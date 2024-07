Agenda: qué hacer hoy 29 de julio en Asturias

Oviedo

Cortos infantiles. El paseo del Angelín, en el Campo San Francisco, es escenario, a las 21.00 horas, del Festival de cortometrajes infantiles "Pequecinema". La actividad, de una hora aproximada de duración, acoge la proyección de seis títulos y se incluye en la programación veraniega de la Fundación Municipal de Cultura.

Trascorrales. La plaza de Trascorrales acoge la exposición fotográfica "Un nómada ante la adversidad", de Emilio Cueto. La muestra permanecerá abierta hasta mañana, 30 de julio. El horario es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada libre.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano. Hasta el 29 de septiembre el público puede ver "Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil", una recreación de la épica batalla, un hito que marcó el origen del Reino de Asturias y supuso el inicio del relato posterior, de gran relevancia en nuestra historia. Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal, profesores y apasionados de la historia, son los autores del montaje. Se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del Centro del Prerrománico Asturiano: todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de 10.00 a 19.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Galería Arancha Osoro. La Galería Arancha Osoro (Independencia, 6) expone la muestra "colección 14", de Joaquín Viña, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Sala de Arte Alfara. La Sala de Arte Alfara (Carlos Casanueva, 16) expone la muestra "Construyendo el territorio", de Encarnación Domingo, en horario de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 30 de julio.

Gijón

Festival de Gaitas. Dentro de la programación del Festival Internacional de Gaites "Villa de Xixón" hoy, a las 18.30 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio Fonsu Les Regueres ofrecerá la conferencia "Gaitas antiguas", un paseo por la historia de este instrumento, y a las 20.00 horas en la plaza del Instituto habrá un concierto didáctico.

Concierto en la plaza Mayor. La banda de versiones de punk-rock "Me Fritos and the Gimme Cheetos" actúa a las 22.00 horas en el escenario de la plaza Mayor.

Fiestas de Santa Ana en Granda. Misa por los difuntos a las 12.00 horas y entrega del bollu a partir de las 21.00 horas, con cena de confraternización y fin de fiesta amenizada por el "Grupo Beatriz".

Fiestas de Montevil. Día del niño con las atracciones a precios especiales y fiesta de la espuma amenizada por "Kaki" a partir de las 17.00 horas. A las 21.30 horas, actuación de "Nueva Banda".

Arte en la Calle. El grupo "Clave de Son" actúa a las 20.00 horas en la plaza de la República. A la misma hora, "La Marquise" en el paseo de Begoña y "Flor de Xaranzaina" en la plaza de La Habana.

Mercado portugués. Los puestos del mercado, que se vincula al Festival Arcu Atlánticu, están en el Campo Valdés abiertos de 12.00 a 22.30 horas.

Libro. Presentación a las 19.30 horas en la sala polivalente de la Escuela de Comercio del libro "A corazón abierto", de María Dolores Mata Lascorz.

Coro. La agrupación coral "San Antonio" organiza el concierto "Tarde de verano con habaneras y canciones de la mar" a las 19.30 horas en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Antigua Rula. Hasta el 15 de agosto se podrá visitar la exposición "Lepanto, más allá de Cervantes", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias. Estará abierta de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Laboral Ciudad de la Cultura. Hasta el 31 de julio podrá visitarse la exposición "Las flores del bien", de Jorge Nava, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 30 de julio puede visitarse la exposición del 26.º Premio Internacional "Luis Valtueña" de fotografía humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

CMI La Arena. Hasta el 31 de julio se podrá visitar la exposición "Creaciones en Acuarela", de Acuarelastur.

CMI El Coto. Hasta el 23 de agosto puede visitarse la exposición monográfica "Asturias a la vista. Fotografías de José Vélez".

Galería Llamazares. Hasta el 24 de agosto está abierta al público la exposición "iCono", de Carleti López Traviesa, en la Galería Llamazares. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Bea Villamarín. Hasta el 3 de agosto se puede disfrutar de la exposición "San Lorenzo", de J. M. Quiñones, en la Galería Bea Villamarín. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés. Se instala en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos permanecen instalados de 9.00 a 14.00 horas.

Taichí para la prevención de caídas, en La Luz y La Carriona. La concejalía de Mayores y Ciudad Saludable pone en marcha un nuevo plan de actividades gratuitas con el fin de proporcionar herramientas a las personas mayores de 60 años para la adquisición de hábitos saludables que contribuyan a la prevención de caídas, a la vez que favorecer la socialización del colectivo. Los grupos tendrán un aforo máximo de 20 participantes. La convocatoria es, a las 17.30 horas, en el parque biosaludabe de La Luz, y, a las 19.00 horas, en el parque biosaludable de La Carriona.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. "Image Cities" constituye un estudio visual de la integración cada vez más estrecha entre la imagen fotográfica y el entorno urbano. En la plaza del Niemeyer, con acceso gratuito, se podrá disfrutar de una treintena de instantáneas del proyecto de Anastasia Samoylova, cuya propuesta fue la ganadora de la primera edición del KBr Photo Award, puesto en marcha por Fundación Mapfre en 2021. La autora recorre las ciudades y fotografía las imágenes de marcas de moda, belleza, propaganda de bancos, de inmobiliarias, etc., que proliferan en las fachadas, las vallas publicitarias, los autobuses, y en los distintos soportes publicitarios urbanos. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del maestro Francisco de Goya, haciendo un recorrido por las influencias más importantes de su dilatada obra, como pintor y grabador, en otros artistas posteriores bajo el comisariado de María Toral. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

"Avilés olímpica y paralímpica", un tributo a los deportistas. En el Palacio de Valdecarzana, hasta el 31 de julio, se puede visitar la exposición "Avilés olímpica y paralímpica", una muestra con la que se pretende rendir tributo a los deportistas, técnicos y profesionales de este ámbito nacidos en la ciudad o vinculados a ella a través de su carrera. La exposición, organizada por el Ayuntamiento de Avilés a través de la Fundación Deportiva Municipal, junto con la Asociación Familia Olímpica Asturiana y el Colectivo Paralímpico, consta de fotografías de 17 olímpicos y 7 paralímpicos, realizadas por los fotógrafos Javier Bárcena y Manuel Gutiérrez Carranza, excepto en el caso de los ya fallecidos, en cuyo caso se reproducen fotografías de archivo. Estas imágenes se muestran junto a un texto explicativo y un código QR mediante el cual se pueden visualizar fotografías y vídeos relativos a sus respectivas participaciones en diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

La colectiva de verano de la galería Amaga muestra obras de 17 artistas . La galería de arte Amaga de Avilés (José Manuel Pedregal, 4) organiza su tradicional exposición colectiva de verano, en esta edición con obras de 17 artistas. Abre todos los días, salvo domingos, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, solo por la mañana.

Rosa María Mieres Velilla expone varias de sus creaciones en la sala Bocana. La sala de exposiciones Bocana del hotel La Serrana acoge una muestra de la artista Rosa María Mieres Velilla compuesta por obras inspiradas en la naturaleza. Abre de 10.00 a 22.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición "Historia de la minería" en Moreda. El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el 16 de agosto la exposición "Historia de la minería y de Humanitarios de San Martín", con imágenes cedidas por la asociación Humanitarios y por José Luis de la Cruz. El horario de visita es, los días laborables, de 11.00 a 14.00 horas.

Glendor Díaz expone en Ciaño. La Casa de los Alberti de Ciaño acoge hasta el 31 de julio la exposición "Mientras tú dormías". Se trata de una recopilación de veinte imágenes nocturnas tomadas por el fotógrafo Glendor Díaz, natural de Tuilla y conocido por su capacidad para explorar nuevas técnicas y estilos. El trabajo, que puede visitarse durante todo el mes de julio, ofrece al espectador la posibilidad de encontrar la belleza y misterios de la noche "soñando y descubriendo los secretos de la naturaleza".

Muestra fotográfica "A tu lado" en Campo de Caso. El centro de interpretación del parque natural de Redes acoge hasta el 31 de julio la exposición fotográfica "A tu lado", con imágenes de Lujó Semeyes, en la que puede verse el trabajo realizado por los sanitarios asturianos.

Exposición artística de Veronika Zabolotska en Lena. La sala de exposiciones "Celso Granda" de Pola de Lena alberga hasta el 30 de julio la exposición de pintura de la artista Veronika Zabolotska. El horario de visita es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. Los horarios de trenes son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50, 17.00 y 18.10 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

"Las noches de La Cebera", en Lugones. Una nueva edición del ciclo de música y teatro "Las Noches de La Cebera", que se celebra en dicha área verde de Lugones, comienza hoy, a las 22.00 horas con la representación de "Fue sin querer", a cargo de la compañía asturiana "Higiénico Papel Teatro". La entrada será gratuita, si bien las localidades de asiento estarán limitadas a 175 sillas.

Néxodos en Candamo. San Román de Candamo acoge hasta el próximo 4 de agosto el IV Encuentro de creación contemporánea y medio rural bajo el título "Anudar, hilos de acción". Como en ediciones anteriores las acciones e instalaciones artísticas tienen su epicentro en San Román y se desarrollan en distintas localidades del municipio. El programa de la jornada de hoy incluye a las 17.00 horas un taller infantil de performance en el Palacio Valdés Bazán a cargo de Rubén Barroso; a las 18.00 horas la performance "Anda polo segao", de Abel Alonso González; a las 19.00 horas, una visita guiada a las instalaciones de los artistas visuales participantes, y a las 20.30 horas en el Palacio Valdés Bazán la presentación del libro de artista "La tierra de padre", de Agustín García Benito, cuyo proyecto editorial se podrá visitar en la sala de exposiciones hasta el 4 de agosto.

Exposiciones en Villaviciosa. La sala de exposiciones de la Casa de los Hevia de Villaviciosa acoge hasta el 31 de julio la muestra "Sábados de Gloria", de Acuarelistas "Nieblastur" de Villaviciosa, con obras de Ángel Suárez-Cuadra Sánchez, Isabel Hernández, Eusebio Llorca, Rosa Rubio, Jesús Magdalena, Gonzalo Gil, Enrique Mijares, Tere Mieres, Amelia Ballina y J. Miguel Beneyto. Se puede visitar de lunes a domingos, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Además, la sala de exposiciones del Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge hasta el 4 de agosto una muestra de trajes tradicionales y regionales de España, dentro de la programación del 30 Festival Folklórico Internacional de Villaviciosa. La exposición se puede visitar de lunes a domingos, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge las exposiciones temporales "El Legolítico Asturiano", con varios dioramas en los que se recrean objetos, pinturas y enseres prehistóricos reproduciendo un campamento y las actividades realizadas como el curtido o la caza, baile, las chozas o las cuevas donde vivieron nuestros antepasados, hasta el 29 de septiembre, y "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre, hasta el 31 de agosto, todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Semana grande de Les Piragües en Ribadesella. Los días previos al Descenso Internacional del Sella, Ribadesella organiza su Semana grande de Les Piragües. Hoy, a las 19.00 horas, en la plaza Reina María Cristina, habrá un taller infantil para niños y niñas de 4 a 12 años de elaboración de collares de Les Piragües. Posteriormente, a las 23.30 horas, en el aparcamiento del Campu Les Rolles habrá música con "Vive los 90 Concert" y Macrodiscoteca Enigma.

Exposición artística en Arriondas. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 30 de julio una muestra con las obras del LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca. La exposición, que incluye las obras premiadas ("Ni inventario, pues yo misma", de Carmen Santamarina, y una obra de su serie "Ampliación del territorio", de Kela Coto), finalistas y seleccionadas de esta edición, estará abierta en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Colombres. El Centro Cultural Municipal Casa de Piedra de Colombres acoge hasta el 6 de septiembre la "II Exposición de artistas grabadoras americanas", que reúne obra de veinticinco creadoras plásticas. El horario de la Casa de Piedra es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 31 de julio la muestra fotográfica "Ribadesella", de José Luis Martínez Pandiello. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre de lunes a viernes, domingos y festivos, de 10:00 a 14.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 horas. Los miércoles de apertura, habrá acceso gratuito a la exposición permanente.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cuentacuentos en La Caridad. La Biblioteca de As Quintas acoge a las 12.00 horas una nueva sesión de cuentacuentos, protagonizada en esta ocasión por el libro "Cuquedo". La asistencia requiere inscripción previa en el teléfono 985637233.

Cine en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 20.30 horas la proyección de la película "Fly me to the Moon" (EE UU, 2024).

Exposición en Vegadeo. La sala de exposiciones "Luis Fega" de la Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 31 de julio la muestra "Soldados", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Vegadeo. Jordi Bru (Pamplona, 1967) es un fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas. Siempre en busca de la máxima precisión histórica, en su labor se documenta meticulosamente para conseguir recreaciones tan fidedignas como memorables que acercan a los espectadores a episodios clave de la historia de España. Horario de visita: lunes, martes, jueves y viernes, de 9.00 a 15.00 horas, y los miércoles, de 15.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposición en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Palacio de Omaña de Cangas del Narcea acoge hasta el 31 de julio la muestra "Rincones de Asturias", de Mary Marrón (Labayos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 31 de agosto la exposición "Herminio. Obra gráfica". La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas guiadas a la torre de la iglesia de Tapia de Casariego. La villa tapiega ofrece hasta el 30 de agosto visitas guiadas a la torre de la iglesia, desde donde se puede disfrutar de una panorámica privilegiada. Estas visitas podrán realizarse de domingo a viernes a las 8.45 y a las 20.45 horas. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la Oficina de Turismo o llamando al teléfono 985471099.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo (calle Nicanor del Campo, 35) contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abierto todos los días, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona de Besullo. El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del Museo nos guía, en su planta baja, por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica y nos da una visión global de la vida en este núcleo rural. La planta superior está dedicada monográficamente al literato. El centro abre hasta septiembre los jueves, 16.00 a 19.00 horas, y de viernes a lunes y festivos, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los jueves, a las 17.00 horas, y de viernes a lunes, a las 12.00 horas.

