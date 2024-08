Terelu Campos habla de la crisis de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia y del nombre del bebé: 'Lo sé todo'

Muy comentadas han sido las palabras que tuvo Terelu Campos hace unos días cuando se le preguntó por la muerte repentina de Caritina Goyanes. Tras las críticas, la hija de María Teresa Campos ha reaparecido este viernes antes de entrar a la instalaciones de Mediaset y se ha mostrado mucho más tranquila.

Ha atendido a la prensa con simpatía, comenzando sus declaraciones con un "buenas tardes" y agradeciendo las felicitaciones adelantadas por su 59 cumpleaños, pero sin desvelar si lo va a celebrar: "Bueno... no voy a decir nada al respecto".

En cuanto a cómo se encuentra su hija, la colaboradora de televisión ha desvelado que "muy bien, hoy he comido con ella y la he visto muy bien", reflejando su felicidad porque sea el nuevo fichaje de 'Vamos a ver': "Si os digo que me había comentado que tenía una conversación, pero no me lo había comentado".

Sobre cómo está llevando su hija el embarazo, ha dejado claro que "muy bien", pero no ha querido confesar cuál es el nombre que han pensado para su hijo:, aunque "yo saberlo, lo sé todo".

Eso sí, ha querido zanjar las especulaciones sobre una posible crisis entre Alejandra y Carlo explicando que se encuentran "muy bien" y "súper felices" desde que han comenzado a vivir juntos: "Claro, normalidad".

Por último, también se le ha preguntado por su salida de tono con la prensa y ha asegurado que fue porque "yo pedí un favor y no tengo nada que decir, que digan y que hablen mucho".