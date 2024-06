Agenda: qué hacer hoy 16 de junio en Asturias

Oviedo

Exposición y concierto de Oviedo Filarmonía. Hoy se clausura la exposición "Oviedo Filarmonía: 25 años de música", celebrada con motivo del vigésimo quinto aniversario de la orquesta Oviedo Filarmonía. El espacio expositivo de Trascorrales muestra un recorrido a través de fotografías de gran formato por la historia de la sinfónica ovetense. Hoy, domingo, a las 12.00 horas, tendrá lugar el último concierto, pensado para el público familiar, con Marina Gurdzhiya, violín; Denitsa Lyubomirova, contrabajo; Inés Allué, clarinete; Ivan Mysin, fagot; Antonio Soriano, trompeta; José Andrés Mir, trombón; Miguel Perelló, percusión; y Álvaro Gallego, narrador. Las visitas a la muestra podrán hacerse hasta las 15.00 horas.

OSPA. El auditorio Príncipe Felipe es escenario, a las 12.30 horas, de la actuación del grupo de viento y percusión "Winds & Drums". El recital se enmarca en los conciertos de música de cámara de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Entradas disponibles a 12 euros.

RADAR. Continúa la programación de RADAR en el teatro Filarmónica. Dentro del ciclo "¿Y usted de qué se ríe?" se proyecta, a las 19.00 horas, la película "Down by law", de Jim Jarmusch. Versión original en inglés, italiano y francés con subtítulos en español. No recomendada para menores de 7 años. Acceso libre hasta completar aforo.

Folclore en la calle. El ciclo de espectáculos urbanos "Folclore en la calle" continúa hoy, en horario de mañana y de tarde. Entre las 11.30 y las 14.30 horas la Banda de Gaitas "La Corredoria" realizará un itinerario por el Antiguo, mientras que la Asociación de Baile y Danza Tradicional Filandón realizará un recorrido por el Campo San Francisco. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, la Agrupación Folklórico Cultural "La Inmaculada" actuará por las calles del Antiguo.

Música en la calle. El quiosco del Bombé, en el Campo San Francisco, acoge, a las 13.00 horas, la actuación de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo". El recital se enmarca en el ciclo "Música en la calle".

Exposición Vinjoy. El auditorio Príncipe Felipe acoge hasta el 27 de junio la exposición "Siempre nos quedará el título", de los integrantes del Centro de Normalización a Través del Arte de la Fundación Vinjoy (CenArte). Esta exposición artística es una retrospectiva que pretende mostrar una mirada íntima al proceso cotidiano que los participantes han realizado durante los últimos diez años. Horario de lunes a domingo, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza una exposición de naturaleza compuesta por una selección de acuarelas con una gran variedad de especies de mariposas que habitan en los espacios naturales protegidos de Asturias. La exposición se puede visitar de forma gratuita en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya hasta el 31 de julio. Horarios de visitas: viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal, profesores y apasionados de la historia, son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano, de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño", dedicada a la artista de raíces asturianas Margarita Suárez-Carreño (Madrid, 1944) y que revisa los aspectos más relevantes de su obra, expuesta por última vez en la región en la década de 1980, puede visitarse hasta el 7 de julio. Además, se prorroga la exposición "Luis Fernández y el dibujo". Entrada libre. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición en el Arqueológico. El Museo Arqueológico acoge la muestra temporal "La cultura bíblica en el Reino de Asturias durante los siglos VIII a X", que reúne más de una decena de ediciones facsimilares de códices bíblicos medievales. Entre estos ejemplares destacan los manuscritos del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana y de otras Biblias hispánicas. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio. Horario: de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas. Entrada libre.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Gijón

Feria de San Antonio. El recinto ferial Luis Adaro despide hoy la Feria de San Antonio, que abrirá sus puertas de 10.00 a 18.00 horas.

Museo Evaristo Valle. A las 12.30 horas Noelia Velasco ofrecerá la visita "Crecer como las plantas", dentro de programa "Los findes al museo".

Jardín Botánico. Alberto Martínez "Taxus" ofrecerá el taller familiar "Mariposas" a las 12.00 horas en el Jardín Botánico.

Fiestas de Cabueñes. Continúan los festejos del Corpus Christi en Cabueñes. A las 12.00 horas actuará la Charanga Vieja Guardia; a las 13.00 horas se celebrará una sesión vermú con "Aire de rumba" y una concentración de coches clásicos. A las 14.00 horas será la comida de hermandad con un gran paellada. A las 19.00 horas será la final del "Diver Prix" y a las 22.00 horas estará la música del Grupo Assia.

Fiestas de Laviada. Se cierren hoy las fiestas del barrio de Laviada, con la actuación de Ceferino Otero a las 13.00 horas, y del grupo "De Sur a Norte" a las 19.30 horas.

Fiestas de Nuevo Roces. Concluyen hoy las fiestas del barrio de Nuevo Roces, con la actuación de la charanga Medusa Samba a las 12.00 horas, una exhibición de actividades de los vecinos a las 13.00 horas, paellada a las 14.30 horas y las actuaciones de Adrián Conde a las 17.00 horas y "Los Vólidos" a las 20.00 horas.

Teatro de la Laboral. A las 12.00 horas se celebra el XX Festival de la Escuela de Danza Lía en el teatro de la Laboral.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 21 de junio se podrá visitar la exposición colectiva "Los Doscientos. Hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo" en el Museo Barjola. Asimismo, hasta el 9 de junio está abierta la exposición "Kilos de oxígeno en la zona de intercambio", de Eugenio Ampudia. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado artesano y ecológico. Hoy se clausura, con la participación de 27 puestos (12 de artesanía y 15 de pequeños productores de alimentación) que ponen a la venta productos de calidad elaborados de forma tradicional y sostenible. El horario es de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, el público puede disfrutar de actividades paralelas gratuitas, como talleres artesanales, exposiciones y juegos en torno al II Certamen de Alimentos del Paraíso Natural, que se celebrará de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con un sorteo de un lote de productos valorado en 700 euros. En ese mismo horario habrá caravana de reciclaje y taller de tornería.

Famous Wine Festival. Hoy se clausura en Avilés, Salinas y Piedras Blancas. En esta ocasión participan trece las vinotecas participantes, que ofrecen los vinos de los famosos por copas a precios populares y crean en sus locales un ambiente en honor al personaje famoso a través de la decoración y la música.

XXXI Encuentro Coral infantil. A las 17.00 horas, en la iglesia de Piedras Blancas, actuarán el coro infantil del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, el Coro de la Escuela Municipal de Música Miguel Barrosa de Carreño, y los escolinos del Orfeón de Castrillón. Además de las actuaciones de cada uno de los coros por separado, las tres agrupaciones interpretarán en conjunto el tema "Make tume papa", tradicional de Camerún.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Actividad turística que se realizarán de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611577164 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga, operativa de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Patio Patín. De 12.00 a 14.00 horas, en el Colegio Público Versalles (calle de la Reconquista), patinaje para toda la familia a partir de 3 años con monitores y profesionales, que enseñarán de forma gratuita. Es obligatorio utilizar casco y protectores.

Día del Libro en Gozón. El Ayuntamiento ha organizado una jornada especial con el lema "Un libro en tus manos, un tesoro por descubrir". A partir de las 12.00 horas, la travesía Eulogio Varela se convertirá en un rincón literario al que se dará la bienvenida con un libro gigante. Además de exposiciones y yincana, se podrá disfrutar de numerosas actividades, como un mercadillo de libros usados, y hasta habrá acompañamiento musical.

Fotos de Manel Esclusa en el Niemeyer. Manel Esclusa (Vic, Barcelona, 1952) es uno de los fotógrafos españoles de trayectoria más importante, a caballo entre los dos siglos. El proyecto "Luz que se esconde" que exhibe el Niemeyer es una selección de su obra, con la inclusión de las series contemporáneas inéditas. Hasta el 16 de junio, de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La entrada cuesta 4 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

La polifacética artista Alba Sanz de la Cal expone varias de sus creaciones en la sala Bocana. La sala de exposiciones Bocana del hotel La Serrana acoge una muestra multidisciplinar de la artista Alba Sanz de la Cal compuesta por catorce cianotipias, seis grabados, quince acrílicos y una acuarela. Acompañando a esta producción artística de corte "clásico" también se muestra una colección de alpargatas de cuña decoradas en acrílico y unas bolsas de tela serigrafiadas. Abre de 10.00 a 22.00 horas.

"Amador entrañable" en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (Llano Ponte, 49) acoge hasta el 29 de agosto la exposición "Amador entrañable", que reúne una treintena de esculturas que sumergirán al público en la obra del artista cangués. Se puede visitar de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan en Mieres. Prosiguen las fiestas patronales de Mieres, las de San Xuan. A las 11.45 horas en la Casa de Cultura será la gala de la Escuela Soleá de danza. Desde mediodía, pasacalles con la Banda del Atenéu de Mieres y la Banda de Gaitas "La Laguna del Torollu". A las 13.00 horas más música en la calle con "Ruxidera", y a las 18.00 horas, "foguera" infantil. A las 23.00 horas, en le pozo Barredo, verbena con la orquesta "Olimpus".

Fiestas de Villoria en Laviana. La localidad lavianesa de Villoria celebra sus fiestas de San Antonio. A las 13.00 horas habrá misa y a continuación procesión y puya’l ramu. A las 13.30 horas, la sesión vermú con la música de Chiqui Carrasco. A las 18.00 horas, maratón de tute y parchís.

Actuaciones de las bandas de música de Langreo y Laviana. Las bandas de música de Langreo y Laviana tienen concierto este domingo. La de Langreo actuará a las 12.30 horas en el parque Rosario Felgueroso de Ciaño. Por su parte, la de Laviana sigue con su programa de conciertos "bailables", a las 12.45 horas en la plaza Palacio Valdés de la Pola.

"Las cosas sencillas", cine en Pola de Lena. El Vital Aza de Pola de Lena acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Las cosas sencillas". La entrada cuesta 4,6 euros, 1 euro si se tiene la Juvelena Card.

Concurso de tostas en Laviana. Laviana celebra hasta el 23 de junio su X Concurso de Tostas del Descenso Folklórico. Participan un total de trece establecimientos hosteleros del concejo. Todas las tostas tienen un precio de 3 euros.

Severina García expone su obra en Sotrondio. El espacio La Plaza, en Sotrondio, acoge hasta el 30 de junio una muestra de pinturas que presenta al público por primera vez la artista residente en Blimea Severina García Coto. Se trata de una serie de nueve obras en las que se puede comprobar la evolución de la pintura de García Coto en sus diferentes etapas creativas. Predomina acrílico sobre lienzo, aunque hay alguna obra de técnica mixta.

"Ferramienta minera" en Aller. La residencia de mayores que el Montepío de la Minería tiene en Felechosa acoge estos días la exposición "Ferramienta minera". Se trata de una muestra cuyo objetivo es mostrar las herramientas y útiles que han sido utilizados para el desempeño de la labor minera". La exposición podrá verse hasta el 30 de junio, en el horario de apertura pública a visitas de la residencia.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

"Fútbol para la esperanza", exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición "Fútbol para la esperanza", un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de sus 50 años. El horario es los viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para los adultos, 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más información y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Concierto en Villaviciosa. El teatro Riera acoge a las 19.30 horas el "Concierto meridional. Músicas de España dirigidas por un italiano", a cargo de la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS), dirigida por Mauro Rossi. Entradas gratuitas en taquilla desde una hora antes del inicio de la función.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "Amigos imaginarios" (EE UU, 2024), a las 17.30 horas, y "Hasta el fin del mundo" (EE UU, 2024), a las 20.00 horas.

Feria de la Salud en Grado. Dentro del programa de actividades de la Semana de la salud y bienestar de Grado, hoy, de 10.30 a 14.30 horas, en el parque Manuel Pedregal (parque de arriba) tendrá lugar una Feria de la Salud y Mercado Ecológico, en el que estarán presentes más de treinta entidades.

Exposición en Grado. La muestra fotográfica "Todavía la Tierra", de Marta Areces, podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura hasta el 30 de junio en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 30 de junio, El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Concierto en Nueva de Llanes. La Casa de Cultura del Valle de San Jorge, en Nueva de Llanes, acoge a las 18.00 horas un concierto de música tradicional a cargo de los alumnos y alumnas del taller de canto y pandereta de Marta Elola.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar hasta el 30 de junio en el siguiente horario: de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas; lunes y martes, cerrado. Para visitar la Cuevona de Ardines se puede retirar la entrada conjunta sin coste adicional para los pases de las 11.45 o las 16.15 horas de miércoles a domingo.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Hasta el 28 de junio se puede visitar la exposición temporal Exposición temporal "Racionales e ¿irracionales? Retratos con animales del oriente de Asturias (1865-1977)". El horario del museo es de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Recreación bélica en Belmonte de Miranda. El Museo Las Ayalgas de Silviella, en Belmonte de Miranda, acogerá hoy, domingo, la última jornada de la recreación "Normandía 44". A las 10.00 horas se abrirá el museo vivo; a las 12.00 horas, se vivirá la recreación del combate, y a las 13.00 horas se clausurará la jornada.

Día del Mar en Ortiguera (Coaña). Dentro de los actos para celebrar el Día del Mar en Ortiguera, a las 12.00 horas se celebrará en la capilla de San Agustín una misa en homenaje a todos los marineros fallecidos, a las que seguirá una procesión que estará acompañada por la formación de gaitas "Brisas del Navia". Posteriormente, a partir de las 15.00 horas, en el parque tendrá lugar una comida popular. La jornada se despide con un concierto protagonizado por "Son Dos" y Dj Riky.

Cine en Navia. El Cine Fantasio proyecta a las 20.00 horas la película "Back to Black" (Reino Unido, 2024), el biopic de Amy Winehouse.

Visitas guiadas a la torre de la iglesia de Tapia de Casariego. La villa tapiega vuelve a ofrecer las visitas guiadas a la torre de la iglesia, desde donde se puede disfrutar de una panorámica privilegiada. Estas visitas podrán realizarse de domingo a viernes a las 8.45 y a las 20.45 horas. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la Oficina de Turismo o llamando al teléfono 985471099.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas (Cierra el tercer fin de semana de cada mes). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

