que avanzada la capacidad para generar nuevos textos a partir de otros por medio de la traducción, que es un ejercicio mental de primer orden.

–¿Se ven como últimos guardianes de las esencias clásicas?

–A uno le asalta a veces ese temor: si no estaremos en una especie de estertor; si no seremos la "última legión" de estudiosos de la Antigüedad, de las Humanidades con mayúscula; si no ha comenzado ya un declive imparable que convertirá el conocimiento del latín y el griego en algo no ya exótico, sino definitivamente ajeno a la cultura occidental. Pero no pongamos en otros toda la responsabilidad: Irene Vallejo, autora de "El infinito en un junco", es doctora en Clásicas y nos ha demostrado que es posible llegar a un público amplio hablando de "nuestras cosas". Igual debemos abandonar de vez en cuando nuestras torres de cristal y hacer también nosotros buena divulgación.

Suscríbete para seguir leyendo