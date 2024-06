El arzobispo de Burgos advierte que "un juez hará prevalecer la ley" si las monjas excomulgadas no abandonan el convento

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha pedido hoy a las diez monjas excomulgadas de Belorado que abandonen el monasterio ya que "carecen de título legal para permanecer en los monasterios y dependencias anejas" y ha extendido la petición al obispo excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco que lidera la "secta" Pía Unión de San Pablo Apóstol y al portavoz de las monjas, José Ceacero. Ambos se encuentran dentro de las dependencias monásticas desde que las monjas rompieron con la Iglesia conciliar hace un mes y se atrincheraron dentro del monasterio situándose bajo la égida de De Rojas.

"De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar... ya conocen que el monasterio no es su lugar.", ha asegurado Iceta, que ha recordado en una rueda de prensa que son las propias monjas las que han decidido "abandonar la Iglesia católica" tras sus comunicados y tras no presentarse la semana pasada en el Tribunal Eclasiástico.

Iceta ha informado también que tras los datos analizados van a tener que "inyectar liquidez" en el convento ya que los saldos presentes en las cuentas corrientes del monasterio "a las que se ha tenido acceso son pequeños e insuficientes". Según sus cálculos, que no son completos, ya que no tienen "todos los datos", los saldos sumarían en total 6.000 euros, una cantidad con la que no se podrían pagar nóminas y proveedores. "No tenemos constancia de que haya habido ningún movimiento irregular. No lo sabemos ni lo creemos", apostilló.

Dinero de la Iglesia

El arzobispo ha recordado que el dinero aportado al monasterio a título personal por creyentes y benefactores a lo largo de los siglos es un dinero de la propia congregación, no de las religiosas en cualquier caso.

"La Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto transferir fondos de otros monasterios de esta Federación para que haya saldos suficientes con el fin de hacer frente a los pagos ordinarios que se cargan en las cuentas de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio", ha señalado Iceta, que ha querido resaltar que la Iglesia abre la puerta a las monjas cismáticas en cualquier momento.

"La Iglesia seguirá esperando en oración con las puertas abiertas para que estas exreligiosas sean conscientes de la verdad de su realidad y emprendan el camino de vuelta a casa, como expresa de modo esperanzador y consolador la parábola del hijo pródigo, donde serán acogidas con amor y misericordia", ha asegurado, para luego añadir: "Rezamos por ellas, pero la legalidad es la legalidad".

Mensajes de apoyo

En ese sentido y a preguntas de los periodistas, el arzobispo, que dice que ha recibido cientos de mensajes de apoyo de numerosos monasterios y conventos y se considera respaldado por la Santa Sede, no ha querido señalar el periodo establecido dado de margen a las diez religiosas excomulgadas, aunque ha sugerido que tendría que ser en los primeros días de julio. "Si no lo hacen, un juez hará prevalecer la ley".

Iceta también ha informado que las hermanas mayores "siguen siendo una prioridad y una preocupación" para el arzobispado de Burgos, una preocupación "que comparten sus familiares más allegados". En ese sentido, aseguró que la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender a estas hermanas en el mismo Monasterio de Belorado, "desplazando a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación". Iceta no ha aclarado cuántas hermanas se desplazarían allí, pero sí que son de tres monasterios distintos.

De igual manera, el delegado especial del Vaticano para resolver este entuerto ha querido también destacar que las monjas cismáticas se han centrado en todos sus comunicados en cuestiones económicas, no espirtituales. "Las cuestiones espirituales y de vida consagrada, que son las más importantes y esenciales, quedan sorprendentemente fuera de sus consideraciones en estas comunicaciones. De ello se infiere que el interés queda reducido y centrado en las cuestiones económicas, patrimoniales e inmobiliarias. Es preciso recordar que las propiedades e inmuebles son bienes eclesiásticos pertenecientes a los monasterios como entidades jurídicas públicas eclesiásticas al servicio de la comunidad de clarisas que sigue habitando estos monasterios".

Datos sobre la operación inmobiliaria

Sobre la operación inmobiliaria que estaría detrás del cisma, Iceta asegura que se van "conociendo datos", pero todavía no se tiene la fotografía exacta de lo que ha ocurrido.

Hay que recordar que las hermanas cismáticas anunciaron su ruptura con la Iglesia denunciando quie estaban siendo "perseguidas” por parte de sus superiores después de que Roma “bloqueara” la venta del convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio, en Vizcaya, para poder así hacer frente a la compra del monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa.

Al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonara el millón de euros que queda pendiente para la compra del monasterio de Orduña, para que, cuando ellas pudieran devolver ese dinero, el benefactor transfiriera el convento a las Clarisas. Una operación que no pudieron completar.

Una reciente información del diario ABC , sin embargo, apuntó que las monjas habrían hipotecado uno de sus conventos para conseguir efectivo, concretamente 720.000 euros, a cuenta del monasterio de Derio que no habrían utilizado para la compra del de Orduña. Para Iceta, toda la verdad acabará saliendo a la luz.

"Yo rezo por ellas [las monjas] y por ellos [De rojas y Ceacero], y les he perdonado desde el corazón", ha concluido Iceta, que ha estado muy medido en toda su intervención y no ha querido entrar a las críticas que ha recibido de Ceacero, en concreto, que tildó de "farsa" todo lo que está ocurriendo. "No voy a responder con ninguna palabra gruesa".