¿Cómo mejorar la empleabilidad de los jóvenes universitarios en España?

España se enfrenta a una paradoja: a pesar de tener una alta proporción de jóvenes con educación universitaria, sus tasas de desempleo siguen siendo superiores a la media europea. Este fenómeno ha captado la atención de expertos y responsables de políticas, quienes buscan comprender los factores subyacentes y desarrollar estrategias efectivas para mejorar la inserción laboral de los graduados.

Nuestro país tiene una alta proporción de jóvenes activos en el mercado laboral con baja cualificación, alcanzando el 23% de la población. En contraste, la proporción de jóvenes con alta cualificación, es decir, con estudios universitarios, es una de las más altas de Europa, llegando al 54%. Sin embargo, esta aparente ventaja no se traduce automáticamente en mejores tasas de empleo. De hecho, la paradoja radica en que las tasas de desempleo entre los jóvenes universitarios españoles superan la media europea, a pesar de su mayor nivel de cualificación.

Al analizar la situación laboral de los graduados universitarios, se evidencia que no todas las titulaciones tienen el mismo efecto en la inserción laboral. Existen áreas de conocimiento con tasas de desempleo casi inexistentes, mientras que otras presentan niveles de paro incluso superiores a la media total. Pero los datos son halagüeños. Según el informe: La inserción laboral de los universitarios: 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género, enmarcado en el proyecto U-Ranking, en la última década, el mercado laboral ha generado un aumento neto de 3,9 millones de empleos. Este crecimiento ha sido particularmente notable en el empleo de jóvenes universitarios en ocupaciones altamente cualificadas, como directores y gerentes, técnicos, profesionales científicos y de apoyo, así como intelectuales. Desde 2013, el volumen de estos empleos ha incrementado un 76%. Además, el número de universitarios de entre 22 y 29 años ha aumentado un 27%, incrementando así la oferta de jóvenes con el perfil de cualificación requerido para muchos de los nuevos puestos creados. Es una tendencia que hay que mantener y es aquí donde la Universidad CEU San Pablo ha tomado la iniciativa.

El Consejo Asesor de Empleabilidad

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha dado un paso decisivo al crear el Consejo Asesor de Empleabilidad, un órgano formado por responsables de recursos humanos de diferentes sectores y expertos en este ámbito. Su misión es ayudar, a través del intercambio de conocimientos, a los estudiantes, sus familias, la propia universidad e instituciones, a entender el mercado de trabajo presente y futuro en términos de empleabilidad. Entre los pilares destacan la importancia de considerar la empleabilidad juvenil para obtener una sociedad sostenible, enfatizando en el hecho de que una formación integral debe incluir conocimientos, valores éticos, actitud y competencias transversales. También subrayan la necesidad de preparar a los jóvenes para liderar entornos complejos y cambiantes. La colaboración entre universidad y empresa, la rápida adaptación de la oferta educativa a las demandas del mercado laboral, una mayor autonomía de los centros educativos y la flexibilidad de las administraciones públicas son cruciales. Además, y derivado de la situación, el Consejo Asesor se resalta la importancia de la orientación profesional. Por otra parte, las competencias personales (las llamadas soft skills que en palabras de Rosa Visiedo, Rectora de Universidad CEU San Pablo, deberían llamarse hard skills) son el factor diferencial en los procesos de captación de talento, más allá de los conocimientos técnicos. Estas competencias, como son la comunicación, el pensamiento crítico y creativo, la actitud resolutiva, el trabajo en equipo, la innovación, el emprendimiento, el liderazgo o la motivación por aprender, ahora son materias de certificación con tecnología Open Badge, que otorga la propia Universidad CEU San Pablo.

Profesores, estudiantes de cursos superiores o profesionales en activo asesoran a los alumnos a lo largo de sus estudios con la vista puesta en su desarrollo y en el salto al mundo profesional

Programas Aula-Empresa

La interconexión entre el mundo educativo y la empresa es un ecosistema inseparable, por eso, es indispensable que los estudiantes reciban su formación a la vez que dan sus primeros pasos dentro del mundo laboral. Por eso, se ha habilitado las vías de interconexión con aulas específicas como el Aula Clínica Jurídica (en proceso con Ashust, Cuatrecasas, Colegio de Registradores de España) para los estudiantes de Derecho; You First, El Debate, Adecco, The Jump y Hola en el marco de la comunicación; IBM, Generali, NTT Data, Abante, KPMG, Sociograph, EY (en proceso con ACM) para los estudiantes de Económicas; 24 Genetics (gestiones con Merck, Multiópticas, ASEBIO) para los de Farmacia; Sanitas para los futuros medicos o Indra, Kyndryl, Microsoft, Aguirre Newman, Oracle... para los estudiantes de ingenierías.

‘Mentorización’

Acompañar a los alumnos en su desarrollo personal y profesional durante sus años de formación universitaria es una de las medidas abocadas a fomentar el éxito de un estudiante. Profesores, estudiantes de cursos superiores o profesionales en activo asesoran a los alumnos a lo largo de sus estudios con la vista puesta en su desarrollo y en el salto al mundo profesional. Este programa se extiende más allá del final de los estudios al ofrecerse también a graduados en sus primeros años de ejercicio laboral.