Urdangarin habla: ya divorciado y sin condenas pendientes

Pues va a ser que sí y que Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk cortejan. Y eso que lo han negado -ella sobre todo- por activa y por pasiva. Así lo deja caer "Semana" , que lleva a su portada fotos de ambos saliendo después de comer de un restaurante de Madrid: "Pillados". Aseguran que no es el único. Al lado de ambos -Hiba quiere todo menos pasar desapercibida, pues se ha teñido de rosa el pelo- una de María José Suárez, la ex despechada de Escassi. La modelo se ha ido a la playa a llorar los cuernos de su novio y, según la revista, luce "espectacular". Quien no lleva un buen verano es Anabel Pantoja, quien quiere disfrutar tranquila de su embarazo, pero al parecer no puede.

"Hola" da una entrevista con Abouk, a la que califica "la mujer del momento". La asturiana Arantxa del Sol posa con su hija Lucía para hablar de su situación tras su polémico paso por "Supervivientes" y Eva Longoria habla en calidad de anfitriona de la "fiesta del verano". Pero el espacio grande en portada va para la boda de David Summers y Christine, que reunió a un buen número de famosos en Madrid, entre ellos la asturiana Paula Echevarría y, cómo no, a sus compañeros de "Hombres G".

En "Lecturas" , abrazos y besos con sabor a mar los de Lara Dibildos en Ibiza con su novio, el Míster Universo Carlos Maturana. La boda del cantante de "Hombres G" también salta a portada junto al regreso de Amaia Montero a los escenarios y la queja de Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, a quien ha denunciado por no dejarle "ejercer de padre".