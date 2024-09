Gustavo Bueno, un gigante internacional que hoy sería centenario

Tal día como hoy, hace 100 años, nacía Gustavo Bueno en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). El filósofo llega a Asturias en 1960 para establecerse como catedrático en la Universidad de Oviedo, donde desarrolla su Materialismo Filosófico. Desde la capital asturiana Bueno se hace oír en todo el mundo. En el siguiente artículo, la alemana Nicole Holzenthal, que llegó a la región tras las enseñanzas de Bueno, analiza su alcance internacional

Gustavo Bueno Martínez fue el más destacado filósofo español del siglo XX y principios del XXI. Por eso vine a Asturias en 1998. Me impresionó que el filósofo fuera conocido no sólo en el ámbito académico, sino también por el gran público gracias a sus frecuentes intervenciones televisivas, radiofónicas y en prensa. En Alemania, ni Habermas tenía este eco mediático.

A los pocos días de mi llegada, tuve que ver cómo le nombraron "catedrático emérito honorífico" para impedirle que siguiera dando clases en la universidad. Como doctoranda en Filosofía por la Universidad de Maguncia, Alemania, siendo becaria del Ministerio de Asuntos Exteriores e invitada por los Bueno, me valía la Fundación Gustavo Bueno para investigar, y me incorporé al pequeño equipo que estrenamos el edificio Miñor, cedido por el Ayuntamiento de Oviedo.

Otros artículos de Nicole Holzenthal

Pero los estudiantes de Bueno, en septiembre de 1998, se vieron solos en el aula sin profesor ni sustituto y se pusieron de huelga. Al tratarse de una figura tan mediática, la prensa se hizo eco hasta tal nivel que en Inglaterra, "The Times" tituló: "Spain’s top philosopher forced into retirement (El filósofo más importante de España, obligado a retirarse)" . Aprovechando la ocasión, los ingleses metieron su leyenda negra ilustrando el artículo con una viñeta donde la Inquisición ovetense había convertido la cátedra (chair) del mayor filósofo del país en una silla de tortura.

Gustavo Bueno, a los 74 años, supo poner en marcha con su hijo Gustavo Bueno Sánchez y un creciente número de colaboradores, una institución alternativa a la universidad, la Fundación Gustavo Bueno. En los últimos 26 años esta se ha convertido en un referente académico de Filosofía en el ámbito hispánico y parte del extranjero en Internet. Con millones de visualizaciones, no preocupa el futuro de la filosofía basada en el sistema del Materialismo Filosófico. Numerosos estudiosos cada vez más dispersos por el mundo aplican este sistema a cuestiones importantes del presente, manteniendo muy vivo este "espíritu materialista", del que Bueno me habló cuando le pregunté cuál creía él que iba a ser su principal legado.

Lo que quizá más molesta de Bueno es su catolicismo hispánico socio-cultural y moral, lo cual no es «facha» sino que cohesiona

Bueno había recorrido media España (La Rioja, Zaragoza, Madrid, Salamanca) antes de establecerse en 1960 como catedrático en la Universidad de Oviedo y desarrollar la mayor parte de su carrera académica y filosófica. En la ciudad fundada por Alfonso II y pisando las huellas del filósofo Feijoo, Bueno desarrolló una filosofía propia: el "Materialismo filosófico". Un sistema materialista y ateo que reconoce la importancia cultural del catolicismo. Se le consideraba a menudo un "marxista heterodoxo", pero fue crítico con el marxismo. Desde una perspectiva no hispánica esto interesa, pero no se entiende fácilmente. Dos ejemplos. El US americano Kenneth Pike durante su visita a Bueno en los noventa le criticó por usar el término "materialismo". Claro, la labor de McCarthy entre los intelectuales estadounidenses todavía tenía efectos de autocensura. Pike automáticamente identificaban materialismo con marxismo, comunismo y Unión Soviética. Análogamente el profesor alemán Volker Rühle (amante de Hölderlin, Heidegger y Habermas), cuando introdujo a Gustavo Bueno en el Instituto Cervantes de Múnich en 2002 durante nuestra gira por Alemania y Austria (de presentación de mi traducción "Der Mythos der Kultur"), Rühle daba por sentado que materialismo significaba lo mismo que marxismo.

Brevemente. El Materialismo filosófico defiende una ontología mucho más compleja que la marxista. No defiende simplemente las existencias físicas frente a las ideas. Según Bueno, las ideas también forman parte de los tres géneros de materialidad. El materialista filosófico quita la preferencia (que le otorgarían tanto los Pike como los Rühle u otros filósofos o antropólogos protestantes idealistas) a entidades espirituales que vivan y actúen: un Espíritu, una consciencia actuante sin corporeidad. Porque este "espiritualismo" deja tal filosofía, incompatible con las ciencias naturales, en un callejón sin salida.

Lo que quizás más molesta de Bueno es su catolicismo hispánico, socio-cultural y moral. Lo cual no es "facha", sino que cohesiona. Bueno simplemente defiende una idea de España como proyección internacional que resultó ser un imperio (cuyos restos están vivos en la comunidad hispánica) diferente a la mayoría de los imperios. En su conferencia en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en abril de 1998; en "España frente a Europa", en 1999; en "El español como lengua de pensamiento" del Anuario del Instituto Cervantes y en "España no es un mito" y sus múltiples intervenciones públicas, Bueno ha ido defendiendo España de todos los ataques a los que está sometida desde hace cinco siglos, una y otra vez. La Leyenda Negra va vistiéndose con múltiples disfraces para atacar desde todos los lados a lo español: el académico, el cultural, el científico, el universitario, el económico, el financiero, etcétera. No hay flanco donde no se hayan negado o anulado aportaciones hispánicas. Con la herramienta de distinguir entre "imperio generador" frente al "depredador" introducida por Bueno, hoy en boca de todo hispanista que se precie, y juntándose con el malestar y enfado causado en la sociedad española por lo ocurrido en Cataluña desde 2017, con vergonzosos ecos negrolegendarios por los medios internacionales, últimamente millones de hispanohablantes se alivian al aprender que no todo fue malo y que hubo valiosísimas aportaciones hispánicas a la historia universal. Los recientes superventas de ensayos, conferencias y vídeos no habrían sido posibles sin los previos análisis de Bueno, que causaron una catarsis en los cada vez más numerosos autores que hacemos públicos los engaños y mentiras hispanófobos que vamos descubriendo.

Mientras tiene lugar dicha catarsis y cada vez más personas, sobre todo hispanoamericanos, se van acercando a la figura de Gustavo Bueno, su eco en el mundo no hispano no siempre se oye tan claro como en el artículo en el "Times". Pero no está mal su presencia internacional (no hispana) en diccionarios alemanes generales como los Brockhaus o de Filosofía como el de Hauck o el de Sandkühler, o en francés el de François Aubral, más sus traducciones al inglés, chino y alemán. También llama la atención las visitas de personalidades que recibió por parte de catedráticos de las Universidades de Frankfurt (Apel) o de Viena (Wallner) o los estadounidenses, el mencionado Pike y Marvin Harris, por sólo mencionar algunos. A menudo me cruzo con ideas que suenan a Bueno sin que se le cite. Es lo que ocurre cuando el legado de un filósofo supera la vida del mismo. Zeitgeist.

Sin duda, Bueno siempre fue una figura controvertida y muy influyente en la filosofía contemporánea y siempre supo poner el dedo en la llaga. Muchos no se lo han perdonado hasta hoy. Muchos envidian a un filósofo tan sistemático y polivalente que prácticamente no descarta ningún aspecto. Muchos no aguantan que un filósofo se reivindique siendo español. Por eso aún se le ignora en muchas partes. Pero lo que nadie puede negar es que sus argumentaciones son tan potentes que se imponen como referentes (para ir a favor o en contra) en muchos ámbitos. Y lo que nadie en su sano juicio puede decir es que Gustavo Bueno Martínez hoy no tenga una influencia que ya quisieran muchos otros filósofos, y no sólo los del presente. Ya quisieran otras grandes figuras de la Filosofía en su momento histórico haber causado tanto eco a los 100 años de su nacimiento.

Suscríbete para seguir leyendo