Los "Hombres G" se van de boda

"Hombres G" se va de boda. David Summers se casa con Christine, tal y como anuncia "Hola" . Ambos posan en portada para contar detalles, tales como que será una boda estilo "old Hollywood" con actuaciones en directo. Por supuesto, no faltarán los integrantes de la banda que arrasó en el pop español en los años 80 y de la que Summers era el líder. En "Hola" hacen doblete nupcial, pues en portada también va la del Duque de Westminster, calificada como la boda del año en Reino Unido y a la que no faltó el príncipe Guillermo, por supuesto sin la añorada Kate, aún convaleciente.

En "Lecturas" hablan precisamente del "abatimiento" que exhibió Guillermo en solitario durante la boda, en el bonito pueblo de Chester. Cuentan que el Rey Felipe VI evita saludar a su hermana Cristina en público, aún dolido por lo ocurrido hace años con Iñaki Urdangarín. Ana Duato e Imanol Arias dan cuenta estos días al juez de sus supuestos delitos fiscales. El actor ha llegado a un acuerdo y la actriz, no. Se enfrenta a 32 años de cárcel. Mientras, en Ibiza, Ángel Cristo descansa de "Supervivientes" y disfruta de su mujer, Ana. "Juntos contra todos", titulan en la revista, en referencia a los problemas familiares de él.

En "Semana" recogen los primeros pasos de Anita, la nieta de Ana Obregón, que salió a pasear a pie con su feliz y orgullosa abuela. Rosa López habla de lo difícil que le resultó superar la muerte de su padre. Y en casa de Joaquín Torres hubo fiestón y no faltaron muchos famosos, entre ellos, Belén Esteban.