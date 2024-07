Agenda: qué hacer hoy 12 de julio en Asturias

Oviedo

"El primer peregrino", feria medieval en el Oviedo de Alfonso II. Ovetao, la capital del reino de Alfonso II el Casto, acoge durante este fin de semana "El primer peregrino. Afonso II". El programa de actividades comienza hoy y se extenderá hasta el domingo. La plaza de Trascorrales acoge, entre las 11.00 y las 14.00 y las 16.00 y las 20.00 horas una muestra de productos del Camino Primitivo y juegos de mesa. La plaza de la Catedral será escenario del discurso del Rey, a las 17.00 horas, para dar paso, entre las 17.30 y las 19.30 horas a diferentes talleres medievales. La guinda la pone, a las 21.30 horas, el concierto de "Xe de Jota". Por último, en la Corrada del Obispo, habrá talleres infantiles entre las 12.00 y las 14.00 y las 16.00 y las 18.00 horas; de 17.00 a 19.00, juegos tradicionales, y de 19.00 a 20.00 horas, teatro infantil.

Exposición Taller3. La sala Borrón acoge, a las 19.30 horas, la inauguración de la exposición de cerámica y escultura de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas Taller3. La muestra se mantendrá abierta hasta el 26 de julio. Entrada libre.

Recogida de juguetes. La sidrería El Tonel, en Colloto, alberga, entre las 18.00 y las 20.00 horas, una recogida solidaria de juguetes a favor de la ONG Expoacción. Estará la piloto de rally Vane Martínez con su Citroën AX.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico acoge hasta el 28 de julio la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Exposición de Playmobil. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver en el Centro del Prerrománico Asturiano "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación con figuras de Playmobil de la épica batalla. Los profesores Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita todos los días, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre "Edad Luciente". Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, "José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio". El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. La visita a la colección permanente del museo se puede realizar de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de 10.00 a 19.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral ofrece visitas acompañadas, pero no guiadas, con una duración aproximada de una hora, de lunes a sábado, a un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono.

Gijón

Semana Negra. La 37.ª edición de la Semana Negra se celebra hasta el 14 de julio en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón. La apertura será a las 17.00 horas, y desde 18.00 horas y hasta las 00.00 horas, habrá presentaciones de libros en la Carpa del Encuentro, el "Espacio a quemarropa" , la Carpa de la Palabra y la Carpa de las Culturas.

Gijón Life. El parque de los Hermanos Castro acoge desde las 22.30 horas el concierto de Robe, que está llevando a cabo su gira "Ni santos ni inocentes". La cita se enmarca en el programa del ciclo "Gijón Life", que comienza con esta actuación.

Museo Villa Romana de Veranes. A las 19.00 horas, en el Museo Villa Romana de Veranes, se ofrece el primer concierto organizado con motivo de la exposición "Canteros del Sonido", que lleva por título "Resoando no pasado", a cargo de Abraham Cupeiro.

Jardín Botánico Atlántico. La terraza del Jardín Botánico Atlántico de Gijón acoge a las 22.00 horas el concierto de "Trío Zebaze".

Antiguo Instituto. El Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge a las 18.30 el recital final del alumnado de los Talleres de Improvisación Musical.

Ateneo de La Calzada. El Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada acoge a las 20.00 horas la tertulia botánica de la Asociación "Festuca Jierru".

Escuela de Comercio. A las 17.30 horas, en la antigua Escuela de Comercio, tendrán lugar dos conferencias de la V Escuela de pensamiento feminista de AMA Asturies. La primera llevará por título "Sexualidad, deseo y consentimientos", con Clara Serra y Cristina Garaizabal. La segunda será "Manosfera, desinformación y estrategias feministas", por Silvia Díaz, Miguel Herrán y Proyecto Una.

Descenso de inercia. De 21.00 a 23.00 horas tendrán lugar los entrenos libres del II Descenso de Inercia de Portuarios.

Arte en la calle. El grupo folclórico "Trebeyu" actúa a las 20.00 horas en la plaza del Marqués. La actividad está enmarcada en el ciclo "Arte en la calle".

Museo Evaristo Valle. Hasta el 13 de octubre se puede visitar la exposición "No se habla de política: Evaristo Valle/Nicanor Piñole", en el Museo Evaristo Valle, en conmemoración del aniversario de nacimiento de Evaristo Valle y como clausura de los actos del 150.º aniversario del pintor.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 11.30 horas se ofrece la visita guiada al Museo Casa Natal de Jovellanos.

Antigua Rula. Hasta el 14 de julio la sala de exposiciones de la Antigua Rula acoge la muestra "Personajes de Gijón. 30 años de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón en 213 caricaturas", de Mortiner. Los horarios de visitas son de martes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábado y domingo, de 12.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Esta tarde a las 19.00 horas habrá visita guiada a la exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX". La muestra se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 4 de agosto se podrá visitar la exposición colectiva "Miraes 2024. XX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos 2024" en el Museo Barjola. Y hasta el 1 de septiembre está abierta la muestra "La salvación de la carne", de Daniel Verbis. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. Hasta el 29 de septiembre está abierta en la Sala 2 del Antiguo Instituto la muestra "Pan y Circo. Arte y alimentación". Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález. Hasta el 19 de julio se puede visitar la exposición "Carboneros del Cantábrico", de Jaime Quintanilla en la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Arranca Gastronáutica en la ría. A partir de las 18.00 horas, en el paseo de la ría "Manuel Ponga" tendrá lugar la inauguración oficial de Gastronáutica, con apertura de las casetas e inicio de actividades. Comenzarán también las actividades infantiles, con el taller de "Realización de paisajes marinos con peces de madera". De 18.00 a 20.00 horas abren los hinchables con temática marinera y/o pirata, y a las 20.00 horas tendrá lugar la actuación del grupo "Buscavidas. El encendido testimonial del faro del recinto será a las 22.00 horas, para dar paso a la actuación del grupo de versiones "Silvidos & Gemidos".

Visitas guiadas por la Rula de Avilés. A las 16.30 horas comienza la visita guiada a la lonja avilesina, de carácter gratuito, con una duración aproximada de hora y media. Es imprescindible reservar: de manera presencial en la Oficina de Turismo de Avilés de 10.00 a 19.00 horas, de lunes a domingo, o a través del teléfono 985544325 y del correo electrónico turismo@aviles.es.

Cine de verano en La Luz. A las 22.00 horas se proyecta "Spiderman: Cruzando el multiverso" en el patio del CEIP Juan Ochoa, dentro de la programación del ciclo "Cine de verano en los barrios de Avilés", organizado la concejalía de Cultura en colaboración con las asociaciones la Xunta de La Carriona, Cofella, Vecinos Santa Bárbara y Marcos del Torniello.

Festival AstuRisas._A partir de las 17.00 horas, en la plaza de España, artistas llegados de toda España y Argentina ofrecen espectáculos familiares con risas y diversión aseguradas. El programa de hoy incluye, de 17.00 a 21.00 horas, maquillaje con Bombastic y ludoteca móvil. A las 18.00 horas comienza la actuación de "Pedalartes"; a las 19.00 horas será el turno de "Culuti", y cierra, a las 20.00 horas, "Tacho".

Pasacalles marinero del Carmen de Luanco. A las 20.30 horas tendrá lugar la procesión marinera denominada "La llamada de la mar", organizada por la Asociación Luanco Recuperación de Tradiciones. El recorrido comienza en la Casa de la Escribana.

Fiestas en Coto Carcedo. La programación de hoy, viernes, incluye a las 15.30 horas el I Torneo prebenjamín de fútbol sala, y a las 19.00 horas, las semifinales del torneo alevín de fútbol sala. A las 21.00 horas habrá una gran costillada. La verbena, a las 22.30 horas, incluye a "Pasito Show" y los Djs Pablo Águila, DaniGG y Pelayo García.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Se realizan de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611577164 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

"Avilés olímpica y paralímpica", un tributo a los deportistas. En el Palacio de Valdecarzana, hasta el 31 de julio, se puede visitar la exposición "Avilés olímpica y paralímpica", que consta de fotografías de 17 olímpicos y 7 paralímpicos, realizadas por los fotógrafos Javier Bárcena y Manuel Gutiérrez Carranza, excepto las de los ya fallecidos, en cuyo caso se reproducen fotografías de archivo. Se puede visitar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición de la fundación Fasad. La Factoría Cultural recibe una nueva exposición pictórica, con la obra creada por las usuarias y usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) "La Arboleya" de Meres, gestionado por la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades. Bajo el título "¿Te acuerdas de esta?", abre al público hasta el 26 de julio, de 9.00 a 14.30 horas, de lunes a viernes.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova puede verse en la plaza del Niemeyer hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. Igualmente, la cúpula acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", bajo el comisariado de María Toral. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón", con 13 pinturas y 4 esculturas. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Las Cuencas

Fiestas de Sotrondio. La localidad de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, prosigue hoy con sus fiestas. A las 19.30 horas será el pregón, que protagonizará el popular vecino Facunco "el Yoga". A las 20.30 horas habrá concierto de la Banda de Música de San Martín, y desde las 23.00 horas, la verbena con el espectáculo "Viva los 90 tik" y la orquesta "Waykas", además de Astur DJ.

"Tekila" en las fiestas de La Moñeca y La Zorera, en Langreo. Las localidades de La Moñeca y La Zorera celebran sus fiestas. Hoy empiezan con el pregón de Julio González a las 20.00 horas. A las 21.30 habrá, costillada, y desde las 23.00 horas, verbena con el Grupo "Tekila" y el DJ Pablo García.

Fiesta de inauguración de El Trabanquín en El Entrego. El Espacio de Creatividad de El Trabanquín, que recuperó su actividad con una exitosa exposición sobre los "Clicks", celebra hoy su fiesta de inauguración oficial. Empieza a las 19.00 horas y habrá "food trucks", juegos infantiles, un espectáculo de fuego (21.00 horas) y la música de "FL Covers" desde las 19.00 horas.

Glendor Díaz expone en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño acoge hasta el 31 de julio la exposición "Mientras tú dormías". Se trata de una recopilación de veinte imágenes nocturnas tomadas por el fotógrafo Glendor Díaz, natural de Tuilla y conocido por su capacidad para explorar nuevas técnicas y estilos. El trabajo, que puede visitarse durante todo el mes de julio, ofrece al espectador la posibilidad de encontrar la belleza y misterios de la noche "soñando y descubriendo los secretos de la naturaleza".

Exposición fotográfica "A tu lado" en Campo de Caso. El centro de interpretación del parque natural de Redes acoge hasta el 31 de julio la exposición fotográfica "A tu lado", con imágenes de Lujó Semeyes, en la que puede verse el trabajo realizado por los sanitarios asturianos.

Exposición artística de Veronika Zabolotska en Lena. La sala de exposiciones "Celso Granda" de Pola de Lena alberga hasta el 30 de julio la exposición de pintura de la artista Veronika Zabolotska. El horario de visita es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Centro

XLVII Festival de la Sidra de Nava. Dentro de la programación del festival, en las inmediaciones de la plaza Manuel Uría tendrá lugar a partir de las 16.00 horas la salida artística de dibujo urbano "Escarabayando en el Festival de la Sidra". Además, de 18.30 a 20.30 horas actuarán la "Banda Latira" y el grupo de baile "Escontra’l Raigañu" en la plaza Manuel Uría, y a partir de las 21.30 horas tomarán el relevo "Fania Blanco Show" y "La Bamba".

Concierto en Villaviciosa. El salón de actos del Ateneo de Villaviciosa acoge a las 21.00 horas el concierto poético "Resistencias en las voces de las mujeres", con Alba Gil Menés y María Silva, organizado por la concejalía de Igualdad. Entrada gratuita.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "Del revés 2: Inside out 2", dirigida por Kelsey Mann, y a las 23.00 horas "Bad Boys: Ride or Die", dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

Teatro en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de la Pola cierra hoy la programación de la XLI Semana de teatro con la compañía "Teatro del Norte", que representará a las 20.00 horas la obra "Amor y crímenes de Juan Pantera", una de las seis piezas de la obra "Farsas para títeres", de Eduardo Blanco-Amor.

Música folk en Grado. Hoy y mañana se celebra en la villa moscona el XI Folk in Grau, un festival que dará comienzo con los pasacalles que saldrán del barrio del Casal a las 21.30 horas, para dar paso a partir de las 22.00 horas a la Xuntanza Moscona, que llevará el baile y la música asturiana por las plazas de Grado a cargo de la Banda de Gaitas Conceyu Grau, la Banda de Gaitas Nova Era y la Asociación Muyeres por Grau.

Música en la calle en Pravia. La plaza de la Victoria es escenario de una nueva sesión del ciclo "Música en la calle", que se celebra todos los viernes a partir de las 20.00 horas. Hoy será el turno de "Corver Planet".

Oriente

Música-poesía-teatro en Colunga. En el marco de los XXIX Alcuentros cola Cultura d’Asturies, la sala Loreto acoge a las 20.00 horas el espectáculo "Veinte años de insomniu", un monólogo en primera persona, escrito por Toli Morilla, con el que el protagonista irá presentando los poemas de ocho poetas asturianos transformados en canciones, acompañado por el actor Antón Caamaño.

Antigüedades en Colunga. La plaza de abastos acoge la I Feria de Antigüedades, coleccionismo y juguetes, que se podrá visitar de 17.00 a 21.00 horas.

Canción asturiana en Infiesto. La Casa de Cultura Benito Pérez Galdós acoge a partir de las 20.00 horas el Festival de Canción Asturiana, con Jorge Tuyas, Luis Estrada, Tatiana Suárez y César González, acompañados a la gaita por Andrea Fernández Joglar.

Arte y tecnología en Llanes. El Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura acoge a las 19.30 horas la presentación del Museo Inmersivo C@C impulsado desde La Pereda (Llanes) por @caeaclaveles_org y que próximamente entrará dentro de la propuesta expositiva de los jardines del Museo Evaristo Valle de Gijón. Durante la presentación del proyecto, se podrán visionar algunas de las proyecciones de este museo inmersivo y experimentar con unas gafas de VR esta experiencia.

Mercadillo solidario de artesanía guatemalteca en Llanes. La Torre Medieval de Llanes acoge hasta 14 de julio el XII Rastrillo organizado por la ONG Cultura Indígena Asturias, de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. Último día para visitar la exposición "Un verano en Asturias", de Eva Boilley, en la Casa de Cultura, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Teatro en Salas. Dentro de la programación del Festival Cultural I Milenariu, la plaza de la Colegiata Santa María la Mayor de Salas acoge dos funciones de teatro inmersivo, a las 19.00 y a las 22.00 horas.

Teatro en Navia. El Fantasio de Navia acoge a las 20.30 horas la representación de la obra "La curva de la felicidad", interpretada por Gabino Diego, Antonio Vico, Josu Ormaetxe y Jesús Cisneros. Una obra de Eduardo Galán y Pedro Gómez, dirigida por Josu Ormaetxe.

Presentación de disco en Puerto de Vega. Maite Fábula presenta su nuevo disco, "Entre amigos", en el Casino a las 20.00 horas. La artista contará con la colaboración de los músicos Charlie Blanco (piano y arreglos), Tere Rojo, Alfredo Fradejas, Toni Cabal y José Ciurana. Entrada libre.

Festival de "heavy metal en Luarca. El Festival Luarca Metal Days 2024 se celebra hoy y mañana en las pistas exteriores del Polideportivo Pedro Llera Losada con la presencia de las bandas Aneuma, Argion, Avalanch, Blaze Out, BudaSam, Darkreborn, Death and Legacy, Delalma, Hamlet, Lujuria, Skuld, Sound of Silence, Valkyria, Vita Imana y Where The Waves Are Born. Además, habrá una zona gastronómica con opciones para todos los paladares, puestos de merchandising, acampada y zona camper y un espacio seguro y con gran ambiente.

Suscríbete para seguir leyendo