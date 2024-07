Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 21 de julio

Oviedo

Teatro. El teatro Filarmónica acoge a las 19.00 horas la representación de la obra «Hilando fino», de la compañía de teatro «El Hórreo». La comedia, creada por José Ramón Oliva y dirigida por Chusa Juarros, se incluye dentro del festival de teatro amateur «Ciudad de Oviedo». El precio de la entrada será de 6 euros.

Folclore en la calle. La Banda de Gaitas "El Carbayón" y la Asociación de Baile y Danza Tradicional "Filandón" protagonizan la sesión matinal del programa "Folclore en la calle", que les llevará a realizar varias actuaciones por el centro y el casco histórico de la ciudad entre las 11.30 y las 14.30 horas. El Grupo de Baile Tradicional "Xeitu" también actuará por las mismas zonas entre las 17.00 y las 20.00 horas. La actividad es al aire libre y, por tanto, la asistencia es gratuita.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge la exposición fotográfica "Un nómada ante la adversidad", de Emilio Cueto. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de julio. El horario es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada libre.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de julio la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano: todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre "Edad Luciente". Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, "José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio". Dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 27 de octubre "Signe i matèria", una pintura de Antoni Tàpies realizada en 1961. También el artista catalán protagoniza la exposición "Antoni Tàpies. Estampas (1969-2011)", abierta hasta el mencionado día 27. Entrada libre. El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Exposición de la Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza una exposición de naturaleza compuesta por una selección de acuarelas con una gran variedad de especies de mariposas. La exposición estará disponible hasta el 31 de julio. Horario: viernes, de 16.30 a 19.30; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Fiestas de San Pedro de Naves. Segundo día de fiestas que arranca a las 13.00 horas con la santa misa y la procesión acompañada por la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". De 14.30 a 15.30 horas, reparto de paella entre los socios. A las 17.00 horas, juegos infantiles, seguido a las 17.30 horas por el campeonato de parchís. Por último, segunda verbena a las 18.00 horas amenizada por DJ elpinchadetuboda.

Fiestas de Santiago en Ferreros (Ribera de Arriba). Tercer día de fiestas organizada por la Asociación de Festejos Ferreros. A las 13.00 horas, misa solemne y procesión hasta el prau acompañada por gaita y tambor de la Banda "Soto Rei". A las 14.00 horas, la puya’l ramu y sesión vermú amenizada por "Alonso y sus Teclados". A las 17.00 horas, juegos infantiles, final de la gran yincana y chocolatada. A las 22.30 horas, tercera gran verbena, con "Grupo Tekila" y DJ Masid. La Pirotecnia Devita cierra las fiestas a medianoche con un espectáculo de fuegos artificiales.

Gijón

Último día del Tsunami Xixón. El parque de los Hermanos Castro acoge una nueva edición del certamen, que concluye hoy. A las 19.20 horas, concierto de Rafa Kas, y a las 20.15 horas, turno de "Phil Campbell & The Bastard Sons". A las 21.45 horas llegará el plato fuerte con "Scorpions", la banda alemana de hard rock y heavy metal que lleva en activo desde 1965.

Jardín Botánico Atlántico. De 18.30 a 9.00 horas del día siguiente, tendrá lugar la "Aventura Nocturna", con diversas actividades que requieren inscripción previa. Hasta el 28 de julio se podrá ver la exposición fotográfica "Vuelo cercano, historias de aves y humanos", enmarcada en la Fiesta del Cielo.

Fiestas del Carmen en Somió. A las 9.00 horas, alborada con tractores engalanados y música con gaita y tambor. A las 11.00 horas, desfile de participantes en la alborada. A las 12.00 horas, habrá una misa solemne oficiada por el párroco Luis Muiña. Cantará la Coral "San Julián" y habrá procesión. A las 18.00 horas, se celebrará un concurso de tiro con gomeru, el Memorial Pachicho Cifuentes. La entrega de trofeos será a las 21.30 horas.

Fiestas del Carmen en Portuarios. A las 13.00 horas, actuará Cynthia Zebaze y a las 15.00 horas habrá una comida de hermandad. A las 17.00 horas, habrá sevillanas y baile en línea en el Hogar de Jubilados Atalía. Y a las 18.00 horas, actuará "De Sur a Norte".

Fiestas del Carmen en Caldones. A las 13.15 horas, misa en honor a la Virgen del Carmen repicada con campanas. Estará el Coro Asturiano de Gijón y también habrá bailes regionales con el grupo "Flor de Xaranzaina". A las 14.00 horas, sesión vermú y sorteo del ramo. Por la tarde, a las 18.30 horas, cantará la "CuarenTuna de Oviedo". Desde las 20.30 horas, tomará el testigo la discomóvil "Vas Bailar".

Fiestas de Santiago Apóstol en Ceares. Tercer día de fiestas en Ceares, organizada por la asociación vecinal "La Cruz". A las 11.00 horas, pasacalles tradicional con el Grupo de Baile Asturiano de Ceares y la Banda de Gaitas. También habrá misa cantada por la Coral "Santa María" de Lieres. A las 14.00 horas, sesión vermú. A las 15.00 horas, gran corderada y por la tarde actuará Arancha Miñán. A las 22.00 horas, verbena con el "Grupo Assia" y el DJ Dani Vieites.

Arte en la Calle. A las 12.00 horas, actuará la Asociación de Coros y Danzas "Jovellanos" en las fiestas de Somió. A las 13.00 horas, en el paseo de Begoña, actuará el coro "Más que Jazz". A la misma hora, en la plaza de la República, estará el trío "We Are Houdinis". A las 20.00 horas, actuará en la plaza de El Coto el grupo de rock "OBR". También a las 20.00 horas, pero en Begoña, se ofrecerá el show "La Magicleta", con el Mago Martín.

Agrupación Artística Gijonesa. A las 13.30 horas, sesión vermú con el "Dúo Vibe".

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. A las 12.00 horas, tendrá lugar un itinerario guiado por el músico Pablo Canalís, "Sonidos de la Edad Media", en torno a la exposición "Canteros del sonido".

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 12.00 horas, habrá una visita comentada a las exposiciones y construcciones del museo.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 13 de octubre se puede visitar la exposición "No se habla de política: Evaristo Valle/Nicanor Piñole", en el Museo Evaristo Valle, en conmemoración del aniversario del nacimiento de Evaristo Valle y como clausura de los actos del 150.º aniversario del pintor.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 30 de julio puede visitarse la exposición del 26.º Premio Internacional Luis Valtueña, de fotografía humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies. Hoy habrá una visita guiada a las 13.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 4 de agosto se podrán visitar la exposición colectiva "Miraes 2024. XX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos 2024" y la muestra protagonizada por las premiadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, Carmen Santamarina y Kela Coto. Asimismo, hasta el 1 de septiembre está abierta la exposición "La salvación de la carne", de Daniel Verbis. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. Último día para visitar el proyecto artístico "Extraña perspectiva", de Juan Falcón. Asimismo, hasta el 29 de septiembre está abierta en la Sala 2 del Antiguo Instituto la muestra "Pan y Circo. Arte y alimentación". Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Festival Intercéltico de Avilés. A las 13.30 horas hay pasacalles desde la plaza Álvarez Acebal hasta La Exposición y, a las 14.00 horas, actuación de la Banda de Gaitas "Esbardu" en La Exposición. A las 16.00 horas, nuevo pasacalles, desde Álvarez Acebal hasta La Exposición. A las 20.15 horas se ha convocado el espectáculo "Dances del mundu celta" en La Exposición, con cuatro grupos y, a las 22.15 horas, conciertos, en el mismo escenario, con "6 Riales" y la "Bandina Turcipié".

Paseos en barco por la ría de Avilés. La Mancomunidad Comarca de Avilés ofrece, hasta el próximo mes de septiembre, paseos guiados en barco por la ría de Avilés. Una actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. Se realizan de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga que esta operativa en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del maestro Francisco de Goya, haciendo un recorrido por las influencias más importantes de su dilatada obra, como pintor y grabador, en otros artistas posteriores. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

"Amador entrañable" en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge hasta el 29 de agosto la exposición "Amador entrañable", que reúne una treintena de esculturas que sumergirán al público en la obra del artista cangués. Abre de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Rosa María Mieres Velilla expone varias de sus creaciones en la sala Bocana. La sala de exposiciones Bocana del hotel La Serrana acoge una muestra de la artista Rosa María Mieres Velilla compuesta por obras inspiradas en la naturaleza. Abre de 10.00 a 22.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Fiestas del Carmen de Salinas. La última jornada de las actividades lúdicas del Carmen de Salinas vivirá hoy una nueva cita con la entrega del bollo y la botella de vino desde las 12.00 horas a los socios. Será en el patio del colegio, enfrente de la iglesia. Habrá sesión vermú amenizada por "Sonido Salinero".

Las Cuencas

Fiestas de La Laguna en El Entrego. El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, celebra este fin de semana sus fiestas de La Laguna. Desde las 11.30 horas habrá una concentración de motos en el parque de La Laguna. A las 17.00 horas habrá carrera de cintas a caballo en el parque Inglés, y a las 18.00 horas, maratón de parchís en la carpa de la fiesta.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.30 a 21 horas, y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. Los horarios de trenes son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50, 17.00 y 18.10 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Fiestas del Carmín en Pola de Siero. El programa de la jornada de hoy del Carmín comienza a las 12.30 horas en la iglesia parroquial con la celebración de la santa misa por la Virgen del Carmen. De 12.00 a 15.00 horas en el Festiprau del parque Alfonso X el Sabio habrá la IV Concentración de vehículos clásicos; a las 13.30 horas, sesión vermut a cargo de "Guateque Experience". Ya por la tarde, desde las 18.00 habrá juegos infantiles; y a las 21.30 horas el concierto de la banda "Smile".

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "Gru 4. Mi villano favorito" (EE UU, 2024), a las 20.00 horas, y "Fly me to the Moon" (EE UU, 2024), a las 23.00 horas.

Concierto en Sariego. La Casa de Cultura de Sariego acoge a las 13.30 horas el concierto de "Música de Sofá Trío", un viaje musical que recorrerá países y mezclará estilos que hará recordar a los asistentes canciones que forman parte de su memoria musical.

Exposición en Villaviciosa. La Fundación José Cardín Fernández, en Villaviciosa, acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Huellas errantes", de Guillermo Simón. Se puede visitar de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Fiestas de Santa María Magdalena en Llanes. Esta fiesta declarada de Interés Turístico celebra hoy la Hoguera de la Magdalena con un programa que se inicia a las 12.00 horas con una gran salva de cohetes; a las 17.30 horas habrá pasacalles con la Banda de Gaitas "El Llacín"; a las 20.00 horas, novena, en la capilla, en honor de la santa; a las 21.00 horas, desfile para recoger las Hogueras y su traslado; después, la Quema de la Hoguera y a continuación la tradicional danza prima desde la plazuela hasta el Muelle; a las 23.30 horas, gran verbena en la plaza del Muelle.

Primer Sidre en Cangas de Onís. El Parque La Riera acoge hasta hoy, día 21, esta actividad sidrera con un programa de actos que incluye juegos infantiles, talleres de escanciado, música tradicional... El programa dominical comienza a las 13.00 horas con una degustación de sidra casera de Cangues; a las 15.00 horas habrá una mayada para niños; a las 16.00 horas, catas de sidra a cargo de Juan Luis García y Avelino Fuentes; a las 17.00 horas, taller de escanciado de sidra, y a las 18.00 horas se dará el cierre a este Primer Sidre.

Feria de Artesanía de Ribadesella. El Paseo Princesa Letizia de Ribadesella acoge hasta el 21 de julio la decimosexta edición de la Feria de Artesanía de Ribadesella, que en horario de 11.00 a 22.00 horas exhibe las diferentes propuestas de los artesanos y creadores presentes. Además habrá puestos de alimentación y actividades infantiles.

Cancios de chigre en Lastres. En el marco de los XXIX Alcuentros cola Cultura Tradicional d’Asturies, regresan desde las 13.00 horas los tradicionales Cancios de chigre a diversos chigres de la localidad como cada año, desde 1996. En esta ocasión contaremos con las voces de José Manuel Robles "Lolo Cabranes" y Avelino Fernández Corte, acompañados del gaitero Álvaro Álvarez Fernández, de la Asociación Intérpretes de Canción Asturiana (AICA).

Occidente

Aniversario del Museo de Oro de Navelgas. Este fin de semana, el Museo del Oro de Asturias, ubicado en la localidad de Navelgas, en el concejo de Tineo, festeja su decimoctavo aniversario. Hoy, domingo 21, La compañía asturiana "Producciones Nun Tris" presenta la actividad de dinamización artístico-cultural "Súbite a la tenobiera". A las 11.30 horas, comienza en la panera del Museo del Oro de Asturias, una visita guiada por el conjunto de hórreos y paneras del barrio de Navelgas d’Arriba, que estará acompañada por la ambientación musical de la Bandina "Los Gascones" y las intervenciones teatrales de "Producciones Nun Tris". Tras este recorrido por el conjunto etnográfico del barrio, a partir de las 12.30 horas, la asociación Barciaecus de Bateadores de Oro ofrece un taller de bateo de oro a la sombra de la panera del Museo del Oro. A las 13. 30 horas, en la plaza de San Nicolás, la compañía "Los Pintores" pone en escena la función de teatro familiar "Hacer o facer". La participación en estas actividades, dirigidas a público de todas las edades, es gratuita.

Fiesta del Carmen en Cudillero. Esta gran cita festiva dará comienzo a las 12.30 horas con la procesión de la Virgen del Carmen hasta el puerto, acompañada por la Banda de Gaitas "Avante Cuideiru", a la que seguirá la misa en honor a la patrona de los pescadores, a cuya finalización el Coro Mixto "San Pedro" de Cudillero protagonizará un concierto.

Navia Medieval. Durante el fin de semana la villa naviega acoge un evento que transporta al Medievo a sus visitantes. El programa de hoy se inicia a las 11.00 horas con la apertura de los puestos instalados en las calles del casco histórico. Entre otras actividades, habrá juegos infantiles, pasacalles, exhibiciones de cetrería, comidas medievales, música y espectáculo de fuego.

Música coral en Puerto de Vega. El Teatro Casino acoge a las 20.00 horas los Encuentros Corales Indianos, que contarán con la presencia de "Ecos de Castropol", Grupo "Entre Ríos" de Vegadeo, Grupo "Atalaya" de Puerto de Vega y el Coro "San Martín" de Mohías.

Fiesta indiana en Boal. Durante toda la jornada Boal vivirá una fiesta que la transportará a esos años de indianos y emigración. El programa, que comenzará a las 11.00 horas, incluye visitas guiadas, desfile de "haigas", muestra de trajes de época, música y un flashmob como cierre festivo.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 18.30 y a las 21.00 horas la proyección de la película "Padre no hay más que uno 4" (España, 2024).