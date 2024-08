Cuatro horas en videochats con desconocidos: exhibicionistas y depredadores a la caza de menores

La popular página web de videollamadas con desconocidos, Omegle, se clausuró a finales de 2023. Una plataforma en línea que pretendía ser una forma de crear comunidades a través de internet y socializar pero que tuvo que cerrar después de recibir múltiples denuncias por permitir el contacto entre menores y abusadores sexuales. La demanda que consiguió tumbar del todo este sitio denunció que el diseño de la página web tenía fallos y podía convertirse en un "coto de caza para depredadores", ya que el sistema de emparejamiento aleatorio conectaba a adultos y niños y carecía de mecanismos para verificar la edad de los usuarios o para impedir que se mostrara contenido explícito.

El cierre de Omegle, sin embargo, no ha evitado que otras páginas web imiten su funcionamiento y sigan conectando a menores con exhibicionistas y depredadores, al tiempo que exponen a niños y niñas a contenido inapropiado para su edad.

La mayoría de webs no tienen sistema de verificación de edad y conectan a hombres con menores de edad

El Periódico ha entrado en los sitios webs más populares para comprobar el nivel de seguridad, si tienen o no mecanismos de validación de edad y con qué tipo de personas te emparejan las plataformas. En tan solo cuatro horas, el equipo ha sido testigo de exhibicionismo -múltiples hombres masturbándose en directo-, de mensajes de usuarios incitando a realizar actos sexuales, y también se ha topado con más de una decena de menores de edad, algunos incluso de menos de 10 años .

Ome.tv, la nueva web de moda

Todos los elementos mencionados aparecieron en la página web Ome.tv, una plataforma que se ha hecho muy popular, sobre todo a partir de las redes sociales. En Tiktok, el hashtag #Ometv ya cuenta con casi 200.000 publicaciones. El único requisito para entrar es conectar tu cuenta de Facebook o VK, un servicio ruso de redes sociales. Al iniciar sesión, "confirmas que tienes más de 18 años", sin que haya ningún sistema de comprobación de la edad.

"Te encuentras a mucha gente rara, gente masturbándose, aunque depende de la hora" Usuaria de 17 años

El perfil principal de personas con las que el sistema emparejó a este diario fue el de hombres de entre 20 y 40 años, muchos sin camiseta, algunos con el rostro oculto, mostrando tan solo el pecho y la parte inferior de su cara. En seis ocasiones, aparecieron hombres masturbándose delante de la cámara. La mitad de ellos, enseñando su miembro directamente en la pantalla, y el resto haciéndolo por debajo de las sábanas. Un séptimo individuo hizo gestos con la mano sugiriendo realizar la actividad. También había hombres, vestidos, que solo querían conversar.

"Por fin alguien normal"

La plataforma también conectó al equipo con menores. Hasta una decena de ellos, alguno de menos de 10 años . Muchos de estos menores iban sin camiseta y estaban acompañados por algún amigo. De las pocas chicas con las que se topó el diario, una, de 17 años, celebró así el encuentro: "Por fin una persona normal". "Te encuentras a mucha gente rara, gente masturbándose, aunque depende de la hora", relataba.

Otra de las webs es Monkey App. Se trata de una de las principales páginas de este tipo y que aparece con tan solo pone "Omegle" en el buscador. Aquí también el principal perfil de usuario son hombres. Para acceder a las videollamadas, solo se necesita iniciar sesión en Google e indicar la edad. La mayoría de individuos con los que coincidió el diario eran chicos extranjeros, desde menores hasta personas en la cuarentena, muchos con la cámara tapada y nombres de usuario como "haz que me corra" o "flash me".

Mecanismos de seguridad

La única web que encontró el equipo con un sistema para verificar la edad de los usuarios era Omegle.cc, con una apariencia muy similar a la antigua página del mismo nombre. Aquí, la plataforma solicita al usuario que muestre su documento de identidad para comprobar que tiene más de 18 años. Además, antes de acceder, avisa de que está prohibido indicar que se es menor de edad, grabar, charlar con menores y difundir vídeos de menores o de contenido sexual.

Por último, el equipo entró en Chatroulette, que, en comparación al resto, era el menos comprometido, pese a que no cuenta con un sistema de verificación de edad. Aquí la conexión entre usuarios no es directa, sino que el sistema muestra al usuario una foto de otro y este debe decidir si acepta o no hablar con la persona propuesta. De nuevo, la mayoría de los participantes son hombres, pero en este caso todos aparecen vestidos. "Aquí hay reglas más estrictas", explica uno de ellos, que ha accedido a hablar de forma anónima. "Por ejemplo, no podemos salir sin camiseta". Su motivación para entrar en estos chats es el aburrimiento: "Lo utilizo para conocer gente".

