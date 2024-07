Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 20 de julio

Oviedo

Cine a la luz de la luna. La plaza de la Constitución (plaza del Ayuntamiento) acoge a las 22.15 horas la proyección de la película «Un tranvía llamado deseo», dentro de la programación del ciclo municipal «Cine a la luz de la luna». La película, de 1951 y no recomendada para menores de 18 años, tiene una duración de 122 minutos. La asistencia es gratuita.

Folclore en la calle. La Banda de Gaitas "Naranco" y el Grupo de Baile Tradicional de Fitoria protagonizan la sesión matinal del programa "Folclore en la calle", que les llevará a realizar varias actuaciones por el centro y el casco histórico de la ciudad entre las 11.30 y las 14.30 horas. La Bandina Tradicional "Xácara" también actuará por las mismas zonas entre las 17.00 y las 20.00 horas. La actividad es al aire libre y, por tanto, la asistencia es gratuita.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge la exposición fotográfica "Un nómada ante la adversidad", de Emilio Cueto. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de julio. El horario es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada libre.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de julio la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano: todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre "Edad Luciente". Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, "José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio". Dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 27 de octubre "Signe i matèria", una pintura de Antoni Tàpies realizada en 1961. También el artista catalán protagoniza la exposición "Antoni Tàpies. Estampas (1969-2011)", abierta hasta el mencionado día 27. Entrada libre. El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de 10.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Gijón

Actividades en el Botánico. De 18.30 a 9.00 horas del día siguiente, tendrá lugar en el Jardín Botánico la «Aventura Nocturna», con diversas actividades que requieren inscripción previa. Hasta el 28 de julio se podrá ver la exposición fotográfica «Vuelo cercano, historias de aves y humanos», enmarcada en la Fiesta del Cielo. Además, de 17.00 a 18.30 horas tendrá lugar el taller familiar «Descubriendo a las gaviotas».

Drone Show Festival. A las 22.45 horas, en la playa de Poniente y como parte de la programación de la Fiesta del Cielo, se ofrecerá el espectáculo "Odyssey", a cargo de la empresa organizadora Flock Drone Art. A las 23.45 horas, turno de "Above the sea" a cargo de Nacho Cruje, de Valencia.

Tsunami Xixón. El parque de los Hermanos Castro acoge una nueva edición del certamen. A las 17.00 horas será el primer concierto en una jornada en la que, por ejemplo, actuará "Bad Religion" a las 01.00 horas. Además, en el skatepark de Cimadevilla, actuará "Nitropollo" a las 13.00 horas y "Secret Show" a las 14.00 horas.

Fiestas del Carmen en Somió. A las 11.30 horas, habrá un desfile canino, y a las 13.00 horas, "holi party" y sesión vermú amenizada por Maxi Carreño. A las 18.00 horas, fiesta de animación infantil, y a las 19.00 horas, concurso local de escanciadores de sidra. A las 20.30 horas, se entregarán los premios del concurso gastronómico. Se recogerán tortillas, empanadas, arroz con leche y postres caseros hasta las 19.00 horas. A partir de las 21.00 horas, gran verbena amenizada por "La Marquise" y el "Dúo Vibe".

Fiestas del Carmen en Portuarios. A las 13.00 horas, actuará Irene Masero. A las 18.00 horas, habrá juegos infantiles, y a las 20.00 horas actuará "Son del Carmen". A las 22.30 horas, "Look Out" y DJ para animar la fiesta.

Fiestas del Carmen en Caldones. A las 11.00 horas, eliminatorias del concurso de sidra casera del concejo de Gijón. Y a las 14.00 horas se celebrará la final. A partir de las 22.00 horas, corderada popular. Actuará posteriormente la "Orquesta Karine" y estará la discomóvil "Vas Bailar".

Fiestas de Santiago Apóstol en Ceares. Segundo día de fiesta en Ceares, organizada por la asociación vecinal "La Cruz". A las 10.00 horas habrá un desfile por el barrio y a las 12.00 horas responso y ofrenda floral por los difuntos con el "Grupo de Baile Asturiano". A las 12.30 horas, sesión vermú. Ya por la tarde, habrá juegos infantiles autóctonos a partir de las 17.00 horas, y a las 18.00 horas, chocolatada. A las 22.00 horas, verbena con el "Grupo Beatriz" y DJ.

Encuentro vecinal en Nuevo Gijón. La asociación vecinal "Santiago" de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña organiza un encuentro con numerosas actividades en el parque de Víctor Fernández. A ñas 12.00 horas, concurso de dibujo y juegos, y a las 14.30 horas, comida en el parque. Desde las 16.30 horas, habrá maratón de juegos, y a las 17.30 horas, gymkhana. A las 18.30 horas, encuentro de baile tradicional, y a las 20.00 horas, concurso de disfraces. A las 22.00 horas habrá una queimada.

Antiguo Instituto. A las 18.00 horas, tendrá lugar la conferencia "El nacimiento del Far West español", de Francisco García Campa.

Festival Folclórico de Gijón. A las 12.30 horas, en el paseo de Begoña, se celebrará el Festival Folclórico de Gijón, con la participación de varios grupos.

Arte en la Calle. A las 13.00 horas, en la plaza de la República, actuará Francis Ligero. A las 19.00 horas, en la plazuela de San Miguel, turno del Centro Cultural Capoeira "Batuqueiro". Y a las 20.00 horas, en Begoña, actuará la "Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana (AICA). Muyeres En-Tonaes".

Museo Evaristo Valle. A las 20.30 horas, Cristina Gestido y Mario Bernardo ofrecerán el concierto "En torno a las figuras esenciales en el mundo de la viola en los siglos XIX y XX". Además, hasta el 13 de octubre se puede visitar la exposición "No se habla de política: Evaristo Valle/Nicanor Piñole", en el Museo Evaristo Valle, en conmemoración del aniversario del nacimiento de Evaristo Valle y como clausura de los actos del 150.º aniversario del pintor.

Museo Villa Romana de Veranes. A las 11.00 horas, la compañía "Higiénico Papel" ofrecerá la visita teatralizada "La mirada de Voconia".

Museo del Ferrocarril. De 11.30 a 18.00 horas, habrá itinerarios por el Museo del Ferrocarril. Es necesario retirar un billete con anterioridad.

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 12.00 horas, visita guiada a la exposición "Los Vinck, una saga de fotógrafos de Gijón/Xixón".

Avilés y comarca

Festival Celsius 232. De 11.00 a 11.50 horas, encuentro con Fonda Lee, acompañada por Esteban Betancour y Leticia Lara (Auditorio de la Casa de Cultura); encuentro con el escritor, especialista en el género fantástico y divulgador esencial de la obra Tolkien, Martin Simonson, acompañado por María Fernández "Goldberry" (Sala de conferencias). De 11.30 a 11.50 horas, presentación del libro "Pimpollo, el perro influencer" y otras novedades de Ledicia Costas, acompañada por Ana Campoy (Carpa de actividades). De 12.50 a 13.20 horas, presentación de la novela "El monstruo, la sirena y el doctor Mengele", de Ian Watson, acompañado por Cristina Macía (Carpa de actividades). De 13.20 a 14.00 horas, charla "Poemas y canciones de la Tierra Media. Una extraña grabación", a cargo de Luis Antonio Muñoz (Sala de conferencias). De 13.40 a 14.10 horas, multipresentación de novedades de El Hematocrítico, con Ana Campoy, Diego Arboleda y un grupo de hematoamigos que hablarán de sus publicaciones más recientes (Carpa de actividades). De 14.20 a 14.40 horas, entrega de los IX Kelvin 505, los VII Premios Lorna y el IV Premio Cima Games (Carpa de actividades). De 17.00 a 17.20 horas, presentación de la novela "La novia Roja" de Marina Tena, acompañada por Inés Galiano (Carpa de actividades). De 17.00 a 17.50 horas, encuentro "Trabajando en juegos legendarios como Doom, Civilization, Quake o Age of Empires", con Sandy Petersen, acompañado por Ángel Luis Sucasas (Sala de conferencias). De 17.50 a 18.30 horas, encuentro con Álex de la Iglesia, acompañado por Jorge Iván Argiz (Auditorio de la Casa de Cultura). De 17.50 a 18.30 horas, presentación del "Diccionario de fantasía", con el escritor Sergio S. Morán y la dibujante Laurielle, acompañados por Clara Dies. Angela Slatter (Sala de conferencias). De 18.30 a 19.20 horas, encuentro "Hablando de los juegos de rol en vivo", con Mirella Machancoses y Mr. Dantástico, acompañados por Óscar Recio (Sala de conferencias). De 19.20 a 20.00 horas, encuentro "Mucha vida más allá de Tolkien: Juego de Tronos, Guy Gabriel Kay, coches, etc…", con Ted Nasmith, acompañado por Jorge Iván Argiz (Auditorio de la Casa de Cultura).

Festival Intercéltico de Avilés. 12.00 horas, II Edición de los premios "Gausón" en el Centro Social de Las Meanas. Muestra de pintura en La Exposición y comienzo oficial con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a las 13.00 horas. A las 18.00 horas, charla "Averamientu a la mitoloxía asturiana" en La Exposición. A las 20.00 horas, taller de baile asturiano en La Exposición. A las 22.00 horas, Nueche en danza con "Los Gascones" y "De Cotía". Además, habrá pasacalles por las mañanas, a las 13.00 horas, y por las tardes, a las 18.30 horas, desde Álvarez Acebal a Las Meanas.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Las Cuencas

Fiestas de La Laguna en El Entrego. El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, celebra este fin de semana sus fiestas de La Laguna. Desde las 16.00 hasta las 21.30 horas, en el puente de La Oscura, se celebra el certamen de modelismo naval. A las 20.00 horas, en el teatro municipal, la obra "La parábola del carbón". Ya por la noche, desde las 23.00 horas, la verbena con el grupo "Costa Norte" y "Disco Danky".

"Cine pel Camín", "Jurassic World". Mieres celebra este verano una nueva edición del ciclo de cine para todos los públicos "Cine pel Camín". A las 22.00 horas, en el parque Jovellanos de Mieres, podrá verse "Jurassic World: Dominion".

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. Los horarios de trenes son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50, 17.00 y 18.10 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Fiestas del Carmín en Pola de Siero. El programa de la jornada de hoy del Carmín comienza en el Festiprau del parque Alfonso X el Sabio a las 13.00 horas con una sesión vermut a cargo de DJ. Ya por la tarde, desde las 18.30 hasta las 20.30 horas habrá juegos infantiles; de 19.00 a 22.00 horas DJ Coyote y Cuchiyo pondrán la música, que continuará a las 23.00 horas con el concierto de la banda "Drugos". De madrugada, sesión con DJ Mechudo.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "Gru 4. Mi villano favorito" (EE UU, 2024), a las 17.30 horas, y "Fly me to the Moon" (EE UU, 2024), a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Música urbana en Posada de Llanera. El parque Cuno Corquera acoge a partir de las 12.30 horas una nueva jornada de UrbanEñe, cuyo objetivo es la internacionalización de la música urbana creada por autoras y autores españoles. Actuarán Anixe, Yassir y Chezz.

Festival de Música de Villaviciosa. La plaza de la poesía de Villaviciosa acoge a las 19.30 horas el concierto del XII Festival de Música de Villaviciosa, en el que participarán la Banda de Música de Villaviciosa, la Asociación Piloñesa Musical de la Fuente y la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero. En caso de lluvia, el concierto tendrá lugar a la misma hora en el teatro Riera.

Nueche Celta en Candás. El Prau Gervasia acoge desde las 22.00 horas una nueva edición de su Nueche Celta, con los conciertos de "Loína", José Manuel Tejedor y "Llan de Cubel".

Oriente

Jazz en Ribadesella. La plaza Reina María Cristina es escenario del XXIX Festival de Jazz de Ribadesella, que hoy protagoniza desde las 23.00 horas "All4Gospel Choir".

Primer Sidre en Cangas de Onís. El Parque La Riera acoge hasta mañana, día 21, esta actividad sidrera con un programa de actos que incluye juegos infantiles, talleres de escanciado, música tradicional... Hoy, a las 16.00 horas habrá catas de sidra a cargo de Juan Luis García y Avelino Fuentes; a las 18.00 horas, exhibición de escanciado a cargo de la campeona de escanciadores Laura Ovín y concurso amateur de escanciadores, para niños y adultos; a las 20.00 horas, actuación de "The Bándula".

Certamen de pintura en la calle en Ribadesella. Las calles de Ribadesella serán escenario del XXVII Certamen de Pintura en la Calle "Darío de Regoyos", organizado por la Asociación Amigos de Ribadesella. La inscripción para participar puede realizarse en la Casa de Cultura de Ribadesella de 10.00 a 12.00 horas.

Música en Llanes. La plaza del Muelle acoge a las 20.00 horas la Salea en concierto a cargo de la Asociación de Baile y Danza Tradicional "Filandón"; en el intermedio, como manda la antigua usanza, la Jota de la Magdalena. Y a las 21.30 horas, reunión de DJ locales (DJ Piesco y DJ Woody Stop Reggaeton) y concierto de los grupos "Querida Margot" y "Undercover Band".

Presentación en Nueva de Llanes. La Casa de Cultura del Valle de San Jorge, en Nueva de Llanes, acoge a las 13.00 horas la presentación del libro "Los adultos no existen", de Carlota Rivas Vega.

Occidente

Aniversario del Museo de Oro de Navelgas. Este fin de semana, el Museo del Oro de Asturias, ubicado en la localidad de Navelgas, en el concejo de Tineo, festeja su decimoctavo aniversario con talleres de bateo y espectáculos para toda la familia. Hoy, sábado 20, a las 12.30 horas, la compañía "Pompas y Pompones" presenta el espectáculo "Un viaje por jabón".

Carnaval de verano en La Caridad. Esta celebración franquina que se vivirá con mucho "arte", comenzará a las 12.00 horas con el desfile de Carnaval guiado por la Charanga "A Trangayada"; a las 13.00 horas, turno para una animada sesión vermú en la plaza del Parque María Cristina; a las 14.30 horas, comida en la calle; de 13.00 a 15.00 horas, habrá pintacaras e hinchables para los más peques; a las 17.00 horas, Holi Party, y a las 18.30 horas, fiesta de la espuma.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 18.30 y a las 21.00 horas la proyección de la película "Padre no hay más que uno 4" (España, 2024).

Inauguración de la Casa de Arte de Mohices, en El Franco. A las 18.00 horas será la inauguración de la Casa de Arte Mohíces, uno de los principales símbolos del patrimonio artístico y cultural franquino. Los asistentes podrán disfrutar del arte que atesoran las distintas salas de este nuevo espacio cultural.

Concierto en Tapia de Casariego. La Casa de Cultura tapiega acoge a las 20.30 horas el concierto que ofrecerá el dúo "Son Dos".

Navia Medieval. Durante el fin de semana la villa naviega acoge un evento que transporta al Medievo a sus visitantes. El programa de hoy se inicia a las 11.00 horas con la apertura de los puestos instalados en las calles del casco histórico. Entre otras actividades, habrá juegos infantiles, pasacalles, exhibiciones de cetrería, comidas medievales, música y espectáculo de fuego.