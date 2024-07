Agenda: qué hacer hoy 24 de julio en Asturias

Oviedo

Encuentro coral. La Catedral de Oviedo es escenario, a partir de las 20.00 horas, del III Encuentro Coral "Oviedo, origen del Camino". Participa el Coro "Vetusta", que dirige Carlos Ruiz de Arcaute. El concierto, titulado "Pequeña historia musical del Camino", ofrecerá una pequeña selección de obras musicales que desde la Edad Media evocan a través de la música las vivencias de los peregrinos del Camino de Santiago.

Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico de Asturias acoge, a partir de las 20.00 horas, el concierto "Granados & Falla", con la mezzosoprano Cristina Faus y José Manuel Dapena a la guitarra. La asistencia es gratuita.

Cine a la luz de la luna. El parque del Palacio de los Deportes acoge, a las 22.15 horas, la proyección de la película "As bestas", que se incluye dentro de la programación del ciclo municipal "Cine a la luz de la luna". La película, de 2022 y no recomendada para menores de 12 años, tiene una duración de 137 minutos. La asistencia es gratuita.

Vive la Banda. La calle Milicias Nacionales alberga, a las 19.00 horas, el concierto de la Banda Municipal "Ciudad de Oviedo", que interpreta música asturiana, bandas sonoras, zarzuela, pasodobles y música clásica. La actuación forma parte de la programación de "Vive la Banda". La asistencia es gratuita.

Presentación. Alberto Zanini traza en "Funk Investigators" una crónica personal y una historia de la música negra mientras viaja a las entrañas del soul, a Detroit. Hoy presenta el libro en la librería Kafka& Co (Ildefonso Sánchez del Río, 14) a las 19.30 horas.

La Regenta. Ana Ozores y la gran novela de Clarín han servido de inspiración e hilo argumental a Alfonso Corominas para escribir su novela "Oviedo, La Regenta", perteneciente a su serie "Ellas nunca me habrían querido". La presenta hoy, a las 19.00 horas, en Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acompañado por Mercedes Fonseca, Leopoldo Tolivar y Gaspar Llamazares.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre "Edad Luciente". Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, "José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio". Dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 27 de octubre "Signe i matèria", una pintura de Antoni Tàpies realizada en 1961. También el artista catalán protagoniza la exposición "Antoni Tàpies. Estampas (1969-2011)", abierta hasta el mencionado día 27. Entrada libre. El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de 10.00 a 19.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 28 de julio la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Sala Borrón. La Sala Borrón acoge la exposición de cerámica y escultura "Mirar 2 veces", de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas. La muestra permanecerá abierta hasta el 26 de julio. El horario es, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge la exposición fotográfica "Un nómada ante la adversidad", de Emilio Cueto. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de julio. El horario es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada libre.

Gijón

Arte en la Calle. A las 13.00 horas, en Begoña, actuará el músico asturiano Pablo Valdés. A las 18.00 horas, en el parque de Las Palmeras de Contrueces, "Vuelta y Media" brindará el espectáculo "Circus Funky". A las 20.00 horas, en la plaza de la República, en El Coto, Maxi Carreño, ofrecerá un concierto. A la misma hora, en Begoña, actuará el Grupo de Coros y Danzas del Grupo Covadonga.

Fiestas de Santa Ana en Granda. Segunda jornada de festejos en la parroquia de Granda. A las 18.00 horas, será la "VIII Arrancadera", una jira campestre en el área de descanso de la senda, al lado del puente Les Vegues.

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas, se proyectará la película "The Party’s Over", en el marco del Ciclo de cine de culto "Vive la Fête" del Festival Ye-Yé.

Ateneo de La Calzada. A las 19.00 horas, se proyectará la cinta "El desierto rojo", de Michelangelo Antonioni. Se enmarca en el ciclo "El Cine del Ateneo".

Edificio Cristasa. De 16.00 a 20.00 horas, se desarrollarán unas jornadas de técnicas teatrales aplicadas a la empresa, impulsadas por la Escuela de Verano "Evades".

Jardín Botánico Atlántico. De 18.30 a 9.00 horas del día siguiente se desarrollará "Aventura Nocturna", una acampada familiar con diversas actividades. Se requiere inscripción. Hasta el 28 de julio se podrá ver la exposición fotográfica "Vuelo cercano, historias de aves y humanos", enmarcada en la Fiesta del Cielo.

Antigua Rula. Hasta el 15 de agosto se podrá visitar la exposición "Lepanto, más allá de Cervantes", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias. Estará abierta de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 11.30 horas, tendrá lugar el itinerario "Un paseo con Jovellanos".

Laboral Ciudad de la Cultura. Hasta el 31 de julio podrá visitarse la exposición "Las flores del bien", de Jorge Nava, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 30 de julio puede visitarse la exposición del 26.º Premio Internacional "Luis Valtueña" de fotografía humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 13 de octubre se puede visitar la exposición "No se habla de política: Evaristo Valle/Nicanor Piñole", en el Museo Evaristo Valle, en conmemoración del aniversario del nacimiento de Evaristo Valle y como clausura de los actos del 150.º aniversario del pintor.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar la exposición "Los Vinck. Una saga de fotógrafos de Gijón (1905-2007)". Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Cien años de Feria de Muestras (1924-2024)". Hasta el 30 de enero de 2025 se podrá ver la muestra "Proclamas. Los inicios del cartel de propaganda política, 1808-1823". Y hasta el 30 de abril del próximo año estará disponible la exposición "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del museo son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 4 de agosto se podrán visitar la exposición colectiva "Miraes 2024. XX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos 2024" y la muestra protagonizada por las premiadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, Carmen Santamarina y Kela Coto. Asimismo, hasta el 1 de septiembre está abierta la exposición "La salvación de la carne", de Daniel Verbis. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 8 de marzo de 2025 puede visitarse la exposición "Rodrigo Cuevas. La gracia de la agitación folklórica". Además, hasta el 16 de noviembre se podrá visitar la exposición "Arte asturiano en residencia", de Guillermo Braga, Irene Cuesta, Chylo, Elise Florentino, Ana G. Argüelles y Alba Matilla. Y hasta el 31 de diciembre estará la muestra "Millennials, el arte multimedia de la Generación Y". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI El Coto. Hasta el 23 de agosto puede visitarse la exposición monográfica "Asturias a la vista. Fotografías de José Vélez".

CMI La Arena. Hasta el 31 de julio se podrá visitar la exposición "Creaciones en Acuarela", de Acuarelastur.

Avilés y comarca

Festival Intercéltico de Avilés. De 10.00 a 13.30 horas: Amuesa d’Arte, en el centro social de Las Meanas. Amuesa de pintura de mitología asturiana. Desde las 12.30, Aldea Celta. En La Exposición. Xinta Celta, en el espacio de restauración, el Mercáu Celta, el Celti-Llar. A las 13.00 horas: pasacalles desde la plaza Álvarez Acebal. Con Damsha Na Heireann, de Irlanda. A las 14.00 horas, "Bardos" del mundo celta. De 16.30 a 20.00 horas Amuesa d’Arte, en el centro social de Las Meanas. Amuesa de pintura de mitología asturiana. A las 18.45 horas: Alcuentru de grupos con Elisabeth Gollan y los Highland Dancers y Damsha Na Heireann, de Irlanda. A las 19.45 horas, "Druidas del mundu celta", en La Exposición. Concierto "Lughnasad", en La Exposición, con "Stolen Notes Celtiberia", a las 22.15 horas. Y a las 23.45 horas, "Ceili", de Irlanda.

Concierto de los alumnos del Curso Nacional de Música de Soto del Barco. A las 20.00 horas los asistentes estos días al Curso Nacional de Música de Soto del Barco tendrán la oportunidad de participar en el concierto que ofrecerán los profesores en la iglesia de San Pedro de Soto del Barco, con entrada libre también para el público general.

Paseos en barco por la ría de Avilés. La Mancomunidad Comarca de Avilés ofrece, hasta el próximo mes de septiembre, paseos guiados en barco por la ría de Avilés. Una actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. Se realizan de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga que esta operativa en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos". Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Exposición de cómic: "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

"Avilés olímpica y paralímpica", un tributo a los deportistas. En el Palacio de Valdecarzana, hasta el 31 de julio, se puede visitar la exposición "Avilés olímpica y paralímpica", una muestra con la que se pretende rendir tributo a los deportistas, técnicos y profesionales de este ámbito nacidos en la ciudad o vinculados a ella a través de su carrera. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Taichí para la prevención de caídas". Los ejercicios para la prevención de caídas se desarrollarán lunes y miércoles, a las 17.30 horas, en el parque biosaludable de La Luz y a las 19.00 horas en el de La Carriona. La concejalía de Mayores y Ciudad Saludable pone en marcha un nuevo plan de actividades gratuitas con el fin de proporcionar herramientas a las personas mayores de 60 años para la adquisición de hábitos saludables que contribuyan a la prevención de caídas, a la vez que favorecer la socialización del colectivo.

Mercado semanal en Piedras Blancas. Los puestos ambulantes permanecen instalados de 9.00 a 14.00 horas en las inmediaciones del polideportivo municipal de Piedras Blancas.

Las Cuencas

Empiezan las fiestas de Santiago en Sama de Langreo. Sama de Langreo celebra sus fiestas de Santiago. Comienzan a las 12.00 horas con el chupinazo, tras el cual se abrirá el mercado artesanal "MercArte", en el parque Dorado. A las 18.00 horas habrá exhibición de la escuela de baile "Bailamos" y a las 19.00 horas, en el Cine Felgueroso, el pregón con Francisco Javier Vázquez, representante de la Comisión que recuperó la documentación de la extinta y centenaria Sociedad de Festejos "Santiago". A medianoche la verbena contará con el Grupo "Tekila". Durante toda la jornada, además, habrá actuaciones en bares de Sama como Las Delicias, Mooba, Asgaya, La Maestra y Les Escueles, La Industria y Los Serrano.

Exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.30 a 21 horas, y sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. Los horarios de trenes son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50, 17.00 y 18.10 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Cine al aire libre en Candás. El parque de Les Conserveres de Candás acoge el XXVI Festival de cine de aventuras y de la mar al aire libre. Hoy se proyecta a las 23.00 horas "Vacaciones de verano" (España, 2023).

Exposición en Villaviciosa. La Fundación José Cardín Fernández, en Villaviciosa, acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Huellas errantes", de Guillermo Simón. Se puede visitar de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge hasta hoy, 24 de julio, la muestra "Asturianes. Venti muyeres y colectivos inspiradores", de Alicia Álvarez y María Ortiz, y hasta el 26 de julio la exposición fotográfica "Asturias Colere, Arquitectura y Territorio", organizada por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge las exposiciones temporales "El Legolítico Asturiano", hasta el 29 de septiembre, y "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre, hasta el 31 de agosto, todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Teatro en Huerres (Colunga). La plaza La Estadía de Huerres acoge a las 20.00 horas la representación de la obra "Justina y Jacinta", a cargo de "Teatro del Cuervo", en el marco de la 2.ª edición de "RUlando en clave cultuRAL" y de los XXIX Alcuentros cola Cultura Tradicional d’Asturies.

Concierto en Pimiango. La Librería de Pimiango acoge a las 21.00 horas un concierto de "Federico Verteramo Blues Quartet" que servirá de presentación de su CD "In my own time".

Feria del azabache en Ribadesella. El Paseo Princesa Letizia de Ribadesella acoge hasta el 28 de julio la X Feria monográfica del azabache, dedicada a la exposición y venta de objetos artesanales realizados con este mineral.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar hasta el 31 de agosto en el siguiente horario: de miércoles a domingo, de 09.45 a 19.00 horas; lunes y martes, cerrado. Para visitar la Cuevona de Ardines se puede retirar la entrada conjunta sin coste adicional para los pases de las 11.45 o las 16.15 horas de miércoles a domingo.

Occidente

Presentación literaria en Puerto de Vega. El Teatro Casino de Puerto de Vega acoge a las 20.00 horas la presentación del libro "El pequeño indiano", de Virginia Casielles Pérez e ilustraciones de Javier Pérez. En el acto, además de la autora, estará presente la catedrática de Patrimonio y Turismo Carmen Adams.

Exposición en La Caridad. LHoy, a las 19.00 horas en la Sala de Exposiciones As Quintas se inaugura la exposición "Úrculo", que podrá verse hasta el 22 de septiembre. La muestra se podrá visitar de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Congreso sobre patrimonio del Suroccidente de Asturias, en Cangas del Narcea. El parador de Corias acoge el I Congreso sobre patrimonio del Suroccidente de Asturias, que en la jornada de hoy programa a las 16.30 horas una conferencia de Xulio Concepción Suárez, del RIDEA, sobre "La toponimia de Cangas del Narcea: el otro lenguaje del suelo que usamos por las caleichas"; a las 18.00 horas, Arsenio Ferraces Rodríguez disertará sobre "Un testigo excepcional sobre prácticas mágico-médicas en la Alta Edad Media: la epístola de Hiparco sobre el tejón", y cerrará Alfonso García Leal, que hablará acerca de "El monasterio de Corias, hito del Suroccidente: pasado y presente".

Exposición en Vegadeo. La sala de exposiciones "Luis Fega" de la Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 31 de julio la muestra "Soldados", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Vegadeo. Horario de visita: lunes, martes, jueves y viernes, de 9.00 a 15.00 horas, y los miércoles, de 15.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

