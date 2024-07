Agenda: qué hacer hoy 28 de julio en Asturias

Oviedo

Teatro. El teatro Filarmónica es escenario, a las 19.00 horas, de la representación de la obra "Pluto. Dios de la riqueza", de la compañía "Teatro Kumen-Cuitu". La función se enmarca en la programación del Festival Nacional de Teatro Amateur "Ciudad de Oviedo"-Memorial "José Lobato". Entradas a 6 euros.

Kuivi. El proyecto cultural Kuivi Almacenes, en Almacenes Industriales (Ciudad Naranco) alberga, a las 21.00 horas, la actuación de Lorena Lawns y el DJ set de Igbeatstyle Productions. Entrada libre. El recinto abre a las 19.00 horas.

Folclore en la calle. El ciclo de espectáculos urbanos "Folclore en la calle" continúa hoy, a las 11.30 horas, en la plaza de la Escandalera con la actuación del Grupo de Baile Tradicional "Xeitu". El espectáculo recorrerá las calles del casco antiguo hasta las 14.30 horas. Con el mismo horario el Grupo Folklórico "Trasgu" hace un pasacalles por el Campo San Francisco. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, la Banda de Gaitas "La Corredoria" realiza un itinerario también en la zona verde. La actividad se enmarca en la programación de "Folclore en la calle".

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge la exposición fotográfica "Un nómada ante la adversidad", de Emilio Cueto. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de julio. El horario es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada libre.

Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, una exposición de naturaleza compuesta por una selección de acuarelas con una gran variedad de especies de mariposas que habitan en los espacios naturales protegidos de Asturias. La exposición se podrá visitar de forma gratuita en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya hasta el 31 de julio. Horarios de visitas: viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hoy la última jornada de la muestra "En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos", de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo de Bellas Artes. El artista asturiano Juan Fernández Álava expone hasta el 8 de septiembre "Edad Luciente". Además, hasta el 13 de octubre, se puede visitar la primera muestra sobre diseño de interiores que se exhibe en el museo, "José Antonio Menéndez Hevia. Idea, materia y oficio". Dentro del programa "La Obra invitada", se expone hasta el 27 de octubre "Signe i matèria", una pintura de Antoni Tàpies realizada en 1961. También el artista catalán protagoniza la exposición "Antoni Tàpies. Estampas (1969-2011)", abierta hasta el mencionado día 27. Entrada libre. El museo abre de martes a sábados, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es, de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Gijón

Festival Aéreo. A las 12.00 horas, en la bahía de San Lorenzo, arrancará el Festival Aéreo, que contará por primera vez con la participación de las Patrullas Águila, Aspa y Papea.

Concierto. A las 22.00 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar un concierto de la Banda Sinfónica en el marco del Festival y Escuela de Música de Gijón (FESMUG) y bajo la dirección de Iván Arboleya Montes. El concierto, titulado "¡Que viva España!", estará marcado por melodías autóctonas, temas muy conocidos y números uno de nuestro país.

Parque de los Hermanos Castro. A las 21.30 horas, Melendi ofrecerá un concierto en el marco de la programación de "Gijón Life".

Festival Ye-Yé. De 11.00 a 13.00 horas, habrá un "musical brunch" en el Toma 3. Desde las 13.00 horas, en la playa de Estaño, habrá un "AllDay&AllNighter4". Hasta el 31 de julio se podrá ver en el Antiguo Instituto la exposición "30 años, 100 artistas: visita al imaginario de una escena". Hasta el 18 de agosto se podrá ver la muestra de Laura Amado "Soy así".

Fiestas de Santa Ana en Granda. Continúan los festejos en la parroquia de Granda. Hoy será el día grande, con alborada con gaita y tambor y mercado asturiano. A las 11.30 horas, misa de acción de gracias con ofrenda del ramo y procesión. A las 19.30 horas, habrá un taller de baile tradicional y a las 21.00 horas comenzará la "XXV Nueche Celta", con la participación de varios grupos.

Fiestas de Montevil. Las fiestas de Montevil continúan su actividad desde las 11.00 horas, con un pasacalles. Entre las 10.00 y las 14.00 horas, además, será el reparto del bollo y la botella de vino a los socios. A las 13.00 horas, sesión vermú, y a las 14.30 horas, comida familiar. A las 17.00 horas, habrá un bingo familiar amenizado por "Kaki", y a las 19.00 horas, juegos infantiles. A las 21.00 horas, actuarán el "Grupo Tekila" y el "Grupo Assia".

Fiestas populares de Ceares. Las jornadas festivas en Ceares prosiguen con una sestaferia en el campo de La Cruz, a partir de las 17.00 horas.

Arte en la Calle. A las 20.00 horas, en el paseo de Begoña, actuará el dúo de Gema Bravo y Jorge Colsa. A la misma hora, en la plaza de la República, en El Coto, lo hará el grupo "Hit the Rocks".

Agrupación Artística Gijonesa. A las 13.30 horas, habrá una sesión vermú amenizada por Pablo Pérez. A las 19.00 horas, concierto de José Luis Acebal.

Jardín Botánico Atlántico. Último día para ver la exposición fotográfica "Vuelo cercano, historias de aves y humanos", enmarcada en la Fiesta del Cielo. A las 10.00 horas, además, habrá un taller fotográfico para el que se necesita inscripción previa.

Antigua Rula. Hasta el 15 de agosto se podrá visitar la exposición "Lepanto, más allá de Cervantes", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias. Estará abierta de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Laboral Ciudad de la Cultura. Hasta el 31 de julio podrá visitarse la exposición "Las flores del bien", de Jorge Nava, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. La exposición "Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX" se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d’Asturies. Habrá visitas guiadas a las 13.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 30 de julio puede visitarse la exposición del 26.º Premio Internacional "Luis Valtueña" de fotografía humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. A las 12.00 horas, habrá un itinerario guiado por el músico Pablo Canalís bajo el título "Sonidos de la Edad Media", en torno a la exposición "Canteros del sonido".

Museo Evaristo Valle. Hasta el 13 de octubre se puede visitar la exposición "No se habla de política: Evaristo Valle/Nicanor Piñole", en el Museo Evaristo Valle, en conmemoración del aniversario del nacimiento de Evaristo Valle y como clausura de los actos del 150.º aniversario del pintor.

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 12.00 horas, habrá visitas comentadas. Hasta el 30 de septiembre se puede visitar la exposición "Los Vinck. Una saga de fotógrafos de Gijón (1905-2007)". Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Cien años de Feria de Muestras (1924-2024)". Hasta el 30 de enero de 2025 se podrá ver la muestra "Proclamas. Los inicios del cartel de propaganda política, 1808-1823". Y hasta el 30 de abril del próximo año estará disponible la exposición "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del museo son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 4 de agosto se podrán visitar la exposición colectiva "Miraes 2024. XX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos 2024" y la muestra protagonizada por las premiadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, Carmen Santamarina y Kela Coto. Asimismo, hasta el 1 de septiembre está abierta la exposición "La salvación de la carne", de Daniel Verbis. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Reggaeton Beach Festival. El Reggaeton Beach cierra hoy sus puertas en Avilés con la actuación más esperada del evento. Anuel AA actuará en La Magdalena a partir de las 22.10 horas, pero antes pasarán por el recinto avilesino nombres como María Becerra, Nio García o La Joaqui. La música arrancará a las 17.15 horas con la artista argentina y todo se cerrará a las 24.00 horas.

Fiesta de Santa Ana en Sabugo. A mediodía se celebrará misa en la iglesia de Sabugo y, a partir de las 13.00 horas, habrá sesión vermú con acompañamiento musical de Fernando Corujo en la plaza del Carbayo. Habrá también animación musical en el cruce de Carreño Miranda con La Estación. A las 19.00 horas actuará "Cía. Vuelta y Media" y habrá juegos infantiles tradicionales en Carreño Miranda.

Fiestas de Santo Domingo en Miranda. Las fiestas de Santo Domingo de Miranda continúan con misa, comida de hermandad (14.40 horas) y animación musical a partir de las 17.00 horas.

Exposición de cómic "Las baladas de Zapico". Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés "Las baladas de Zapico", que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Hoy, último día de la muestra en Avilés, se puede visitar de 11.00 a 13.30 horas.

Festival Intercéltico de Avilés. El Festival llega a su fin. Habrá pasacalles y marcha celta (plaza de la Merced, Las Meanas y La Exposición) a partir de las 19.30 horas entre otras actividades. La clausura oficial será a las 21.30 horas.

Festival Longboard de Salinas. El Festival llega a su fin con pruebas puntuables para el Campeonato de España y de Europa de longboard. Habrá también actuaciones musicales, mercadillo y taller de maquillaje festivalero.

Paseos en barco por la ría de Avilés. La Mancomunidad Comarca de Avilés ofrece, hasta el próximo mes de septiembre, paseos guiados en barco por la ría de Avilés. Una actividad turística que regresa tras la buena acogida cosechada el pasado verano. Se realizan de martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga que esta operativa en horario de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. "Image Cities" constituye un estudio visual de la integración cada vez más estrecha entre la imagen fotográfica y el entorno urbano. En la plaza del Niemeyer, con acceso gratuito, se podrá disfrutar de una treintena de instantáneas del proyecto de Anastasia Samoylova, cuya propuesta fue la ganadora de la primera edición del KBr Photo Award, puesto en marcha por Fundación Mapfre en 2021. La autora recorre las ciudades y fotografía las imágenes de marcas de moda, belleza, propaganda de bancos, de inmobiliarias, etc., que proliferan en las fachadas, las vallas publicitarias, los autobuses, y en los distintos soportes publicitarios urbanos. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del maestro Francisco de Goya, haciendo un recorrido por las influencias más importantes de su dilatada obra, como pintor y grabador, en otros artistas posteriores bajo el comisariado de María Toral. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Las Cuencas

Fiesta de Santiago en Sama. Hoy terminan las fiestas de Santiago en Sama. De 12.00 a 18.00 horas, en el edificio Dorado se entregará el porfolio, el bollu y la botella de vino. A las 12.00 horas abrirá el mercado, a las 12.30 habrá pintacaras infantil y desde las 13.00 horas, diversos conciertos por los bares de la localidad. A las 18.00 horas empieza la jira por los bares, a las 20.00 horas será la fiesta de la espuma y a medianoche, el cierre de las fiestas con los fuegos artificiales.

Patronales en la Hueria Carrocera (San Martín). La localidad de la Hueria Carrocera acoge sus patronales de la Magdalena, con una jornada en la que habrá misa, procesión y puya’l ramu (desde las 12.30 horas). Ya por la tarde, a las 18.00 horas, actuará Vicente Díaz y, a continuación, la segunda verbena con el DJ Chapó. A medianoche la despedida la pondrán los fuegos artificiales.

Cierre de la exposición "Onirica ()" en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta hoy, 28 de julio, una exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra "Onirica ()" es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse*. El horario general de visitas es de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. Los horarios de trenes son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50, 17.00 y 18.10 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Néxodos en Candamo. San Román de Candamo acoge hasta el próximo 4 de agosto el IV Encuentro de creación contemporánea y medio rural bajo el título "Anudar, hilos de acción". Como en ediciones anteriores las acciones e instalaciones artísticas tienen su epicentro en San Román y se desarrollan en distintas localidades del municipio. El programa de la jornada de hoy incluye a las 12.00 horas en el Palacio Valdés-Bazán la conferencia de Julio Pérez Manzanares "Arte y cosas: sobre arte conceptual y performance"; a las 13.30 horas, visita guiada a las instalaciones de los artistas visuales; a las 18.00 horas en el Palacio Valdés Bazán "Los Torreznos" presentarán su disco "Menú degustación", editado por Vestíbulo; a las 19.00 horas en el Palacio Valdés Bazán tendrá lugar la performance de Rubén Barroso "Yo tengo una pena loca", y a las 20.30 horas también en el palacio se proyectará la película "los derechos del hombre", de Juan Rodrigáñez.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película "Padre no hay más que uno 4: campanas de boda" (España, 2024). Las sesiones serán a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Misa cantada en Villaviciosa. La iglesia parroquial de Villaviciosa acoge a las 12.00 horas una misa de acción de gracias cantada por la Coral "Capilla de la Torre", dirigida por José Antonio Fernández Fernández con motivo de su 30.º aniversario.

Feria de cerámica creativa en Villaviciosa. El parque de la Ballina acoge de 11.00 a 19.00 horas la última jornada de la VIII Feria de cerámica creativa. Además, en ese mismo espacio se celebra el IX Festival del arándano y los frutos rojos "Berry Festival".

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Feria del azabache en Ribadesella. El Paseo Princesa Letizia de Ribadesella acoge hasta hoy, día 28, la X Feria monográfica del azabache, dedicada a la exposición y venta de objetos artesanales realizados con este mineral.

Cultura tradicional en Colunga. En el marco de nuestros XXIX Alcuentros cola Cultura Tradicional d’Asturies, y como colofón de los mismos, tiene lugar una nueva edición del Mercáu Tradicional que se celebra en el parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga, de 11.00 a 22.30 horas. En el programa de hoy, a las 12.30 horas, se entrega el VIII Premu "Alcuentros", concedido a Xuan Xosé Sánchez Vicente.

Exposición en Porrúa. La trilogía completa "Al Horru", integrada por 60 obras de creación plástica y poética inspiradas en esta construcción tan simbólica y representativa de la comunidad asturiana, podrá visitarse hasta el 6 de septiembre en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias en horario de martes a domingo, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Vaqueirada en la Braña de Aristébano. Durante la jornada de hoy se celebra en la Braña de Aristébano, en el límite de los concejos de Valdés y Tineo, la 64.ª edición de la Vaqueirada, Fiesta de Interés Turístico, cuyo acto principal es la boda vaqueira. Además, tendrá lugar el reconocimiento a los Vaqueiros Mayores y a los Vaqueiros de Honor. El acto de hermanamiento de esta edición será con el pueblo de Coya, en Piloña.

Concierto de verano en Novellana. La iglesia parroquial de Novellana acoge a las 13.00 horas el Concierto de verano, que en esta edición correrá a cargo del Coro Mixto "San Pedro" de Cudillero.

Exposición de acuarelas en Cornellana. El salón de actos del monasterio de Cornellana acoge de 10.00 a 14.00 horas la exposición de acuarelas "Cornellana Milenaria".

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge la proyección de las películas "Del revés 2" (EE UU, 2024), a las 18.30 horas, y "Fly me to the Moon" (EE UU, 2024), a las 21.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse los martes, de 11.00 a 14.00 horas; de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas (Cierra el tercer fin de semana de cada mes). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

