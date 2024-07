Agenda: qué hacer en Asturias, hoy sábado 13 de julio de 2024

Oviedo

Universidad de Oviedo. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de julio la muestra pictórica «En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos», de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

El primer peregrino. El programa de actividades de «El primer peregrino. Alfonso_II» continúa hoy. La plaza de Trascorrales acoge, entre las 11.00 y las 14.00 y las 16.00 y las 20.00 horas, una muestra de productos del Camino primitivo y juegos de mesa, respectivamente. La plaza de la Catedral es escenario, entre las 12.00 y las 14.00 y las 17.00 y las 20.00 horas, de talleres y exhibiciones de cocina medieval y de esgrima antigua, entre otros. A las 21.00 horas hay una actuación de los «Son d’Arriba» como aperitivo para la gran representación teatral de «El primer peregrino», que comienza a las 22.00 horas. Por último, en la Corrada del Obispo habrá talleres infantiles entre las 12.00 y las 14.00 y las 16.00 y las 18.00 horas; de 16.00 a 19.00, juegos tradicionales, y de 17.00 a 18.00 y de 19.00 a 20.00 horas, teatro infantil.

Matadero Uno. La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas la presentación de «El gabinete de las maravillas», de Alfonso Mateo-Sagasta. Le acompaña en el acto Chelo Veiga. Entrada libre.

Exposición de Playmobil. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver en el Centro del Prerrománico Asturiano «Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil», una recreación con figuras de Playmobil de la épica batalla. Los profesores Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita todos los días, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo Arqueológico. La visita a la colección permanente del museo se puede realizar de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre «Edad Luciente». Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, «José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio». El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Cine al aire libre. La Asociación Cultural de Bueño estrena hoy su XVI Ciclo de cine al aire libre con un homenaje al actor asturiano Pedro Civera. Tras la rueda de prensa al mediodía (12.30 horas) en el Palacio de las Artes y las Ciencias, el homenajeado, Mary Paz Pondal, Laude Martínez y autoridades protagonizan el acto central a las 19.30 horas en la Central Artística de Bueño. A las 22.15 horas la jornada se completa con la proyección del corto «Arraigo», de Luis Hernando , y de la película «Pájaros de papel», de Emilio Aragón.

Gijón

"Personajes de Gijón". Hasta el 14 de julio la sala de exposiciones de la Antigua Rula acoge la muestra «Personajes de Gijón. 30 años de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón en 213 caricaturas», de Mortiner. Los horarios de visitas son de martes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábado y domingo, de 12.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Semana Negra. La 37.ª edición de la Semana Negra se celebra hasta el 14 de julio en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón. La apertura será a las 17.00 horas, y desde 18.00 horas y hasta las 23.00 horas, habrá presentaciones de libros en la Carpa del Encuentro, el «Espacio a quemarropa» , la Carpa de la Palabra y la Carpa de las Culturas.

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas se representa la obra teatral «El padre», de Florian Zeller.

Jardín Botánico Atlántico. La terraza del Jardín Botánico Atlántico de Gijón acoge a las 22.00 horas el concierto de «Fabiolo Connection».

Mercado Artesano y Ecológico. La plaza Mayor acoge de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, con una edición dedicada a los «alimentos del paraíso natural».

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 11.30 horas tendrá lugar el programa «Sostener vidas», de Sangre Fucsia, Amaia Pérez y Rafaela Pimentel, enmarcado en la V Escuela de pensamiento feminista de AMA Asturies. A las 13.00 horas dará comienzo la conferencia «Cuidado Caperucita, que viene el porno. Derechos y placer», con Anneke Nekro, Ana Valero, Lucía Fernández y Mireia Vehi. A las 16.30 horas, «Crítica de la razón feminista ilustrada», con Silvia L. Gil y Almudena Hernando.

Descenso de inercia. De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas se llevará a cabo la última jornada del II Descenso de inercia de Portuarios. A las 20.00 será la entrega de premios.

Fiestas en Llantones. A las 21.30 horas comienzan los festejos en Llantones en honor de la Virgen del Carmen con la Fiesta del marisco. Después, a las 23.00 horas, habrá verbena a cargo de «Arancha Miñán» y «Dj Dani Vieites».

Fiestas en Lavandera. A las 21.30 horas tendrá lugar el inicio de las fiestas del Carmen en Lavandera con la tradicional cena de cordero a la estaca o parrillada. A las 23.00 horas tendrá lugar la verbena amenizada por «Pamela y Agustín» y el «Dj DKV».

Museo Villa Romana de Veranes. A las 11.00 horas, en el Museo Villa Romana de Veranes, arranca la visita teatralizada «La mirada de Voconia», a cargo de la compañía «Higiénico Papel».

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. A las 16.30 horas se llevará a cabo el itinerario arqueológico dramatizado «Arqueobús a la Campa y Veranes», a cargo de la compañía «Voz y Gesto y Birlibirloque»

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. A las 12.00 horas comienza la visita guiada por la exposición «Los Vinck, una saga de fotógrafos de Gijón (1905-2007)».

Museo del Ferrocarril de Asturias. A las 00.00 horas dará comienzo el itinerario por el museo «Sábados del vapor».

Museo Evaristo Valle. Hasta el 13 de octubre se puede visitar la exposición «No se habla de política: Evaristo Valle/Nicanor Piñole», en el Museo Evaristo Valle, en conmemoración del aniversario de nacimiento de Evaristo Valle y como clausura de los actos del 150 aniversario del pintor.

Palacio de Revillagigedo. La exposición «Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX» se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Museo Barjola. Hasta el 4 de agosto se podrá visitar la exposición colectiva «Miraes 2024. XX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos 2024» en el Museo Barjola. Asimismo, hasta el 1 de septiembre está abierta la exposición «La salvación de la carne», de Daniel Verbis. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

«Gastronáutica» en la ría._El programa rinde tributo a su tradición marinera y a los productos de la mar._La jornada comenzará a las 12.00 horas con actividades infantiles. A esa misma hora empezará la regata de cruceros «Trofeo El Adelantado», a la que seguirá la regata infantil y la de vela láser. Ya por la tarde, de 15.00 a 17.00 horas se desarrollarán las pruebas de windsurf y vela adaptada. A las 18.00 horas dará comienzo el taller infantil «Construimos peces con un plato de cartón» y a las 20.00 horas está anunciada la actuación del grupo de versiones «Spoiler», que dará el testigo a las 22.00 horas a «Diego & Vito».

Festival AstuRisas._A partir de las 18.00 horas, en la plaza de España, artistas llegados de toda España y Argentina protagonizan los espectáculos familiares con risas y diversión aseguradas. El programa de hoy incluye, de 18.00 a 21.00 horas, maquillaje con Bombastic y ludoteca. A las 18.00 horas comienza la actuación de «Felipe Plaf»; a las 19.00 horas será el turno de «Muy Arriba Company», y cierra, a las 20.00 horas, «Javi Circo».

Cine de verano en Llaranes. A las 22.00 horas tendrá lugar la proyección de «Momias» (España 2023), dirigida por Juan Jesús García Galocha. La cita es en la plaza Mayor de Llaranes. La concejalía de Cultura, en colaboración con las asociaciones la Xunta de La Carriona, Cofella, Vecinos Santa Bárbara y Marcos del Torniello, organiza una nueva edición del ciclo «Cine de verano en los barrios de Avilés».

El Carmen de Luanco. Las actividades previstas para hoy incluyen, a las 20.00 horas, pasacalles festivo con la fanfarria «Pepe el Chelo». Le seguirá a las 22.30 horas la verbena en la plaza de la villa con la macrodiscoteca «Mandala Macro Show».

Fiestas en Coto Carcedo. La programación de hoy, sábado, incluye, a las 11.00 horas el torneo prebenjamín de fútbol sala; a las 17.00 horas, el partido de niños, y cerrará, a las 18.00 horas, el de solteros contra casados, mientras arrancan los juegos infantiles. A las 21.00 arrancará la tercera jornada de romería con una gran costillada y la verbena amenizada por la orquesta «Cayenna» y tres disc jockeys.

Fiestas en Las Vegas (Corvera). Están localizadas en la plaza roja del Parque Europa, donde se ubica la carpa que acogerá la barra y espacio para las actuaciones. Como novedad, hoy tendrá lugar la comida de convivencia, con una gran arrozada a cargo de Eventos Moka. Posteriormente la música comenzará a sonar, a las 17.30 horas, con la actuación del «Dúo Vane y Berto», que volverán a sonar en la verbena, junto con el Dj Iván, que tocará desde las 20.00 horas. A partir de las 00.00 horas tendrá lugar la verbena, con una pausa para dar paso al espectáculo de fuegos artificiales.

Convención de hortensias en Castrillón. A las 12.00 horas, en El Local de Piedras Blancas, arranca la Exposición nacional de flores de hortensia y paisajismo con el pregón de Miguel Llana-Valdés. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar una charla-coloquio con el divulgador Nike García Domínguez, la bióloga Belén Parra y el ingeniero Fernando Hortelano.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Se realizan de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611577164 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición de cómic: «Las baladas de Zapico». Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés «Las baladas de Zapico», que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Las Cuencas

Concurso Nacional de charangas en las fiestas de Sotrondio. La localidad prosigue hoy con sus fiestas con el IX Concurso Nacional de Charangas, con formaciones llegadas desde León, Ciudad Real, Málaga, Huesca y Alicante. A las 11.00 horas protagonizarán un pasacalles y a las 12.00 empezarán a actuar en la plaza del Ayuntamiento. A las 15 horas será la comida en la calle, y a las 18.30 las charangas volverán a ambientar la fiesta por las calles. A las 23.30 horas empezará la verbena con el grupo «La Bamba» de La Coruña y Astur DJ.

Tolivia Fest, cerveza y música en Laviana. La localidad lavianesa de Tolivia celebra uno de los festivales de cerveza artesanal con más tirón de Asturias. Desde mediodía se podrán degustar las distintas variedades de una veintena de marcas y productores artesanales. A las 21.00 horas además, habrá concierto con «Trujas», y a continuación, sobre las 23.00 horas, con «Los Berrones». Hay autobuses gratuitos desde las 12.30 horas con salida de Pola de Laviana para acudir al festival.

Festas de La Moñeca y La Zorera, en Langreo. Las localidades de La Moñeca y La Zorera celebran sus fiestas. A las 13.00 horas habrá partido de solteros contra casados, y a las 17.00, fiesta infantil con «holi party» y fiesta de la espuma. Desde las 20.00 horas habrá exhibición de zumba, y a las 23.00 horas comenzará la verbena, con «Waykas Family» y el DJ Pablo García.

La Villa celebra las fiestas del Carmen. El barrio mierense de La Villa celebra sus fiestas del Carmen. A las 19.00 horas la música la pondrá «Arizona Joe», y a partir de las 23.00 horas, el DJ Masid.

XI Certamen de caballos de silla «Montaña Central». El ferial de Santullano, en Mieres, acoge hoy, de 10.00 a 14.00 horas, el XI Certamen de caballos de silla «Montaña Central.

Exposición «Onirica ()» en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra «Onirica ()» es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Centro

XLVII Festival de la Sidra de Nava. La programación del festival comienza a las 11.30 horas con el mercado y pasacalles con la «Bandina’l Rebollu, y durante toda la jornada habrá degustación de sidra, queso y productos gastronómicos del concejo, entrega de premios, bautizo sidrero, talleres... A las 20.00 horas el fotógrafo José Ornia pronunciará el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, seguido del himno de Asturias interpretado por el grupo «Les Ayalgues», y se lanzará el chupinazo que da comienzo a la Ruta de la Sidra de Nava. Y a partir de las 22.30 horas la música la pondrán la orquesta «Domino» y Disco Danky-Franky Deejay.

Noche Celta en El Puntal (Villaviciosa). El área recreativa El Palacio acoge a partir de las 20.45 horas su noche celta, con las actuaciones de los grupos «Nuberu», «Baxel» y «Guieldu».

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge a las 17.30 horas la proyección de la película «Del revés 2: Inside out 2», dirigida por Kelsey Mann, y a las 20.00 y 23.00 horas «Bad Boys: Ride or Die», dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

Música folk en Grado. La villa moscona continúa con las actuaciones del XI Folk in Grau con un pasacalles desde las 20.00 horas de las bandas y grupos participantes, que a las 22.00 horas ofrecerán un concierto en el escenario instalado en la plaza General Ponte: Banda de Gaitas El Castro Columbrianos, Banda de Gaitas Nova Era, Banda de Gaitas Conceyu Grau y Grupu Xaréu d’Ochobre, además de Ún de Grao.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa. Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

Concierto en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge a las 20.00 horas la actuación de las sopranos Juana Molinero y Dorothy Gillett Jones, con María José López Rozada al piano, con el programa «Rhapsody in blue y otros colores», que incluye una selección de canciones líricas, románticas y del género jazz swing.

Antigüedades en Colunga. La plaza de abastos acoge por segundo día la I Feria de Antigüedades, coleccionismo y juguetes, que se podrá visitar de 11.00 a 21.00 horas.

Mercadillo solidario de artesanía guatemalteca en Llanes. La Torre Medieval de Llanes acoge hasta 14 de julio el XII Rastrillo organizado por la ONG Cultura Indígena Asturias, que promueve el desarrollo educativo, social y sanitario de los indígenas mayas guatemaltecos más desfavorecidos, especialmente las mujeres. El horario es de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 15 de julio la muestra «Gordofobia y otras pinceladas», de Belén Nicolás. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición en Colunga. La Casa de Cultura acoge la exposición fotográfica «Horas», de Pablo Charcos, que se puede visitar hasta el 24 de julio de martes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 12.00 horas (visitas junto al artista).

Occidente

Música y esgrima en Cornellana. Dentro de la programación del Festival Cultural I Milenariu, la iglesia del monasterio San Salvador de Cornellana acoge a las 12.00 horas el concierto de tonada «Mil años del monasterio», con Reyes Menéndez, Manolo Becerrales, Marina Carbajosa y Aquilino Fernández, acompañados a la gaita por Xaime Menéndez. A las 18.00 horas, en la explanada del monasterio de San Salvador de Cornellana habrá una exhibición de esgrima histórica de la Escuela Gaudiosa Esgrima Histórica de Asturias. Y a las 20.00 horas, la iglesia del monasterio será escenario de un concierto de «Calea», en el que Bada, Quesada y Baselgas interpretarán música tradicional asturiana. Actividades gratuitas.

Festival de «heavy metal en Luarca. El Festival Luarca Metal Days 2024 continúa en las pistas exteriores del Polideportivo Pedro Llera Losada con la presencia de las bandas Aneuma, Argion, Avalanch, Blaze Out, BudaSam, Darkreborn, Death and Legacy, Delalma, Hamlet, Lujuria, Skuld, Sound of Silence, Valkyria, Vita Imana y Where The Waves Are Born. Además, habrá una zona gastronómica con opciones para todos los paladares, puestos de merchandising, acampada y zona camper y un espacio seguro y con gran ambiente.

Mercado medieval en Piantón. La localidad vegadense regresa al medievo hoy y mañana con propuestas como demostración de oficios, talleres, exhibición de aves rapaces, cuentacuentos y pasacalles. Hoy, a las 10.00 horas tendrá lugar la I Feria Caballar Honor del Suarón, y una hora más tarde se inaugurará el VIII Mercado Medieval Honor del Suarón de la mano de diversas autoridades, en el que se aunarán decenas de puestos de alimentación y artesanía. La animación musical correrá por cuenta del grupo de gaitas Asubíos Da Chaira y Gzarkuk El Hombre Orquesta. Tras el cierre del mercado, a las 21.00 horas, habrá una cena medieval y a medianoche tendrá lugar la investidura del caballero medieval Honor del Suarón 2024, al excelentísimo Lucas Lastra Marqués (Lucas de Jano), y su escudero (el ganador del I Concurso de Carteles Mercado Medieval de Piantón). A continuación, la animación musical correrá por cuenta de Nuevo Ritmo.

Música coral en Luarca. La Coral Villa Blanca de Luarca organiza el XXI Encuentro Coral en el Conservatorio del Occidente a partir de las 20.00 horas. Los coros participantes serán la Coral de Tineo, la Coral San Agustín de Guadalix y la Coral Villa Blanca de Luarca.

Cine en Navia. El cine Fantasio acoge en doble sesión, a las 18.30 y 21.00 horas, la proyección de la película de animación «Gru 4. Mi villano favorito».

Exposición en Navia. Último día para ver en el Espacio Cultural El Liceo la exposición de pintura con obras de Taller Garvaz «Manos creativas», y de Carmen Fernández, de Andés, bajo el título «Miradas cercanas». La muestra se puede visitar hoy de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

