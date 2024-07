Agenda: qué hacer hoy 27 de julio en Asturias

Oviedo

Folclore en la calle. El ciclo de espectáculos urbanos "Folclore en la calle" continúa hoy, a las 11.30 horas, en la plaza de la Escandalera con la actuación del Grupo de Baile "Nocéu". El espectáculo recorrerá las calles del casco antiguo hasta las 14.30 horas. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, el Grupo de Baile Tradicional "Xeitu" realizará un itinerario por el entorno del teatro Campoamor y el centro de la ciudad.

Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza una exposición de naturaleza compuesta por una selección de acuarelas con una gran variedad de especies de mariposas que habitan en los espacios naturales protegidos de Asturias. La exposición se podrá visitar de forma gratuita en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya hasta el 31 de julio. Horarios de visitas: viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta mañana, 28 de julio, la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre "Edad Luciente". Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, "José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio". Dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 27 de octubre "Signe i matèria", una pintura de Antoni Tàpies realizada en 1961. También el artista catalán protagoniza la exposición "Antoni Tàpies. Estampas (1969-2011)", abierta hasta el mencionado día 27. Entrada libre. El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de 10.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Gijón

Festival Aéreo. De 11.00 a 12.00 horas habrá firma de pósteres por parte de los pilotos de la Patrulla Aspa en la colegiata San Juan Bautista. De 12.00 a 13.00 horas, será el turno de los pilotos de la Patrulla Águila. También habrá exhibiciones de la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio. A las 12.30 horas serán en la plaza Tres de Abril. Después, a las 20.30 horas, lo harán en la plaza del Marqués.

Festival Ye-Yé. De 13.00 a 20.00 horas se celebrará el "All Dayer 3" en el Prao del Sol. A las 11.00 horas, desde la plaza del Marqués, arranca la ruta motera del Festival Ye-Yé. De 11.00 a 13.00 horas, comida con música en el Toma 3. Por la noche, en la sala Albéniz, de 22.00 a 6.00 horas, tendrá lugar la "Allnighter 3". Además, a las 22.30 horas será el turno de "Child of Panoptes". Hasta el 31 de julio se podrá ver en el Antiguo Instituto la exposición "30 años, 100 artistas: visita al imaginario de una escena". Hasta el 18 de agosto se podrá ver la muestra de Laura Amado "Soy así".

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas se llevará a cabo la sexta edición de la Gala Internacional de Ballet de Gijón en el teatro Jovellanos.

Plaza Mayor. A las 19.00 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar el concierto de "Tigre y Diamante". Después, a las 20.00 horas, el de "Australian Blonde".

Fiestas de Santa Ana en Granda. Quinta jornada de festejos en la parroquia de Granda. A partir de las 14.00 horas se llevará a cabo la corderada. A las 17.00 horas comenzará la tercera competición de balón prisionero por equipos. A las 19.00 horas, taller infantil de repostería. A partir de las 22.30 horas será la verbena, protagonizada por el "DJ Vas Bailar" y la orquesta "Alaska".

Fiestas de Montevil. Las fiestas de Montevil continúan su actividad desde las 11.00 horas con el pasacalles, ambientado por la Banda de Gaitas "Xaxum". A las 12.30 horas empezará la sesión vermú, a la que le seguirá la corderada. Por la tarde, a las 17.00 horas, bingo familiar con la actuación del "Gran Kaki". A las 19.00 horas, juegos infantiles. A las 23.00 horas será el turno de la orquesta "Triunfo". Después llegará la sesión de "DJ Bkv".

Fiestas populares de Ceares. Las jornadas festivas en Ceares siguen a partir de las 12.00 horas, cuando se abrirá el recinto. A las 13.00 horas será el pregón de Ángel González, la entrega del premio "Teyera exemplar" 2024 a Nory Turrado. A las 14.00 horas, reparto del bollo y botella, con sesión vermú amenizada por "Rollu Folk". A las 16.30 horas, taller de baile asturiano. Después, a partir de las 20.00 horas, actuación de "Reefect". A las 22.00 horas será el turno de "Esas Palmas", con un tributo a "Siniestro Total". Desde las 00.00 llegará "Sentencia2". Por último, a las 03.00 horas, sesión DJ.

Folixa pola paz. A las 12.30 horas, lectura del cuentacuentos: "¡Al fin... la paz!", de "Espantanieblas Teatro", al que le seguirá una lectura del manifiesto con Pilar Sánchez Vicente dando paso al "Tradivermú", dirigido por Pau Santirso y que desembocará en la comida solidaria a las tres de la tarde. Después, juegos tradicionales con "Va de Verde y Azul". A las 18.00 horas, "DJ set" con "Les Greques".

Café Toma 3. La librería café Toma 3 acoge, a las 13.30 horas, la presentación del libro "El cuerpo de Cristo", de Bea Lema.

Librería La Oreja Verde. La librería La Oreja Verde acoge, a las 12.00 horas, la presentación del libro "Una ventana al bosque", de Noelia Velasco.

Fundación Museo Evaristo Valle. A partir de las 20.30 horas, segundo concierto del ciclo de música de cámara del verano en la Fundación Museo Evaristo Valle. Estarán Natalia Lomeiko al violín; Yuri Zhislin a la viola, y Plamena Mangova al piano.

Banda Sinfónica de Gijón. A las 12.30 horas, en la asociación de vecinos "Santa Cruz" de Jove, primer concierto del festival de verano de la Banda Sinfónica de Gijón.

Colegiata de San Juan Bautista. Puede visitarse una exposición de maquetas y fotografías para descubrir el mundo aeronáutico. Está impulsada por el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro y está enmarcada en las actividades de la Fiesta del Cielo.

Arte en la calle. A las 13.00 horas, en el paseo de Begoña, tendrá lugar el concierto del Coro Rociero del Principado de Asturias. En ese mismo lugar, a las 20.00 horas, actuarán "Los Vólidos". Además, a las 20.00 horas, la banda de pop rock "Noland" tocará en el parque de Las Palmeras de Contrueces. Las tres actividades están enmarcadas en el programa del ciclo "Arte en la calle".

Museo del Ferrocarril. De 11.30 a 18.00 horas, habrá visitas guiadas por el Museo del Ferrocarril.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. El juego de escape "Monte Deva en llamas" se llevará a cabo en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva de 10.30 a 11.30 horas, así como de 12.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 17.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes. A las 12.00 horas, el Museo Villa Romana de Veranes albergará la visita teatralizada "La mirada de Voconia", a cargo de la compañía "Higiénico Papel".

Jardín Botánico Atlántico. De 18.30 a 9.00 horas del día siguiente se desarrollará "Aventura Nocturna", una acampada familiar con diversas actividades. Se requiere inscripción. Hasta el 28 de julio se podrá ver la exposición fotográfica "Vuelo cercano, historias de aves y humanos", enmarcada en la Fiesta del Cielo. Además, a las 10.00 horas comenzará la actividad "Yoga y cultura".

Avilés y comarca

Reggaeton Beach Festival. Aunque el acceso al recinto se abrirá a las 16.00 horas, no será hasta las 17.25 horas cuando Micro TDH dé comienzo a una nueva edición del Reggaeton Beach Festival. Tras su actuación se pasarán por el escenario avilesino nombres como Brray, Juhn el All Star y Tiago PZK. El Alfa, uno de los mayores iconos del mundo del dembow a nivel global, será el encargado de clausurar el primer día del festival. Su actuación empezará a las 22.25 horas. A las 24.00 horas se cerrará el recinto.

Fiesta de Santa Ana en Sabugo. El periodista avilesino Koldo San Sebastián leerá el pregón de Santa Ana a las 12.30 horas en la plaza del Carbayo, y actuará "Xaréu d’ochobre". Media hora más tarde arrancará la sesión vermú, a cargo de "Los Nocheros", momento en el que se realizará el reparto de "santanina" y la botella de vino. A las 22.30 horas está programada una verbena con "La Movida" y desde la medianoche hasta las 01.30 horas se hará un guateque.

Arrozada en Miranda. Las fiestas de Santo Domingo de Miranda tienen hoy su gran día: celebran su tradicional arrozada. Será a partir de las 20.00 horas en el prao de la Cruz de la Hoguera. Habrá carpa. Actuará también "The Classic Rock Band". Luego tomará el relevo DJ Trini.

Curso de música en Soto. Los alumnos ofrecen sendos conciertos: a las 12.00 horas actuará el alumnado de piano y a las 20.00 horas el alumnado general, ambos grupos en el teatro Clarín de Soto del Barco.

Festival Intercéltico de Avilés. Las actividades –hoy compartidas con Corvera– se celebrarán durante toda la jornada. A las 13.00 y 18.30 horas, por ejemplo, habrá pasacalles. Un buen sitio para verlo será la plaza de Álvarez Acebal de Avilés. Por la noche habrá concierto, a partir de las 22.15 horas, con José Manuel Tejedor.

Festival Longboard de Salinas. A las 11.30 horas será la apertura del market y el recinto del festival y a mediodía habrá un taller de maquillaje festivalero. De 11.30 a 13.30 horas, intervención de Iyán Castaño, artista y surfer. Continuarán, a la par, las competiciones de skate y longboard (inicio de las mangas a las 9.00 horas).

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del maestro Francisco de Goya, haciendo un recorrido por las influencias más importantes de su dilatada obra, como pintor y grabador, en otros artistas posteriores. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera). Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno del parque Europa de Las Vegas, en horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Concierto en Pajares. La cafetería de la parte alta de la estación de Valgrande-Pajares acogerá hoy un concierto en sesión vermú a cargo del grupo "La 402". A la zona se puede acceder en la telecabina, que está abierta los fines de semana.

Cine en Paxío. La localidad mierense de Paxío acoge una sesión del ciclo "Cine pel Camín", en este caso en la pista deportiva. Se proyectará la película "Flash", una nueva aventura del superhéroe más rápido del mundo. Será a las 22.00 horas.

Fiesta de Santiago en Sama. Nueva jornada de las patronales del distrito de Sama, en Langreo. La jornada arranca con una carrera (10.00 horas), seguida de un concurso canino (11.00). Durante todo el día habrá música por los bares y terrazas, además de eventos infantiles. Para cerrar la jornada, la música la pondrá desde la medianoche, y en el parque Dorado, el "Grupo Beatriz", además de un DJ.

La Magdalena vuelve a Tanes (Caso). La localidad casina de Tanes cierra hoy sus fiestas de la_Magdalena con la misa solemne y la puya’l ramu, desde las 12.00 horas, a lo que seguirá un asado popular, juegos infantiles, un torneo de tute y bingo. Por la noche, a las 23.00 horas, la verbena con el Dúo "Reflejos" y DJ Pana.

Patronales en la Hueria Carrocera (San Martín). La localidad de la Hueria Carrocera acoge sus patronales de la Magdalena, con una jornada en la que habrá juegos infantiles (17.00 horas), pasacalles (17.30 horas), verbena con el Dúo "Brass" (19.00 horas), y el baile de la Escoba, a las 00.00 horas.

Centro

Néxodos en Candamo. San Román de Candamo acoge hasta el próximo 4 de agosto el IV Encuentro de creación contemporánea y medio rural bajo el título "Anudar, hilos de acción". Como en ediciones anteriores las acciones e instalaciones artísticas de Néxodos tienen su epicentro en San Román y se desarrollan en distintas localidades del municipio. El programa de la jornada de hoy incluye la acción cultural " Tren destino Néxodos", que partirá a las 11.46 horas de la estación de Cercanías de Oviedo; a las 13.30 horas, en el Palacio Valdés Bazán, inauguración y visita guiada a las instalaciones de los artistas visuales participantes; a las 15.00 horas, en el Palacio Valdés Bazán, tendrá lugar una espicha colaborativa, y a las 20.00 horas, en la cancha de tenis de la Sociedad de Fomento, la performance "Pensar el dinero", de "Los Torreznos".

Concierto coral en Villaviciosa. La iglesia de la Oliva acoge a las 20.00 horas un concierto de la Coral "Capilla de la Torre" con motivo de su 30.º aniversario.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película "Padre no hay más que uno 4: campanas de boda" (España, 2024). Las sesiones serán a las 17.30, a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Feria de cerámica creativa en Villaviciosa. El parque de la Ballina acoge durante el fin de semana la VIII Feria de cerámica creativa. La jornada de hoy se desarrolla de 11.00 a 21.00 horas. Además, en ese mismo espacio se celebra el IX Festival del arándano y los frutos rojos "Berry Festival".

Oriente

Moda en Ribadesella. La Plaza Nueva es el escenario donde se desarrolla la XVI Fashion Week Ribadesella, con desfiles desde las 20.30 horas.

Festival de Jazz en Llanes. La plaza de Santa Teresa de Nueva de Llanes) acoge a las 19.00 horas una nueva sesión de su Festival de Jazz protagonizada por "Maraviyes del Cosmos".

Cultura tradicional en Colunga. En el marco de nuestros XXIX Alcuentros cola Cultura Tradicional d’Asturies, y como colofón de los mismos, tiene lugar una nueva edición del Mercau Tradicional que se celebra en el parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga, de 11.00 a 22.30 horas. En el programa de hoy, a las 19.30 horas, habrá "Cantares" con Marta Elola, taller de bailes tradicionales.

Jazz en Pimiango. La Librería de Pimiango acoge a las 21.00 horas un concierto de jazz a cargo de Teo White al piano, Miguel Marcos al bajo y Beckett White a la percusión.

Visitas guiadas al patrimonio indiano en Colombres. Los sábados y domingos hasta el 8 de septiembre la Oficina de Turismo ha programado una serie de visitas guiadas a la Ruta de la Arquitectura Indiana de Colombres, una de las más interesantes de todo el fenómeno conocido con el nombre de Arquitectura Indiana. Con una duración aproximada de noventa minutos, la visita comenzará a las 17.30 horas y será imprescindible la inscripción en la Oficina de Turismo (teléfono 654535423).

Feria del azabache en Ribadesella. El Paseo Princesa Letizia de Ribadesella acoge hasta el 28 de julio la X Feria monográfica del azabache, dedicada a la exposición y venta de objetos artesanales realizados con este mineral.

Occidente

Tamboriteiros en Degaña. Degaña acogerá desde las 18.30 horas el I Alcuentru de Tamboriteiros del Suroccidente de Asturias, un evento en el que el público podrá disfrutar de la música de los tamboriteiros asistentes.

Mercado de la Biosfera en San Martín de Oscos. San Martín de Oscos acoge durante toda la jornada el VI Mercado Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, cuyas actividades comenzarán a las 11.00 horas con una vi tita guiada al Palacio de Mon; a las 13.00 horas dará comienzo la sesión vermú; de 16.00 a 20.00 horas habrá pintacaras, juegos e hinchables gratuitos para los más pequeños. Además, habrá pasacalles, exhibiciones de baile, verbena... También se podrán visitar los numerosos puestos de exposición y venta de artesanía y agroalimentación.

Presentación de novela gráfica en Tuña (Tineo). el salón de actos del Centro Social de Tuña acoge a las 12.00 horas la presentación de la novela gráfica "Destronar al rey. Riego vs Fernando VII", del arquitecto e ilustrador Carlos Marqués Fernández.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge la proyección de las películas "Del revés 2" (EE UU, 2024), a las 18.30 horas, y "Fly me to the Moon" (EE UU, 2024), a las 21.00 horas.

Poesía en Villanueva de Oscos. Durante la jornada de hoy se celebran las II Veladas de poesía "Ozcas" en Villanueva de Oscos. De 11.30 a 13.00 horas tendrá lugar un taller de poesía para personas adultas en el Ecomuseo del Pan de Santa Eufemia; a las 13.30 horas, vermú poético en el Bar Perales, un espacio para escuchar y recitar poesía a micro abierto, y las 20.30 horas, recital de poesía en la capilla de Santa Eufemia.

Encuentro de acuarela en Cornellana. El Archivo Fotográfico de Cornellana y la Agrupación Acuarelastus organizan durante la jornada de hoy, sábado, el I Encuentro de Acuarela "Cornellana milenaria" con el objetivo de mostrar la belleza del pueblo de Cornellana, su monasterio y su entorno.

