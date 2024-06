Retratos narrados de gestas españolas, así es el libro que promueve la Universidad de Oviedo y la Fundación Ferrer-Dalmau

La Fundación Augusto Ferrer-Dalmau –creada en torno a la obra de una de las referencias mundiales de la pintura histórico-militar– y la Universidad de Oviedo promueven la edición de un libro de relatos de algunas de las más importantes plumas nacionales, agrupadas en la Asociación Escritores con la Historia. La publicación tiene como objetivo establecer una visión documentada, sin sesgos, de la identidad de España como pueblo. Esos relatos, aunque ficticios, se apoyan en los hechos históricos recreados en sus pinturas por Ferrer-Dalmau –una de cuyas obras está en el Museo de Covadonga–, que construyen un conjunto heterogéneo y plural de la realidad nacional a lo largo de los siglos.

El libro se presentará mañana, 26 de junio, a las 19.30 horas, en la biblioteca Dulce María Prida del Parador de Cangas de Onís y al acto asistirán el pintor Augusto Ferrer-Dalmau y los escritores Isabel San Sebastián, Alicia Vallina (autora de este artículo) y Antonio Pérez Henares.

La primera de las narraciones, titulada "El corazón de la montaña" y escrita por Isabel San Sebastián, se inspira en la obra "La primera victoria", encargo al pintor de la familia García Rivero, mexicanos de origen asturiano. En ella se representa la batalla de Covadonga y al ilustre caudillo don Pelayo dirigiendo sus tropas con enorme precisión técnica. Por su parte, el jienense Juan Eslava Galán, premio "Planeta", en su "Suárez y la Tormentaria" hace partícipe al lector de la historia de Andrés Suárez, asturiano y combatiente en las guerras de Granada contra el musulmán invasor, a partir de varias composiciones de guerreros en batalla de Dalmau.

Antonio Pérez Henares recoge su especial visión de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, explorador de Florida, Misisipi, Alabama, Texas y Louisiana y descubridor de las famosas cataratas de Iguazú en 1542, en su relato "El hijo del gran chamán blanco", de gran fuerza descriptiva, donde el crisol de culturas y el mestizaje laten en cada línea. No en vano este texto se inspira en la composición realizada por Ferrer-Dalmau del personaje de Cabeza de Vaca que el artista inmortalizó para la cubierta de la novela del mismo nombre, con autoría del propio Pérez Henares.

En "Primus circumdedisti me (El primero que me rodeaste)", relato escrito por José Calvo Poyato, se narra la llegada de la nao "Victoria" a Sanlúcar de Barrameda, un 6 de septiembre de 1522, comandada por Juan Sebastián Elcano tras haber realizado la mayor gesta de la historia de España: circunnavegar la tierra por vez primera. Tras ella, el rey Carlos I de España concedió al navegante de Guetaria un escudo de armas en cuya cimera figura el globo terráqueo y la inscripción "Primus circumdedisti me". El relato se inspira en una pintura del mismo nombre realizada por Ferrer-Dalmau para el Museo Naval de Madrid que recoge el momento crucial en el que Elcano toma el mando de la "Victoria" tras la muerte de Magallanes y decide regresar a España siguiendo la ruta portuguesa, vetada a los navegantes españoles.

"La primera reina", relato de quien esto escribe, está inspirado en la obra de Dalmau titulada "El milagro de Empel"; narra otra de las grandes gestas del ejército español, muy desconocida para el lector, ocurrida durante la noche del 7 al 8 de diciembre de 1585 en los actuales Países Bajos y en el marco de la guerra de los 80 años contra los protestantes. De un modo tremendamente emotivo y estremecedor, cuando las fuerzas estaban agotadas y el hambre y el frío hacían estragos entre los soldados de los tercios españoles, la milagrosa aparición de una tabla con la imagen de la Virgen transformó la desolación en esperanza hasta hacer cambiar por completo el curso de la batalla. Razón más que suficiente para proclamar a la Inmaculada Concepción patrona de la actual Infantería española y celebrar, cada 8 de diciembre, su festividad.

Almudena de Arteaga y Arturo Pérez-Reverte se centran en el personaje de Bernardo de Gálvez, que fue virrey de la Nueva España, gobernador de Louisina y activo defensor y participante en la guerra por la independencia de las Trece Colonias estadounidenses frente a los ingleses. Inspirándose ambos en las composiciones de Ferrer-Dalmau tituladas "Por España y por el rey, Gálvez en América" y "La marcha de Gálvez", respectivamente, Artega ofrece la visión de la contienda y de una vida entregada a España a través de los ojos de Felicitas, esposa del militar español.

Pérez-Reverte, en "La cabellera", se centra en las penurias sufridas por los españoles en un campo de batalla cenagoso y hostil, los miedos e incertidumbre de los soldados, su relación con los indígenas y su indefensión frente a las tropas inglesas durante la guerra por la independencia de las Trece Colonias.

La publicación reúne de modo excepcional un conjunto de relatos novelados que, inspirados en composiciones de gran calidad técnica y artística, muestran episodios de la historia de España que deben ser rescatados en aras del conocimiento y reconocimiento de nuestro pasado y nuestra historia gracias a la estrecha colaboración entre la Fundación Ferrer-Dalmau, la asociación Escritores con la Historia y la Universidad de Oviedo.

