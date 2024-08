Asturias cierra "con muy buena nota" su participación en el Festival Intercéltico de Lorient

El 53º Festival Intercéltico de Lorient tocó ayer a su fin y lo hizo con buenas sensaciones entre la delegación asturiana. Los artistas que llevaron la música aturiana a la la bretaña francesa salieron contentos de la cita, y le dan "muy buena nota" a la experiencia de estos últimos días. Encantados con la respuesta del público, esperan que su paso por Lorient apuntale sus ya de por sí sólidas carreras. "Todo lo que sea estar aquí ya es un éxito. Supone un escaparate a todos los niveles por la gran cantidad de público que congrega", explica Iñaki Santianes, al frente de la delegación. Santianes también señala que el stand de Asturias, donde no faltaron las degustaciones de sidra al son de la música, "gustó mucho".

La actuación del grupo "Baxel". / Festival Interceltique

Los músicos asturianos no las tenían todas consigo antes de que comenzase el festival. "Teníamos algo de miedo porque pensábamos que la reducción de días (de 10 a 7), los Juegos Olímpicos y el cambio de fechas podrían afectar para mal, pero no fue así", destacó Santianes. También la lluvia hizo acto de presencia en Lorient, pero no fue un impedimento para que Asturias mostrase al mundo su cultura celta. Además, la delegación no se volvió de vacío. Daniel Meré, Nel Cortizo y Luis Enrique Sánchez se traen a casa el Trofeo "MacCrimmon" de gaita.

El concierto de "Horizons Celtiques". / Festival Interceltique

El grupo de baile "Escontra’l Raigañu" fue el primero en lucirse en la plaza de los Países Celtas con una actuación muy aplaudida, en la que hicieron un repaso por danzas tradicionales de las diferentes zonas de Asturias, fruto de años de investigación. Al mismo escenario se subió también Edu Llosa, formando parte de uno de los grupos del Intercéltic Summer Camp. Una iniciativa para dar visibilidad al talento joven celta de la que también disfruta estos días Paula Vega. Otros de los más aclamados en tierras francesas fueron la Banda de gaitas "La Laguna del Torollu" y Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres. Ambos grupos realizaron un recorrido con su música por el centro de la ciudad que no dejó indiferente al público.

LA asociación "Escontra’l Raigañu". / Festival Interceltique

Por su parte, la escuela de Artes Plásticas taller 3 de Oviedo realizó una exposición que fue de menos a más en cuanto a tirón por un cambio de ubicación, pero que terminó logrando una importante afluencia. Otro grupo asturiano, "Calea", formado por Leti Baselgas, Rubén Bada y Silvia Quesada rozó el lleno en el Palacio de Congresos. Quesada iba a tener una agenda ajetreada, ya que horas después la esperaba un abarrotado Gran Teatro de Lorient, en el que fue parte del espectáculo "Celtic Odysee" junto a otros grandes músicos procedentes de Galicia, Bretaña, Escocia o Irlanda.

La cantante Leti Baselgas (de L-R, Calea, Breizh Asturies Project). / Festival Interceltique

En la víspera del día grande también debutó el grupo "Deira", que actuó en la plaza de los Países Celtas. Por Lorient también se pasaron "Llevolu’l Sumiciu", la banda "Latira" y "Breizh Asturies Project", que no bajaron el nivel de las actuaciones. "Todos nuestros músicos recibieron grandes comentarios tanto del público como de la prensa especializada", confirma Iñaki Santianes.

Tampoco se quiso perder la cita un artista como Rodrigo Cuevas, ya consagrado como una figura de la música regional. Al igual que sucede en Asturias y en buena parte de España, la "romería" de Cuevas logró el beneplácito del exigente público francés. Basta con echar un vistazo a las cifras para comprobar la relevancia de este evento. 97.000 personas el día del desfile, 12.000 en el estadio y 650.000 visitantes en total. Todos ellos se marcharon conociendo un poco más la rica cultura asturcelta.

Suscríbete para seguir leyendo