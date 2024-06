Anabel Pantoja confirma el sexo del bebé tras la revelación de su tía y su madre: "sobrino nieto"

Demostrando una vez más la maravillosa relación que mantiene con su sobrina, Isabel Pantoja subía al escenario a Anabel Pantoja para bailar su baile viral de 'Garlochí' en 'Tik Tok' en Illescas, donde ha cantado este fin de semana. Y para sorpresa de propios y extraños, la artista pedía un fuerte aplauso para la influencer y para su "sobrino nieto", corrigiéndose rápidamente añadiendo "o sobrina nieta".

Para muchos, un desliz de la viuda de Paquirri, que habría revelado por error el sexo del bebé de su sobrina, que en la exclusiva en la que anunció su embarazo en la revista 'Lecturas' relató que todavía no sabía si espera un niño o una niña, y aseguró que no sería hasta su cumpleaños, en julio, cuando lo descubriría a la vez que sus followers.

Y así ha dejado claro que será, negando de muy mal humor que su tía Isabel haya dicho que va a ser niño. "No, no lo ha desvelado. Eso son cosas que os hacéis vosotros" ha exclamado enfadada y haciendo aspavientos.

Asegurando que todavía no sabe el sexo, se ha reafirmado en que "lo del bebé lo hacemos el 13 de julio, ¿vale? Para que no digáis que mi tía, que mi madre... ¿vale?". Como reconoce, ya tiene ganas de convertirse en mamá, pero prefiere no confesar si le gustaría más niño o niña. "Hasta luego cariño, buenos días" ha zanjado.

Lo que es innegable es que el embarazo le ha sentado fenomenal -tanto es así que ni siquiera se le nota la tripita y con el ajustado mono deportivo de pantalón corto parece más delgada que antes de quedarse embarazada- y se encuentra "bien" y todavía al pie del cañón cumpliendo con sus compromisos profesionales.