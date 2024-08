Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 31 de agosto

Oviedo

Concierto en Oviedo La Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo cierra su ciclo de conciertos estivales hoy a partir de las 20.00 horas. El espectáculo, gratuito, se traslada al teatro Filarmónica debido a las previsiones meteorológicas.

Festival Link. La Fábrica de Armas acoge la quinta edición del Link, en la que se expone «Blankets 2», una instalación con la que el artista SpY suspenderá en el aire de la nave M1 de La Vega cientos de mantas de salvamento, formando un mar de oro y plata movido por corrientes de aire. También estará en Oviedo el italiano Riccadro Giovinetto con su pieza «Triptych», una instalación audiovisual adaptada para las características de la antigua factoría militar. Las actividades tienen aforos limitados y acceso por orden de llegada, excepto las experiencias de realidad virtual y metaverso, que requieren de inscripción gratuita en la misma fábrica. Los tiques se entregarán hasta que se agoten, para el mismo día y sesión. Horario: de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.30 horas.

Folclore en la calle. El ciclo «Folclore en la calle» continúa hoy. Entre las 11.30 y las 14.30 horas la Banda de Gaitas «El Carbayón» realiza un itinerario por el casco antiguo. A la misma hora, el Grupo de Baile tradicional «Xeitu» hará lo propio por el centro. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, «Xeitu», repite el mismo recorrido.

Ruta de «La Regenta». La Fundación Municipal de Cultura ofrece hoy otra ruta teatralizada titulada «Descubriendo a Leopoldo Alas, ‘Clarín’». El recorrido partirá a las 13.00 horas del hall del teatro Campoamor y recorrerá escenarios incluidos en la obra cumbre del autor, «La Regenta». Acceso gratuito, previa inscripción.

Escuela de Asturianía. A las 18.00 horas, el teatro Filarmónica es escenario de la gala de fin de curso de la Escuela de Asturianía. Organiza el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo. Entrada libre hasta completar aforo.

La Manjoya. La Escuela Municipal de Sostenibilidad presenta la exposición «Más que abejas: Polinizadores y flores, la vida en juego», cedida por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Se puede visitar hasta el 3 de noviembre, en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya, los viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00. Hoy se celebra a las 12.00 horas un taller familiar que lleva el nombre «A la luz de las abejas». Más información en escuelasostenibleoviedo@gmail.com y en el 684690242.

Exposición en Trascorrales. La Sala de Trascorrales acoge la muestra «Las sendas del alma», de Salvador Alonso Pérez. Se trata de una exposición que aúna esculturas, prosa poética, poesía e intuiciones del alma. Hoy, último día para visitar la muestra en horario de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo. La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge hasta el 1 de septiembre la exposición de escultura «Ideas, memoria y reminiscencias...», del artista asturiano César Ripoll. Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 10.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas. Acceso libre.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, abre todos los días, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio se puede realizar de lunes a sábado de 10.00 a 19.00 horas. La torre de la Catedral también se puede visitar.

Gijón

Ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!". El ciclo de cine «Peor... ¡Imposible!» continúa hoy en el Antiguo Instituto. A las 12.00 horas se proyectará «Thriller a cruel picture», de Bo Arne Vibenius; a las 16.00, «El devorador del océano», de Lamberto Bava, y después, «Jack el destripador de Londres», de José Luis Madrid, y mesa redonda sobre «Contaminación Alien invade la tierra», de Luigi Cozzi. A las 22.30 horas se presenta «La maldición de los Karnstein», de Camillo Mastrocinque.

Oktoberfest. De 19.00 a 02.00 horas, en el parque de los Hermanos Castro, abre el Oktoberfest, que se prolongará hasta mañana, 1 de septiembre.

Fiesta de la Sidra Natural. A las 12.00 horas, en la plaza Mayor, masterclass de escanciado y de cultura sidrera. A las 20.00 horas, también en la plaza Mayor, entrega de premios del Mercadín de la Sidra y la Manzana. A las 21.00 horas, los Cancios de Chigre. Y hasta mañana, 1 de septiembre, está abierto el Mercadín de la Sidra y la Manzana en los Jardines de la Reina, de 11.00 a 23.00 horas.

Concurso Hípico Internacional. Hasta mañana se celebra en Las Mestas el Concurso Hípico Internacional, organizado por el Patronato Deportivo Municipal.

Jardín Botánico Atlántico. A las 21.30 horas, con apertura de puertas un cuarto de hora antes, se proyecta la película «The Master Gardener», de Paul Schrader, enmarcada en el ciclo «Paraísos particulares». Además, a las 10.00 horas, actividad de yoga y cultura en el Jardín Botánico Atlántico.

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas se representará «A la romana», de Sergio Buelga.

Laboral Ciudad de la Cultura. A las 20.00 horas comenzará «Trialogfem show», una velada con cinco artistas de danza contemporánea, en el marco del certamen internacional de danza «Trialogfem».

Fiestas en Roces. La banda de gaitas «Garulla» abre la jornada a las 13.00 horas; fiesta de la espuma, a las 18.00 horas; actuación de Ceferino Otero a las 20.00 horas , y a las 22.30 horas, música de los años 80 y 90. Por último, a partir de las 00.30 horas, «Dj Paul Stone».

Fiestas en Cenero. La 37.ª edición del día del club La Amistad de Cenero continúa a las 19.30 horas con la recogida de postres caseros. A las 20.00 horas, misa por los socios difuntos. A las 21.00 horas, concurso de dulces. A las 21.30 horas, cena al pie de la iglesia de La Abadía de Cenero; y a las 23.00 horas, verbena con «Asturum».

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. De 11.00 a 12.00 horas, taller ambiental «Bombas de semillas», con variedades locales y autóctonas de la botánica asturiana, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. A las 16.30 horas, arqueobús a la Campa y Veranes.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 1 de septiembre se puede ver en la recepción de la Laboral la muestra «Remiendos», de la diseñadora y ceramista Natalia Suárez, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas. Además, hasta el 8 de marzo de 2025 puede visitarse la exposición «Rodrigo Cuevas. La gracia de la agitación folklórica», y hasta el 16 de noviembre, «Arte asturiano en residencia», de Guillermo Braga, Irene Cuesta, Chylo, Elise Florentino, Ana G. Argüelles y Alba Matilla. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. Hasta el 1 de septiembre está abierta la exposición «La salvación de la carne», de Daniel Verbis. Los horarios de visita del museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 11.30 horas, tendrá lugar una visita guiada al museo.

Avilés y comarca

Art Street. Tras la suspensión por la lluvia del concierto «The MarshMellows» de la semana pasada, la organización del festival callejero avilesino ha vuelto a llamar al dúo para que tome la calle Palacio Valdés a partir de las 13.00 horas.

Ajedrez. La plaza Hermanos Orbón acoge, entre las 16.00 y las 21.00, el XV Open Calledrez «Memorial Emiliano Moreno». Participan 124 jugadores y organiza el Club_Ajedrez Ensidesa.

Fiestas en Solís (Corvera). A las 10.30 horas está anunciado el comienzo del campeonato de Asturias de Mx Clásicas y motocross. A las 12.00 horas están señalados los entrenamientos y las mangas oficiales, a partir de las 14.30 horas. La verbena –a las 23.30 horas– la protagoniza el dúo «Sensación» y el grupo «Sur a Norte». En el descanso de la orquesta los organizadores tienen prevista «la mítica carrera internacional de ‘pantalones gachos’».

Fiestas de Calavero (Illas). A las 19.00 horas se abre el XII_Concurso de repostería casera. Media hora después, el jurado valorará los platos presentados a la competencia. A las 20.30 horas se reparte el bollo y a las 23.00 le toca el turno al grupo «Ideas» y el dúo «Sin Pausa».

Rockvera (Corvera). El veterano festival corverano se desarrolla en dos escenarios –el teatro El Llar y el anfiteatro del parque de Europa–, aunque la organización lo ha dispuesto todo para que no se solapen los recitales. Las primeras actuaciones están previstas para las 13.00 horas. Las de la tarde se inician a las 18.00 horas. Sonarán «The Black Pantys Party», «Tribute Against The Machine», «Brutalfly», «La Morgue», «Sinaia», «Flashback», «Onza» y «Vhaldemar».

Música. El ciclo de conciertos «Al sol de la música», de Castrillón concluye con «Rock & Rockets» en la tarima de la calle Campoamor, en Salinas y con «Gemtonics», en la avenida Principal, en Piedras Blancas.

Paseos en barco por la ría de Avilés. Se realizan de martes a domingo, con seis pases al día: a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas, que deberán ser mayores de 4 años. El coste del viaje es de 8 euros por persona, previa reserva a través de la página www.paseosbarcoaviles.es, llamando al 611 57 71 64 o presencialmente en la caseta informativa instalada en el paseo Manuel Ponga, de 10.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Muestra del centenario de las relaciones con San Agustín de la Florida. En el Museo de la Historia Urbana de Avilés se puede visitar la exposición «1924-2024: un centenario de película», organizada por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Avilés, un repaso a los 100 años transcurridos de la visita de la primera delegación de San Agustín de la Florida a Avilés, en 1924. Abre de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, únicamente en horario de mañana, de 11.00 a 13.30 horas.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición «Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón». La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuales aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e «Image Cities», en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos», del artista brasileño Miguel Rio Branco, hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto «Image Cities» de la fotógrafa Anastasia Samoylova, comisariada por Victoria del Val, podrá verse en la plaza del Niemeyer hasta el 13 de septiembre. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición «Goya - Ni más ni menos», comisariada por María Toral, una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del pintor y grabador Francisco de Goya. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Ramón Alzola expone varias de sus creaciones en la sala Bocana. La sala de exposiciones Bocana del hotel La Serrana (calle La Fruta) acoge una muestra pictórica del artista Ramón Alzola compuesta por paisajes y bodegones. Abre todos los días, de 10.00 a 22.00 horas. Hasta el 31 de agosto.

Parque Acuático de Corvera (PACO). Abre hasta el 5 de septiembre, los siete días de la semana, en horario de 11.30 a 20.15 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro inaugura nueva exposición con material inédito por su 75.º aniversario. Además, acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Certamen del Quesu Casín. La capital del concejo de Caso, El Campu, acoge a lo largo de hoy la celebración del XXXIV Certamen del Quesu Casín. A las 11.00 horas se abrirán los puestos de venta de quesos de los tres elaboradores profesionales de este producto con Denominación de Origen Protegida. También habrá puestos de venta de vino de Cangas, de kiwis y de miel. A las 11.00 será la primera cata y maridaje. A las 12.00, el jurado se reunirá para deliberar sobre los platos presentados al concurso de cocina con queso casín. A las 13.00 horas tendrá lugar el pregón, con Carmen Suárez, experta en quesos, y se entregará el «Casín d’Oru» a Pepe Sariego, del Muséu de la Llechería de Morcín. A continuación se entregarán los premios. Durante todo el certamen habrá actividades infantiles con «Maspaz» y música con «Los Gascones».

Encuentro de las Polas de Asturias y León en la Pola del Pino. Veinte años después las ocho Polas de Asturias y León vuelven a celebrar un encuentro cultural, gastronómico y festivo. Será en la Pola del Pino, o la Pola Vieya, como también es conocida. El programa comienza a las 10.00 horas, con el pasacalles de grupos de música tradicional, entre ellos «El Gumial», «Les Ayalgues d’Ayer», «Folklore Ayerán», las pandereteras de Somiedo o el grupo «Virgen del Otero». Media hora después se abrirán los puestos de cada una de las polas (Pola del Pino, Pola de Siero, Pola de Laviana, Pola de Lena, Pola de Allande, La Polina (Sobrescobio), Pola de Somiedo y La Pola de Gordón (León). En los puestos habrá artesanía, productos artesanales de cada uno de estos territorios e información turística. A las 11.30 horas se inaugurará la escultura especialmente elaborada para el encuentro, tras lo cual también se descubrirá una placa de apoyo a «Asturias capital mundial de la poesía». A partir de este momento, la cultura asturiana protagonizará el programa, con actividades tradicionales y música todo el día, así como concurso de pintura y de fotografía. Además, la tradición se dará la mano con el arte urbano con la elaboración de tres grafitis. Por la tarde, a las 19.00 horas, hay concierto de «Felpeyu», y a continuación, de la bandina «Andecha Turcipié». A las 22.00 horas se dará por concluida la jornada.

Fiestas de Riaño, en Langreo. Las fiestas de San Martín, en Riaño, Langreo, prosiguen hoy. A las 11.30 hay partido de fútbol mixto, solteros contra casados. A las 18.00 horas comienza el «Día de la asturianía», con actuaciones de la bandina «Aires del Nalón» y los grupos folclóricos «Los Asturianos» y «Trebeyo». Por la noche, la verbena estará amenizada por el grupo «Fénix» y «DJ Discoastur».

«Tekila» y «Costa Norte», en las fiestas de San Mamés. La localidad de San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, celebra sus fiestas. A las 17.00 horas empieza la jira campestre, que contará con la charanga «Elite» y en la que habrá juegos infantiles y para adultos, venta de postres caseros y entrega de premios. A las 23.30 horas la verbena contará con «Costa Norte» y «Tekila».

Fabada en el Carmen en Soto de Agues. Soto de Agues, en Sobrescobio, celebra sus fiestas del Carmen. A las 12.00 habrá sesión vermú con el grupo «L’Esperteyu». A las 15.00, la esperada fabada popular, y por la noche, la verbena con «Trío Fusión» y «Astur DJ» desde las 23.00 horas.

Fiestas en Pajares. Pajares, en Lena, celebra las fiestas de Santa Marina. Desde mediodía se entregará el bollu y a las 16.30 empezará el campeonato de tute. Ya a las 17.00 horas comenzarán los juegos infantiles, y a las 23.00 horas, el baile con «David Payares y su acordeón».

Último día de la exposición sobre la vida en el Ártico en Langreo. La pinacoteca municipal de Langreo acoge hasta hoy, 31 de agosto, la exposición fotográfica «Nenets. La vida en el Ártico», con imágenes del italiano Eugenio Fieni. La muestra está organizada por el colectivo «Asemeyando», con el apoyo del Ayuntamiento.

Centro

Teatro en Pravia. El Auditorio José Barrera acoge a las 20.00 horas una nueva representación de las XXXVI Jornadas municipales de teatro de Pravia. En esta ocasión, la compañía «Teatro El Hórreo» pondrá en escena la obra «Lila la lía». Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas «Nausicáa del Valle del Viento» (Japón, 1984), a las 17.30 horas, y «El barco del amor» (Francia, 2024), a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Concierto en Villaviciosa. El teatro Riera acoge a las 20.00 horas la última sesión de los XXVI Atardeceres musicales - El Rastro de los Maestros, que organiza el Círculo Cultural de Valdediós, con el concierto «Juntos contemplamos nuestra herencia», a cargo del «Dúo Wanderer» (piano a cuatro manos), que interpretará obras de Mozart, Schubert, Brahms y Dvorak.

Música agro-rock en Teverga. La plaza del General Gonzalo González acoge a partir de las 22.00 horas una actuación del grupo «Fesoria a les Ortigues».

Concierto en Grado. Dentro del ciclo «EmplazArte - Cultura de calle», Villa Julita, en Castañéu, será escenario a las 20.30 horas de la actuación de Paula Lueje y el cuarteto de cuerda «Concerto».

Oriente

Concierto de la OSPA en Corao (Cangas de Onís). La iglesia parroquial de Corao acoge a las 19.00 horas un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), dentro de su programa «OSPA de cerca».

Mercado vintage en Ribadesella. La plaza Nueva de Ribadesella acoge de 10.00 a 20.00 horas el mercado vintage «Antigüedades y Coleccionismo»

«La Torre de los Cuentos» en Llanes. Los viernes, sábados y domingos hasta el 1 de septiembre, el Torreón Medieval de Llanes acogerá un espectáculo para niños a partir de 3 años titulado «La Torre de los Cuentos», una idea de Alicia Pilarte a través de la Asociación Balsiar! Habrá pase doble todos los días a las 18.00 y a las 19.30 horas. Las entradas (gratuitas) se recogerán los jueves entre las 19.00 y a las 20.00 horas en el mismo torreón.

Exposición en Colombres. El Centro Cultural Municipal Casa de Piedra de Colombres acoge hasta el 6 de septiembre la «II Exposición de artistas grabadoras americanas», que reúne obra de veinticinco creadoras plásticas. El horario de la Casa de Piedra es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

Noite celta en Porcía. La 40.ª edición de esta noche mágica, organizada por la Asociación Alameda, se celebra a partir de las 21.30 horas, con la participación de la Banda de Gaitas Marino Tapiega, «Guieldu», «Llan de Cubel», «Startijenn» y «Deira Band», en el escenario único del Campo de la Alameda, en Porcía, concejo de El Franco.

Concierto en La Caridad. El Auditorio As Quintas, en la capital franquina, acoge a partir de las 21.00 horas una actuación del grupo folk «Llan de Cubel».

Conferencia en Puerto de Vega. La Casa de Cultura acoge a las 20.00 horas una conferencia-presentación a cargo de los autores del libro «Los Americanos del Occidente de Asturias. Tomo I: Epopeya y Patrimonio», primer volumen de una serie que irá viendo la luz editada por la Universidad de Oviedo y la Fundación Méjica.

Cine en Navia. El Fantasio acoge a las 18.00 y a las 21.00 horas, la proyección de la película «Romper el círculo», basada en la novela de Collen Hoover del mismo nombre, dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por Blake Lively.

Circo en Navelgas. El Museo del Oro de Asturias acoge a las 19.00 horas el espectáculo circense «Circo Carambola», de la mano de la compañía «Vuelta y Media», dirigido a público infantil.