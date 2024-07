"Si pinto me pregunto por qué no estoy caminando por los montes, y si lo hago me enfado por no pintar"

Jesús Álvarez Arango, nació en Godina, Pravia, en 1958; su estudio de arquitectura lo abrió en Oviedo y el de pintura, a su vez sala de exposiciones, se ubica en los desvanes de su domicilio en Pravia, admirablemente reconvertidos. Además de varias exposiciones individuales y colectivas como pintor, como arquitecto, entre otros galardones nacionales, ganó recientemente el concurso para la rehabilitación de la plaza de toros de Oviedo.

–¿Es antes el pintor o el arquitecto?

–Soy arquitecto, es mi profesión, desde muy niño me gustó dibujar y pintar, pero desde hace cuarenta años me planteo pintar al óleo sobre madera, y siempre que estoy pintando me pregunto por qué no estoy caminando por los montes de Godina, y cuando lo hago me enfado por no pintar.

–¿Cuándo y dónde pintas?

–Pinto siempre en este desván de mi casa de Pravia, hora un poco más ordenado, y pinto cuando puedo más que cuando me apetece, pero he comprobado que los mejores resultados los obtengo bajo presión, cuando hay asuntos que resolver, citas concertadas que dejan muy poco tiempo para pintar....

–¿Por qué pintas?

–La pintura me permite expresarme con más inmediatez que en el proceso reflexivo y analítico de la arquitectura, por eso llevo más de cuarenta años pintando los domingos y en vacaciones.

–¿Qué te motiva a escoger un tema?, ¿o el tema te escoge a ti?

–Nunca sé lo que voy a pintar; las formas, colores, texturas son producto del momento.

–¿Copias de la realidad o sigues el dictado de tu imaginación?

–La realidad y mis estados de ánimo influyen en lo que pinto. Creo que al final hay más de experiencias y recuerdos que de imaginación.

–¿Qué técnicas utilizas y qué soportes?

–Técnicas variadas y siempre en soporte de madera; en ocasiones rompía la tela y necesito un soporte fuerte para poder usar pinturas a veces muy matéricas. Óleo es lo que más uso, pero he pintado con acuarela, tinta, acrílicos, etc.

–¿Cuánto tiempo suele llevarte pintar un cuadro?

–Muy difícil calcularlo porque nunca es un proceso continuo.

–¿Qué color usas más?

-Todos, incluido el verde, color maldito para muchos pintores.

–¿Fracasas alguna vez, te rindes y "rompes la hoja", como puede hacer un escritor.

–Si por fracasar se entiende repintar... Recientemente un amigo de uno de mis hijos se interesó por una pintura que éste le había mostrado en fotografías; me comentó el asunto y le dije que ya no podía ser. "¿La vendiste?", me preguntó. "No; no me gustaba y la repinté".

–Tu sala de exposiciones recuerda a aquellas buhardillas de los pintores de Montmartre, de finales del XIX.

–Es el desván de un edificio diseñado por el arquitecto Juan Miguel de la Guardia; fue arquitecto municipal de Oviedo; proyectó el palacio de Concha Heres, la plaza de toros de Buenavista, "Villa Magdalena", la casa del Deán Payarinos...

–¿Qué opinas del academicismo en la pintura?

–A los arquitectos de mi época y anteriores se les exigía unos conocimientos de dibujo y pintura importantes, en general todos dibujamos y escribimos bien, me refiero a la caligrafía, el dibujo es el soporte para la arquitectura, la escultura y la pintura. Dibujar es seleccionar, seleccionar es proponer y proponer es proyectar. Para saltarse las reglas en cualquier disciplina hay que conocerlas bien; los sistemas de representación, el color, la geometría, la sintaxis de la imagen, etc., dejan una impronta en el autor que las conoce, que se percibe hasta en las obras no figurativas. Todos los autores tratamos de encontrar nuestro estilo, que se nos reconozca sin necesidad de firmar, pero si no hay "age", si uno no tiene "la moneda", el intento de ser un Camarón de la Isla se queda en Paquito de Miraflores.

–¿Influye tu pintura en los diseños arquitectónicos?, ¿y al contrario?

–No, son dos procesos creativos muy diferentes. La arquitectura tiene que contar con la función, el uso y la utilidad es lo fundamental, ¡la arquitectura es más que la pintura!

–¿Cuánto hay de placer en tu trabajo como pintor y cuánto de agonía?

–Si el expresionismo es una expresión emocional del mundo interior del autor, mis pinturas seguramente representan estados de ánimo, alegría, felicidad, satisfacción, angustia, ansiedad, miedo, etc. Ahí encajo, pero no me gustan los estuches, prefiero el cajón.

–¿Adónde pretender llegar?

–Quiero seguir viviendo y pintando sin excesivas pretensiones; tengo muy presente que estoy situado en una bola dando vueltas, ya he consumido muchas vueltas y tengo que aprovechar las que me queden.

