Agenda: qué hacer hoy 4 de julio en Asturias

Oviedo

Dos actos en el Club LA NUEVA ESPAÑA. El Club LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge hoy dos actos. A las 18.00 horas, Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, hablará sobre la evolución de la sociedad catalana desde el procés separatista hasta lo que él llama "Proceso español". Al dirigente catalán le acompañará Agustín Iglesias Caunedo, presidente del Partido Popular de Oviedo. A las 19.30 horas, el abogado y escritor Alberto Zurrón presenta su ensayo "Sexo, libros y extravagancias" (La Esfera de los Libros). Se trata de una historia inédita de la literatura entre bambalinas centrada en los grandes autores de los siglos XIX y XX y sus obsesiones más desconocidas. Le acompañan Juan Méjica, abogado y artista plástico; Diego Medrano, escritor, y José Ramón Chaves, magistrado del TSJA. Entrada libre.

Vetusta & Jazz. A las 20.00 horas, el teatro Campoamor es escenario de un concierto del ciclo "Vetusta & Jazz". Actuará "Eliane Elías Quartet", un cuarteto compuesto por Eliane Elías (piano y voz), Marc Johnson (contrabajo), Leandro Pellegrino (guitarra) y Rafael Barata (batería). Precio de las localidades: 25, 20 y 15 euros.

Baile en la calle. El paseo del Bombé, en el Campo San Francisco, acoge todos los jueves de julio y agosto un espectáculo de la Banda de Música dentro del ciclo "Bailes del Bombé". El acto arranca a las 19.00 horas.

Librería Kafka & Co. La librería Kafka & Co organiza a las 20.30 horas la firma de libros de Nieves Concostrina, quien estará en el Green Republic (al lado de la librería). Habrá disponibles tanto ejemplares de "Acontece que no es poco" como del resto de libros de Nieves. La entrada será libre, pero se recomienda acudir con antelación.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de 10.00 a 19.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. La muestra "M. Suárez-Carreño", dedicada a la artista de raíces asturianas Margarita Suárez-Carreño (Madrid, 1944) y que revisa los aspectos más relevantes de su obra, expuesta por última vez en la región en la década de 1980, puede visitarse hasta el 7 de julio. Además, hasta el 8 de septiembre, expone el artista asturiano Juan Fernández Álava "Edad Luciente". Entrada libre. El Museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del Museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de julio la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal, profesores y apasionados de la historia, son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano: todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Gijón

Metrópoli. Dos citas musicales en la sexta jornada del Festival Metrópoli. A las 21.00 horas Mateo Eraña y a las 22.30 horas "Los Chichos".

Música Antigua. El Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge el cuarto concierto del Ciclo de Música Antigua de Xixón 2024 desde las 20.00 horas con la actuación de "Egeria". Además, a las 18.00 horas, en la Biblioteca Pública Jovellanos, tendrá lugar la presentación del disco "El placer que se posa en un instante", del dúo "Orfeo Harmónico".

Caja Rural de Gijón. Juan Manuel Moreno Cubino presenta a las 19.00 horas en la Caja Rural de Gijón su libro "Horizontes rotos".

La Campa Torres. El Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres acoge de 10.00 a 14.00 horas la actividad "Escuela Legio X Gemina. Introducción a la recreación histórica. Tirones-Reclutas (II)", que está destinada a menores de 12 a 16 años.

Intercambio de libros. El Espacio Astragal del Conseyu de Mocedá de Xixón acoge hasta el 2 de agosto la recogida de libros enmarcada en el programa de intercambio de libros de texto 2024.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Museo Barjola. Hasta el 4 de agosto se podrá visitar la exposición colectiva "Miraes 2024. XX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos 2024" en el Museo Barjola. Asimismo, hasta el 1 de septiembre está abierta la exposición "La salvación de la carne", de Daniel Verbis. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 14 de julio la sala de exposiciones de la Antigua Rula acoge la muestra "Personajes de Gijón. 30 años de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón en 213 caricaturas", de Mortiner. Los horarios de visitas son de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábado y domingo, de 12.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Avilés y comarca

Charla en Avilés sobre la importancia del cine para la promoción turística. El director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, y el presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, charlan esta tarde sobre la importancia del cine en la promoción del turismo. El acto es abierto al público y comienza a las 18.00 horas en el Centro de Servicios Universitarios (Ferrería, 7).

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuales aún siguen en activo. El horario de visita será de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. "Image Cities" constituye un estudio visual de la integración cada vez más estrecha entre la imagen fotográfica y el entorno urbano. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del maestro Francisco de Goya, haciendo un recorrido por las influencias más importantes de su dilatada obra, como pintor y grabador, en otros artistas posteriores bajo el comisariado de María Toral. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

Paseos en barco por la ría de Avilés. La Mancomunidad Comarca de Avilés ofrece, hasta el próximo mes de septiembre, paseos guiados en barco por la ría de Avilés. Una actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. Se realizarán de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga que esta operativa en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

"Amador entrañable" en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (Llano Ponte, 49) acoge hasta el 29 de agosto la exposición "Amador entrañable", que reúne una treintena de esculturas que sumergirán al público en la obra del artista cangués. Se puede visitar de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

La polifacética artista Alba Sanz de la Cal expone varias de sus creaciones en la sala Bocana. La sala de exposiciones Bocana del hotel La Serrana acoge una muestra multidisciplinar de la artista Alba Sanz de la Cal compuesta por catorce cianotipias, seis grabados, quince acrílicos y una acuarela. Acompañando a esta producción artística de corte "clásico" también se muestra una colección de alpargatas de cuña decoradas en acrílico y unas bolsas de tela serigrafiadas. Abre de 10.00 a 22.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Inscripción para un taller de IA para jóvenes en Laviana. Está abierto el plazo para poder participar en un taller de inteligencia artificial (IA) para jóvenes a partir de 12 años en Pola de Laviana. Es necesario llamar al 985602525. El taller se celebra del 8 al 12 de julio, desde las 10.30 horas, en el Cidan.

Exposición fotográfica "A tu lado" en Campo de Caso. El centro de interpretación del parque natural de Redes acoge hasta el 31 de julio la exposición fotográfica "A tu lado", con imágenes de Lujó Semeyes, en la que puede verse el trabajo realizado por los sanitarios asturianos.

Exposición artística de Veronika Zabolotska en Lena. La sala de exposiciones "Celso Granda" de Pola de Lena alberga hasta el 30 de julio la exposición de pintura de la artista Veronika Zabolotska. El horario de visita es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Los Tardeos del Paraguas en Pola de Siero. La plaza del Paraguas de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas el ciclo de música "Los Tardeos del Paraguas". La sesión de hoy estará protagonizada por "Música por peques", un recital de música clásica interpretada por dos alumnos de violín de la Escuela de Música de Siero: Miguel Álvarez Vigón y Sara Atienza Parajón, que han preparado este concierto junto con su profesor Tigran Danielyan y que estarán acompañados al piano por María Cueva Méndez. En el repertorio habrá piezas de A. Vivaldi, Händel, Sarasate, Kreisler y J. S. Bach.

Inauguración de exposición en Noreña. La sala de exposiciones municipal "Antonio Mingote" acoge hoy, a las 18.00 horas, la inauguración de la exposición "Isidro Lángara. El chut eléctrico", que puede verse hasta el 10 de julio. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado, de 11.00 a 13.00 horas. Para otros horarios, concertar visita con la Oficina de Turismo (684633514 o turismo@aytonorena.es).

Exposición en Villaviciosa. La Fundación José Cardín Fernández, en Villaviciosa, acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Huellas errantes", de Guillermo Simón. Se puede visitar de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge hasta el 24 de julio la muestra "Asturianes. Venti muyeres y colectivos inspiradores", de Alicia Álvarez y María Ortiz, y hasta el 26 de julio la exposición fotográfica "Asturias Colere, Arquitectura y Territorio", organizada por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Además, hasta el 21 de julio, el centro expone una "Galería de retratos" realizados a óleo o a lápiz por el propio Antón Rodríguez García. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Concierto en Ribadesella. El salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 20.00 horas un concierto de la cantante y poeta Cristina Rudolph Gómez, que presenta un recopilatorio musical de su último disco, "Canciones para recordar". Entrada libre.

Cancios de chigre en Colunga. Dentro de los XXIX Alcuentros de Cultura Tradicional d’Asturies, desde las 13.00 horas en diversos bares de Colunga habrá una sesión de cancios de chigre interpretados por Sandra Álvarez y Fernando Entrialgo, acompañados a la gaita por Vicente Prado, "El Pravianu".

Presentación literaria en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 19.00 horas la presentación de la novela "Huida a Similan", de la escritora canguesa Celia Otero Iglesias, que estará acompañada por Marián Suárez Pérez. Entrada libre.

Mercadillo solidario de artesanía guatemalteca en Llanes. La Torre Medieval de Llanes acoge hasta 14 de julio el XII Rastrillo organizado por la ONG Cultura Indigena Asturias, que promueve el desarrollo educativo, social y sanitario de los indígenas mayas guatemaltecos más desfavorecidos, especialmente las mujeres. El horario es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Colombres. El Centro Cultural Municipal Casa de Piedra de Colombres acoge hasta el 6 de septiembre la "II Exposición de artistas grabadoras americanas", que reúne obra de veinticinco creadoras plásticas. El horario de la Casa de Piedra es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre de lunes a viernes, domingos y festivos, de 10:00 a 14.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 horas. Los miércoles de apertura, habrá acceso gratuito a la exposición permanente.

Occidente

Presentación literaria en Vegadeo. La sala de exposiciones "Luis Fega" de Vegadeo acoge a las 20.15 horas la presentación del libro "No apartes la mirada del espejo", de Ticiana Ghiglione, con prólogo e ilustraciones de María Xosé Porteiro. El acto contará con la presentación del profesor Jesús Trashorras. Entrada libre.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 14 de julio una exposición de pintura con obras de Taller Garvaz, bajo el título "Manos creativas", y de Carmen Fernández, de Andés, bajo el título "Miradas cercanas". La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas guiadas a la torre de la iglesia de Tapia de Casariego. La villa tapiega ofrece hasta el 30 de agosto visitas guiadas a la torre de la iglesia, desde donde se puede disfrutar de una panorámica privilegiada. Estas visitas podrán realizarse de domingo a viernes a las 8.45 y a las 20.45 horas. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la Oficina de Turismo o llamando al teléfono 985471099.

Exposición en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 31 de julio la muestra "Rincones de Asturias", de Mary Marrón (Labayos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas.

Exposición en Vegadeo. La sala de exposiciones "Luis Fega" de la Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 31 de julio la muestra "Soldados", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Vegadeo. Jordi Bru (Pamplona, 1967) es un fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas. Siempre en busca de la máxima precisión histórica, en su labor se documenta meticulosamente para conseguir recreaciones tan fidedignas como memorables que acercan a los espectadores a episodios clave de la historia de España. Horario de visita: lunes, martes, jueves y viernes, de 9.00 a 15.00 horas, y los miércoles, de 15.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Visitas a los jardines de la Quinta de los Selgas, en Cudillero. La Fundación Selgas abre la finca de la Quinta de El Pito, en Cudillero, a las visitas hasta el 15 de septiembre, con paso libre previo pago de 12 euros en horario de 10.30 a 21.00 horas en julio y hasta las 20.00 horas en agosto y septiembre. Cierra los lunes.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

