El Consejo del Patrimonio de Asturias declara BIC el cuadro 'La Asunción de la Virgen', del Greco, de la colección Selgas

El pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias ha emitido informe final con la declararación como BIC (Bien de Interés Cultural) de la obra "La Asunción de la Virgen", de El Greco, una de las grandes obras artísticas que posee la Fundación Selgas-Fagalde. El informe final cuenta con el visto bueno y los informes positivos tanto de la Universidad de Oviedo, la Real Academia de la Historia y el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea).

Con este trámite el Gobierno de Asturias eleva el nivel de protección de una obra de la que la Fundación Selgas-Fagalde quiso desprenderse hace unos años, lo que hubiera supuesto su exportación al Museo de Budapest. El consejo rector de la Fundación había aprobado venderla en una reunión a la que no pudo acudir la consejera de Cultura en ese momento, Berta Piñán. Finalmente esa enajenación fue finalmente frustada --no ocurrió así con la del cuadro "Anibal vencedor", que ya no pertenece a la Fundación constituída en su día por los hermanos Selgas Fagalde y que fue adquirida por 3,3 millones de euros por los Amigos del Museo del Prado para su incorporación a los fondos de la pinacoteca nacional.

Cuando se tuvo conocimiento de la posible exportación del Greco de El Pito la noticia fue acogida con extrañeza y disgusto en círculos académicos, próximos al mundo del arte y asturianistas, reacios a que la región perdiera una obra de extraordinaria importancia para el patrimonio regional. Y más aún al tener en cuenta que se trata de un lienzo por cuya recuperación la familia Selgas litigó 39 años para conseguir su regreso a España después de que fuese robado de su propiedad durante la Guerra Civil y apareciese años después en Estados Unidos.

La Asunción de la Virgen” había sido adquirida por Ezequiel Selgas en Madrid en 1890, y es uno de los bocetos para la obra destinada a la capilla de Isabel de Oballe en la iglesia de San Vicente de Toledo. Con algo más de un metro de altura, está considerado un fiel exponente de la etapa final del pintor. Ezequiel Selgas, hermano mayor de Fortunato, fue el encargado de adquirir personalmente entre 1875 y 1890 la práctica totalidad de las obras que componen la refinada y clásica decoración del palacete familiar levantado en El Pito (Cudillero).

En 2021, la Junta General del Principado aprobó, con los votos de todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo, instar al Gobierno del Principado de Asturias a iniciar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Quinta de Selgas, en El Pito, Cudillero, y los objetos artísticos que en ella se contienen, y pedir la cesión de varias de las obras de la Fundación Selgas-Fagalde al Museo de Bellas Artes de Asturias, entre ellas este cuadro de El Greco.