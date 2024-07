Expulsión masiva de obreros rumanos de la empresa investigada en el Camp Nou: "Nos dan 300 euros para volver a casa"

Decenas de trabajadores rumanos hasta ahora empleados por una subcontrata participante de las obras del Camp Nou han sido cesados y conminados a volver a Rumanía. Eurobau SRL, la empresa que les había traído desde el este de Europa para operar en la reforma del estadio, les ha abonado en mano 300 euros para que se costeen el viaje de vuelta y les ha echado del hotel en el que hasta ahora residían todos, en Calella, según denuncian varios de ellos a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. Un día después de que este medio publicara las denuncias de varios de sus compañeros por impagos y coacciones, la subcontrata del Camp Nou -actualmente investigada por Inspección de Treball- les comunicó que sus servicios ya no eran requeridos y debían regresar a su país.

"Eurobau es una mafia, muy mal Limak, el Camp Nou... ha sido todo un timo", grita en medio de las calles de Calella (Maresme) Ionut Constatin. Es un obrero del Camp Nou que, hasta el pasado jueves, trabajaba en la construcción del nuevo estadio blaugrana. Este martes la empresa le ha dado 300 euros en efectivo para que regrese a casa. Según su testimonio y el del resto de trabajadores consultados, ese dinero cubriría menos de una semana del sueldo que les prometieron cuando les ofrecieron el trabajo en Rumanía.

Un trabajador rumano empleado hasta ahora en las obras del Camp Nou muestra el dinero que le han pagado tras cesarlos. / MANU MITRU

"Hemos aguantado pensando que nos pagarían, pero al menos podremos ver a nuestras familias", cuenta Shani, otro compañero. La semana pasada abandonaron las habitaciones del hotel de Calella, que hasta ahora albergaba centenares de trabajadores del Camp Nou, para regresar en avión o autobús a casa. Si bien decenas de sus trabajadores han sido instados a regresar a Rumanía, Limak, la responsable de las operaciones de remodelación del estadio, afirma, a preguntas de este medio, que Eurobau sigue prestándole servicios y no ha sido expulsada de la obra.

El pasado 19 de junio, EL PERIÓDICO desveló irregularidades entre los trabajadores traídos ex profeso desde Rumanía para ampliar el número de efectivos disponibles y cumplir a tiempo la reconstrucción del Camp Nou. La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat está investigando la empresa Eurobau por presuntamente tener a trabajadores sin dar de alta a la Seguridad Social y sin contrato, así como por impago de nóminas o salarios mal abonados, según explicaron a este medio fuentes conocedoras.

Un día después de la publicación de dichas informaciones, según relatan una decena de empleados con los que ha podido hablar este diario, es decir, desde el pasado jueves 20 de junio, gran parte de los empleados que Eurobau tenía en la obra ya no han vuelto a pisar las instalaciones del Camp Nou. Siempre según el relato de estos trabajadores, dejaron de ir a las instalaciones del Barça y se quedaron en el hotel de Calella.

Fuentes presentes en las obras del estadio explican a EL PERIÓDICO que desde entonces solo hay un pequeño grupo de empleados de Eurobau que trabajan en las instalaciones, cuando habitualmente eran varias decenas. "Después del escándalo parece que les han echado... y hay muchos trabajadores de estas empresas rumanas que van sin chalecos, como si no quieran que se les relacionen con ellos, que no se vea quien les contrata", dicen esas mismas fuentes.

Algunos de los trabajadores expulsados esta semana llevaban dos meses trabajando en las obras del nuevo Camp Nou. Su relato es idéntico al de los empleados que denunciaron a EL PERIÓDICO y ante la autoridad laboral sus condiciones. "Llevamos aquí dos meses y no nos pagan nunca, siempre dicen... mañana, mañana", cuenta Shany, otro obrero rumano. Dicen no haber visto, y aún menos firmado, ningún contrato laboral antes ni durante el tiempo que han estado trabajando en las obras del Camp Nou.

300 euros en mano y para Rumanía

"Desde el jueves estamos sin nada que hacer, nadie nos dice lo que estaba pasando", sigue Constantin. "Solo queremos irnos a casa, pero no nos dan el dinero que nos corresponde, no tenemos cómo salir de aquí", insiste Gogo, otro empleado. El pasado martes 25 de junio al mediodía la incertidumbre y el nerviosismo se apoderaba de ellos. "Nos han quitado las tarjetas del hotel, nos han dicho que nos tenemos que ir pero no tenemos dinero, no sabemos cómo lo vamos a hacer", explicaba Gogo.

Dos horas después, su rostro se llenó de euforia. "¡Nos han pagado, al fin nos han pagado y podemos volver a casa", exclamaba Shani en medio de las calles de Calella. Un representante de la empresa se personó en el hotel y dio 300 euros en efectivo a cada uno para que pudieran regresar a casa. Shani y el resto de su cuadrilla enseñaban los billetes con orgullo. "No es todo el dinero que nos deben, no es el dinero que hemos sudado en las obras, pero al menos tenemos escapatoria, se acaba este infierno", agradecía Shany, ansioso por ver a su familia.

