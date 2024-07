Un hombre elude su arresto por violencia de género por su reciente cambio de sexo

Un vecino de Redondela, en Vigo, ha eludido ser detenido por delito de violencia de género tras informar a la Policía Nacional, y corroborarlo mostrándoles su DNI, que recientemente modificó su sexo registral. “Ahora soy mujer”, soltó a los agentes, enseñándoles su documentación personal. Su arresto finalmente se practicó, pero no pudo efectuarse por violencia machista sino por violencia doméstica, delito por el que también fue apresada su compañera sentimental ya que ambos presentaban lesiones. Este caso no es el primero que se encuentran los efectivos de la comisaría de Vigo-Redondela en el que un presunto maltratador modifica su género en base a la ley 4/2023, la conocida como ‘ley trans’. Hubo al menos otro más, el de un hombre que lo hizo, pero con posterioridad a su detención y cuando ya estaba investigado judicialmente y además controlado con pulsera telemática, lo que no le permitiría eludir la ley de violencia de género ya que el delito se juzga en base al sexo legal que tenía cuando cometió los hechos, cuando registralmente aún era hombre. Otra cosa distinta será si reincide en el futuro, ya que a efectos legales ahora es mujer.

El reciente caso de Redondela ocurrió hace una semana, concretamente el 24 de julio. Los agentes acudieron alertados por un posible caso de violencia de género y fue durante la intervención cuando el sospechoso, que no tenía antecedentes por delitos de este naturaleza, les informó de que había cambiado de sexo recientemente. No modificó su nombre ni su apariencia exterior, pero dado que en su documentación personal constaba efectivamente que su género es femenino, no se le pudo detener como presunto autor de violencia de género, ya que se exige que el agresor sea un hombre. La opción que quedó fue hacerlo por violencia doméstica. “Esto es algo muy preocupante; no nos atreveríamos a decir que es un fraude de ley, porque lo cierto es que la ley existe y permite dicho cambio, pero nos encontramos con una persona a la que no se le pueden aplicar unos determinados delitos que castigan la violencia contra la mujer y con una presunta víctima que no se puede beneficiar de las ayudas y el respaldo que se ofrece legalmente en casos de violencia de género”, afirman las fuentes consultadas.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la ‘ley trans’, recoge en su artículo 43.1 que “toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo”, sin que sea necesario para ello “la exhibición de informe médico o psicológico” ni “la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole”.

Inscripción

El redondelano detenido junto a su pareja se acogió a esta ley para rectificar su sexo registral. Como los hechos que se le atribuyen los cometió con el cambio de género efectuado, no se le pudo arrestar en base a la ley que castiga la violencia machista. Cuestión distinta sería que el delito lo hubiese cometido de forma previa a dicha modificación, ya que entonces sí que se lo podría haber detenido por violencia contra la mujer. La ley, en el artículo 46, prevé dicha situación. “La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, reza el texto legal.

Como éste, hay todo un goteo de casos en España de presuntos maltratadores que cambiaron de sexo registral. Las penas por violencia de género son mayores que por violencia doméstica y, además, son muchas más las conductas tipificadas como delitos graves en el marco de la violencia machista.

