Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 2 de septiembre

Oviedo

Fiestas del Centro Asturiano. Arrancan las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga en el Centro Asturiano de Oviedo. El club del Naranco inaugura a las 16.00 horas el recinto festivo. Habrá una muestra de vinos de D. O. León, un parque de juegos hinchables y un mercadillo artesano de los socios. Todos estarán abiertos hasta las 20.30 horas. A las 19.30, empieza la 45.ª Miniolimpiada del Deporte. Junto a la escultura "Amor al Deporte", se hace una recepción a los deportistas portadores de la llama olímpica. La sección de baloncesto subirá la antorcha desde San Miguel de Lillo. A las 20.00 horas, es el turno del pregón de las fiestas, a cargo del futbolista del Real Oviedo Santi Cazorla. Se entregarán los premios "Jóvenes del Año" a Covadonga Vallina y Álvaro García, de las secciones de Patinaje Artístico y Hockey Sobre Patines. También abrirán al público dos exposiciones: "Expo CAO Star Wars" (en la sala polivalente) y una muestra de pintura de Patricia Marqués (sala de exposiciones).

Fiestas populares en Teatinos. La Asociación de Vecinos Paulino Vicente de Teatinos celebra sus fiestas populares. De 17.00 a 20.00 horas, los vecinos podrán recoger el bollo en la nueva sede de la asociación (avenida Reyes Católicos, 20, bajo, antiguas escuelas de la Colonia Ceano). A la misma hora y en el mismo lugar, se realiza la "operación kilo" para donar comida al Banco de Alimentos. A la vez, habrá una exhibición de vehículos de Bomberos y material de protección civil y estará presente la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo".

Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero. "Ulterior" es la muestra del artista asturiano Carlos García que puede verse hasta el 15 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Sabadell-Herrero (Suárez de la Riva, 4). El horario es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Cierra los martes.

Gijón

Cine lésbico. La III Edición de la Muestra de Cine Lésbico de Asturias comienza a las 18.30 horas, en la Escuela de Comercio, con la proyección del documental "This is how a child becomes a poet", de Céline Sciamma, y conexión posterior con la directora.

Antiguo Instituto. Hasta el 13 de septiembre se puede visitar la exposición "Hombre de la esquina rosada. Un proyecto de Luis Felipe Capellín". Además, hasta el 29 de septiembre está abierta en la Sala 2 del Antiguo Instituto la muestra "Pan y Circo. Arte y alimentación". Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 15 de septiembre se podrá visitar la exposición "Soldados", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias. Está abierta de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Ateneo de La Calzada. Hasta el día 6 de septiembre se puede ver la exposición "50 años de la promoción del 74, Fundación Revilla-Gigedo".

Espacio Líquido. Se puede visitar la exposición "Luz , materia, luz", de Alicia Jiménez, hasta el 10 de octubre.

Avilés y comarca

Encuentro cinematográfico. La Cátedra de Cine de Avilés y la Universidad de Oviedo comienzan el curso 2024-25 con el regreso de los encuentros con personalidades del cine, en este caso, el director y guionista Mariano Barroso, el creador de "Los lobos de Washington" y que actualmente trabaja en la adaptación de la novela "El Niño", de Fernando Aramburu. Bajo el título "El papel del streaming en la redefinición del cine y la televisión", Barroso protagoniza un coloquio en el Centro de Servicios Universitarios, a las 19.30 horas.

Mercado semanal en Avilés. Se instala en la plaza de Hermanos Orbón, con una amplia oferta de productos de la huerta, alimentación, ropa... Los puestos permanecen instalados aproximadamente de 9.00 a 14.00 horas.

Fiestas en Versalles (Avilés). El programa para hoy, día dedicado a los niños, prevé la celebración de una "holi party" y una fiesta de la espuma a partir de las 17.00 horas. En el colegio público Versalles.

Fiestas en Solís (Corvera). El reparto del bollo a las 20.30 horas será la antesala de una parrillada a las 21.00 horas. A las 23.45 horas se anuncia el cierre de la fiesta con la actuación de la orquesta "Marsella" y un DJ hasta altas horas.

Fiestas en El Castro-Valboniel (Castrillón). La escritora y colaboradora de este diario María Esther García López pronuncia a las 11.45 horas el pregón de las fiestas de El Castro-Valboniel, en Castrillón. A las 12.00 comienza una misa en la que cantará el coro de Salinas; seguidamente, procesión. Como broche a las actividades, habrá comida de campo en las inmediaciones de la capilla.

La "Xira pola oficialidá" recala en Avilés. Avilés toma el relevo a Arriondas, en Parres, y acogerá la sexta parada de la "Xira pola oficialidá" con una programación de actividades que se prolongarán desde hoy hasta el viernes 6 de septiembre en el palacio Valdecarzana y que tienen como objetivo la difusión y normalización del asturiano y de su cultura. Hoy se abre la exposición "Voces: una historia de la llingua asturiana", con la colaboración de la asociación avilesina "Xaréu d’Ochobre", que interpretará a la gaita y al tambor algunas piezas musicales. Seguidamente, proyección del vídeo "De güeles a nietes. Tresmisión xeneracional del asturianu".

Presentación literaria en Avilés. La periodista avilesina Begoña Fernández presenta a las 13.00 horas en el complejo hotelero La Serrana su primera novela, que lleva por título "CabrunPana", en la que rescata fragmentos del Avilés de los años setenta, con el franquismo vigente y Ensidesa como ente omnipresente en la ciudad. Acudirá al acto el secretario general de la UGT, el asturiano Pepe Álvarez.

La colección de Pérez Simón, en la Casa de Cultura de Avilés. Exposición "Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón". La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas, todas ellas, por mujeres artistas contemporáneas, del pasado siglo y de lo que va de XXI, algunas de las cuáles aún siguen en activo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Goya y fotografías de Rio Branco en el Niemeyer, e "Image Cities", en la plaza. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos", del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre. Además, el proyecto "Image Cities" de la fotógrafa Anastasia Samoylova podrá verse este verano en la plaza del Niemeyer, hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. "Image Cities" constituye un estudio visual de la integración cada vez más estrecha entre la imagen fotográfica y el entorno urbano. En la plaza del Niemeyer, con acceso gratuito, se podrá disfrutar de una treintena de instantáneas del proyecto de Anastasia Samoylova, cuya propuesta fue la ganadora de la primera edición del KBr Photo Award, puesto en marcha por Fundación Mapfre en 2021. La autora recorre las ciudades y fotografía las imágenes de marcas de moda, belleza, propaganda de bancos, de inmobiliarias, etc., que proliferan en las fachadas, las vallas publicitarias, los autobuses, y en los distintos soportes publicitarios urbanos. Igualmente, la cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 22 de septiembre la exposición "Goya - Ni más ni menos", una oportunidad única para acercarse a la esencia artística del maestro Francisco de Goya, haciendo un recorrido por las influencias más importantes de su dilatada obra, como pintor y grabador, en otros artistas posteriores bajo el comisariado de María Toral. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entradas a 4 euros.

Parque Acuático de Corvera (PACO). Las instalaciones abren hasta el 5 de septiembre, todos los días, en horario de 11.30 a 20.15 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro inaugura nueva exposición con material inédito por su 75.º aniversario. Además, acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Riaño, en Langreo. Las fiestas de San Martín, en Riaño, Langreo, concluyen hoy. Por la tarde habrá jira por los establecimientos del distrito langreano y una fiesta de la espuma.

Mercado semanal en Sama de Langreo. Se instala en la plaza de España, con una amplia oferta de productos de la huerta, alimentación, ropa... Los puestos permanecen instalados aproximadamente de 9.00 a 14.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. Los horarios de trenes son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50, 17.00 y 18.10 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Presentación y visita guiada en Grado. La Casa de Cultura acoge a las 12.30 horas la presentación y visita guiada de la exposición "Oh Jerusalén", de la mano de Eduardo Blanco y organizada por la Asociación Valentín Andrés AVA. "Oh Jerusalén", título que ha sido tomado parafraseando al del célebre libro de los periodistas Dominique Lapierre y Larry Collins, es un amplio reportaje fotográfico realizado durante un viaje que Eduardo Blanco realizó a la ciudad poco antes de que estallara el actual conflicto entre judíos y palestinos. La muestra ocupa tres espacios de la Casa de Cultura de Grado y consta de setenta y ocho fotografías de distintos tamaños, presentadas tanto en color como en blanco y negro y que reflejan tres aspectos recogidos por la cámara de Blanco durante este viaje: la ciudad, retratos de sus gentes y religiones. La muestra permanecerá en la Casa de Cultura todo el mes de septiembre.

Exposición en Villaviciosa. La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa (primera planta) acoge hasta el 18 de septiembre "Memorias de Aldea", exposición completa de los retratos realizados por Fernando Alonso a personas mayores del concejo. Se puede visitar de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Visita al interior de la capilla de los Dolores en Grado. La oficina de Turismo organiza un recorrido por el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de la villa moscona, la capilla de los Dolores, del siglo XVII y de estilo barroco. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Museo Etnográfico de Sama de Grado. El grupo escolar "María Josefa" acoge una amplia muestra etnográfica en la localidad de Sama de Grado. Se puede visitar según disponibilidad llamando al teléfono 607393196.

Visita a la iglesia de Santa Eulalia de La Mata (Grado). La oficina de turismo organiza visitas guiadas al templo de origen románico y vinculado a una de las leyendas del Camino Primitivo de Santiago, así como es destacada por contener el sepulcro de Santo Dolfo. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Oriente

Exposición sobre indumentaria tradicional del Oriente de Asturias (Llanes). La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes" se puede visitar en la Casa de Cultura de Llanes, en horario de 18.00 a 20.30 horas. La muestra surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes y cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etc., así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Exposición en Cangas de Onís. La artista Susana Bozso expone en la Casa de Cultura de Cangas de Onís la muestra "Colores, luces, sombras" hasta el 6 de septiembre, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición en Colombres. El Centro Cultural Municipal Casa de Piedra de Colombres acoge hasta el 6 de septiembre la "II Exposición de artistas grabadoras americanas", que reúne obra de veinticinco creadoras plásticas. El horario de la Casa de Piedra es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre de lunes a viernes, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 horas. Los miércoles de apertura, habrá acceso gratuito a la exposición permanente.

Occidente

Cine en Navia. El Fantasio acoge a las 20.30 horas la proyección de la película "Romper el círculo", basada en la novela de Collen Hoover del mismo nombre, dirigida por Justin Baldoni y protagonizada por Blake Lively.

Exposición en Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 30 de septiembre una muestra con obras de las dos artistas premiadas en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, Carmen Santamarina (premio "Ayuntamiento de Valdés") y Kela Coto (premio "Fundación Caja Rural de Asturias"). El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.30 horas (lunes tarde, cerrado), y los sábados, de 10.00 a 13.45 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 09 a 21.00 horas. El precio de la entrada general es de 4 euros.

Centro de Recepción de Visitantes Alejandro Casona de Besullo. El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del Museo nos guía, en su planta baja, por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica y nos da una visión global de la vida en este núcleo rural. La planta superior está dedicada monográficamente al literato. El centro abre hasta septiembre los jueves, de 16.00 a 19.00 horas, y de viernes a lunes y festivos, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los jueves, a las 17.00 horas, y de viernes a lunes, a las 12.00 horas. Durante las visitas guiadas, el centro de recepción de visitantes permanecerá cerrado.

Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo. El equipamiento, con oficina de turismo, ofrece una exposición audiovisual con elementos interactivos, con la información más relevante sobre las cualidades del territorio: relieve, geología, vegetación, fauna y patrimonio etnográfico. Está abierto todos los días de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35 de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abierto todos los días, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Suscríbete para seguir leyendo