Un océano oculto en Marte: halladas las pruebas más convincentes hasta la fecha de agua líquida en el planeta rojo

Hace miles de millones de años, en los albores de nuestro vecindario espacial, Marte era un planeta repleto de agua. En sus inicios, el planeta rojo tenía vastos océanos, grandes lagos y hasta una amplia red fluvial con gran cantidad de ríos que atravesaban su geografía de una punta a otra. Pero con el tiempo, todo esto desapareció y Marte se volvió en un lugar seco, árido y hostil para la vida. El único resquicio que queda de todo aquello, según han desvelado varias misiones espaciales, son pequeños núcleos de hielo en las regiones polares del planeta y en algunos puntos del subsuelo marciano. ¿Pero y si todavía hubiera una reserva de agua líquida en el planeta rojo? Un nuevo análisis liderado por un equipo internacional de investigadores ha encontrado las pruebas más convincentes hasta la fecha de la existencia de un gran océano oculto en Marte.

El trabajo, publicado este mismo lunes en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha analizado más de cuatro años de datos recopilados por la misión Insight de la NASA. Entre 2018 y 2022, este proyecto desplegó el sismógrafo más sofisticado de la historia sobre la superficie del planeta rojo y se pasó años analizando cada pequeño movimiento que ocurría bajo el subsuelo marciano. Gracias a ello, un equipo internacional de investigadores ha realizado un innovador estudio de estos datos utilizando, entre otros, las técnicas que se usan en nuestro planeta Tierra para cartografiar los acuíferos subterráneos y los yacimientos petrolíferos.

El agua estaría a más de 12 kilómetros de profundidad y se extendería por todo el subsuelo del planeta

Según argumentan los expertos que han liderado este trabajo, el análisis de estos datos aporta las "pruebas más convincentes hasta la fecha" de la existencia de un gran océano oculto en el subsuelo de Marte. Esta estaría ubicada a una profundidad de entre 11,5 y 20 kilómetros respecto a la superficie marciana y se extendería por una franja de entre 1 y 2 kilómetros en casi todo el subsuelo del planeta rojo. Una parte de esta agua podría estar repartida entre pequeñas grietas y rocas porosas y el resto, al menos según este estudio, formaría una enorme bolsa de agua líquida embalsada.

"No podemos descartar que incluso sea un entorno habitable" Michael Manga — Científico

Por el momento, todo apunta a que es prácticamente imposible acceder a este gran océano oculto. Sobre todo porque, teniendo en cuenta su profundidad, ni siquiera en la Tierra es posible cavar agujeros tan y tan hondos (el pozo más profundo jamás cavado, de hecho, 'tan solo' llega a 12.000 metros). Eso sí, los expertos afirman que la mera existencia de esta gran balsa de agua líquida abre una nueva brecha para buscar formas de vida en Marte. "No podemos descartar que incluso sea un entorno habitable", afirma Michael Manga, investigador de la Universidad de Berkley y uno de los responsables de este trabajo.

Misterios marcianos

El hallazgo de un posible depósito de agua líquida en el subsuelo de Marte también podría aportar información clave sobre uno de los grandes misterios que aún a día de hoy rodea la historia del planeta rojo. Como decíamos al principio, sabemos que Marte fue un planeta repleto de océanos, ríos y lagos y que, por una razón aún desconocida, todo esto desapareció hace unos 3.000 millones de años. Hay quien afirma que los cambios en la atmósfera y el campo gravitatorio del planeta provocó una evaporación del agua hacia el cosmos. Pero ahora, tras este hallazgo, los expertos creen que parte de esta agua podía haberse filtrado hasta el subsuelo. De ser así, puede que este líquido contenga el 'recuerdo' de cómo era el planeta rojo durante su etapa dorada.

Las futuras misiones en Marte deberán explorar esta hipótesis y recopilar más pruebas para confirmarla

¿Pero entonces cuándo sabremos a ciencia cierta si hay o no hay agua líquida en Marte? ¿Podrán los futuros astronautas marcianos darse un baño en las aguas del planeta rojo? Y sobre todo, ¿cuándo sabremos si este gran océano oculto contiene alguna forma de vida extraterrestre? Todas estas incógnitas tardarán tiempo en esclarecerse. Sobre todo porque el gran laboratorio para analizar el subsuelo de Marte, la misión Insight, se apagó hace ya dos años debido a un problema técnico. Ahora está en mano de misiones como 'Perseverance' recopilar más datos para desentrañar este misterio. También se espera que el futuro proyecto 'Mars Sample Return', el primero en traer material del planeta rojo a la Tierra, proporcione información clave para entender qué oculta el planeta rojo.

