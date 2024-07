"Trump, conjunción de líder religioso y jefe del imperio, es único"

Ignacio Ramonet (Redondela, Pontevedra, 1943), doctor en Ciencias Sociales por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, periodista y catedrático de teoría de la comunicación en Francia, charló el pasado martes en el Club La Nueva España con Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo.

La larga bibliografía del director del mensual de análisis internacional "Le Monde Diplomatique" en España, iniciada con "La Golosina visual" en 1985 acaba en "La era del conspiracionismo. Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio".

-Con Trump empezamos. ¿Qué supone políticamente el atentado que le voló una oreja?

-Más que un líder político, Trump es como un líder religioso, el gurú de una secta y el tipo de adhesión de sus seguidores no es racional. Es difícil combatirlo porque los argumentos racionales, lógicos, científicos y técnicos le resbalan por su propia manera de funcionar y ser víctima lo ensalza más.

-Hubo juicios contra él.

-Los perdió todos y eso no ha convencido a sus seguidores de que sea culpable de nada. Al contrario, lo ven como una gran manipulación. Sin comparar, Jesucristo fue objeto de un juicio donde se le condenó, pero sus seguidores nunca aceptaron que él podía ser culpable. Cada vez que han condenado a Trump la captación de recursos por donaciones ha aumentado. El atentado, que podría haberle costado la vida, probablemente le garantice la elección porque es el nivel superior de victimización.

Desde la crisis de 2008 sabemos que vamos en un vehículo con una avería grave, pero seguimos circulando porque el capitalismo no tiene otra solución

-¿Es un fenómeno americano?

-En aventura religiosa, sí. La conjunción de un proyecto de este tipo con un proyecto político al nivel de la jefatura del imperio es único. Trump es un líder fuera de serie: no es un líder republicano; es el Partido Republicano que ha visto en Trump al piloto de esta nueva etapa. El atentado en la víspera de la convención republicana, si hubiera querido ponerlo en escena, no lo habría hecho mejor.

-El segundo en su candidatura.

-J.D. Vance, blanco pobre de los Apalaches, representante típico del grupo social que más vota por Trump.

-Eso que llaman cruelmente "basura blanca".

-Es la excepción porque consigue salir de ahí. Se inscribe en los marines, hace no sé qué guerra en Oriente Próximo, al volver los marines le pagan sus estudios, los cierra brillantemente y lo cuenta en su biografía, un éxito mundial, "HiIlbilly, una elegía rural".

-Ron Howard hizo la película para Netflix con Glenn Close.

-Lo que cuenta, es lo normal para alguien nacido en los años cuarenta o cincuenta en un país como España, pero él, en este contexto de América globalizada, relata una proeza mayor que llegar a Marte. Lo normal para mi generación se ha vuelto casi imposible porque en Estados Unidos tienes que pagar 120.000 dólares por curso para estudiar en la universidad. Tan imposible como que Lamine Yamal llegue a gran futbolista, un caso entre 10 millones.

-Mediados del siglo XX: dar un buen salario a un obrero y hacerle de clase media, le aleja del comunismo. Siglo XXI ¿quitárselo le lleva al fascismo?

-El mundo vive el desclasamiento de la clase media que está desapareciendo en todos los países desarrollados porque se empobrece y no tiene acceso a los servicios públicos como demostró la Covid.

-¿Cómo se ha llegado a eso?

-Cuarenta años de globalización y de neoliberalismo han reducido los presupuestos de los servicios públicos y se han transferido muchas de sus funciones al sector privado. A la clase media le cuesta mucho más hoy vivir como vivía hace 20 o 30 años. Además, esa clase media, que nació pobre y trabajando en fábricas y oficinas, pudo comprarse una vivienda, un automóvil, un apartamento a la playa e ir de vacaciones constata, muchas veces, que sus hijos tienen mucha dificultad para tener eso aún con estudios que ellos no hicieron con los que no encuentran un trabajo y, si lo hace, está muy mal pagado.

Las "fake news" son más seductoras que las "news"

-Ya, pero ¿por qué votan a la extrema derecha?

-Por ese desclasamiento y porque la extrema derecha es antiglobalización, apuesta por el Estado y promete seguridad contra la delincuencia y restablecimiento de los servicios públicos. Eso independientemente de la cuestión de la inmigración, también muy importante.

-¿Apuesta sinceramente por el Estado?

-La extrema derecha francesa, sí; la americana es hostil al Estado.

-Usted estuvo al frente de un discurso antiglobalización, pero no sé si se parece a la que encuentra ahora.

-Sabemos que la globalización no funciona desde 2008, la peor crisis financiera que se haya conocido. Esa apuesta absoluta por el mercado y las finanzas, como principales productoras de riqueza -más que la industria, el comercio, la empresa- no funciona, pero el capitalismo no tiene otra solución. Vamos en un vehículo que sabemos que tiene una avería grave, pero seguimos circulando.

-¿Por qué?

-No se ha encontrado nada que sustituya a neoliberalismo. Se pensaba que, después de la Covid, se iba a regresar el Estado, porque muchos países dijeron "se han cerrado demasiados hospitales, se han suprimido demasiadas camas para transferirlo al privado y no hay industria farmacéutica de básicos como las mascarillas", pero no se ha hecho nada.

-Casi hemos olvidado la Covid.

-Pasó igual en los años 20 del siglo XX, cuando después de la Primera Guerra Mundial y de la gripe española, tremendamente mortífera, vino la era del charleston, que termina con la crisis del 29 y se encadena con la llegada del fascismo, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que no sea el mismo guión.

-Lo mira escamado, ¿no?

-En Ucrania tenemos una guerra como no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial y puede tener una dimensión nuclear.

-Tenemos dos guerras.

-La de Gaza es más dura desde el punto de vista humanitario, pero son más preocupantes las repercusiones internacionales de la de Ucrania.

-Se fía más de Irán que de Rusia.

-No, pero Irán ya hizo lo que pudo y fue muy limitado.

-En 1846 Ramón de Campoamor escribió "En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira". Tenía que ver con la opinión, pero los "hechos alternativos" y las "fake news" lo han llevado más allá.

-Los "hechos alternativos" son una invención de Trump en su polémica toma de posesión de enero de 2017, que se celebra al aire libre, cuando hace mucho frío en Washington. Trump dijo "esta es la toma de posesión con mayor participación popular desde que existen los Estados Unidos". En las fotos de la toma de posesión de Obama en 2013 había el triple de gente. Trump dijo: "usted tiene esos datos, pero yo tengo los míos, y en la mía hubo más". En información siempre diferenciamos los hechos de los comentarios, pero ahora los hechos tampoco son fiables.

-¿Qué se puede hacer con eso?

-Por el momento no gran cosa.

-¿Por qué?

-Antes, los medios dominantes -la prensa, la radio, la televisión- podían imponer una verdad. Hoy el medio dominante son las redes y no tienen una autoridad canónica. Podemos decir lo dice "The New York Times" o LA NUEVA ESPAÑA y ya no hay debate, pero en las redes lo dicen los influencers, que lo son porque tienen muchos seguidores, no porque digan mucha verdad.

-¿No hay referentes?

-No. La ciencia también ha cometido errores -ha provocado la radioactividad, el progreso industrial que ha llevado al calentamiento global que amenaza el planeta- y no hay algo impoluto. Tampoco las autoridades: en el Covid no se impuso ninguna autoridad, ni el Papa, ni el Dalai Lama, ni la Cruz Roja, ni la OMS, que decía que no había que temer a nada y que no había que ponerse la mascarilla, algo que se demostró un crimen.

-Luego la Tierra es plana.

-Los terraplanistas hacen una demostración muy científica de que la Tierra es plana. Le digo a la gente que no vayan a un congreso terraplanista para reírse de ellos porque van a salir convencidos. Tienen toda clase de documentos, toman la palabra profesores de Harvard o Cambridge, hacen proyecciones y se imponen. Más de 15 millones de estadounidenses creen que la Tierra es plana.

-Usted señala que la derecha cree más en las conspiraciones.

-Estadísticamente, la derecha es más creadora de conspiraciones, desde la Francia del XIX, de los realistas contra los republicanos, como cuenta Balzac, pero la izquierda también inventa teorías conspiracionistas.

-Por cierto, ¿una camarilla mueve en secreto los hilos del mundo?

-Esa es la tesis básica.

-¿No había algo en el discurso de antiglobalización con Davos?

-Sí. Una parte de la izquierda, ante un problema, dice que es culpa del imperialismo. Ningún grupo está protegido contra la tentación del conspiracionismo, porque es el discurso paranoico por definición, pero el discurso globalización está basado en una teoría, no en una realidad.

-¿Qué teoría?

-La de Milton Friedman. La globalización no es un movimiento natural de la economía sino una voluntad de aplicar leyes que querían destruir el keynesianismo: "Ya está bien de repartir démosle el poder al mercado".

-Usted dice que el espacio para la prensa escrita es la calidad de la escritura, la originalidad de la temática, la realidad del testimonio, la autenticidad de la información, el análisis y la verdad verificada. ¿Lo encuentra al leer?

-Cada vez menos, pero es lo que debería ser. Es un género de escritura y hay que escribir bien.

-¿Y debe dedicar mucho espacio a desmentir "fake news" (mentiras)...

-Sí, pero no te garantiza que te vayan a creer. Las "fake news" son más seductoras que las "news". Son exageradas, nuevas y diferentes y los estudios de varias universidades demuestran que son más creíbles.

