El clon vocal llega a la música asturiana: el ovetense Antonio Irún se marca un dueto de inteligencia artificial con la artista canadiense Grimes

El cantautor asturiano Antonio Irún (Oviedo, 1993) lleva desde 2017 buscándose un hueco en el panorama musical. Primero con Paula San Martín, formando el dúo "Virginia & the Wolf", y más recientemente en solitario. O no. Porque ahora Irún está dando a conocer un último trabajo, un singular remix de un tema propio (de su álbum en solitario, "La cara norte", que sacó el pasado mes de marzo) en el que gracias a la Inteligencia Artificial cuenta con la voz de la peculiar artista candiense Grimes, expareja del multimillonario dueño de Telsa, de SpaceX y de la red social X, Elon Musk, con el que comparte tres hijos.

Hace un año, y vistos los derroteros que tomaba la IA aplicada a la música -cuando se hizo viral en todo el mundo un "temazo" de los artistas Drake y The Weeknd compuesto por una inteligencia artificial- la visionaria Grimes anunciaba que le parecía bien que alguien generara nuevas canciones mediante IA usando su voz siempre que el negocio fuera a medias.

"Repartiré el 50% de los royalties de cualquier canción de éxito generada por IA que use mi voz. Es el mismo acuerdo al que llegaría con cualquier artista con el que colaborase. Sentíos libres de usar mi voz sin que haya castigo. No tengo discográfica ni obligaciones legales", dejó dicho en un mensaje en sus redes sociales.

Y a esa oferta Antonio Irún no ha podido hacerle ascos. Siendo Grimes uno de sus referentes musicales le pareció la oportunidad perfecta para hacer algo nuevo y también "una buena manera de obtener visibilidad con nuestras propuestas musicales, pues en su pefil de Spotify cuenta con un total de 80.000 oyentes mensuales", explica Irún.

La artista canadiense Grimes. / .

Antonio Irún publicaba este año su primer álbum en solitario, grabado en el estudio "House of Light" con la ayuda del productor Germán Mingote y donde "ya estaba incluida la versión original de 'Please you'", cuenta. Fue una noche de insomnio de inicio del verano cuando, sin tenerlo premeditado, Irún decidió darle una vuelta de tuerca y recurrir a Elf.Tech, el software creado por Grimes que "básicamente permite a otros músicos utilizar las pistas de su voz de su último album de estudio, para llevarlo a nuestras propias composiciones, generando un clon vocal mediante el uso de tecnología de síntesis de voz e inteligencia artificial. La idea que hay detrás, por parte de Grimes, es democratizar el acceso a su estilo vocal y proporcionar una nueva herramienta creativa para la producción musical. A mí este lanzamiento me hace especial ilusión porque soy fan de Grimes desde que la descubrí en la edición de 2016 del festival BBK y está siendo una de mis principales influencias para la nueva música que estoy creando", reconoce Irún

El resultado es una colaboración en toda regla. Como si el dueto fuera el de dos músicos amigos siendo la canadiense la que canta la canción del ovetense. “Nunca me lo había planteado hasta ahora; yo soy fan de Grimes como artista y me dije, ¿por qué no utilizar su voz en una de mis canciones?”. El ovetense cuenta que primero "le pedí permiso a mi productor" y luego, "una vez que ya tuve la pista editada junto con la voz de Grimes, la envié al equipo de GrimesAI para que ellos la aprobasen. Le dieron el visto bueno y firmamos un contrato en el que queda establecido que un 50% de los royalties serán para Grimes. El tema es un dueto con mi voz y la de Grimes, con un toque de reverberación, que es una característica de su música, para que así el estilo del tema se acercara a sus propucciones originales”. El trabajo se publicó el día 18 de julio en todas las plataformas digitales.

Irún es muy consciente de que esa aportación de Grimes llevando la inteligencia artificial al panorama musical está envuelta en controversia y que hay muchos cantantes en desacuerdo con que se utilicen este tipo de herramienta para crear música. El ovetense recuerda que la primera vez que el tuvo conocimiento de algo así fue cuando empezaron a aparecer en Tiktok canciones conocidas con la voz de otro cantante: “De repente veías una canción de 'The Weekend' con la voz de Drake, fue algo que causo mucho revuelo”, rememora.

En su caso, Irún parece abierto a cualquier innovación. De hecho, además de esta utilización de la voz clonada de Grimes, también utiliza otro desarrollo de inteligencia artificial para componer letras: “Sí es verdad que en las últimas canciones que he compuesto me estoy apoyando en Chat GPT para perfilarlas y revisar su estructura, lo veo como una ayuda más”.