Sara Torres recibe el "Asturiano del mes" en la región "donde primero amé y sigo amando"

Le escritora Sara Torres tiene la rara virtud de hablar con la pericia de quien escribe cuidando que las frases resulten bellas, pero también ajustadas a lo pensado con detenimiento. Suena tan bien como narra en sus páginas o canta en sus poemas. La gijonesa nacida en 1991, que se ha convertido en el fenómeno editorial del año, recibió ayer el premio "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA en un acto en el que agradeció el galardón como una muestra de "cariño y reconocimiento del espacio donde he aprendido las cosas que sé, donde he amado los primeros años de mi vida y donde sigo amando porque para mí siempre ha sido muy importante seguir conectada a Asturias. Siempre he hecho retornos en verano, en invierno, en estancias cortas y a veces más largas, y ahora, poco a poco, estoy haciendo un refugio en Villaviciosa".

En la entrega de los atributos del premio, en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo, Sara Torres quiso estar arropada por sus amigas la artista plástica Edén Barrena y Carmen Rojas, de su padre, Nicolás Torres, y de la esposa de este, Mónica Meana. Fue un acto distendido, en el que la escritora admitió que no estaba preparada para este tipo de homenajes y donde brilló la singular relación que mantienen padre e hija. Hay sentido del humor y una complicidad que parecería imposible en dos personas que, a primera vista, tendrían visiones del mundo diametralmente opuestas. Los dos, a su manera y siguiendo el título de la última novela de Sara ("La seducción"), son dos seductores natos. Mantienen un curioso juego privado a través de los móviles: allá donde estén se mandan imágenes de esos lugares, sin más comentarios; fotos como pistas para que el otro adivine dónde, qué está pasando ahí. Cosas de tener una hija que lleva vida nómada, que duerme mejor "in itinere", en los hoteles. Pero si todos los padres y todas las hijas discrepasen como ellos, con ese tino y escucha, mejor le iría al mundo.

Sara Torres, entre el subdirector del periódico Francisco García y el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Peón, que sostiene, la caricatura de Sara Torres con su perra "Pan". / IRMA COLLÍN

"La seducción" (Reservoir Books, 2024) ha consolidado la carrera de Sara Torres, es la segunda novela –la primera fue "Lo que hay", de 2022– de esta licenciada en Filología por la Universidad de Oviedo que hizo sus primera publicaciones en prensa en LA NUEVA ESPAÑA y que ayer, además, agradecía que el premio correspondiera al mes de junio, porque ella nació, precisamente, un 24 de ese mes. Torres, con 23 años, ganó el premio de poesía joven "Gloria Fuertes" con su ópera prima, "La otra genealogía" (Ediciones Torremozas, 2014). Luego dio el salto a la novela. "Siempre pensaba que mi voz natural era la voz poética, porque hay una investigación con el sonido que a mí me interesa mucho. En la poesía hay un núcleo de experimentación con lo simbólico, algo más musical, pero cuando empecé a escribir narrativa me di cuenta de que podía conservar ese deseo musical y ese deseo de trabajo con lo simbólico, pero podía tener mayor alcance comunicativo. Podía comunicar de forma más precisa cuestiones que me parecían importantes socialmente. También me di cuenta de que en la poesía me escondía un poco. Atreverse a decir lo mismo con las palabras que todo el mundo pueda comprender siempre es un riesgo". Ahora está embarcada en una nueva novela, pero también va a debutar con el ensayo, que es exploración: "Se trata de entender, sobre todo, cómo el lenguaje determina la experiencia del cuerpo y cómo podemos conseguir lenguajes más complejos que sirvan para expresar la complejidad y la variación de la vida".