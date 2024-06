Yulen Pereira rompe el silencio sobre la infidelidad de Anabel Pantoja: "Ella sabe cómo va esto"

No solo el embarazo de Alejandra Rubio ha dado que hablar, el de Anabel Pantoja también. De hecho, desde que supimos que la sobrina de Isabel Pantoja se va a convertir en madre se ha especulado mucho sobre cuándo empezó su relación con David Rodríguez.

Siempre ha asegurado que su idilio comenzó tras regresar de EEUU -cuando estaba de gira con su tía- y romper con Yulen Pereira... pero él no lo tiene tan claro. Sorprendentemente hemos hablado con él y no ha tenido reparo en especular sobre sus inicios.

"Yo no sé si fueron cuernos o no cuernos, pero ella empieza con él en la gira, ¿no? Eso no es que sea un secreto o informaciones raras. Yo creo que ella conoce a David, no sé, en la gira de Estados Unidos. Y, pues, no sé, cuando llegan, empiezan" nos aseguraba.

Impactado por el embarazo de Anabel, Yulen se quedaba "sin comentarios" y nos desvelaba que no está "ni contento ni triste, no sé. Creo que, no sé, si es lo que ella buscaba, pues que sea muy feliz".

El colaborador de televisión nos aseguraba que no le va a dar la enhorabuena, pero le desea lo mejor: "No porque no se la quiera dar, sino que ya sabes que no tenemos contacto. Desde aquí ya te estoy diciendo que le deseo lo mejor a ella, a los padres, y nada, poco más" y es que también dejaba claro que "ella no me felicita a mí por nada, yo tampoco me felicito por nada. O sea, quiero decir, no es nada más que eso".

Lejos de defender a la que fuera su pareja, Yulen reflexionaba sobre las críticas que está recibiendo a raíz de anunciar su embarazo: "Al final Anabel ya sabéis que es un personaje público. Se lo van a cuestionar todo, se lo van a cuestionar todo. Ella, yo creo que ella sabe cómo va esto y, bueno, hay gente muy mala por la vida".