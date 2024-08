Los ninis digitales del siglo XXI

Investigadores de la Universidade de Compostela (USC) se encuentran también realizando un proyecto de investigación sobre la administración digital y los mayores. “eSACTIV: dixitalización e atención ao envellecemento”, se denomina el proyecto y la principal conclusión es la siguiente: “Recomendamos que los servicios presenciales persistan” para la población de mayores de 65 años, defiende el profesor e investigador Ramón Bouzas.

Este científico explica que realizan esa demanda “no solo porque no tenga capacidades o medios esa población sino por diversos motivos. Entre ellos, la comodidad, confidencialidad y la personalización de la atención”.

Matiza que “otra cosa es que la administración pública sanitaria esté a la altura de la respuesta que hay que dar a esa presencialidad teniendo en cuenta la saturación del sistema que se fue empobreciendo. Pero hay una demanda de la gente mayor de ese tipo de atención”.

Bouzas explica que la investigación se centra en la grieta digital que afecta a los mayores de nuestra sociedad en su relación con los servicios de salud digital, especialmente cuando solicitan citas.

“No comprenden los términos, los sistemas de ayuda, las orientaciones que se dan para moverse por la web. El propio diseño crea problemas para estos usuarios”, critica.

Ante la cuestión de que, dependiendo del navegador, se puede entrar en una página web de una administración público o no, Bouzas lamenta que “eso ocurre como también que los menús no se entienden. En las plataformas de las app en móviles, donde el riesgo de protección de datos es más elevado, te puede pedir procedimientos que no todo el mundo puede entender. Eso limita las opciones. Eso se da muchas veces por dejación en el diseño de la plataforma”.

Señala que la población mayor de 65 años se conecta principalmente para consultar noticias y conectarse a a algún tipo de la administración que interpretamos que son servicios ligados a la salud.

Indica que aunque “el 65% de esa población accede, sistemáticamente vemos que las dificultades de uso son muy evidentes. Las administraciones públicas siguieron enfoque centrado en las funcionalidades técnicas pero menos centrado en las necesidades de los usuarios y la manera de relacionarse con la tecnología de estos. Esto tiene efectos negativos porque provoca un aislamiento social. Recomendamos en e-salud a demás de medidas de formación, mediadores que ayuden a los mayores a estar incluidos en el avance de la población mayor”.