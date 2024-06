Agenda: qué hacer hoy 12 de junio en Asturias

Oviedo

Encuentro literario en el Club LA NUEVA ESPAÑA. El Club LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo) acoge a las 19.30 horas un encuentro literario bajo el título "‘La seducción’, ternura y delicadeza en el nuevo libro de Sara Torres", en el que intervendrán Sara Torres (Gijón, 1991), una de las grandes revelaciones de la literatura española tras la publicación de "Lo que hay" (2022), su debut narrativo, y que vuelve con una novela sobre la distancia y la fantasía sexual, una historia sobre el poder de las imágenes en el deseo y la potencia sanadora de la dulzura, y la escritora, investigadora feminista y política Alba González Sanz (Oviedo, 1986). La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

Exposición y conciertos en Trascorrales. Con motivo de la celebración del vigésimo quinto aniversario de Oviedo Filarmonía, el espacio expositivo de Trascorrales acoge la exposición "Oviedo Filarmonía: 25 años de música", un recorrido a través de fotos de gran formato por la historia de la sinfónica ovetense, y con una programación diaria hasta el próximo domingo con conciertos de cámara a cargo de miembros de la orquesta. Hoy, miércoles, de 11.30 a 12.30 horas habrá un concierto para escolares (visitas programadas); de 12.30 a 14.00 horas, el concierto estará abierto para público general. A las 18.30 horas habrá un nuevo concierto con Marina Gurdzhiya y Gints Sapietis, violines; Rubén Menéndez, viola; Guillermo L. Cañal, violonchelo, y Simon Lewis, trompa. Las visitas podrán hacerese hasta las 21.00 horas.

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) es escenario, a las 19.00 horas, de la tercera conferencia del ciclo "Nicanor López Brugos. La modernización de los servicios sociales en Asturias", a cargo de Rodolfo Gutiérrez Palacios. La ponencia lleva por título "La modernización del sistema asturiano de Servicios Sociales". Acceso libre hasta completar el aforo.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño", dedicada a la artista de raíces asturianas Margarita Suárez-Carreño (Madrid, 1944) y que revisa los aspectos más relevantes de su obra, expuesta por última vez en la región en la década de 1980, puede visitarse hasta el 7 de julio. Además, se prorroga la exposición "Luis Fernández y el dibujo". Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Entre estos ejemplares destacan los manuscritos del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana y de otras Biblias hispánicas. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Estudio Pablo de Lillo. La galería estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) expone la muestra colectiva "Fiat Lux. Varios pequeños fuegos", en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 21 de junio.

Sala de Arte Alfara. La Sala de Arte Alfara (Carlos Casanueva, 16) expone la muestra "Construyendo el territorio", de Encarnación Domingo, en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 30 de julio.

Galería Arancha Osoro. La Galería Arancha Osoro (Independencia, 6) expone la muestra "Nesa gran viesca", de Kiyari Do, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 27 de junio.

Galería 451. La galería 451 (Mon, 26) expone la muestra "Que vuele o que pese", de Nuria Antolín, en horario de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 2 de junio.

Sala Borrón. La muestra colectiva "Proyectarte 2024", que recoge 17 obras del alumnado de las cuatro familias profesionales que se imparten la Escuela de Arte de Oviedo, puede visitarse en la Sala Borrón (Plácido Arango Arias, 3) hasta el 21 de junio. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

"Metro y medio de arte". La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por las fotografías de la artista Esperanza Labrador.

Gijón

Antiguo Instituto. A las 19.30 horas, gala lírica organizada por el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. Participarán el alumnado de canto y la pianista Alicia Ordiz Calvo. Asimismo, hasta el 16 de junio se podrá visitar el proyecto "Simbiogénesis. Mirar a la incertidumbre", de María Castellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Luis Rubio impartirá la charla "La música en el cine II", dentro del ciclo "Música e imágenes".

Coloquio en La Calzada. A las 19.00 horas, en el Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada, habrá una charla-coloquio para defender la zona oeste. Se constituirá una iniciativa para organizar actividades de presión y mostrar el rechazo al vial de Jove en superficie.

Encuentros corales de Fátima. La iglesia de Fátima, en La Calzada, acoge un recital dentro del programa de los Encuentros corales. A las 20.00 horas dará comienzo un concierto con la participación del Coro Infantil de Gijón y del Coro "Rosario Acuña". La entrada es libre y gratuita.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas, tendrá lugar la mesa redonda_"No es cultura, es un chiringuito", sobre tauromaquia. Moderará Covadonga Tomé, diputada del Grupo Parlamentario Mixto en la Junta General, y participarán Sergio García, ex director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España; Esmeralda Hernández, senadora colombiana; David Calvo, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP, y el artista Román Torre.

Espectáculo en Nuevo Gijón. A las 18.30 horas, en la sede de la asociación vecinal "Santiago", alumnos del IES Rosario de Acuña ofrecerán el espectáculo de comedia improvisada "Lo peor del instituto".

Ateneo de La Calzada. A las 19.30 horas, los grupos de teatro "Motiva-T" y "Sonrisas" de la asociación Alarde ofrecerán la obra "Historia de una escalera". Además, hasta el 25 de junio puede visitarse la exposición "20 años transformando realidades. Un recorrido por Mar de Niebla". El horario del Ateneo es de 8.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 18.30 horas, comenzará la gala artística "Crear y comunicar: Finding Bangoart".

Librería La Revoltosa. A las 19.00 horas, presentación del "Informe anual de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo".

Ateneo Obrero. La fotógrafa asturiana "Munblas" ofrece, hasta el 14 de junio y en la sala Astragal, la exposición "Cosas bonitas que cuentan historias". La muestra se encuentra dentro del ciclo "Defoto", que organiza el Ateneo Obrero. Hasta el 20 de junio se puede visitar la exposición fotográfica "Fantasía, en la Noche de los Fuegos", de Alfredo Menéndez Álvarez, "Ameal". Estará abierta al público en sala 3 del Antiguo Instituto, enmarcada dentro del mismo ciclo. Hasta el 30 de junio se podrá ver la muestra "Autorretratos e identidad", en la Biblioteca Pública Jovellanos.

Galería Llamazares. Hasta el 29 de junio está abierta al público la exposición "Libro muerto", de Paco Cao, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el día 25 de junio se ofrece la exposición "Certezas" en la sala de arte Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Representación de "La cabeza del dragón" en el Palacio Valdés. A las 20.15 horas se pondrá en escena la obra de "El callejón del gato", inspirada en la obra de Valle-Inclán. Bajo la apariencia de un maravilloso cuento infantil, Valle dio forma en "La cabeza del dragón" a una acerada sátira sobre la sociedad de su época. Las entradas, a la venta en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y desde la web www.teatropalaciovaldes.es, así como la noche de la representación en la taquilla del teatro desde dos horas antes del comienzo, con un precio único de 10 euros.

Inauguración de la exposición colectiva fin de curso de la Escuela de Cerámica. A las 18.30 horas, en Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) arranca la exposición que podrá visitarse hasta el 26 de junio en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, con una muestra de los trabajos de alumnos, tanto infantiles como adultos, resultado del estudio y práctica de las diversas técnicas cerámicas y formas a lo largo del curso 2023-24 de la Escuela Municipal de Cerámica.

Fotos de Manel Esclusa en el Niemeyer. Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) es uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos. El proyecto "Luz que se esconde" que exhibe el Niemeyer es una selección de la ingente obra fotográfica de este autor, con la inclusión de las series contemporáneas inéditas, con el fin de mostrar su búsqueda formal en un constante poner a prueba la capacidad de la fotografía para hacer nacer lo visible desde la oscuridad. Hasta el 16 de junio, de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción.

Maratón de donación de sangre en Avilés. El salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés acoge hasta mañana, jueves 13 (de 9.00 a 21.00 horas), un nuevo maratón de donación de sangre de cara a contar con reservas ante las vacaciones de verano.

Famous Wine Festival. Se celebra hasta el domingo 16 en Avilés, Salinas y Piedras Blancas. En esta ocasión son trece las vinotecas participantes, que ofrecen los vinos de los famosos por copas a precios populares y crean en sus locales un ambiente en honor al personaje famoso a través de la decoración y la música, entre otras ideas creativas. A las 20.00 horas hay una cata en el bar 33400 en Avilés.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, se exhibe la muestra "Homenaje a la Armada por los que sirvieron en ella", que permanecerá abierta hasta el 30 de junio, en el horario habitual e incluida en la entrada.

Exposición en el Valey de Castrillón. El Centro Cultural Valey de Castrillón acoge en sus salas 1 y 2 la muestra "Museo de Bellas Artes de Asturias. Últimos ingresos de arte asturiano contemporáneo (2022-2023)", comisariada por Laura Baños Pérez, hasta el 22 de junio. El acceso es gratuito. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Cierra los domingos.

Mercado semanal en Piedras Blancas. Los puestos ambulantes permanecen instalados de 9.00 a 14.00 horas en las inmediaciones del polideportivo municipal de Piedras Blancas.

Las Cuencas

Taller infantil en Ujo. La biblioteca de Ujo acoge hoy el taller "Mi familia es especial", a las 17.30 horas. Se trata de un cuento-taller que incluye la lectura del cuento "Mi familia es especial", juegos y una manualidad. Organizado por la concejalía de Cultura, será desarrollado por Animación Lectora La Pilarica. Las plazas están limitadas a 15 niños de más de 6 años por orden de inscripción.

Exposición artística en Sama. La Casa de Cultura de Sama alberga una muestra con las obras del LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca. La exposición, que incluye las obras premiadas ("Ni inventario, pues yo misma", de Carmen Santamarina, y una obra de su serie "Ampliación del territorio", de Kela Coto), finalistas y seleccionadas de esta edición, estará abierta al público hasta el 27 de junio.

"Ferramienta minera" en Aller. La residencia de mayores que el Montepío de la Minería tiene en Felechosa acoge estos días la exposición "Ferramienta minera". Se trata de una muestra cuyo objetivo es mostrar las herramientas y útiles que han sido utilizados para el desempeño de la labor minera". La exposición podrá verse hasta el 30 de junio, en el horario de apertura pública a visitas de la residencia.

Certamen de pintura "Nicanor Piñole". La Casa de la Juventud de Sotrondio acoge una exposición con las obras finalistas del Certamen Nacional de Pintura "Nicanor Piñole". Se podrá ver de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas, hasta el 21 de junio,

Exposición en Ciaño de relojes artesanales. La Casa de los Alberti de Ciaño acoge una feria-exposición de relojes artesanales, realizados por el artesano Armando Grana Cuervo. La muestra está compuesta por más de cien relojes artesanales realizados en madera, cristal, cerámica, mármol y otros materiales. Puede visitarse hasta el 20 de junio en el horario habitual de la Casa de los Alberti.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Centro

Concierto en La Fresneda. La localidad inaugura sus fiestas patronales con un concierto del "Dúo Amati" a las 19.30 horas en el Centro Cultural. Ana y Nacho, integrantes del dúo de violín y violonchelo, ofrecerán para la ocasión una selección de su repertorio pop/rock.

Concierto en Candás. Dentro de los actos programados por su 35.º aniversario, el Museo Antón acoge a las 18.00 horas un concierto de clarinete a cargo de la Escuela Municipal de Música Miguel Barrosa.

Concierto en Posada de Llanera. El espacio cultural Plaza La Habana acoge a las 19.00 horas un concierto de batería de los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Entrada libre.

Cine en Noreña. La Casa de Cultura de Noreña acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "On the Go" (2023), en versión original con subtítulos en español. Entrada libre.

Ajedrez en Nava. La biblioteca municipal José Fernández Guerra, ubicada en la Casa de Cultura de Nava, acoge a las 18.30 horas la actividad "La hora del ajedrez".

Exposición en Grado. La muestra fotográfica "Todavía la Tierra", de Marta Areces, podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura hasta el 30 de junio en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio, El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

Concierto en Llanes. El Casino de Llanes acoge a las 20.00 horas uno de los conciertos de fin de curso de la Escuela Municipal de Música de Llanes, en este caso en la modalidad de instrumentos. Entrada libre.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta 14 de junio la exposición "El Principito. ‘He aquí mi secreto solo con el corazón se puede ver bien: lo esencial es invisible a la vista’", de Maite Capín. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 29 de junio la muestra "Con un lápiz", de Irene Zaragoza González, exposición de animales y retratos para cuya realización la artista ha empleado únicamente lápices. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar hasta el 30 de junio en el siguiente horario: de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Charla en Castropol. La Casa de Cultura de Castropol acoge a las 19.00 horas una charla sobre las "Enfermedades neurodegenerativas" de la mano de Ciara García Fernández, especialista del Área de Neurología del HUCA. Habrá servicio de transporte previa inscripción en el 645088983 (Julio).

Literatura en Figueras. El club de lectura de la Biblioteca de Figueras se reúne a las 18.00 horas en torno a la novela de Tatiana Tibuleac "El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes".

Conferencia en Navia. El Liceo acoge a partir de las 20.00 horas una charla titulada "Claves de comunicación para la inclusión", que contará con la presencia de profesionales de la Fundación EDES, quienes hablarán del programa "Biocuidados", centrado en los cuidados prestados por la comunidad en entornos rurales.

Teatro en Navia. El Fantasio acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Somos lo que fuimos, a cargo de alumnos y profesores del CPEB Carlos Bousoño de Boal, que conmemoran el 90.º aniversario de las icónicas Escuelas Graduadas. Tanto la autoría como la dirección en escena corre por cuenta de Ángel R. Fernández y Ángela Dorado.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 16 de junio la exposición colectiva "Negro sobre negro", que sirve como presentación de la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias-ACAO. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición en La Caridad. La Sala de Exposiciones As Quintas acoge hasta el 23 de junio la exposición "Líneas de fuga", de Andrea de la Rubia. La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 29 de junio la muestra "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva". Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

