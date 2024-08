Ana Obregón renueva el posado veraniego con nieta incluída

Ana García Obregón lo ha vuelto a hacer. El verano no era verano sin su posado, pero este año la actriz y presentadora no ha podido resistirse. Además, no lo hace sola, sino con Anita, su nieta. Ambas posan en “Hola” en bañador, uno igual para abuela y nieta, rojo a rabiar. Obregón dice que la pequeña llama “papá” a su hijo Alesscuando lo ve en foto. Y más bañadores, más bien bikinis en portada: Aitana, en su enésima escapada a la playa, ahora soltera de nuevo y en compañía de María Bernardeau, hermana de un ex; e Irene Urdangarín, a la que llaman “la estrella del verano”.

María José Suárez ha optado por un método tradicional para pasar página de Álvaro Muñoz Escassi: sustituir rápidamente su hueco. La modelo sale en la portada de “Lecturas” con un guapo moreno, con el que se fue a cenar y a bailar. Norma Duval llora la muerte de su sobrino, al que enterraron en Madrid con gran pesar y entre numerosos amigos de la familia. Sofía Suescun está hasta el moño de su madre Maite Galdeano y la ha echado de casa: “Llevo años aguantando celos tóxicos”. Y bodorrio en el mundo del cuore: el de Antonio Rossi, que reunió a muchos rostros del famoseo patrio.

La boda de Rossi con Hugo Fuertes también sale en “Semana”, que habla además del funeral del sobrino de Norma Duval y da cuenta del fallecimiento de Alain Delon. Además cita la escapada de Sara Carbonero a la playa con sus hijos a “recargar pilas”.

Playa también ha sido lo elegido por Nuria Roca y Juan del Val para desconectar y descansar. Andan por Cádiz con sus tres hijos. Salen en “Diez Minutos” con la foto de los novios Rossi y Fuertes al lado. Y otra escapada: la de Rafa Nadal y Xisca Perelló a Ibiza.